Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 168972
ИКТ 13181
Организации 10320
Ведомства 1446
Ассоциации 973
Технологии 3389
Системы 25128
Персоны 72122
География 2748
Статьи 1508
Пресса 1183
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2574
Мероприятия 842

ЗУН Zoon

ЗУН - Zoon


18.02.2025 «Поинтер» и Elma анонсировали модуль для автоматизации и ускорения работы с отзывами 1
07.10.2024 Платформа «Поинтер» включена в Единый реестр российского ПО Минцифры 1
20.09.2024 «Поинтер» стал резидентом «Сколково» 1
04.10.2022 Билетный оператор потребовал от «Яндекса» 328 млн руб. за «кражу» посетителей его сайта 1
18.01.2022 «Яндекс» выплатит ИТ-отрасли 1,5 млрд руб. компенсации за свое монопольное положение 1
02.12.2021 «Яндекс» поможет найти врача 1
29.11.2021 «Яндекс» обвинили в жесткой дискриминации российских конкурентов 1
16.11.2021 Хакеры втемную используют российских программистов для атак на бизнес 1
04.06.2021 Владелец российских агрегаторов услуг получил инвестиции в 1,6 миллиарда 2
31.05.2021 «Яндекс» предложил конкурентам продвигать их сервисы как свои, но конкуренты остались недовольны 1
24.02.2021 Власти обязали «Яндекс» быть скромнее в продвижении своих сервисов 1
07.08.2020 Восемь знаменитых онлайн-сервисов пошли войной на «Яндекс» 1
07.04.2020 Россиянам дадут бесплатный доступ к 400 сайтам. Список 1
05.06.2013 Сервис Zoon поможет выбрать лучшие заведения на курортах Турции и Египта 1
20.05.2013 Сервис по выбору заведений и услуг Zoon стал доступен на iOS 1

