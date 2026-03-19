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Транспорт АЗС Автомобильная заправочная станция топливный ритейл МАЗК многофункциональный автозаправочный комплекс
СОБЫТИЯ
|19.03.2026
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Омская сеть АЗС «Юнигаз» автоматизировала сервисные процессы с помощью 1С:Itilium
» внедрила ITSM/ESM-решение 1С:Itilium — совместный продукт компании «Деснол» и фирмы «1С» — для централизованного управления сервисными процессами сети автозаправочных станций. Решение объединило 26 АЗС и стало единой платформой для взаимодействия между сервисными подразделениями компании: ИТ, эксплуатацией, хозяйственными и административными службами. Об этом CNews сообщили представители
|10.02.2026
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«Практикон» автоматизировала управление сетью АЗС «Gulf-Армения» с использованием системы «1С:АЗС»
Компания «Практикон» автоматизировала управление сетью АЗС «Gulf-Армения». Об этом CNews сообщил представитель компании «Практикон». Cеть «Gulf-Армения» строится и управляется компанией «Амреко», и работает под брендом всемирно известной американск
|03.02.2026
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«Практикон» автоматизировала сеть АЗС «Трасса» с использованием системы «1С:АЗС»
Компания «Практикон» реализовала проект по автоматизации сети АЗС «Трасса», принадлежащей «ЕвроТранс», независимому топливному оператору. Важной частью инфраструктуры сети «Трасса» стали рестораны нового формата, предлагающие разнообразное меню и высокий
|24.07.2025
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Инженеры МФТИ разработали систему кластеризации АЗС
заведующий лабораторией механики горных пород инжинирингового центра МФТИ по трудноизвлекаемым полезным ископаемым Борис Васекин. Одним из подходов к обработке и анализу данных является кластеризация АЗС по заданным параметрам, которая позволяет группировать объекты на основе их сходства, выявляя скрытые закономерности и структуры. Внедрение системы дает возможность проводить глубокий анали
|21.07.2025
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ЛУКОЙЛ запустил бесконтактную оплату топлива через мобильное приложение
Оплата на АЗС с помощью QR-кода и смартфона ЛУКОЙЛ представил инновационный сервис LUKPAY, предназначенный для быстрой и удобной оплаты топлива и товаров на АЗС без необходимости использования бан
|27.03.2025
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В России набирают популярность онлайн-чаевые в сегменте АЗС — число трансакций выросло в шесть раз
Число трансакций по онлайн-чаевым в России в сегменте АЗС в первом квартале 2025 г. выросло в шесть раз год к году, подсчитали аналитика сервиса для получения безналичных чаевых «Плавно.Ру» (на основе данных 2,3 тыс. компаний из сферы АЗС).
|11.03.2025
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С помощью приложения «Сбербанк Онлайн» луганские автолюбители могут заправлять авто, не выходя из машины
их городах. Для заправки достаточно сказать или написать «Хочу заправиться» виртуальному ассистенту «Салют» в приложении «Сбербанк Онлайн». К сервису дистанционной оплаты топлива сейчас подключены 30 АЗС ООО «ТД «Ровеньковская нефтебаза» в Луганске, Александровское, Счастье, Свердловске, Краснодоне и других городах Республики. В ближайшее время количество таких АЗС превысит 47 станци
|13.02.2025
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Успешно завершен проект комплексной автоматизации управления одной и самых больших в России независимых сетей АЗС «ТЭС»
Компания «Практикон» (ГК «АйТи-Ойл») успешно завершила проект по внедрению системы «1С:Комплексная автоматизация АЗС» в компании «Торговый дом ТЭС», Республика Крым и город Севастополь. Об этом CNews сообщили представители компании «Практикон». Сеть АЗС «ТЭС» насчитывает более 90 многофункциональны
|26.11.2024
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Т2 разворачивает продажу SIM-карт на АЗС «Лукойл»
российский оператор мобильной связи, совместно с «Лукойл» реализовал продажу SIM-карт на автомобильных заправочных станциях в семи макрорегионах страны. Комплекты для подключения к T2 представлены на АЗС эксклюзивно. Для активации покупателю нужно только пройти процедуру саморегистрации в системах «Госключ» или «Госуслуги». Т2 расширила партнерства в рамках направления FMCG и стала единстве
|07.11.2024
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Wildberries открыла собственную сеть АЗС
Собственная сеть АЗС Объединенная компания Wildberries и Russ запустила собственную сеть АЗС на территории логистических центров компании, сообщил ТАСС. Сеть доступна пока только водителям Wildberries, н
