Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл - МАЗК - многофункциональный автозаправочный комплекс

Омская сеть АЗС «Юнигаз» автоматизировала сервисные процессы с помощью 1С:Itilium » внедрила ITSM/ESM-решение 1С:Itilium — совместный продукт компании «Деснол» и фирмы «1С» — для централизованного управления сервисными процессами сети автозаправочных станций. Решение объединило 26 АЗС и стало единой платформой для взаимодействия между сервисными подразделениями компании: ИТ, эксплуатацией, хозяйственными и административными службами. Об этом CNews сообщили представители

«Практикон» автоматизировала управление сетью АЗС «Gulf-Армения» с использованием системы «1С:АЗС» Компания «Практикон» автоматизировала управление сетью АЗС «Gulf-Армения». Об этом CNews сообщил представитель компании «Практикон». Cеть «Gulf-Армения» строится и управляется компанией «Амреко», и работает под брендом всемирно известной американск

«Практикон» автоматизировала сеть АЗС «Трасса» с использованием системы «1С:АЗС» Компания «Практикон» реализовала проект по автоматизации сети АЗС «Трасса», принадлежащей «ЕвроТранс», независимому топливному оператору. Важной частью инфраструктуры сети «Трасса» стали рестораны нового формата, предлагающие разнообразное меню и высокий

Инженеры МФТИ разработали систему кластеризации АЗС заведующий лабораторией механики горных пород инжинирингового центра МФТИ по трудноизвлекаемым полезным ископаемым Борис Васекин. Одним из подходов к обработке и анализу данных является кластеризация АЗС по заданным параметрам, которая позволяет группировать объекты на основе их сходства, выявляя скрытые закономерности и структуры. Внедрение системы дает возможность проводить глубокий анали

ЛУКОЙЛ запустил бесконтактную оплату топлива через мобильное приложение Оплата на АЗС с помощью QR-кода и смартфона ЛУКОЙЛ представил инновационный сервис LUKPAY, предназначенный для быстрой и удобной оплаты топлива и товаров на АЗС без необходимости использования бан

В России набирают популярность онлайн-чаевые в сегменте АЗС — число трансакций выросло в шесть раз Число трансакций по онлайн-чаевым в России в сегменте АЗС в первом квартале 2025 г. выросло в шесть раз год к году, подсчитали аналитика сервиса для получения безналичных чаевых «Плавно.Ру» (на основе данных 2,3 тыс. компаний из сферы АЗС).

С помощью приложения «Сбербанк Онлайн» луганские автолюбители могут заправлять авто, не выходя из машины их городах. Для заправки достаточно сказать или написать «Хочу заправиться» виртуальному ассистенту «Салют» в приложении «Сбербанк Онлайн». К сервису дистанционной оплаты топлива сейчас подключены 30 АЗС ООО «ТД «Ровеньковская нефтебаза» в Луганске, Александровское, Счастье, Свердловске, Краснодоне и других городах Республики. В ближайшее время количество таких АЗС превысит 47 станци

Успешно завершен проект комплексной автоматизации управления одной и самых больших в России независимых сетей АЗС «ТЭС» Компания «Практикон» (ГК «АйТи-Ойл») успешно завершила проект по внедрению системы «1С:Комплексная автоматизация АЗС» в компании «Торговый дом ТЭС», Республика Крым и город Севастополь. Об этом CNews сообщили представители компании «Практикон». Сеть АЗС «ТЭС» насчитывает более 90 многофункциональны

Т2 разворачивает продажу SIM-карт на АЗС «Лукойл» российский оператор мобильной связи, совместно с «Лукойл» реализовал продажу SIM-карт на автомобильных заправочных станциях в семи макрорегионах страны. Комплекты для подключения к T2 представлены на АЗС эксклюзивно. Для активации покупателю нужно только пройти процедуру саморегистрации в системах «Госключ» или «Госуслуги». Т2 расширила партнерства в рамках направления FMCG и стала единстве

