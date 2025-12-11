Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187193
ИКТ 14495
Организации 11240
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3541
Системы 26490
Персоны 80871
География 2987
Статьи 1574
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2745
Мероприятия 878

Россия ПФО Татарстан Республика Верхнеуслонский район Верхний Услон

Россия - ПФО - Татарстан Республика - Верхнеуслонский район - Верхний Услон

СОБЫТИЯ


11.12.2025 В новом ЖК в Татарстане запустили интернет «на вырост» 2
18.11.2025 МТС покрыла LTE-сетью 41 малое село и деревню Татарстана 1
11.11.2025 Абонентам «Летай» доступны важные сервисы при ограничениях 4G 1
22.07.2025 «Летай» укрепил мобильную связь вблизи соцобъектов и на главных площадках Сабантуя 1
15.05.2025 В Татарстане ускорили интернет к лету 2
05.12.2024 МТС обеспечила современной связью жителей 95 малых сел и деревень Татарстана 1
05.09.2024 Еще в 90 населенных пунктах Татарстана появился 4G-интернет «МегаФона» 1
27.08.2024 На земле маркизов в Татарстане ускорили интернет 1
12.08.2024 «Летай» расширил радиопокрытие в Татарстане 1
09.08.2024 «Летай» расширил покрытие сети на трассе М-12 1
17.07.2024 «Летай» увеличил скорость передачи данных в поселках Татарстана 1
13.06.2024 «Летай» расширил LTE-сети в преддверии летнего сезона 1
17.05.2024 Жители Верхнеуслонского района стали самыми активными интернет-пользователями в Татарстане 2
28.02.2024 МТС разогнала интернет на участке трассы М-12 в Татарстане 1
21.02.2024 В селах Арского района Татарстана увеличили территорию покрытия 4G 1
20.02.2024 Абоненты «Летай» остаются на связи во время морозов и снегопадов 1
06.02.2024 На М-12 в Татарстане запустили мобильную связь и интернет 2
13.12.2023 «Летай» помогает абонентам во время учебы, шопинга и путешествий 1
16.11.2023 «Летай» продолжает ускоряться: качество 4G улучшилось в городах и поселках Татарстана 1
19.09.2023 Ветеринарная академия, клиники, ж/д станция: оператор «Летай» расширил сеть 4G 1
22.12.2022 В Татарстане появится технопарк в сфере высоких технологий 2
03.08.2021 Российское МВД спустя полтора года нашло нового ИТ-директора 1
24.05.2017 142 вакансии открыто на новом сайте группы компаний ICL 1
24.03.2016 Письмо генпрокурору: Соратник министра связи получил акции «Иннополиса» за счет доли России 1
28.12.2015 Главные провалы российской ИКТ-отрасли в 2015 г. Голосование 1
20.11.2015 Минкомсвязи установило «Иннополису» фиктивные показатели, чтобы не пришлось возвращать деньги 1
28.07.2014 В Крыму построят технопарк на деньги казанского Иннополиса 1
04.03.2014 Создан наблюдательный совет особой экономической зоны «Иннополис» 2
01.07.2013 Минкомсвязь внесет 3 млрд руб. в уставный капитал казанского «Иннополиса» 2
25.06.2013 В Казани запущен в эфир пакет программ «РТРС-2» 1
07.05.2013 В России появился ИТ-поселок 3
05.04.2013 Цифровое телевещание запущено еще в 9 муниципальных районах Татарстана 1
01.03.2013 МТС обеспечила мобильным интернетом более 150 тыс. жителей отдаленных районов Татарстана 1
16.11.2012 В 2013 г. все районы Татарстана будут подключены к единой системе приема и обработки вызовов «ГЛОНАСС+112» 1
01.11.2012 Медведев подписал постановление о создании в Татарстане особой экономической зоны «Иннополис» 1
05.07.2012 В России появилась деревня Иннополис 2
10.06.2012 Медведеву показали казанский «ИТ-Парк» и проект «Иннополиса» 1
01.03.2012 Экс-чиновник Минсвязи построил "деревянный" ЦОД в своем поместье 1
25.01.2012 Выручка Inoventica в четвертом квартале 2011 г. выросла в 1,5 раза 1
24.11.2011 Inoventica и Juniper Networks подписали соглашение о сотрудничестве 1

