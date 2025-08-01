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Россия ПФО Татарстан Азнакаевский район Азнакаево

Россия - ПФО - Татарстан - Азнакаевский район - Азнакаево

УПОМИНАНИЯ


01.08.2025 Резиденты «Сколково» реализовали проект 3D-печати высотного здания, вошедшего в Книгу рекордов России 1
06.12.2024 «МегаФон»: сельчане Татарстана стали чаще пользоваться интернетом 1
05.12.2024 МТС обеспечила современной связью жителей 95 малых сел и деревень Татарстана 1
05.09.2024 Еще в 90 населенных пунктах Татарстана появился 4G-интернет «МегаФона» 1
17.05.2024 Жители Верхнеуслонского района стали самыми активными интернет-пользователями в Татарстане 1
15.04.2024 МТС открыла свои магазины в Татарстане для домашних животных 1
06.03.2024 На юго-востоке Татарстана ускорили мобильный интернет 2
13.12.2023 «Летай» помогает абонентам во время учебы, шопинга и путешествий 1
19.09.2023 Ветеринарная академия, клиники, ж/д станция: оператор «Летай» расширил сеть 4G 1
17.08.2023 Оператор «Летай» повысил скорость мобильного интернета перед стартом хоккейного сезона и нового учебного года 1
24.05.2023 «Летай» улучшил качество мобильной связи еще в 17 населенных пунктах Татарстана 1
14.04.2023 Школьники Татарстана обменяли 155 тыс. пятерок на мобильный интернет Tele2 1
09.11.2022 МТС закрыла белые пятна еще в 22 деревнях и поселках Татарстана 1
22.12.2016 В Татарстане за 2016 год объем трафика в сети 4G увеличился в 3,5 раза 1
27.01.2014 «Эссен-Логистик» перешел на электронный архив «Этлас» 1
02.10.2013 МТС начала продажи фиксированных услуг связи в салонах своей розничной сети в Татарстане 1
05.04.2013 Цифровое телевещание запущено еще в 9 муниципальных районах Татарстана 1
01.03.2013 МТС обеспечила мобильным интернетом более 150 тыс. жителей отдаленных районов Татарстана 1
12.11.2009 «МегаФон» запустил 3G в Казани и Набережных Челнах 1
28.01.2008 «Формоза» открыла магазин в Набережных Челнах 1
15.05.2007 Татарстан обгоняет российские регионы по уровню цифровизации 1

Публикаций - 21, упоминаний - 22

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13518 7
МегаФон 9462 5
СИНХ - Таттелеком 211 5
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 381 2
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 489 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1505 2
Ростелеком 10059 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 525 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8988 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 857 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1045 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1413 1
Этлас Софт - Atlas Soft 129 1
Формоза - Formoza 177 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 907 1
ДНС Ритейл - DNS - Компьютерный мир 55 1
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 614 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3007 1
ЦЦТ РТ ГКУ - Центр Цифровой Трансформации Республики Татарста 9 1
Softline - Borlas - Борлас ЦЦТ - Центр цифровой трансформации 26 1
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 124 1
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 121 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 222 1
Ак Барс Банк 274 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Татнефть Арена - Ледовый дворец спорта 6 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 145 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6148 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1429 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 293 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 293 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12299 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6320 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8328 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54339 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28461 10
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8822 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21391 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69741 8
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9505 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16625 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14185 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3783 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25111 4
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4019 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13084 3
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1163 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7575 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1549 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4764 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6586 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8524 2
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1051 2
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Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3050 2
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14122 2
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VOD - Video on Demand - SVOD, SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 840 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 318 2
Этлас Софт - Этлас ЭДО - Этлас СЭД 152 1
МТС 3G-сеть 121 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 219 1
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Электронный дневник - Цифровой дневник 161 1
Шакиров Марат 61 4
Русинов Михаил 45 3
Минниханов Рустам 118 1
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Филатов Виктор 1 1
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Ушанов Матвей 1 1
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Нуруллин Ренат 1 1
Фазлиев Айрат 1 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3072 19
Россия - ПФО - Татарстан - Альметьевск 116 14
Россия - ПФО - Татарстан - Зеленодольский район - Зеленодольск 73 12
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3148 11
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 376 11
Россия - ПФО - Татарстан - Нижнекамск 131 11
Россия - ПФО - Татарстан - Бугульма 33 10
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Елабужский район - Елабуга 71 9
Россия - РФ - Российская федерация 151547 8
Россия - ПФО - Татарстан - Пестречинский район - Пестрецы 26 7
Россия - ПФО - Татарстан - Лаишевский район - Лаишево 49 7
Россия - ПФО - Татарстан - Сабинский район - Богатые Сабы - Мингер 17 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Верхнеуслонский район - Верхний Услон 39 6
Россия - ПФО - Татарстан - Рыбно-Слободский район - Рыбная Слобода 12 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Арский район - Арск 25 5
Россия - ПФО - Татарстан - Мамадышский район - Мамадыш 16 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Балтасинский район 8 4
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Европа 24466 1
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Беларусь - Белоруссия 5909 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3563 1
Америка Южная 861 1
Африка - Африканский регион 3534 1
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Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3260 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1190 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 625 1
Тихий океан - Океания 79 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30754 6
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25146 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6711 4
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53407 3
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11230 2
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6153 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6464 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 601 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1320 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1281 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2225 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2960 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 928 1
Аренда 2523 1
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Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1775 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1208 1
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Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 715 1
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда - Доступное и комфортное жилье 50 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 632 1
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 423 1
Национальный проект 346 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14447 1
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 502 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2212 1
Зоология - наука о животных 2727 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 495 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 423 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 317 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 114 1
Россия Культура - телеканал 10 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 90 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 83 1
КГАВМ - Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н. Э. Баумана 2 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 720 1
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