Публикаций - 15, упоминаний - 16

ЗУН и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7411 10
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 293 9
Google LLC 11822 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3950 2
DocsInBox - Pointer - Поинтер 22 2
Ростелеком 9741 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1425 1
МегаФон 8928 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12736 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 833 1
VK - Mail.ru Group 3458 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8769 1
ОТР ГК - ОТР 2000 214 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 919 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 73 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 340 1
FIN7 - CombiSecurity - хакерская группировка 9 1
Carbanak - Anunak - Хакерская группировка 32 1
Сравни.ру - Sravni Tech 18 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 60 1
МЭО - Мобильное электронное образование 19 1
Amalgama-lab - Амальгама - лингво-лаборатория 1 1
Gemini Advisory 4 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 329 1
Amazon Inc - Amazon.com 3011 1
Microsoft Corporation 24666 1
Meta Platforms - Facebook 4444 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5680 1
Oracle Corporation 6705 1
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 226 1
Fly 204 1
Доктор рядом - Doc+ 52 1
Fly - Explay - Эксплей 240 1
Eruditor Group - Эрудитор груп инк 5 1
maam 1 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 851 8
ЦИАН - CIAN 136 7
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 23 7
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 388 6
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 58 6
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 149 4
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 240 3
Кассир.ру - Kassir.ru 25 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7364 2
ГПБ - Газпромбанк 1086 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 664 2
Superjob - Суперджоб 527 2
ПроДокторов - МедРейтинг 7 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
РЖД - Российские железные дороги 1910 1
Почта России ПАО 2119 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2812 1
ВТБ - Почта Банк 467 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
МКБ - Московский кредитный банк 560 1
Альфа-Банк 1778 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 235 1
ПСБ - Промсвязьбанк 854 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 96 1
Лента - Утконос 177 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 454 1
YouDo Web Technologies Limited 46 1
AptekaMos.ru - АптекаМос 1 1
eApteka.ru - eАптека 4 1
Apteka.ru - Аптека.ру 9 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 163 1
ЯКласс 68 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 9 1
Дрофа - Российский учебник 3 1
Tiu.ru торговая площадка 6 1
Эковолга - Экология Регионов 1 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2188 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11720 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 2
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1218 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2900 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4779 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1370 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 241 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3343 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 835 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1087 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 427 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 119 1
Фонд Росконгресс 18 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 118 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 271 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5472 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 257 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1222 1
ООН ЕЭК - Европейская экономическая комиссия ООН - ITC UN ЕСЕ - Inland Committee United Nations Economic Commission for Europe 31 1
Судебная власть - Judicial power 2318 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3063 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 127 1
FairSearch альянс 4 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1415 4
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2913 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2276 3
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1868 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29848 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12087 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24246 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4770 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2926 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15796 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66606 2
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 357 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16001 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1469 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1570 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7051 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10561 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27944 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50904 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2948 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20732 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4894 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27717 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12698 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9345 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11097 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1627 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12802 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5743 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 983 1
Новостной агрегатор - Агрегатор СМИ 88 1
Мобильная версия - Mobile version 365 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing 651 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1128 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1763 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3747 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12566 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24262 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5086 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6829 1
Drom.ru 11 7
Яндекс.Поиск - колдунщики 11 6
Яндекс.Маркет 948 5
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 49 5
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 259 3
Яндекс.Вертикали - Яндекс.Недвижимость 36 3
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 263 3
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Телепрограмма 13 3
Яндекс.Вертикали - Яндекс.Работа 26 3
Яндекс.Медиасервисы 3 3
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Яндекс.недвижимость - Яндекс.работа 10 3
Google Chrome - браузер 1567 2
Apple iOS 7840 2
Google Play - Google Store - Android Market 3303 2
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 2
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 105 2
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 508 2
Yandex Pay - Яндекс Пэй 63 2
Яндекс.Вебмастер - Yandex.Webmaster 19 2
Google Android 14055 2
Яндекс.Директ - Yandex Direct 285 2
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 64 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 114 1
Python - высокоуровневый язык программирования 947 1
Apple - App Store 2898 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 834 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1797 1
Google Cloud Platform - GCP 310 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 585 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2046 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 875 1
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 100 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 182 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 566 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 135 1
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 160 1
Google Analytics - Google Universal Analytics 102 1
VK - Яндекс.Новости 47 1
Яндекс.Едадил 20 1
C/C++ - Язык программирования 763 1
Шадаев Максут 1015 1
Климарев Михаил 48 1
Комаров Алексей 13 1
Стыскин Андрей 9 1
Мельников Максим 33 1
Зыков Владимир 7 1
Наймушин Игорь 1 1
Каревский Данила 3 1
Платов Михаил 1 1
Финкельштейн Евгений 10 1
Казарян Карен 74 1
Ориновский Александр 4 1
Браверман Анатолий 6 1
Зайдуллин Руслан 4 1
Загребин Максим 8 1
Тузов Артем 11 1
Гладилин Александр 1 1
Мутовин Илья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145225 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43372 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52208 3
Украина 7624 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2885 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14220 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17470 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14141 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13338 1
Москва - ЦАО - Краснопресненская набережная - Пресненская набережная 59 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17117 1
Казахстан - Республика 5556 1
Европа 21802 1
Беларусь - Белоруссия 5695 1
Индия - Bharat 5465 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3968 1
Канада 4891 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1667 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3118 1
Турция - Турецкая республика 2364 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1509 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1574 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1480 1
Египет - Арабская Республика 1006 1
Великобритания - Виргинские Острова 232 1
Украина - Киев 1126 1
Украина - Одесса 188 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Василеостровский район - Васильевский остров 113 1
Турция - Анталья 25 1
Египет - Хургада - Красное море 8 1
Москва - ЦАО - Хамовники - Пречистенка 43 1
Турция - Мармарис 3 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5038 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51346 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4842 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6281 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6950 3
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 223 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7641 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18641 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29266 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8528 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5888 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9875 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1792 2
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 682 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13624 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3559 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5856 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48235 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10986 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1582 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5997 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 183 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3498 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 449 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5803 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 916 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7023 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5787 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 531 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 312 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 601 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10991 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8745 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5103 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2132 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 298 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 245 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 694 1
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 258 1
Ветеринария - Veterinary medicine - отрасль науки, которая занимается лечением животных 89 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1889 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1003 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 1
Wikipedia - Википедия 512 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 972 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11253 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 490 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 29 1
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 114 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 138 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 274 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 111 1
Рен ТВ - телеканал 69 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 110 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
Известия ИД 630 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 76 1
Врачи РФ 2 1
Rusbiathlon.ru 1 1
Medsite.ru 1 1
Вести FM - Вести ФМ 13 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 109 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 119 1
Москва 24 - Телеканал 8 1
Вечерняя Москва - газета 10 1
Российская газета 271 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 175 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 71 1
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 63 1
Woman.ru 3 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Cosmopolitan 25 1
Россия Культура - телеканал 10 1
Из рук в руки - irr.ru 66 1
Радио России - радиостанция 49 1
S8 Capital - Sport24 3 1
N+1 - Издание 159 1
АиФ - Аргументы и факты 47 1
РБК Спорт - sportr.bc.ru 8 1
Rambler - Чемпионат.com - Championat.com 31 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8145 1
VK Skillbox - Скилбокс 109 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 97 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 51 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 231 1
Российская научная электронная библиотека - eLibrary.Ru 2 1
КиберЛенинка - российская научная электронная библиотека на концепции открытой науки 3 1
Инфоурок - Образовательный проект 4 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
РЭШ - Российская электронная школа 26 1
Открытое образование 10 1
InternetUrok - Интернет урок 3 1
ИИИ - Институт исследований интернета 56 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1221 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341496, в очереди разбора - 767410.
Создано именных указателей - 168972.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие телевизоры 4K с русскоязычным голосовым помощником: хиты продаж

Лучшие электронные конструкторы, чтобы создать и запрограммировать робота: выбор ZOOM

Лучшие беспроводные вертикальные пылесосы для сухой уборки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям
Показать еще