Wildberries открыла собственную сеть АЗС Собственная сеть АЗС Объединенная компания Wildberries и Russ запустила собственную сеть АЗС на территории логистических центров компании, сообщил ТАСС. Сеть доступна пока только водителям Wildberries, н

SL Soft (ГК Softline) помогла АЗС «Татнефть» автоматизировать бизнес-процессы с помощью программных роботов Robin н»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, реализовала проект по роботизации для АЗС «Татнефть». В рамках него были внедрены программные роботы на базе платформы Robin от вендора SL Soft. АЗС «Татнефть» оптимизирует работу 14 отделов, что позволит к концу 2024 г. сэк

Сеть АЗС «Лукойл» и каршеринг BelkaCar запустили функционал заправки по QR-коду Наряду с другими крупными сетями АЗС, пользователям BelkaCar стала доступна заправка по QR-коду на станциях «Лукойл» сразу в трех городах присутствия оператора: в Краснодаре, Сочи и Санкт-Петербурге. Заправка по QR-коду сущест

Сеть АЗС НОВАТЭК-АЗК развивает программу лояльности за счет мобильного приложения от компании «АйТи-Ойл» и и при этом защищен от утери, порчи и копирования. Также благодаря ему клиентам сети не нужно диктовать мобильный номер оператору-кассиру и нет необходимости носить пластиковый аналог. АйТи-Ойл Сеть АЗС НОВАТЭК-АЗК развивает программу лояльности за счет мобильного приложения от компании «АйТи-Ойл» Увеличение числа участников программы лояльности, использующих мобильное приложение, позволит

Сеть АЗС «Газпромнефть» и каршеринг BelkaCar запустили сервис заправки по QR-коду приложение BelkaCar интегрирована виртуальная топливная карта «Опти 24». Новый сервис открывает клиентам каршерингового сервиса доступ к широкой географии заправочных станций сети «Газпромнефть» Сеть АЗС «Газпромнефть» и каршеринговый сервис BelkaCar запустили функционал заправки топливом арендованных автомобилей по QR-коду. Это позволит клиентам BelkaCar пользоваться услугами заправочных с

Сеть АЗС Мурманской области ВИТЭК отказалась от импортной системы управления бизнесом в пользу решения «1С:АЗС» Компания «Практикон», разработавшая совместно с фирмой «1С» линейку продуктов для управления сетями АЗС, внедрила свое решение «1С:АЗС» в ВИТЭК — частной сети автозаправочных станций Мурманской области. Благодаря отечественной разработке было автоматизировано управление всей сетью А

Fit и Luxe Retail представили совместное решение для топливного ритейла Компании Fit и Luxe Retail, российские поставщики ИТ-решений для торговли, развивают партнёрство и выходят на рынок автоматизации сетей АЗС с совместным ИТ-решением. Существенное снижение доходности от розничной продажи топлива, наблюдаемое в последние годы, заставляет топливные компании искать новые пути привлечения потребител

Сеть автозаправочных станций СоBAS внедрила систему «1С:АЗС. Фронт-офис» «Практикон» (ГК «Айти-ойл») успешно завершила проект по внедрению системы «1С:АЗС. Розница 8. Фронт-офис» в сети автозаправочных станций СоBAS – совместного отраслевого решения фирмы «1С» и компании «Практикон», предназначенного для автоматизации розничной торговли мотор

Компания «Практикон» автоматизировала сеть АЗС «НЕФТЭК» с помощью системы «1C:АЗС» Компания «Практикон» (ГК «Айти-ойл») завершила проект по внедрению системы «1С:АЗС» в компании «НЕФТЭК», Республика Казахстан. Об этом CNews сообщили представители «Практикон». Компания «НЕФТЭК» работает на рынке нефтепродуктов с 2001 г. и специализируется на оптовых пост

Сеть АЗС «Газпромнефть» переводит управление нетопливными запасами на отечественную технологическую платформу GoodsForecast Сеть АЗС «Газпромнефть» приступила к поэтапному переводу процессов автоматизированного управления запасами сопутствующих (нетопливных) товаров на российскую технологическую платформу интегрированног

