Головкин Константин
Головкин Константин и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 81 1
|Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 193 1
|Рыбаков Александр 29 1
|Алибаев Тимур 5 1
|Кармишин Андрей 4 1
|Лагута Олег 9 1
|Аксельрод Илья 17 1
|Румянцев Антон 47 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144186 4
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
|Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
|Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
|КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 80 1
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