|11.10.2024
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SL Soft (ГК Softline) помогла АЗС «Татнефть» автоматизировать бизнес-процессы с помощью программных роботов Robin
н»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, реализовала проект по роботизации для АЗС «Татнефть». В рамках него были внедрены программные роботы на базе платформы Robin от вендора SL Soft. АЗС «Татнефть» оптимизирует работу 14 отделов, что позволит к концу 2024 г. сэк
|30.08.2024
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Сеть АЗС «Лукойл» и каршеринг BelkaCar запустили функционал заправки по QR-коду
Наряду с другими крупными сетями АЗС, пользователям BelkaCar стала доступна заправка по QR-коду на станциях «Лукойл» сразу в трех городах присутствия оператора: в Краснодаре, Сочи и Санкт-Петербурге. Заправка по QR-коду сущест
|18.04.2024
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Сеть АЗС НОВАТЭК-АЗК развивает программу лояльности за счет мобильного приложения от компании «АйТи-Ойл»
и и при этом защищен от утери, порчи и копирования. Также благодаря ему клиентам сети не нужно диктовать мобильный номер оператору-кассиру и нет необходимости носить пластиковый аналог. АйТи-Ойл Сеть АЗС НОВАТЭК-АЗК развивает программу лояльности за счет мобильного приложения от компании «АйТи-Ойл» Увеличение числа участников программы лояльности, использующих мобильное приложение, позволит
|19.03.2024
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Сеть АЗС «Газпромнефть» и каршеринг BelkaCar запустили сервис заправки по QR-коду
приложение BelkaCar интегрирована виртуальная топливная карта «Опти 24». Новый сервис открывает клиентам каршерингового сервиса доступ к широкой географии заправочных станций сети «Газпромнефть» Сеть АЗС «Газпромнефть» и каршеринговый сервис BelkaCar запустили функционал заправки топливом арендованных автомобилей по QR-коду. Это позволит клиентам BelkaCar пользоваться услугами заправочных с
|19.03.2024
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Сеть АЗС Мурманской области ВИТЭК отказалась от импортной системы управления бизнесом в пользу решения «1С:АЗС»
Компания «Практикон», разработавшая совместно с фирмой «1С» линейку продуктов для управления сетями АЗС, внедрила свое решение «1С:АЗС» в ВИТЭК — частной сети автозаправочных станций Мурманской области. Благодаря отечественной разработке было автоматизировано управление всей сетью А
|12.12.2023
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Fit и Luxe Retail представили совместное решение для топливного ритейла
Компании Fit и Luxe Retail, российские поставщики ИТ-решений для торговли, развивают партнёрство и выходят на рынок автоматизации сетей АЗС с совместным ИТ-решением. Существенное снижение доходности от розничной продажи топлива, наблюдаемое в последние годы, заставляет топливные компании искать новые пути привлечения потребител
|07.08.2023
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Сеть автозаправочных станций СоBAS внедрила систему «1С:АЗС. Фронт-офис»
«Практикон» (ГК «Айти-ойл») успешно завершила проект по внедрению системы «1С:АЗС. Розница 8. Фронт-офис» в сети автозаправочных станций СоBAS – совместного отраслевого решения фирмы «1С» и компании «Практикон», предназначенного для автоматизации розничной торговли мотор
|29.06.2023
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Компания «Практикон» автоматизировала сеть АЗС «НЕФТЭК» с помощью системы «1C:АЗС»
Компания «Практикон» (ГК «Айти-ойл») завершила проект по внедрению системы «1С:АЗС» в компании «НЕФТЭК», Республика Казахстан. Об этом CNews сообщили представители «Практикон». Компания «НЕФТЭК» работает на рынке нефтепродуктов с 2001 г. и специализируется на оптовых пост
|13.04.2023
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Сеть АЗС «Газпромнефть» переводит управление нетопливными запасами на отечественную технологическую платформу GoodsForecast
Сеть АЗС «Газпромнефть» приступила к поэтапному переводу процессов автоматизированного управления запасами сопутствующих (нетопливных) товаров на российскую технологическую платформу интегрированног
|10.03.2023
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Умные счетчики МТС помогут обеспечить бесперебойную работу крупной сети АЗС Хакасии
вала умными счетчиками одну из крупнейших сетей автозаправочных станций в Хакасии. Счетчики, работающие на сети интернета вещей NB-IoT МТС, установлены в щитовых и на электроподстанциях объектов сети АЗС. Цифровое IoT-решение дает возможность автоматизировать передачу показаний расхода электроэнергии и контролировать энергопотребление, а также моментально оповещает о сбое в электросети. Это
|19.10.2022
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«Яндекс заправки» начали подключать АЗС сети «Газпромнефть»
