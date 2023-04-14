Разделы

Телеком Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

Школьники Татарстана обменяли 155 тыс. пятерок на мобильный интернет Tele2

Подведены промежуточные итоги и наградили учеников, классы и школы, набравших максимальное количество отметок «отлично» и мегабайтов мобильного интернета в рамках проекта «Мегабайты за оценки». Совместный проект российского оператора мобильной связи Tele2 при поддержке Центра цифровой трансформации Республики Татарстан и Управления образования города Казани стартовал в феврале 2022 г. . Проект «Мегабайты за оценки» не имеет аналогов в России и поощряет интерес школьников к учебе, и реализуется при поддержке министерства цифрового развития республики и министерства образования и науки республики. Об этом CNews сообщили представители Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан.

Через приложение «Я – школьник» Tele2 начисляет детям трафик за пятерки по любым предметам. Общими усилиями участники проекта получили свыше 155 тыс. отличных оценок и обменяли их на 29 ТБ мобильного интернета.

По итогам двух месяцев работы сервиса самой активной отличницей стала третьеклассница МБОУ «Лицей №83 - Центр образования» Рената Нуруллина, она получила 38,6 ГБ, это 193 пятерки. У Ренаты также 39 отметок «отлично» по математике, это самое большое количество среди участников из Казани. В среднем звене лучшим оказался шестиклассник Матвей Ушанов из МБОУ «СОШ №137», в старшем – Анастасия Семенова, ученица девятого класса МБОУ «Школа №47».

Самым активным классом, участвующим в проекте, стал 7«А» «Гимназии №33». Титул наиболее интернет-активной школы достался ГАОУ «Адымнар-Казань». По русскому языку максимальное число пятерок на мегабайты обменяла Иркя Алтынбаева из МБОУ «Лицей №186 - «Перспектива», ей начислили 8,6 ГБ. По татарскому языку лидером стал Айрат Фазлиев, МБОУ «Школа №55», он пополнил свой мобильный баланс на 5 ГБ. Все участники церемонии награждения получили дипломы и сувениры от компании Tele2.

В числе самых активных участников проекта в республике также учащиеся из Азнакаева, Альметьевска, Заинска, Набережных Челнов и Нижнекамска. Всего на сегодня в проекте «Мегабайты за пятерки» зарегистрированы более 5500 школьников Татарстана. Для участия необходимо быть абонентом Tele2, пользоваться приложением «Я – школьник» и в нем пройти регистрацию в проекте «Мегабайты за оценки». Уже на следующей день за каждую оценку «отлично» участник получит по 200 МБ трафика. Важно, чтобы отметки были выставлены в электронный дневник учащегося.

Проект завершится 30 июня 2023 г.

Олег Мотовилов, директор beeline cloud (Облачный бизнес ПАО «Вымпелком») — о развитии первого в России secure cloud провайдера
Маркет

Дмитрий Савенков, директор казанского филиала Tele2: «Иногда для отличной оценки школьникам нужно приложить чуть больше усилий, и мы надеемся, что проект «Мегабайты за оценки» станет для ребят хорошей мотивацией и весомым доводом в пользу успешной учебы. Дополнительный трафик – ценный цифровой ресурс, который можно расходовать по своему усмотрению, в том числе на образовательный и полезный контент. Мобильный интернет Tele2 доступен практически на всей территории республики, поэтому дополнительные мегабайты точно пригодятся».

Булат Габдрахманов, начальник отдела цифровой трансформации в сфере культуры, образования и молодежной политики ГКУ «Центр цифровой трансформации РТ»:

«Дети и подростки достаточно много времени проводят в смартфонах, расходуют мобильный интернет на игры и просмотр видео. Мы с своей стороны постоянно ищем новые инструменты развития и мотивации школьников, и проект Tele2 стал одним из них. Сейчас в него включились учащиеся практически из всех районов Татарстана, что показывает успешность инициативы. Это превосходный формат, чтобы дополнительно мотивировать ребят отлично учиться, двигаться вперед и пополнять баланс трафика».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Новые регионы России будут полностью покрыты сотовыми сетями к концу 2025 года

В России идет проверка сотовых абонентов. Под угрозой блокировки номеров операторы просят сверить паспортные данные

Разработана «первая» отечественная базовая станция для сетей 5G

«Мегафон» оспорит санкции со стороны США

МТС не смогла уйти из Армении: власти запретили

Банки взвинтили цены на услугу, работающую по древнейшей технологии

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Где читать и скачать книги бесплатно: лучшие сервисы

Лучшие дренажные насосы для дачи: хиты продаж

Нейросети для создания музыки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще