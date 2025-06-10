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ВГТРК Россия 24 телеканал
УПОМИНАНИЯ
ВГТРК и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3250 11
|Волин Алексей 121 8
|Медведев Дмитрий 1657 7
|Щеголев Игорь 698 7
|Шадаев Максут 1056 4
|Никифоров Николай 1136 4
|Медников Дмитрий 24 4
|Порошенко Петр 27 3
|Жаров Александр 175 3
|Романченко Андрей 20 3
|Печатников Анатолий 37 3
|Левин Леонид 130 2
|Климарев Михаил 48 2
|Дворкович Аркадий 211 2
|Иванов Сергей 389 2
|Перминов Анатолий 130 2
|Малинин Александр 40 2
|Урличич Юрий 52 2
|Мишустин Михаил 699 1
|Матвиенко Валентина 113 1
|Дюбанов Анатолий 95 1
|Голикова Татьяна 56 1
|Кузнецов Александр 132 1
|Савельев Виталий 52 1
|Махновский Кирилл 23 1
|Широких Александр 5 1
|Соловенчук Александр 116 1
|Прохоров Алексей 5 1
|Мурашко Михаил 13 1
|Зеленский Владимир 22 1
|Косачев Антон 11 1
|Златопольский Антон 21 1
|Толстой Петр 2 1
|Ревенко Евгений 1 1
|Ежов Сергей 12 1
|Бельская Яна 11 1
|Комаров Алексей 14 1
|Зыков Владимир 7 1
|Седов Владимир 12 1
|Таврин Иван 118 1
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