рославской, Ивановской, Вологодской и Владимирской областях. Всего к сервису подключили 120 станций сети «Газпромнефть». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Сотрудничество сервиса с сетью АЗС «Газпромнефть» позволит сделать привычную оплату топлива еще быстрее и удобнее для автомобилистов. Ранее оплата топлива через сервис на станциях сети уже стала доступна водителям-партнерам
|11.04.2022
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«Едадил» начал показывать цены и скидки на топливо на АЗС
В приложении сервиса «Едадил» теперь можно посмотреть цены и скидки на топливо на АЗС, которые подключены к «Яндекс заправкам». Это больше 8,5 тыс. станций по всей стране — в том числе заправки сетей «Роснефть», «Нефтьмагистраль», «Башнефть» и «Татнефть». До сих пор «Едадил»
|07.04.2022
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Сеть АЗС «Ростнефть» повышает эффективность управления бизнесом благодаря системе «1С:АЗС. Бэк-офис» от компании «Практикон»
Компания «Практикон» (группа компаний «АйТи-Ойл») реализовала проект по внедрению решения «1С:АЗС. Бэк-офис» в сети АЗС «Ростнефть» в Башкортостане. «1С:АЗС. Бэк-офис» – совместное отраслевое решение компаний «1С» и «Практикон» для управления деятельностью предприятий нефт
|11.03.2022
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Сеть АЗС «Газпромнефть» запустила на станциях оплату через СБП
На станциях АЗС «Газпромнефть» стала доступна оплата покупок через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом CNews сообщили в пресс-службе сети. При оплате топлива через СБП покупатели смогут экономить 50 ко
|22.11.2021
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На АЗС «Татнефть» предрейсовые медосмотры стали круглосуточными
Одна из крупнейших российских нефтяных компаний «Татнефть» вместе с разработчиком автоматизированных систем Medpoint 24 с августа 2021 г. запустила в своей сети АЗС дистанционные предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры. Теперь эти осмотры стали круглосуточными. Водители пассажирского и коммерческого транспорта могут проверить состояние своего
|04.03.2021
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Tele2 начала продавать SIM-карты на АЗС «Лукойл»
рацией на сети автозаправочных станций «Лукойл» в Москве и Санкт-Петербурге. Клиенты могут приобрести карты с тарифным планом «Мой онлайн». К концу марта 2021 г. проект будет запущен более чем на 450 АЗС нефтяной компании в 40 регионах. Tele2 продолжает фокусироваться на развитии альтернативных каналов продаж во всех регионах присутствия. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией комп
|11.02.2021
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«Яндекс.Заправки» научились показывать АЗС по маршруту и сравнивать на них цены
«Яндекс» сообщил о том, что в сервисе «Яндекс.Заправки» можно найти АЗС по маршруту, сравнить на них цены и одним движением выбрать заправку до полного бака. Все это работает в новом дизайне приложения «Яндекс.Заправки» на Android и iOS, а позже появится в «Нав
|18.01.2021
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«Шелл» запустила оплату через СБП и Webmoney на своих АЗС в России
C начала января 2020 г. возможность оплаты с помощью QR-кода через Систему быстрых платежей (СБП) и Webmoney доступна более чем на 220 АЗС «Шелл» в различных регионах России. При этом все участники программы лояльности Shell Clubsmart будут получать удвоенные бонусные баллы при оплате покупок на АЗС «Шелл» через СБП и э
|24.12.2020
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«Татнефть», банк «Зенит» и Mastercard запустили сервис «Наличные с покупкой» на АЗС «Татнефть»
фть», банк «Зенит» и международная платежная система Mastercard запустили сервис «Наличные с покупкой» на автозаправочных станциях компании «Татнефть». Держатели карт Mastercard смогут снять на кассе АЗС до 5 тыс. руб. при условии оплаты покупок. Получить наличные с покупкой могут клиенты банков, которые уже подключили сервис, список представлен на сайте Mastercard. Пилотный проект реализов
|22.12.2020
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Tele2 запустил продажи SIM-карт на АЗС «Шелл» в России
Tele2, российский оператор мобильной связи, начал продавать SIM-карты с саморегистрацией на сети автозаправочных станций «Шелл». Проект охватывает более 200 АЗС концерна в России в 26 регионах Tele2. Максимальная доступность подключения позволяет клиентам минимизировать социальные контакты, что особенно важно на фоне напряженной эпидемиологической
|20.10.2020
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В России запатентована технология оплаты топлива с помощью QR-кода
