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Транспорт АЗС Автомобильная заправочная станция топливный ритейл МАЗК многофункциональный автозаправочный комплекс

Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл - МАЗК - многофункциональный автозаправочный комплекс

Водители на заправке Плакат, показывающий будничный момент на АЗС. Изображен водитель такси в униформе, протирающий капот автомобиля Волга (ГАЗ-24) и ожидающий своей очереди на заправке шофер синего автомобиля Волга (ГАЗ-21). На заднем плане показано само здание АЗС, с вывесками "Бензин" и предупреждением "Не курить". В СССР все автозаправки были государственными, с 1 января 1969 года на бензин был установлен единый прейскурант цен, плоть до подорожания в 1978 году. И. Пчелко, 1976г. Водители на заправке Плакат, показывающий будничный момент на АЗС. Изображен водитель такси в униформе, протирающий капот автомобиля Волга (ГАЗ-24) и ожидающий своей очереди на заправке шофер синего автомобиля Волга (ГАЗ-21). На заднем плане показано само здание АЗС, с вывесками "Бензин" и предупреждением "Не курить". В СССР все автозаправки были государственными, с 1 января 1969 года на бензин был установлен единый прейскурант цен, плоть до подорожания в 1978 году. И. Пчелко, 1976г.
«Автозаправочная станция» 1966 Шишловский Николай Александрович (1907–1984) «Автозаправочная станция» 1966 Шишловский Николай Александрович (1907–1984)
Водители на заправке Плакат, показывающий будничный момент на АЗС. Изображен водитель такси в униформе, протирающий капот автомобиля Волга (ГАЗ-24) и ожидающий своей очереди на заправке шофер синего автомобиля Волга (ГАЗ-21). На заднем плане показано само здание АЗС, с вывесками "Бензин" и предупреждением "Не курить". В СССР все автозаправки были государственными, с 1 января 1969 года на бензин был установлен единый прейскурант цен, плоть до подорожания в 1978 году. И. Пчелко, 1976г.

СОБЫТИЯ


19.03.2026 Омская сеть АЗС «Юнигаз» автоматизировала сервисные процессы с помощью 1С:Itilium

» внедрила ITSM/ESM-решение 1С:Itilium — совместный продукт компании «Деснол» и фирмы «1С» — для централизованного управления сервисными процессами сети автозаправочных станций. Решение объединило 26 АЗС и стало единой платформой для взаимодействия между сервисными подразделениями компании: ИТ, эксплуатацией, хозяйственными и административными службами. Об этом CNews сообщили представители

10.02.2026 «Практикон» автоматизировала управление сетью АЗС «Gulf-Армения» с использованием системы «1С:АЗС»

Компания «Практикон» автоматизировала управление сетью АЗС «Gulf-Армения». Об этом CNews сообщил представитель компании «Практикон». Cеть «Gulf-Армения» строится и управляется компанией «Амреко», и работает под брендом всемирно известной американск
03.02.2026 «Практикон» автоматизировала сеть АЗС «Трасса» с использованием системы «1С:АЗС»

Компания «Практикон» реализовала проект по автоматизации сети АЗС «Трасса», принадлежащей «ЕвроТранс», независимому топливному оператору. Важной частью инфраструктуры сети «Трасса» стали рестораны нового формата, предлагающие разнообразное меню и высокий

24.07.2025 Инженеры МФТИ разработали систему кластеризации АЗС

заведующий лабораторией механики горных пород инжинирингового центра МФТИ по трудноизвлекаемым полезным ископаемым Борис Васекин. Одним из подходов к обработке и анализу данных является кластеризация АЗС по заданным параметрам, которая позволяет группировать объекты на основе их сходства, выявляя скрытые закономерности и структуры. Внедрение системы дает возможность проводить глубокий анали
21.07.2025 ЛУКОЙЛ запустил бесконтактную оплату топлива через мобильное приложение

Оплата на АЗС с помощью QR-кода и смартфона ЛУКОЙЛ представил инновационный сервис LUKPAY, предназначенный для быстрой и удобной оплаты топлива и товаров на АЗС без необходимости использования бан
27.03.2025 В России набирают популярность онлайн-чаевые в сегменте АЗС — число трансакций выросло в шесть раз

Число трансакций по онлайн-чаевым в России в сегменте АЗС в первом квартале 2025 г. выросло в шесть раз год к году, подсчитали аналитика сервиса для получения безналичных чаевых «Плавно.Ру» (на основе данных 2,3 тыс. компаний из сферы АЗС).
11.03.2025 С помощью приложения «Сбербанк Онлайн» луганские автолюбители могут заправлять авто, не выходя из машины

их городах. Для заправки достаточно сказать или написать «Хочу заправиться» виртуальному ассистенту «Салют» в приложении «Сбербанк Онлайн». К сервису дистанционной оплаты топлива сейчас подключены 30 АЗС ООО «ТД «Ровеньковская нефтебаза» в Луганске, Александровское, Счастье, Свердловске, Краснодоне и других городах Республики. В ближайшее время количество таких АЗС превысит 47 станци
13.02.2025 Успешно завершен проект комплексной автоматизации управления одной и самых больших в России независимых сетей АЗС «ТЭС»

Компания «Практикон» (ГК «АйТи-Ойл») успешно завершила проект по внедрению системы «1С:Комплексная автоматизация АЗС» в компании «Торговый дом ТЭС», Республика Крым и город Севастополь. Об этом CNews сообщили представители компании «Практикон». Сеть АЗС «ТЭС» насчитывает более 90 многофункциональны
26.11.2024 Т2 разворачивает продажу SIM-карт на АЗС «Лукойл»

российский оператор мобильной связи, совместно с «Лукойл» реализовал продажу SIM-карт на автомобильных заправочных станциях в семи макрорегионах страны. Комплекты для подключения к T2 представлены на АЗС эксклюзивно. Для активации покупателю нужно только пройти процедуру саморегистрации в системах «Госключ» или «Госуслуги». Т2 расширила партнерства в рамках направления FMCG и стала единстве
07.11.2024 Wildberries открыла собственную сеть АЗС

Собственная сеть АЗС Объединенная компания Wildberries и Russ запустила собственную сеть АЗС на территории логистических центров компании, сообщил ТАСС. Сеть доступна пока только водителям Wildberries, н
11.10.2024 SL Soft (ГК Softline) помогла АЗС «Татнефть» автоматизировать бизнес-процессы с помощью программных роботов Robin

н»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, реализовала проект по роботизации для АЗС «Татнефть». В рамках него были внедрены программные роботы на базе платформы Robin от вендора SL Soft. АЗС «Татнефть» оптимизирует работу 14 отделов, что позволит к концу 2024 г. сэк
30.08.2024 Сеть АЗС «Лукойл» и каршеринг BelkaCar запустили функционал заправки по QR-коду

Наряду с другими крупными сетями АЗС, пользователям BelkaCar стала доступна заправка по QR-коду на станциях «Лукойл» сразу в трех городах присутствия оператора: в Краснодаре, Сочи и Санкт-Петербурге. Заправка по QR-коду сущест
18.04.2024 Сеть АЗС НОВАТЭК-АЗК развивает программу лояльности за счет мобильного приложения от компании «АйТи-Ойл»

и и при этом защищен от утери, порчи и копирования. Также благодаря ему клиентам сети не нужно диктовать мобильный номер оператору-кассиру и нет необходимости носить пластиковый аналог. АйТи-Ойл Сеть АЗС НОВАТЭК-АЗК развивает программу лояльности за счет мобильного приложения от компании «АйТи-Ойл» Увеличение числа участников программы лояльности, использующих мобильное приложение, позволит
19.03.2024 Сеть АЗС «Газпромнефть» и каршеринг BelkaCar запустили сервис заправки по QR-коду

приложение BelkaCar интегрирована виртуальная топливная карта «Опти 24». Новый сервис открывает клиентам каршерингового сервиса доступ к широкой географии заправочных станций сети «Газпромнефть» Сеть АЗС «Газпромнефть» и каршеринговый сервис BelkaCar запустили функционал заправки топливом арендованных автомобилей по QR-коду. Это позволит клиентам BelkaCar пользоваться услугами заправочных с
19.03.2024 Сеть АЗС Мурманской области ВИТЭК отказалась от импортной системы управления бизнесом в пользу решения «1С:АЗС»

Компания «Практикон», разработавшая совместно с фирмой «1С» линейку продуктов для управления сетями АЗС, внедрила свое решение «1С:АЗС» в ВИТЭК — частной сети автозаправочных станций Мурманской области. Благодаря отечественной разработке было автоматизировано управление всей сетью А
12.12.2023 Fit и Luxe Retail представили совместное решение для топливного ритейла

Компании Fit и Luxe Retail, российские поставщики ИТ-решений для торговли, развивают партнёрство и выходят на рынок автоматизации сетей АЗС с совместным ИТ-решением. Существенное снижение доходности от розничной продажи топлива, наблюдаемое в последние годы, заставляет топливные компании искать новые пути привлечения потребител
07.08.2023 Сеть автозаправочных станций СоBAS внедрила систему «1С:АЗС. Фронт-офис»

«Практикон» (ГК «Айти-ойл») успешно завершила проект по внедрению системы «1С:АЗС. Розница 8. Фронт-офис» в сети автозаправочных станций СоBAS – совместного отраслевого решения фирмы «1С» и компании «Практикон», предназначенного для автоматизации розничной торговли мотор
29.06.2023 Компания «Практикон» автоматизировала сеть АЗС «НЕФТЭК» с помощью системы «1C:АЗС»

Компания «Практикон» (ГК «Айти-ойл») завершила проект по внедрению системы «1С:АЗС» в компании «НЕФТЭК», Республика Казахстан. Об этом CNews сообщили представители «Практикон». Компания «НЕФТЭК» работает на рынке нефтепродуктов с 2001 г. и специализируется на оптовых пост
13.04.2023 Сеть АЗС «Газпромнефть» переводит управление нетопливными запасами на отечественную технологическую платформу GoodsForecast

Сеть АЗС «Газпромнефть» приступила к поэтапному переводу процессов автоматизированного управления запасами сопутствующих (нетопливных) товаров на российскую технологическую платформу интегрированног
10.03.2023 Умные счетчики МТС помогут обеспечить бесперебойную работу крупной сети АЗС Хакасии

вала умными счетчиками одну из крупнейших сетей автозаправочных станций в Хакасии. Счетчики, работающие на сети интернета вещей NB-IoT МТС, установлены в щитовых и на электроподстанциях объектов сети АЗС. Цифровое IoT-решение дает возможность автоматизировать передачу показаний расхода электроэнергии и контролировать энергопотребление, а также моментально оповещает о сбое в электросети. Это
19.10.2022 «Яндекс заправки» начали подключать АЗС сети «Газпромнефть»

рославской, Ивановской, Вологодской и Владимирской областях. Всего к сервису подключили 120 станций сети «Газпромнефть». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Сотрудничество сервиса с сетью АЗС «Газпромнефть» позволит сделать привычную оплату топлива еще быстрее и удобнее для автомобилистов. Ранее оплата топлива через сервис на станциях сети уже стала доступна водителям-партнерам

11.04.2022 «Едадил» начал показывать цены и скидки на топливо на АЗС

В приложении сервиса «Едадил» теперь можно посмотреть цены и скидки на топливо на АЗС, которые подключены к «Яндекс заправкам». Это больше 8,5 тыс. станций по всей стране — в том числе заправки сетей «Роснефть», «Нефтьмагистраль», «Башнефть» и «Татнефть». До сих пор «Едадил»
07.04.2022 Сеть АЗС «Ростнефть» повышает эффективность управления бизнесом благодаря системе «1С:АЗС. Бэк-офис» от компании «Практикон»

Компания «Практикон» (группа компаний «АйТи-Ойл») реализовала проект по внедрению решения «1С:АЗС. Бэк-офис» в сети АЗС «Ростнефть» в Башкортостане. «1С:АЗС. Бэк-офис» – совместное отраслевое решение компаний «1С» и «Практикон» для управления деятельностью предприятий нефт
11.03.2022 Сеть АЗС «Газпромнефть» запустила на станциях оплату через СБП

