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Головкин Константин



16.01.2025 Цифровая платформа для автопрома 1
05.07.2023 Группа «Борлас», компания «Топ cистемы» и КНИТУ-КАИ займутся подготовкой PLM-специалистов. 1
19.04.2022 ГКС и «Топ системы» стали партнерами по внедрению PLM-технологий 1
30.05.2018 «Модульбанк» в партнерстве с ОФД предложил малому бизнесу кредит под оборот 1
06.09.2016 «Такском» стал оператором фискальных данных 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Головкин Константин и организации, системы, технологии, персоны:

OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 323 2
Top Systems - Топ Системы 64 2
Такском - Taxcom 240 2
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 506 1
Штрих-М - ОФД-Я - Ярус - оператор фискальных данных 39 1
Softline - Borlas - Эдит Про - Edit Pro - Борлас Эдит ЦЦТ - Борлас Эдит - Центр цифровой трансформации 81 1
Softline - Borlas Security Systems - Борлас Секьюрити Системз (БСС) 42 1
Softline - Borlas - Борлас ЦЦТ - Центр цифровой трансформации 25 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 386 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 81 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 193 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
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Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 804 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1234 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 398 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10074 1
ОФД услуги - оператор фискальных данных - Фискализация 168 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2305 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3836 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3769 1
ЦОД ТРК - территориально-распределенные катастрофоустойчивые центры обработки данных - ЦОД Сетевая инфраструктура 305 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4172 1
Top Systems T-Flex PLM 17 1
Такском ОФД 5 1
Модульбанк - Модулькасса 30 1
Рыбаков Александр 29 1
Алибаев Тимур 5 1
Кармишин Андрей 4 1
Лагута Олег 9 1
Аксельрод Илья 17 1
Румянцев Антон 47 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 881 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 932 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 171 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 1
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Кредитование - Сrediting - Заём 6697 1
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КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 80 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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