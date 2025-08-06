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Softline Софтлайн Технологии Borlas Борлас ЦЦТ Центр цифровой трансформации
УПОМИНАНИЯ
Softline и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 712 1
|АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
|Кичко Дмитрий 67 9
|Ананьин Алексей 84 4
|Ткачев Станислав 9 2
|Лавров Владимир 86 2
|Тикунов Валерий 2 2
|Савенков Дмитрий 2 2
|Кувшинов Роман 7 2
|Семилеткин Виктор 1 1
|Михайлик Алексей 12 1
|Алтынбаева Иркя 1 1
|Семенова Анастасия 2 1
|Кузнецов Александр 135 1
|Горожанин Михаил 10 1
|Павлов Виталий 2 1
|Терещенко Денис 88 1
|Шамшин Александр 3 1
|Рассказова Арина 1 1
|Ципорин Павел 102 1
|Головкин Константин 5 1
|Хайруллин Айрат 107 1
|Бондаренко Игорь 12 1
|Парфентьев Алексей 151 1
|Благовещенский Николай 1 1
|Чернышев Андрей 69 1
|Зарубин Юрий 8 1
|Алексеева Марина 24 1
|Протопопов Сергей 6 1
|Майнина Кристина 18 1
|Меркулов Сергей 48 1
|Кислов Роман 1 1
|Ушанов Матвей 1 1
|Шавалиев Эльдар 4 1
|Нуруллин Ренат 1 1
|Канделаки Татьяна 2 1
|Рыбаков Александр 30 1
|Бечин Антон 3 1
|Гвоздева Наталья 16 1
|Колесников Андрей 89 1
|Торбин Сергей 12 1
|Ивлев Александр 21 1
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