На станциях АЗС «Газпромнефть» стала доступна оплата покупок через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом CNews сообщили в пресс-службе сети. При оплате топлива через СБП покупатели смогут экономить 50 ко
22.11.2021 На АЗС «Татнефть» предрейсовые медосмотры стали круглосуточными

Одна из крупнейших российских нефтяных компаний «Татнефть» вместе с разработчиком автоматизированных систем Medpoint 24 с августа 2021 г. запустила в своей сети АЗС дистанционные предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры. Теперь эти осмотры стали круглосуточными. Водители пассажирского и коммерческого транспорта могут проверить состояние своего

04.03.2021 Tele2 начала продавать SIM-карты на АЗС «Лукойл»

рацией на сети автозаправочных станций «Лукойл» в Москве и Санкт-Петербурге. Клиенты могут приобрести карты с тарифным планом «Мой онлайн». К концу марта 2021 г. проект будет запущен более чем на 450 АЗС нефтяной компании в 40 регионах. Tele2 продолжает фокусироваться на развитии альтернативных каналов продаж во всех регионах присутствия. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией комп
11.02.2021 «Яндекс.Заправки» научились показывать АЗС по маршруту и сравнивать на них цены

«Яндекс» сообщил о том, что в сервисе «Яндекс.Заправки» можно найти АЗС по маршруту, сравнить на них цены и одним движением выбрать заправку до полного бака. Все это работает в новом дизайне приложения «Яндекс.Заправки» на Android и iOS, а позже появится в «Нав
18.01.2021 «Шелл» запустила оплату через СБП и Webmoney на своих АЗС в России

C начала января 2020 г. возможность оплаты с помощью QR-кода через Систему быстрых платежей (СБП) и Webmoney доступна более чем на 220 АЗС «Шелл» в различных регионах России. При этом все участники программы лояльности Shell Clubsmart будут получать удвоенные бонусные баллы при оплате покупок на АЗС «Шелл» через СБП и э
24.12.2020 «Татнефть», банк «Зенит» и Mastercard запустили сервис «Наличные с покупкой» на АЗС «Татнефть»

фть», банк «Зенит» и международная платежная система Mastercard запустили сервис «Наличные с покупкой» на автозаправочных станциях компании «Татнефть». Держатели карт Mastercard смогут снять на кассе АЗС до 5 тыс. руб. при условии оплаты покупок. Получить наличные с покупкой могут клиенты банков, которые уже подключили сервис, список представлен на сайте Mastercard. Пилотный проект реализов
22.12.2020 Tele2 запустил продажи SIM-карт на АЗС «Шелл» в России

Tele2, российский оператор мобильной связи, начал продавать SIM-карты с саморегистрацией на сети автозаправочных станций «Шелл». Проект охватывает более 200 АЗС концерна в России в 26 регионах Tele2. Максимальная доступность подключения позволяет клиентам минимизировать социальные контакты, что особенно важно на фоне напряженной эпидемиологической

20.10.2020 В России запатентована технология оплаты топлива с помощью QR-кода

ТД «Смарт-Технологии», создатель мобильного приложения BENZUBER по оплате топлива онлайн без обращения в кассу АЗС, получил от Федеральной службы по интеллектуальной собственности патент на изобретение способа оплаты услуг автозаправочных станций при заправке транспортных средств топливом и устройство д
04.08.2020 Райффайзенбанк подключил в пилотном режиме АЗС «Шелл» к СБП

Райффайзенбанк подключил пять автозаправочных станций (АЗС) концерна «Шелл» к сервису приема оплаты системы быстрых платежей (СБП) в пилотном режиме. Все АЗС расположены в городе Королев (Московская область). В рамках пилотного проекта клиен
14.05.2020 Сервис «Яндекс.Заправки» начнет работать на 3 тысячах станций «Роснефти»