Умные счетчики МТС помогут обеспечить бесперебойную работу крупной сети АЗС Хакасии вала умными счетчиками одну из крупнейших сетей автозаправочных станций в Хакасии. Счетчики, работающие на сети интернета вещей NB-IoT МТС, установлены в щитовых и на электроподстанциях объектов сети АЗС. Цифровое IoT-решение дает возможность автоматизировать передачу показаний расхода электроэнергии и контролировать энергопотребление, а также моментально оповещает о сбое в электросети. Это

«Яндекс заправки» начали подключать АЗС сети «Газпромнефть» рославской, Ивановской, Вологодской и Владимирской областях. Всего к сервису подключили 120 станций сети «Газпромнефть». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Сотрудничество сервиса с сетью АЗС «Газпромнефть» позволит сделать привычную оплату топлива еще быстрее и удобнее для автомобилистов. Ранее оплата топлива через сервис на станциях сети уже стала доступна водителям-партнерам

«Едадил» начал показывать цены и скидки на топливо на АЗС В приложении сервиса «Едадил» теперь можно посмотреть цены и скидки на топливо на АЗС, которые подключены к «Яндекс заправкам». Это больше 8,5 тыс. станций по всей стране — в том числе заправки сетей «Роснефть», «Нефтьмагистраль», «Башнефть» и «Татнефть». До сих пор «Едадил»

Сеть АЗС «Ростнефть» повышает эффективность управления бизнесом благодаря системе «1С:АЗС. Бэк-офис» от компании «Практикон» Компания «Практикон» (группа компаний «АйТи-Ойл») реализовала проект по внедрению решения «1С:АЗС. Бэк-офис» в сети АЗС «Ростнефть» в Башкортостане. «1С:АЗС. Бэк-офис» – совместное отраслевое решение компаний «1С» и «Практикон» для управления деятельностью предприятий нефт

Сеть АЗС «Газпромнефть» запустила на станциях оплату через СБП На станциях АЗС «Газпромнефть» стала доступна оплата покупок через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом CNews сообщили в пресс-службе сети. При оплате топлива через СБП покупатели смогут экономить 50 ко

На АЗС «Татнефть» предрейсовые медосмотры стали круглосуточными Одна из крупнейших российских нефтяных компаний «Татнефть» вместе с разработчиком автоматизированных систем Medpoint 24 с августа 2021 г. запустила в своей сети АЗС дистанционные предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры. Теперь эти осмотры стали круглосуточными. Водители пассажирского и коммерческого транспорта могут проверить состояние своего

Tele2 начала продавать SIM-карты на АЗС «Лукойл» рацией на сети автозаправочных станций «Лукойл» в Москве и Санкт-Петербурге. Клиенты могут приобрести карты с тарифным планом «Мой онлайн». К концу марта 2021 г. проект будет запущен более чем на 450 АЗС нефтяной компании в 40 регионах. Tele2 продолжает фокусироваться на развитии альтернативных каналов продаж во всех регионах присутствия. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией комп

«Яндекс.Заправки» научились показывать АЗС по маршруту и сравнивать на них цены «Яндекс» сообщил о том, что в сервисе «Яндекс.Заправки» можно найти АЗС по маршруту, сравнить на них цены и одним движением выбрать заправку до полного бака. Все это работает в новом дизайне приложения «Яндекс.Заправки» на Android и iOS, а позже появится в «Нав

«Шелл» запустила оплату через СБП и Webmoney на своих АЗС в России C начала января 2020 г. возможность оплаты с помощью QR-кода через Систему быстрых платежей (СБП) и Webmoney доступна более чем на 220 АЗС «Шелл» в различных регионах России. При этом все участники программы лояльности Shell Clubsmart будут получать удвоенные бонусные баллы при оплате покупок на АЗС «Шелл» через СБП и э

«Татнефть», банк «Зенит» и Mastercard запустили сервис «Наличные с покупкой» на АЗС «Татнефть» фть», банк «Зенит» и международная платежная система Mastercard запустили сервис «Наличные с покупкой» на автозаправочных станциях компании «Татнефть». Держатели карт Mastercard смогут снять на кассе АЗС до 5 тыс. руб. при условии оплаты покупок. Получить наличные с покупкой могут клиенты банков, которые уже подключили сервис, список представлен на сайте Mastercard. Пилотный проект реализов

