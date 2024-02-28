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МТС разогнала интернет на участке трассы М-12 в Татарстане

МТС расширила LTE-покрытие на 70-километровом участке федеральной трассы М-12 и в прилегающих к дороге населенных пунктах у западной границы Республики Татарстан. Оператор построил здесь новые базовые станции и установил дополнительное телеком-оборудование. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета для автомобилистов и жителей ближайших деревень выросла на 30%.

МТС разогнала интернет на территории Кайбицкого, Апастовского и Верхнеуслонского районов, по территории которых проходит новая трасса М-12 на западе республики. Работы по модернизации и обновлению сети затронули прилегающие населенные пункты и семидесятикилометровый участок автодороги от границы Чувашии до развязки М-12 с Р-241 около села Коргуза. Каждый день тысячи проезжающих автомобилистов пользуются здесь голосовой связью и мобильным интернетом. К примеру, с момента открытия М-12 два месяца назад, по ней зафиксировали уже больше 3 млн проездов.

Расширение покрытия LTE и укрепление голосовой связи на трассах поможет татарстанцам и проезжающим через регион автомобилистам оставаться на связи в пути, пользоваться онлайн-картами, чтобы выстраивать более точный и безопасный маршрут, оплачивать покупки на АЗС, совершать операции в онлайн-банке, регистрироваться и онлайн покупать билеты на мероприятия, а также пользоваться другими привычными цифровыми сервисами.

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импортонезависимость

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