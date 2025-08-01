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Россия ПФО Татарстан Азнакаевский район Азнакаево
УПОМИНАНИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 121 1
|РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 222 1
|Ак Барс Банк 274 1
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
|Татнефть Арена - Ледовый дворец спорта 6 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6320 1
|Шакиров Марат 61 4
|Русинов Михаил 45 3
|Минниханов Рустам 118 1
|Шайхутдинов Роман 113 1
|Филатов Виктор 1 1
|Якимов Владимир 2 1
|Скляр Геннадий 32 1
|Теребиленко Борис 2 1
|Нурутдинов Айрат 11 1
|Семенова Анастасия 2 1
|Алтынбаева Иркя 1 1
|Габдрахманов Булат 2 1
|Ушанов Матвей 1 1
|Савенков Дмитрий 2 1
|Нуруллин Ренат 1 1
|Фазлиев Айрат 1 1
|КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 83 1
|КГАВМ - Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н. Э. Баумана 2 1
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