ТД «Смарт-Технологии», создатель мобильного приложения BENZUBER по оплате топлива онлайн без обращения в кассу АЗС, получил от Федеральной службы по интеллектуальной собственности патент на изобретение способа оплаты услуг автозаправочных станций при заправке транспортных средств топливом и устройство д
|04.08.2020
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Райффайзенбанк подключил в пилотном режиме АЗС «Шелл» к СБП
Райффайзенбанк подключил пять автозаправочных станций (АЗС) концерна «Шелл» к сервису приема оплаты системы быстрых платежей (СБП) в пилотном режиме. Все АЗС расположены в городе Королев (Московская область). В рамках пилотного проекта клиен
|14.05.2020
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Сервис «Яндекс.Заправки» начнет работать на 3 тысячах станций «Роснефти»
Все сети «Роснефти» подключатся к сервису бесконтактной оплаты топлива «Яндекс.Заправки». Это более 3 тыс. АЗС «Роснефти», BP, ПТК, «Башнефти» и ТНК, на которых можно будет заправляться с помощью приложений «Яндекса», не выходя из машины. «Роснефть» первой из ведущих топливных компаний страны начнет
|23.03.2020
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ИТ-системы cети АЗС General Fueller перенесены в облако 1cloud.ru
и нефтепродуктами развернул парк виртуальных серверов, которые обеспечивают стабильную работу внутренних ИТ-систем. Например, телефонии, систем ИТ-мониторинга, динамического ценообразования для точек АЗС, также ряда других корпоративных сервисов. Компания повысила безопасность и удобство настройки внутренних соединений территориально распределенной сети из двадцати одной АЗС благодар
|14.11.2019
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«Связной» запустил продажу топливных карт
ь ее обладателю скидку на топливо в размере 5%, а при каждой десятой заправке — 10% в более 15 тыс. АЗС на территории России, среди которых «Газпромнефть», Shell, Eka и E100. Стоимость карты в
|12.11.2019
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«Тинькофф» запустил мобильное приложение «Тинькофф АЗС» для заправки автомобилей
«Тинькофф» объявил о запуске мобильного приложения «Тинькофф АЗС» для оплаты топлива со смартфона. Приложение «Тинькофф АЗС» позволит клиентам «Тинькофф» всего в несколько кликов оплачивать заправку автомобилей на сети автозаправочных комплексов B
|04.02.2019
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В сети АЗС «Татнефти» внедрят систему по управлению товарными запасами Forecast Now
В сети АЗС «Татнефти» внедрят систему по управлению товарными запасами Forecast Now. Поставку решения Forecast Now и его внедрение в сети АЗС компании осуществит «Инжэниус тим». Выбор продукта
|24.12.2018
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Сбербанк и «Газпром нефть» предоставили клиентам АЗС возможность оплатить топливо в смартфоне
Сбербанк выступил партнером, обеспечивающим обработку платежей по банковским картам, привязанным в мобильном приложении АЗС.GO — собственной разработке компании «Газпром нефть». Приложение позволяет оплатить топливо на АЗС сети «Газпром нефть» с помощью смартфона на базе операционных систем Android или iO
|10.07.2018
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Сеть АЗС «Газпромнефть» и «Яндекс. Такси» запускают удаленный медосмотр водителей
Сеть АЗС «Газпромнефть» и «Яндекс. Такси» первыми реализуют проект по автоматизации предрейсовых медосмотров водителей. Ежедневно порядка 100 водителей партнеров «Яндекс. Такси» смогут проходить пре
|17.04.2018
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«Яндекс.Заправки» появились в регионах России
«Яндекс» объявил о том, что приложение «Яндекс.Заправки» для удаленной оплаты топлива заработало на АЗС «Лукойл» в 52 областях и краях. «Яндекс.Заправки» стали показывать более 1800 АЗС «Лукойла». До сих пор в приложении были доступны заправки этой компании только в Москве и Московской
Транспорт и организации, системы, технологии, персоны:
|Макаров Алексей 69 10
|Сульгин Сергей 47 10
|Семенова Ирина 43 7
|Прудников Артём 8 7
|Мацоцкий Сергей 179 5
|Савушкин Алексей 46 5
|Штернлиб Теймур 27 4
|Прудников Роман 4 4
|Федин Александр 6 4
|Ляк Александр 51 4
|Степаненко Игорь 6 4
|Митькин Максим 35 4
|Путин Владимир 3445 4
|Русинова Юлия 24 3
|Богаткин Алексей 31 3
|Колчина Оксана 11 3
|Кравченко Константин 101 3
|Скворцов Артем 3 3
|Бро Александр 7 3
|Меднов Сергей 124 3
|Шитиков Евгений 10 3
|Емельянов Станислав 67 3
|Строкович Антон 53 3
|Березной Андрей 77 3
|Поликовский Дмитрий 6 3
|Кутилов Евгений 22 3
|Арифуллин Павел 8 3
|Яшин Николай 3 3
|Шепельский Дмитрий 4 3
|Попов Анатолий 153 2
|Бойко Елена 152 2
|Галактионова Инесса 119 2
|Новиков Алексей 66 2
|Романенко Андрей 93 2
|Коробов Евгений 31 2
|Реймер Денис 54 2
|Карачинский Анатолий 96 2
|Колесников Дмитрий 24 2
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