Tele2 запустил продажи SIM-карт на АЗС «Шелл» в России Tele2, российский оператор мобильной связи, начал продавать SIM-карты с саморегистрацией на сети автозаправочных станций «Шелл». Проект охватывает более 200 АЗС концерна в России в 26 регионах Tele2. Максимальная доступность подключения позволяет клиентам минимизировать социальные контакты, что особенно важно на фоне напряженной эпидемиологической

В России запатентована технология оплаты топлива с помощью QR-кода ТД «Смарт-Технологии», создатель мобильного приложения BENZUBER по оплате топлива онлайн без обращения в кассу АЗС, получил от Федеральной службы по интеллектуальной собственности патент на изобретение способа оплаты услуг автозаправочных станций при заправке транспортных средств топливом и устройство д

Райффайзенбанк подключил в пилотном режиме АЗС «Шелл» к СБП Райффайзенбанк подключил пять автозаправочных станций (АЗС) концерна «Шелл» к сервису приема оплаты системы быстрых платежей (СБП) в пилотном режиме. Все АЗС расположены в городе Королев (Московская область). В рамках пилотного проекта клиен

Сервис «Яндекс.Заправки» начнет работать на 3 тысячах станций «Роснефти» Все сети «Роснефти» подключатся к сервису бесконтактной оплаты топлива «Яндекс.Заправки». Это более 3 тыс. АЗС «Роснефти», BP, ПТК, «Башнефти» и ТНК, на которых можно будет заправляться с помощью приложений «Яндекса», не выходя из машины. «Роснефть» первой из ведущих топливных компаний страны начнет

ИТ-системы cети АЗС General Fueller перенесены в облако 1cloud.ru и нефтепродуктами развернул парк виртуальных серверов, которые обеспечивают стабильную работу внутренних ИТ-систем. Например, телефонии, систем ИТ-мониторинга, динамического ценообразования для точек АЗС, также ряда других корпоративных сервисов. Компания повысила безопасность и удобство настройки внутренних соединений территориально распределенной сети из двадцати одной АЗС благодар

«Связной» запустил продажу топливных карт ь ее обладателю скидку на топливо в размере 5%, а при каждой десятой заправке — 10% в более 15 тыс. АЗС на территории России, среди которых «Газпромнефть», Shell, Eka и E100. Стоимость карты в

«Тинькофф» запустил мобильное приложение «Тинькофф АЗС» для заправки автомобилей «Тинькофф» объявил о запуске мобильного приложения «Тинькофф АЗС» для оплаты топлива со смартфона. Приложение «Тинькофф АЗС» позволит клиентам «Тинькофф» всего в несколько кликов оплачивать заправку автомобилей на сети автозаправочных комплексов B

В сети АЗС «Татнефти» внедрят систему по управлению товарными запасами Forecast Now В сети АЗС «Татнефти» внедрят систему по управлению товарными запасами Forecast Now. Поставку решения Forecast Now и его внедрение в сети АЗС компании осуществит «Инжэниус тим». Выбор продукта

Сбербанк и «Газпром нефть» предоставили клиентам АЗС возможность оплатить топливо в смартфоне Сбербанк выступил партнером, обеспечивающим обработку платежей по банковским картам, привязанным в мобильном приложении АЗС.GO — собственной разработке компании «Газпром нефть». Приложение позволяет оплатить топливо на АЗС сети «Газпром нефть» с помощью смартфона на базе операционных систем Android или iO

Сеть АЗС «Газпромнефть» и «Яндекс. Такси» запускают удаленный медосмотр водителей Сеть АЗС «Газпромнефть» и «Яндекс. Такси» первыми реализуют проект по автоматизации предрейсовых медосмотров водителей. Ежедневно порядка 100 водителей партнеров «Яндекс. Такси» смогут проходить пре