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Индексная книга (каталог) CNews*
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Фонд Росконгресс


04.03.2025 Inline Technologies стала участником партнерства в сфере поиска и продвижения перспективных технологий для транспорта 1
06.12.2024 BI.Zone обеспечила мониторинг ИT-инфраструктуры IV Конгресса молодых ученых 2
14.11.2024 Bi.Zone обеспечила мониторинг ИТ-инфраструктуры первой министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка 1
02.11.2024 ПАО «ИВА» раскрывает отдельные операционные и финансовые показатели за девять месяцев 2024 года 1
06.06.2024 В России появилась новая доменная зона спб.рф 1
05.06.2024 IVA Technologies и «Росконгресс» объявили о стратегическом партнерстве 1
24.04.2024 По итогам 2023 года ГК «Солар» показала рост в два раза выше рынка 1
28.02.2024 Сергей Черемин: Правительство Москвы 1
30.06.2023 Владимир Путин поздравил PIX Robotics с победой в конкурсе лучших новых отечественных брендов России 2
15.06.2023 «Аквариус» и фонд «Росконгресс» подписали соглашение на ПМЭФ-2023 1
14.06.2023 Резидент «Сколково» напечатал на 3D-принтере кресла для ПМЭФ 2
17.06.2022 Подписано соглашение о создании Евразийского инжинирингового центра беспилотных технологий 1
11.06.2021 Станислав Иодковский -

Бизнесу всегда непросто трансформироваться в условиях неопределенности

 1
12.11.2020 «Университет 20.35» и Почта России подписали меморандум о сотрудничестве по подготовке кадров для цифровой экономики 2
21.08.2020 В России могут появиться технологический мейкерспейс и центр экспорта отечественной ИТ-продукции 1
07.04.2020 Россиянам дадут бесплатный доступ к 400 сайтам. Список 1
24.12.2019 ВЭБ изменил подготовку ИТ-стартапов к выходу на зарубежных инвесторов 5
19.09.2019 Yota Lab и «Планетарий 1» запускают «Институт перспективных технологий» 2
04.10.2017 «Элар» провела оцифровку для Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1

Публикаций - 19, упоминаний - 28

Фонд Росконгресс и организации, системы, технологии, персоны:

IVA Technologies - ИВА - ИВКС 238 3
Ростелеком 9774 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 858 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4927 2
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 323 2
Autodesk 612 1
МегаФон 8978 1
Yandex - Яндекс 7456 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12830 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 834 1
VK - Mail.ru Group 3461 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8782 1
ОТР ГК - ОТР 2000 215 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 920 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 297 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 74 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 342 1
Сравни.ру - Sravni Tech 18 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 60 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3968 1
Технопарк Русский - 3 1
МЭО - Мобильное электронное образование 19 1
Amalgama-lab - Амальгама - лингво-лаборатория 1 1
Tomoru - Томору 4 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1487 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 336 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 107 1
VisionLabs - ВижнЛабс 223 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 457 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 105 1
Vocord - Вокорд 183 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 124 1
ЦРТ Инновации 70 1
Beorg - Биорг 112 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1014 1
ХайТэк - Hi-Tech 202 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1267 1
Aeromax - Аэромакс 31 1
РЖД - Российские железные дороги 1916 4
Почта России ПАО 2120 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2821 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 922 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
ПСБ - Промсвязьбанк 854 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 458 2
ЯКласс 68 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 590 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 199 2
Yota Lab технопарк 4 1
РВК - Российская венчурная компания 549 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 1
Планетарий №1 в Санкт-Петербурге 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7400 1
ВТБ - Почта Банк 467 1
ГПБ - Газпромбанк 1090 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 677 1
МКБ - Московский кредитный банк 560 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 448 1
Альфа-Банк 1780 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 927 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 239 1
Лента - Утконос 177 1
ЦИАН - CIAN 138 1
Superjob - Суперджоб 534 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 150 1
YouDo Web Technologies Limited 46 1
AptekaMos.ru - АптекаМос 1 1
eApteka.ru - eАптека 4 1
Apteka.ru - Аптека.ру 9 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 165 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 9 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 23 1
Дрофа - Российский учебник 3 1
Tiu.ru торговая площадка 6 1
Эковолга - Экология Регионов 1 1
ЗУН - Zoon 15 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 223 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3067 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11769 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2532 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4552 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2908 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4802 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1370 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 244 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3356 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 837 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1092 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1221 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 427 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 119 1
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Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2897 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 771 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1165 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 113 1
Правительство Москвы - ДВМС Москвы - Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы 2 1
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51169 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19727 6
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Яндекс.Едадил 21 1
DD Planet - Выберу.ру 15 1
TamTam - ТамТам - Мессенджер 20 1
Drom.ru 11 1
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Архивный фонд РФ 101 1
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5264 1
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 105 1
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Финам ИК - E-generator - МирТесен - социальная сеть 17 1
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Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1611 1
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 76 1
PIX RPA Platform. 76 1
Иодковский Станислав 84 3
Шаляпин Андрей 5 2
Теплов Олег 31 1
Срывков Дмитрий 1 1
Гудов Евгений 2 1
Ожегов Сергей 31 1
Шадаев Максут 1018 1
Климарев Михаил 48 1
Комаров Алексей 13 1
Зыков Владимир 7 1
Акимов Максим 187 1
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Путин Владимир 3196 1
Тихомирова Клавдия 1 1
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Мокеев Евгений 21 1
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Шанцев Валерий 30 1
Черемин Сергей 17 1
Стуглев Александр 1 1
Xi Jinping - Си Цзиньпин 55 1
Кузьмичев Андрей 16 1
Лавров Сергей 28 1
Косых Майя 1 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43470 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17516 5
Африка - Африканский регион 3491 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1579 3
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Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1181 1
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