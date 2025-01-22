Цифра ГК Диспетчер MDC
Система мониторинга «Диспетчер MDC», позволяющая оценить загрузку промышленного оборудования, получила расширение функциональных возможностей контроля технологических процессов, что особенно важно на предприятиях, где выпускаются сложные и высокоточные изделия: двигатели, части авиационной техники, оборудование для электростанций и проч.
|22.01.2025
|«Цифра» выпустила обновление комплекса «Диспетчер» 1
|14.02.2023
|Комплекс ИТ-продуктов «Диспетчер» ГК «Цифра» получил сертификат ФСТЭК 1
Цифра ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Чуранов Василий 8 1
|Туев Виталий 2 1
|Емельченков Сергей 140 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144277 2
|Азия - Азиатский регион 5531 1
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