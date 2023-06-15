Разделы

Бизнес
|

«Аквариус» и фонд «Росконгресс» подписали соглашение на ПМЭФ-2023

«Аквариус» и «Росконгресс» в рамках Петербургского международного экономического форума – 2023 подписали соглашение о развитии долгосрочного и эффективного стратегического сотрудничества. Компания «Аквариус» российским разработчиком, производителем и поставщиком компьютерной техники и ИТ-решений с более чем 30-летним опытом. Фонд «Росконгресс» – социально ориентированный нефинансовый институт развития, организатор общероссийских, международных, деловых и других мероприятий и событий.

Стороны намерены объединить усилия для развития взаимовыгодного сотрудничества на долгосрочной основе, подтверждают уже достигнутые к данному моменту договоренности и определяют условия и направления для дальнейшего взаимодействия. В том числе речь идет об информационной и экспертной поддержке, обмене информацией в целях расширения партнерской сети и укреплении сотрудничества с зарубежными партнерами.

Фонд «Росконгресс» является организатором и учредителем промышленно-экономических мероприятий, в том числе ПМЭФ, который проходит ежегодно, начиная с 1997 г. С 2006 г. форум проходит под патронатом и при участии Президента Российской Федерации.

Владислав Каменский, «Юниверс Дата»: Российский рынок решений по работе с данными продолжает активно развиваться
Цифровизация

«Нашей приоритетной задачей всегда являлась поддержка ведущих российских компаний, содействие развитию их инвестиционного и экспортного потенциала за счет установления прочных связей с партнерами широкой международной сети фонда «Росконгресс». Мы рады видеть в числе наших друзей компанию «Аквариус» как флагмана отечественной ИТ-индустрии, и будем способствовать продвижению ее продуктов и высокотехнологических решений на крупнейших конгрессно-выставочных мероприятиях в России и за рубежом», – отметил председатель правления, директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Новости отечественного «железа»: не все «Эльбрусы» оказались одинаково российскими

Созданная меньше месяца назад компания с ИИ в названии получила больше 100 млн евро инвестиций. У нее нет даже сайта

Никакой автоматизации. Рабочие яростно и массово уничтожают машины, которыми их заменяют работодатели

Онлайн-конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2023» состоится 27 июня

Властям предложили забрать «Яндекс» бесплатно, чтобы не переплачивать иностранцам

МГУ переходит с софта Microsoft на российский «Мой офис»

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Выбираем умные часы для детей: за какие функции стоит платить

Лучшие умные обогреватели: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Естественную историю придется переосмыслить — у динозавров обнаружили нейрокогнитивные способности

Ликбез RnD.CNews: в чем разница между открытым и глубоким космосом

Самый маленький в мире светодиод превращает обычную мобильную камеру в микроскоп
Показать еще