Публикаций - 42, упоминаний - 53

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

СИНХ - Таттелеком 219 8
МегаФон 9906 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14242 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1538 3
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 147 3
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 383 2
Yandex - Яндекс 8440 2
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет - Parking.ru - Паркинг.ру 140 2
HPE - Juniper Networks 438 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 1
8992 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 515 1
БАРС Груп 559 1
Diasoft - Диасофт 1022 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 285 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 386 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 433 1
ОТР ГК - ОТР 2000 221 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1039 1
Jolla - Sailfish Holding 85 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 215 1
Автодория 44 1
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 471 1
Ростелеком - Связьинвест 1714 1
ICL ГК 447 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 582 1
Ростех - РТ-Инвест 57 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 255 1
Ланит Интеграция 213 1
Inoventica Technologies - Иновентика технолоджес 35 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 808 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 159 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 492 1
Радиотелеком 1 1
VK - Mail.ru Group 3533 1
Иннополис ОАО 10 3
Иннополис Сити АО 6 2
ГПБ - Газпромбанк 1175 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 320 1
Ак Барс Банк 274 1
BP - British Petroleum 182 1
Царицын капитал 23 1
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 44 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 224 1
Иннополис Архитект 3 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 87 1
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 50 1
СИНХ - Связьинвестнефтехим 15 1
Наукоград - технопарк 150 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 278 1
НХС - НефтеХимСэвилен 1 1
Международный Аэропорт Казань имени Габдуллы Тукая - ИАТА: KZN, ИКАО: UWKD 11 1
Grant Thornton - Грант Торнтон - Финансовые и Бухгалтерские Консультанты, ФБК 3 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1643 1
Лента - Сеть розничной торговли 2271 1
РЖД - Российские железные дороги 2002 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6275 7
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 295 7
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 89 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12849 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2813 5
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 170 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 4
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 605 2
ОЭЗ ОАО - Особые экономические зоны 17 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3110 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3457 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3434 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 99 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 159 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 297 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 89 1
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 486 1
Росстат - Управления Федеральной службы государственной статистики - Территориальные органы Федеральной службы государственной статистики 42 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 214 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5233 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 385 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73296 13
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8799 13
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9325 12
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4012 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21999 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57420 11
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28949 7
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4059 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17118 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25555 5
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3291 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9609 4
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8474 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 4
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7703 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12000 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9787 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12350 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3077 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9512 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2953 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27203 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1659 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34045 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23201 2
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1259 2
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1092 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31989 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8737 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23055 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7373 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2855 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1616 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8457 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1412 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1717 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12385 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17164 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6274 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31769 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5834 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2880 2
Apple iPhone 6 4862 2
Linux OS 10906 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 346 1
Microsoft Windows 16331 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 938 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 424 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1531 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1214 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 136 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1356 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 760 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 246 1