Все сети «Роснефти» подключатся к сервису бесконтактной оплаты топлива «Яндекс.Заправки». Это более 3 тыс. АЗС «Роснефти», BP, ПТК, «Башнефти» и ТНК, на которых можно будет заправляться с помощью приложений «Яндекса», не выходя из машины. «Роснефть» первой из ведущих топливных компаний страны начнет
23.03.2020 ИТ-системы cети АЗС General Fueller перенесены в облако 1cloud.ru

и нефтепродуктами развернул парк виртуальных серверов, которые обеспечивают стабильную работу внутренних ИТ-систем. Например, телефонии, систем ИТ-мониторинга, динамического ценообразования для точек АЗС, также ряда других корпоративных сервисов. Компания повысила безопасность и удобство настройки внутренних соединений территориально распределенной сети из двадцати одной АЗС благодар
14.11.2019 «Связной» запустил продажу топливных карт

ь ее обладателю скидку на топливо в размере 5%, а при каждой десятой заправке — 10% в более 15 тыс. АЗС на территории России, среди которых «Газпромнефть», Shell, Eka и E100. Стоимость карты в

12.11.2019 «Тинькофф» запустил мобильное приложение «Тинькофф АЗС» для заправки автомобилей

«Тинькофф» объявил о запуске мобильного приложения «Тинькофф АЗС» для оплаты топлива со смартфона. Приложение «Тинькофф АЗС» позволит клиентам «Тинькофф» всего в несколько кликов оплачивать заправку автомобилей на сети автозаправочных комплексов B
04.02.2019 В сети АЗС «Татнефти» внедрят систему по управлению товарными запасами Forecast Now

В сети АЗС «Татнефти» внедрят систему по управлению товарными запасами Forecast Now. Поставку решения Forecast Now и его внедрение в сети АЗС компании осуществит «Инжэниус тим». Выбор продукта

24.12.2018 Сбербанк и «Газпром нефть» предоставили клиентам АЗС возможность оплатить топливо в смартфоне

Сбербанк выступил партнером, обеспечивающим обработку платежей по банковским картам, привязанным в мобильном приложении АЗС.GO — собственной разработке компании «Газпром нефть». Приложение позволяет оплатить топливо на АЗС сети «Газпром нефть» с помощью смартфона на базе операционных систем Android или iO
10.07.2018 Сеть АЗС «Газпромнефть» и «Яндекс. Такси» запускают удаленный медосмотр водителей

Сеть АЗС «Газпромнефть» и «Яндекс. Такси» первыми реализуют проект по автоматизации предрейсовых медосмотров водителей. Ежедневно порядка 100 водителей партнеров «Яндекс. Такси» смогут проходить пре
17.04.2018 «Яндекс.Заправки» появились в регионах России

«Яндекс» объявил о том, что приложение «Яндекс.Заправки» для удаленной оплаты топлива заработало на АЗС «Лукойл» в 52 областях и краях. «Яндекс.Заправки» стали показывать более 1800 АЗС «Лукойла». До сих пор в приложении были доступны заправки этой компании только в Москве и Московской

