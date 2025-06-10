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ВГТРК Россия 24 телеканал

ВГТРК - Россия 24 - телеканал

УПОМИНАНИЯ


10.06.2025 Эту весну кировчане провели за просмотром драм и комедий 1
10.06.2025 Прикамье вошло в топ-10 регионов по числу кинолюбителей 1
10.06.2025 Петербуржцы стали чаще проводить досуг за просмотром фильмов 1
29.10.2024 Российские компании требуют у Google два ундециллиона рублей штрафа 1
27.02.2024 ВТБ: искусственный интеллект станет частью всех технологий и сервисов 1
19.02.2024 Гендиректором «ИКС Холдинга» стал глава Yadro Алексей Шелобков 1
26.01.2024 «Сколково» поддержал особо значимые проекты в сфере телерадиовещания 1
26.10.2023 Минцифры хочет продлить нулевой налог на прибыль для ИТ-компаний 1
04.08.2023 В России создана автоматизированная система блокировки мошеннических звонков и ссылок 1
03.08.2023 Все российские банки предлагают отправить в единый домен 1
19.07.2022 ВТБ запустит трансграничные переводы по номеру телефона 1
05.05.2022 Россия восстановила интернет на юге Украины 1
07.04.2022 В России начались гонения на Google. Пока они не впечатляют 1
24.03.2022 В России заблокировали «Google Новости» 1
12.11.2021 E Terra Media запустила новую технологию телепортации 1
18.08.2021 Радикальная цифровизация отменяется. Россияне смогут отказаться от цифрового паспорта и оставить себе бумажный 1
02.07.2021 Закон о бесплатной трансляции ТВ в интернете больно ударит по разработчикам российского ПО 1
02.04.2021 Российским призывникам запретили иметь смартфоны 1
10.03.2021 Роскомнадзор начал войну с Twitter и первым же пострадал 1
30.12.2020 Россиянам после прививки от коронавируса выдадут спецпаспорт на госуслугах 1
20.11.2020 «Первый канал», ВГТРК, НТВ и «Матч ТВ» отказываются от частот, чтобы подключить к интернету школы и полицию 1
10.11.2020 Придуман новый способ отъема денег у россиян в Сети 1
03.11.2020 ВГТРК запускает новую платформу «Смотрим» 1
25.09.2020 Украинских пользователей «Вконтакте» поставят на учет в полиции 1
07.04.2020 Россиянам дадут бесплатный доступ к 400 сайтам. Список 1
09.10.2019 Счетная палата: переход на цифровое ТВ кишит недочетами и недоработками 1
24.07.2019 Власти ограничат трансляцию ТВ в Рунете. Тех, кто неправильно транслирует, будут блокировать 1
30.05.2019 МТС и правительство Новосибирской области обеспечат спутниковым ТВ жителей районов «вне цифры» 1
13.02.2019 «Аэрофлот» заморозит ИТ-проекты из-за дорогого керосина и дешевого рубля 1
30.01.2019 Конец аналоговому ТВ в России: к чему готовиться? 1
09.01.2019 Сервис автозаполнения обработал 1,6 млн документов владельцев еОСАГО от «АльфаСтрахование» 1
19.12.2018 Власти обязали спутниковых операторов работать в глубинке бесплатно 1
10.12.2018 Каким российским регионам и в какие даты власти отключат аналоговое ТВ. График 1
09.02.2018 «Мегафон» обеспечил передачу сигнала ГТРК «Липецк» 1
30.01.2018 НСК, «Первый канал» и SPB TV представили решение для легального интернет-вещания 1
25.09.2017 Власти договорились с операторами: Роуминг в России исчезнет до конца 2017 года 1
28.08.2017 В России запретят «обычным людям» покупать криптовалюту 1
07.07.2017 Скандально известного главу «Почты России» сменил выходец из Минэкономразвития 1
04.07.2017 Нижегородский филиал РТРС начал трансляцию региональных программ в цифре 1
31.05.2017 Администрация Президента спорит с Минкомсвязи из-за ограничений мессенджеров в России 1

Публикаций - 113, упоминаний - 114

ВГТРК и организации, системы, технологии, персоны:

РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 379 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13291 14
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 336 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8911 11
Ростелеком 9955 10
Meta Platforms - Facebook 4469 8
МегаФон 9323 7
ОТР ГК - ОТР 2000 217 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4168 6
Yandex - Яндекс 7776 5
VK - Mail.ru Group 3486 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5045 4
Google LLC 11969 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2968 4
Триколор - Национальная спутниковая компания 333 4
X Corp - Twitter 2883 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1498 4
Dr.Web - Доктор Веб 1261 3
SPB TV 47 3
Apple Inc 12287 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5705 3
Philips 2065 3
Цифра ГК 2480 3
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 209 3
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1181 2
8508 2
НСК - Наша Сервисная Компания 52 2
NVision Group - Энвижн Груп 679 2
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 409 2
Галактика центр 4 2
Masterdata - Мастердата 25 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 847 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 575 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2059 2
Samsung Electronics 10386 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3252 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1807 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1577 2
Инталев - Intalev 273 2
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 389 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2891 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7638 3
Почта России ПАО 2167 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 817 2
ВТБ - Почта Банк 473 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 462 2
ПСБ - Промсвязьбанк 873 2
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 218 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 944 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 243 2
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 425 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 109 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 231 2
Газпром ГПМ - Zoomby - Онлайн-кинотеатр 51 2
НМГ - Национальная Медиа Группа 114 2
АльфаСтрахование СГ 330 1
Газпром ПАО 1370 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 71 1
Газпром Инвест - Газпром инвестхолдинг 26 1
United Airlines - авиакомпания 93 1
Cathay Pacific - гонконгская авиакомпания 12 1
РЖД - Российские железные дороги 1943 1
ГПБ - Газпромбанк 1110 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 798 1
МКБ - Московский кредитный банк 582 1
Альфа-Банк 1800 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 934 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 259 1
Лента - Утконос 177 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 481 1
ЦИАН - CIAN 148 1
Superjob - Суперджоб 617 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 158 1
YouDo Web Technologies Limited 46 1
AptekaMos.ru - АптекаМос 1 1
eApteka.ru - eАптека 4 1
Apteka.ru - Аптека.ру 9 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12104 25
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2824 15
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4639 13
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3429 12
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3036 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5581 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3365 5
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1105 4
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 685 4
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 22 3
Президент Украины 124 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 259 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5076 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1405 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4980 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1381 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2208 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3137 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1867 2
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 802 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 345 2
СБУ - Служба безопасности Украины 90 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2983 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 261 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 251 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 780 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1668 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 867 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1241 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 429 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 736 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 122 1
Фонд Росконгресс 19 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 119 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1816 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 332 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 701 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2029 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 332 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 699 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6307 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 360 1
Интернет-видео - ассоциация 19 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1030 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 749 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 24 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9401 51
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53197 49
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4010 27
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68477 22
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7191 21
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28309 14
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10836 13
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7056 13
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6130 12
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Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3820 11
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14115 10
Телевидение мобильное - Mobile television - Mobile Multimedia Broadcasting 419 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12612 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24759 9
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1139 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20911 8
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1585 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12364 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16433 6
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3569 6
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6553 6
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7519 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11590 6
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GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2887 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32032 6
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1385 5
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3281 5
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HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3913 4
Google YouTube - Видеохостинг 2819 7
VK - Mail.ru Одноклассники 1840 7
Google Android 14300 5
Nokia Symbian OS 1401 5
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 108 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7183 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2803 4
Nokia Nseries 537 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5045 4
Google Play - Google Store - Android Market 3352 3
Apple - App Store 2937 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5465 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2396 3
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 410 3
Глонасс-К - ОКР Ураган-К - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 38 3
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 131 3
Apple iOS 7983 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 878 2
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1030 2
Google Picasa Web Albums 156 2
Philips Ambilight 101 2
BBK SMP 2 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 628 2
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 129 2
Philips Smart TV - Philips PFL - Philips PFS 84 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3307 2
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 2
FreePik 1150 2
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 131 2
АльфаСтрахование Мобайл 9 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 211 1
Газпром - Сила Сибири - Магистральный газопровод 13 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 853 1
Google Cloud Platform - GCP 324 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2116 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 68 1
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 105 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 121 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 566 1
Путин Владимир 3250 11
Волин Алексей 121 8
Медведев Дмитрий 1657 7
Щеголев Игорь 698 7
Шадаев Максут 1056 4
Никифоров Николай 1136 4
Медников Дмитрий 24 4
Порошенко Петр 27 3
Жаров Александр 175 3
Романченко Андрей 20 3
Печатников Анатолий 37 3
Левин Леонид 130 2
Климарев Михаил 48 2
Дворкович Аркадий 211 2
Иванов Сергей 389 2
Перминов Анатолий 130 2
Малинин Александр 40 2
Урличич Юрий 52 2
Мишустин Михаил 699 1
Матвиенко Валентина 113 1
Дюбанов Анатолий 95 1
Голикова Татьяна 56 1
Кузнецов Александр 132 1
Савельев Виталий 52 1
Махновский Кирилл 23 1
Широких Александр 5 1
Соловенчук Александр 116 1
Прохоров Алексей 5 1
Мурашко Михаил 13 1
Зеленский Владимир 22 1
Косачев Антон 11 1
Златопольский Антон 21 1
Толстой Петр 2 1
Ревенко Евгений 1 1
Ежов Сергей 12 1
Бельская Яна 11 1
Комаров Алексей 14 1
Зыков Владимир 7 1
Седов Владимир 12 1
Таврин Иван 118 1
Россия - РФ - Российская федерация 149593 104
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44306 27
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52628 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17890 14
Европа 24405 12
Украина 7675 8
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 949 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17511 5
Япония 13378 4
Россия - ДФО - Хабаровский край 907 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3102 4
Россия - СФО - Новосибирск 4443 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2757 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13415 3
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