«Аквариус» и фонд «Росконгресс» подписали соглашение на ПМЭФ-2023

«Аквариус» и «Росконгресс» в рамках Петербургского международного экономического форума – 2023 подписали соглашение о развитии долгосрочного и эффективного стратегического сотрудничества. Компания «Аквариус» российским разработчиком, производителем и поставщиком компьютерной техники и ИТ-решений с более чем 30-летним опытом. Фонд «Росконгресс» – социально ориентированный нефинансовый институт развития, организатор общероссийских, международных, деловых и других мероприятий и событий.

Стороны намерены объединить усилия для развития взаимовыгодного сотрудничества на долгосрочной основе, подтверждают уже достигнутые к данному моменту договоренности и определяют условия и направления для дальнейшего взаимодействия. В том числе речь идет об информационной и экспертной поддержке, обмене информацией в целях расширения партнерской сети и укреплении сотрудничества с зарубежными партнерами.

Фонд «Росконгресс» является организатором и учредителем промышленно-экономических мероприятий, в том числе ПМЭФ, который проходит ежегодно, начиная с 1997 г. С 2006 г. форум проходит под патронатом и при участии Президента Российской Федерации.

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«Нашей приоритетной задачей всегда являлась поддержка ведущих российских компаний, содействие развитию их инвестиционного и экспортного потенциала за счет установления прочных связей с партнерами широкой международной сети фонда «Росконгресс». Мы рады видеть в числе наших друзей компанию «Аквариус» как флагмана отечественной ИТ-индустрии, и будем способствовать продвижению ее продуктов и высокотехнологических решений на крупнейших конгрессно-выставочных мероприятиях в России и за рубежом», – отметил председатель правления, директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев.