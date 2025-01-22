Система мониторинга «Диспетчер MDC», позволяющая оценить загрузку промышленного оборудования, получила расширение функциональных возможностей контроля технологических процессов, что особенно важно на предприятиях, где выпускаются сложные и высокоточные изделия: двигатели, части авиационной техники, оборудование для электростанций и проч.