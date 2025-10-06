«Цифра» завершила проект совместно с Горьковским автозаводом

Горьковский автозавод выполнил первый в отрасли комплексный цифровой проект, который охватывает все этапы жизненного цикла продукта, от конструкторской разработки до эксплуатации в рынке, и интегрирован с производством. Об этом CNews сообщил представитель «Цифры».

Особо значимый проект реализован при поддержке Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ, входит в группу ВЭБ), предоставившего грант в размере 379,7 млн руб. Работа велась в партнерстве с отечественными ИТ-компаниями — разработчиками решений для цифровизации промышленности: «Топ Системы» и ГК «Цифра».

К внедрению ИТ-решений были также привлечены студенты и выпускники технических вузов, которые обучаются в созданной на базе автозавода «Академии IT» и под руководством наставников участвуют в перспективных проектах.

Проект стартовал в 2023 г., включал пять этапов и охватывал два направления: «Цифровой инжиниринг» и «Цифровое производство».

В рамках направления «Цифровой инжиниринг» внедрена PLM-платформа, использование которой сокращает сроки разработки новых моделей и позволяет управлять жизненным циклом продукта на всех его этапах. На базе платформы идет разработка требований к новым автомобилям; управление графиком подготовки производства машин и сборочных узлов; управление данными о сервисном обслуживании автомобилей и маркетинговыми данными о продукции. Теперь конструкторы предприятия взаимодействуют на единой ИТ-платформе, в которой все данные наглядно визуализируются в цифровом макете конфигурируемого изделия. Единая онлайн-система охватывает также разработку всех техпроцессов производства — механообработку, термообработку, литье металла, ковку, холодную тонколистовую штамповку, сварку, окраску, сборку. В настоящее время ИТ-платформой для разработки и подготовки производства новых моделей пользуются 1,5 тыс. специалистов автозавода — инженеры, конструкторы, технологи, закупщики и др.

В рамках направления «Цифровое производство» на предприятии были внедрены модули «Диспетчер MDC» и «Диспетчер MES», которые служат для мониторинга оборудования, оперативного планирования и контроля производства. Станки оснастили специальными датчиками, которые непрерывно собирают информацию. Это позволяет анализировать информацию о работе производства в режиме онлайн. Цифровой диспетчер фиксирует состояние станков, контролирует все параметры телеметрии — напряжение, мощность, температуру, вибрации, а также все отклонения от техпроцесса. На производствах созданы цифровые рабочие места, 780 операторов прошли обучение работе с системой. В результате реализации этого направления проекта рост производительности подключенного к системе оборудования составил 15%.

В настоящее время формируются планы по распространению успешного опыта цифрового проекта на другие предприятия автомобилестроительной отрасли.

«Горьковский автозавод создает цифровую основу для дальнейшего развития компании. В цифру переводятся все производственные и бизнес-процессы. Проект, реализованный при поддержке РФРИТ, позволяет нам решать сразу несколько задач: управление данными на всех этапах жизненного цикла продукта, цифровизация технологической подготовки производства, мониторинг и онлайн контроль технологических процессов. Разработанные совместно с ГК “Цифра” и АО “Топ Системы” решения являются универсальными и могут быть масштабированы на другие предприятия автомобилестроения», — отметила директор «Центра ИТ-решений для бизнеса» Елена Смирнова.

«Успешное завершение проекта по внедрению T-Flex PLM на Горьковском автозаводе — это значимый рубеж как для отрасли, так и для нашей компании. Мы не только повысили качество технологической подготовки производства и создали специализированный портал-каталог запчастей, что выводит сервис и логистику ГАЗа на новый уровень, но и получили бесценный опыт. Работа с одним из лидеров автомобилестроения позволила нам значительно расширить функционал и апробировать T-Flex PLM в реальных условиях высокотехнологичного производства. Этот проект не только подтвердил, что российские PLM-решения готовы к работе на самых передовых предприятиях, но и позволил нам обогатить комплекс, укрепляя его позиции как готового решения для промышленных гигантов», — отметил директор по развитию компании «Топ Системы» Константин Головкин.

«Завершение проекта на Горьковском автозаводе — это не финал, а начало масштабных изменений. Сегодня мы говорим не просто о внедрении технологий, а о создании новой культуры работы. Сотни специалистов автозавода получили инструмент, который превращает данные в решения, ускоряет разработку и делает производство прозрачным. Это шаг, который выводит предприятие на уровень цифровой зрелости и показывает: отечественные ИТ-решения способны становиться опорой для всей отрасли», — сказал генеральный директор ГК «Цифра» Михаил Аронсон.