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ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3615 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3571 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2326 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2123 4
Федеральное казначейство России 1938 4
Петербургский метрополитен ГУП 149 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1084 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1434 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3659 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 719 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4929 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 975 3
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 613 3
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 74 2
Правительство Москвы - ДПиООС Москва - Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 15 2
Судебная власть - Judicial power 2476 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1674 2
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 99 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1158 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 755 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1533 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 573 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3186 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1496 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 262 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 12
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 77 5
OAA - Open Automotive Alliance - Открытый автомобильный альянс 8 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 32 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 79 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Free TON Community 6 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 81 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
Тульская Ассоциация по Реализации Нефтепродуктов 1 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1512 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 263 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 148 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 120 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 229 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64249 166
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35765 137
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61115 121
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1673 111
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5953 85
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12818 75
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29559 69
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26139 69
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26541 59
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24162 56
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2195 56
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27162 54
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13757 54
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22748 54
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17970 54
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2522 54
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12089 48
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9370 47
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1650 42
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10026 42
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13507 42
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9223 41
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12730 38
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12727 35
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2301 35
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17858 35
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13843 35
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33177 35
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3241 34
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12082 32
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21750 32
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34384 31
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5468 31
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2203 31
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28043 30
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7743 28
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15937 28
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3638 28
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12960 28
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4838 27
Google Android 15160 54
Apple iOS 8540 30
Яндекс.Заправки 38 25
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5227 25
Apple iPhone - серия смартфонов 7578 20
Google Play - Google Store - Google Android Market 3528 20
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 18
Microsoft Windows 16798 17
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 887 17
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 655 15
Microsoft Windows 2000 8678 15
Apple - App Store 3087 13
Apple Pay 516 11
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2535 10
Google Maps - Карты Google - GMaps 706 9
Shturmann Navigation - Shturmann Link - Shturmann Maps 51 9
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 8
АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 93 8
АйТи-Ойл - SmartCity Gas - АЗК Решение автоматизации управления сетями АЗС 11 8
МТС - Navitel - Навител Пробки 28 8
Apple iPad 3995 8
Linux OS 11431 8
MasterCard Maestro 159 7
Компьютер НПО - Бизнес Люкс КАС - Комплексная автоматизированная система управления 57 7
Microsoft Office 4126 7
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 940 7
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 880 7
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 425 7
Foursquare Labs - Геолокационная социальная сеть 80 6
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 179 6
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1005 6
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 749 6
АТОЛ Frontol 63 6
Apple CarPlay - Apple Siri Eyes Free - Apple iOS in the Car 88 6
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 449 6
Nokia Symbian OS 1408 6
Яндекс.Навигатор 117 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6190 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2964 6
Яндекс.Плюс 247 5
Макаров Алексей 69 10
Сульгин Сергей 47 10
Семенова Ирина 43 7
Прудников Артём 8 7
Мацоцкий Сергей 179 5
Савушкин Алексей 46 5
Штернлиб Теймур 27 4
Прудников Роман 4 4
Федин Александр 6 4
Ляк Александр 51 4
Степаненко Игорь 6 4
Митькин Максим 35 4
Путин Владимир 3445 4
Русинова Юлия 24 3
Богаткин Алексей 31 3
Колчина Оксана 11 3
Кравченко Константин 101 3
Скворцов Артем 3 3
Бро Александр 7 3
Меднов Сергей 124 3
Шитиков Евгений 10 3
Емельянов Станислав 67 3
Строкович Антон 53 3
Березной Андрей 77 3
Поликовский Дмитрий 6 3
Кутилов Евгений 22 3
Арифуллин Павел 8 3
Яшин Николай 3 3
Шепельский Дмитрий 4 3
Попов Анатолий 153 2
Бойко Елена 152 2
Галактионова Инесса 119 2
Новиков Алексей 66 2
Романенко Андрей 93 2
Коробов Евгений 31 2
Реймер Денис 54 2
Карачинский Анатолий 96 2
Колесников Дмитрий 24 2
Козырев Алексей 328 2
Брюквин Юрий 300 2
Россия - РФ - Российская федерация 164681 384
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47296 164
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19384 76
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54466 62
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8489 51
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14764 48
Европа 24907 47
Казахстан - Республика 6004 29
Беларусь - Белоруссия 6253 29
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18966 28
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3442 24
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3549 24
Украина 7906 20
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3312 18
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4453 17
Европа Восточная 3137 16
Германия - Федеративная Республика 13155 16
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3151 16
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2340 16
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3327 15
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3416 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13762 14
Финляндия - Финляндская Республика 3691 14
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1901 13
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2809 13
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1422 12
Ближний Восток 3138 12
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2824 12
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3025 12
Россия - ПФО - Нижегородская область 2266 12
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1761 12
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 898 12
Россия - ЮФО - Ростовская область 1760 11
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2512 11
Земля - планета Солнечной системы 10830 11
Япония 13760 11
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2235 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1403 11
Россия - СФО - Омская область - Омск 1268 10
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1297 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27045 217
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21412 202
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53026 186
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5705 125
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5992 107
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57172 73
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7718 54
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2730 50
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8810 46
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12210 42
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 437 36
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15870 34
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6538 33
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33406 32
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8444 32
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6522 30
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7410 29
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5526 28
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6110 27
POI - points of interest 173 26
Страхование - Страховое дело - Insurance 6451 26
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1229 24
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11207 24
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11647 23
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18011 23
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6592 23
Логистика сбытовая - Сбыт 2552 23
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 608 22
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7477 22
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1700 22
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 263 21
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7011 21
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 292 21
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6969 20
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10817 20
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3126 20
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6660 20
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4476 20
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6680 17
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3317 17
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11539 9
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1247 4
CNews - ZOOM.CNews 1864 3
AP - Associated Press 2007 3
Известия ИД 755 3
CNews - Auto.CNews 51 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2353 3
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
Русский Курьер 3 2
Ведомости 1436 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
Комсомольская правда ИД 81 1
Gizmodo 133 1
ComNews - Медиа-бизнес 140 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 140 1
Daily Mail 58 1
New Scientist 1448 1
Из рук в руки - irr.ru 73 1
CNews TV 747 1
News Corp - News Corporation 221 1
InformationWeek 241 1
SiliconValley.com - SV.com 239 1
Росбалт ИА 60 1
Times 658 1
The Banker 6 1
Dagens Industri 11 1
CNews Техноблог 62 1
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 1
Walt Disney Company - ESPN 56 1
Wikipedia - Википедия 641 1
The Register - The Register Hardware 1774 1
Bloomberg 1610 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6077 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 444 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 87 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1129 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 674 1
Crunchbase 74 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8551 12
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3921 10
IDC - International Data Corporation 4968 5
Gartner - Гартнер 3649 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1083 5
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 837 4
Автостат 53 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 362 3
Рустелеком ТК 305 2
Datamonitor 83 2
Juniper Research 131 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 138 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 86 1
Global Market Insights 16 1
Allied Market Research 22 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 82 1
Gartner - Dataquest 353 1
ITResearch 123 1
comScore Media Metrix - M:Metrics 49 1
Gartner IT Spending and Staffing 4 1
OMI - Online Market Intelligence - ОуЭмАй Интернэшнл - Онлайн маркет интеллидженс интернэшнл 20 1
INFOLine-Аналитика 76 1
Gartner - CEB Inc - Corporate Executive Board - TowerGroup 14 1
Российский рынок ERP 24 1
Markets&Markets Research 113 1
Forrester Research 833 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1717 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 726 2
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина ФГБОУ ВО - Государственный ИРЯ им. А.С. Пушкина - ГИРЯ им.А.С.Пушкина 21 2
СГА - Современная гуманитарная академия 23 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1193 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 268 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 1
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 1
ТГУ - Томский государственный университет 227 1
Ростех - Росэлектроника - Феррит-Домен НИИ 21 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 51 1
Ростех - Росэлектроника - Техномаш ЦНИТИ - Техномаш Центральный научно-исследовательский технологический институт 30 1
Ростех - Росэлектроника - НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 31 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 130 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 117 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 33 1
Ростех - Росэлектроника - Циклон ЦНИИ 10 1
MACS - Школа новой экономики 7 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 164 1
Минобороны РФ - ВАС имени Буденного - Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Будённого 20 1
University of Tehran - Тегеранский университет 6 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 75 1
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция - Станция Беллинсгаузен - Станция Прогресс - Станция Новолазаревская - Станция Восток 47 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 1
Pearson VUE 55 1
РТИ Системы - Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца 16 1
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 62 1
ЮГУ - Югорский государственный университет 24 1
LJMU - Liverpool John Moores University - Ливерпульский университет имени Джона Мурса 9 1
АГТУ ВШН - Альметьевский государственный технологический университет Высшая школа нефти 3 1
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НИИЭМ - Научно-исследовательский институт электромеханики 6 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИИА - Центральный научно-исследовательский институт измерительной аппаратуры 5 1
Платан НИИ - Платан Научно-исследовательский институт 2 1
РУДН - Медицинский институт 6 1
Ростех - Росэлектроника - Электронстандарт РНИИ - Российский научно-исследовательский институт 8 1
Арсенал Школа менеджеров 3 1
Ростех - Росэлектроника - НИИВТ им.С.А.Векшинского - НИИ вакуумной техники им. С.А. Векшинского 1 1
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