ЕЦПЭ - Единая цифровая платформа экспертизы 6 1
МТС 3G-сеть 121 1
БАРС.Web-ЭПК - БАРС.Web-Электронная Похозяйственная Книга 1 1
Минцифры РФ - Госключ 186 1
Медведев Дмитрий 1662 6
Русинов Михаил 50 5
Минниханов Рустам 119 4
Шайхутдинов Роман 113 4
Никифоров Николай 1136 3
Путин Владимир 3352 2
Слизень Виталий 243 2
Щеголев Игорь 698 1
Белозеров Олег 29 1
Белоусов Андрей 144 1
Ротенберг Игорь 38 1
Волин Алексей 122 1
Силуанов Антон 75 1
Ротенберг Аркадий 52 1
Новак Александр 32 1
Голикова Татьяна 56 1
Мантуров Денис 120 1
Носов Игорь 14 1
Ляшенко Сергей 29 1
Чайка Юрий 43 1
Балаев Александр 6 1
Тимофеев Александр 18 1
Тормасов Александр 9 1
Соколов Андрей 20 1
Афанасьев Михаил 13 1
Козак Дмитрий 22 1
Войнов Юрий 4 1
Аксенов Сергей 29 1
Меняйло Сергей 22 1
Нурутдинов Айрат 11 1
Шакиров Марат 61 1
Халимов Ренат 9 1
Аксенов Алексей 12 1
Дьячков Виктор 37 1
Шакиров Шамиль 22 1
Фазылзянов Фарит 30 1
Романченко Андрей 20 1
Халиков Ильдар 14 1
Зиганшин Равиль 8 1
Сафиуллин Ильдар 2 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3201 37
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3259 25
Россия - РФ - Российская федерация 156943 22
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 617 14
Россия - ПФО - Татарстан - Лаишевский район - Лаишево 53 14
Россия - ПФО - Татарстан - Зеленодольский район - Зеленодольск 77 11
Россия - ПФО - Татарстан - Пестречинский район - Пестрецы 28 10
Россия - ПФО - Татарстан - Нижнекамск 134 9
Россия - ДФО - Приморский край - Высокогорск 23 7
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 389 6
Россия - ПФО - Татарстан - Альметьевск 122 6
Россия - ПФО - Татарстан - Сабинский район - Богатые Сабы - Мингер 20 6
Россия - ПФО - Татарстан - Азнакаевский район - Азнакаево 24 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Арский район - Арск 27 5
Россия - ПФО - Татарстан - Мамадышский район - Мамадыш 20 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45725 5
Россия - ПФО - Татарстан - Бугульма 34 5
Россия - ПФО - Татарстан - Рыбно-Слободский район - Рыбная Слобода 12 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Елабужский район - Елабуга 74 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Высокогорский район - Высокая Гора 31 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Кайбицкий район - село Большие Кайбицы 9 4
Россия - ПФО - Татарстан - Агрыз 15 3
Земля - планета Солнечной системы 10658 3
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 860 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Балтасинский район 8 3
Россия - ПФО - Татарстан - Мензелинский район - Мензелинск 12 3
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 746 2
Россия - ПФО - Татарстан - Чистопольский район - Чистополь 31 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Судогодский район - Судогда 11 2
Россия - ПФО - Татарстан - Зеленодольский район - Свияжск 11 1
Азия - Азиатский регион 5749 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18577 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4273 1
Россия - ЮФО - Севастополь 581 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 999 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14489 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2948 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2104 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1617 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1594 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55064 15
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20400 10
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1018 6
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1954 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31946 5
Автомагистраль М-12 Восток - Москва–Казань–Екатеринбург–Тюмень 87 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10539 4
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 948 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6979 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6410 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10753 4
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15130 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5709 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51319 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17414 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7359 2
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 666 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6111 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6368 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2952 2
Аудит - аудиторский услуги 3112 2
Дача - Дачный сезон - Дачники 1021 2
ОКАТО - Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления Российской Федерации 10 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6672 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10313 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3771 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1060 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7797 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9679 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 620 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4412 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5517 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1549 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26014 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 537 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2264 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 226 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 258 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 424 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 498 2
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 114 2
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 90 2
TAdviser - Центр выбора технологий 425 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 148 1
Рен ТВ - телеканал 74 1
Бизнес Online 11 1
Российская газета 275 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 71 1
Россия К - телеканал 28 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 59 1
Россия Культура - телеканал 10 1
Juniper Research 551 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 219 2
КГАВМ - Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н. Э. Баумана 2 1
Адымнар - Билингвальная школа 4 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 44 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406798, в очереди разбора - 733187.
Создано именных указателей - 187193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще