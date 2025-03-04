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Фонд Росконгресс
Фонд Росконгресс и организации, системы, технологии, персоны:
|Иодковский Станислав 84 3
|Шаляпин Андрей 5 2
|Теплов Олег 31 1
|Срывков Дмитрий 1 1
|Гудов Евгений 2 1
|Ожегов Сергей 31 1
|Шадаев Максут 1018 1
|Климарев Михаил 48 1
|Комаров Алексей 13 1
|Зыков Владимир 7 1
|Акимов Максим 187 1
|Песков Дмитрий 107 1
|Титов Роман 1 1
|Ложкин Сергей 43 1
|Путин Владимир 3196 1
|Тихомирова Клавдия 1 1
|Матвеев Евгений 12 1
|Мокеев Евгений 21 1
|Черных Сергей 15 1
|Куликов Вадим 3 1
|Шанцев Валерий 30 1
|Черемин Сергей 17 1
|Стуглев Александр 1 1
|Xi Jinping - Си Цзиньпин 55 1
|Кузьмичев Андрей 16 1
|Лавров Сергей 28 1
|Косых Майя 1 1
|РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 76 1
|Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 104 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3231 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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