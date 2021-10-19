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Емельченков Сергей


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 2
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 2
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
09.06.2021 Остался один день до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
03.06.2021 Осталась неделя до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
01.06.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
27.05.2021 Осталось 2 недели до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
20.05.2021 ИТ в торговле: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
12.05.2021 Остается месяц до главного ИТ-мероприятия лета. Открыта регистрация 1
22.04.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
15.04.2021 Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
06.04.2021 Премия «Инновация года 2021»: начат отбор номинантов 1
01.04.2021 Крупнейшее ИТ-мероприятие CNews Forum Кейсы состоится в июне. Открыта регистрация 1
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 1
07.08.2020 CNews FORUM 2020: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
07.08.2020 В «Почте России» новый ИТ-директор взамен арестованного 3
24.07.2020 Крупнейшие ИТ-компании России пригрозили властям бегством зарубеж 1
16.07.2020 Главу крупнейшей ИТ-компании России посадили под домашний арест 1
15.07.2020 ИТ-директор «Почты России» отправлен под домашний арест. Ему грозит 10 лет тюрьмы 2
15.07.2020 В российских ИТ-структурах идут масштабные аресты по делу многолетней давности 3
06.07.2020 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2020 года 1
24.03.2020 CNews FORUM Кейсы: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 2
19.02.2020 «Почта России» приступила к созданию комплекса интеллектуальной роботизации 2
11.02.2020 Премия «Инновация года 2020»: начат отбор номинантов 1
04.02.2020 Почему программные роботы стали вдруг так популярны? 1
27.01.2020 Сергей Емельченков, замглавы «Почты России» в интервью CNews: Мы сейчас на распутье — что делать в области ЦОДов 19
24.01.2020 Почта России ускорит процесс проникновения цифровых технологий 1
28.11.2019 Конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: лучшие практики» состоится 3 декабря 1
13.11.2019 «Почта России» утроила выручку через цифровые каналы 1
02.10.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
25.09.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
23.09.2019 «Почта России» открыла новое ИТ-направление под руководством выходца из «М.видео» 1
23.09.2019 CNews соберет экспертов по цифровому офису. Идет регистрация 1
05.09.2019 Глава ДИТ Москвы, ИТ-директора РЖД, Росатома, «Мегафона», «Мечела» и других суперкомпаний выступят на CNews FORUM 2019 1
04.09.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1

Публикаций - 83, упоминаний - 127

Емельченков Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 17
Diasoft - Диасофт 354 12
3753 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 9
SAP SE 3216 7
Транснефть-Технологии 8 5
Schneider Electric 408 5
НКК - Национальная компьютерная корпорация 156 5
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 5
ALP Group ДКИС - Департамент корпоративных информационных систем 10 5
Custis 73 5
Aquarius - Аквариус 209 5
iTeco - Ай-Теко 718 4
AMI-Network - АМИ-нетворк 9 4
HP Russia - Хьюлетт Паккард 8 4
Программный продукт ГК 92 4
Veeam Software 250 4
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 4
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 4
HP - Hewlett-Packard 891 4
SuperWave - СуперВэйв групп 11 4
БКГ - Бизнес компьютерс групп - Business Computers Group 8 4
Крок 1221 4
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр 155 3
Maykor - Мэйкор 259 3
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 3
Dynatrace 46 3
IBM Европа 7 3
АТОЛ ГК 168 3
Ланит ГК 1158 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
Softline - Софтлайн 1474 3
IBM 3546 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 3
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 3
Сервионика - Servionica 164 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2765 3
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 2
Галактика - Корпорация 248 2
Почта России ПАО 1574 68
РЖД - Российские железные дороги 1081 28
ПСБ - Промсвязьбанк 613 20
Открытие ФК 538 18
X5 Group 599 15
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 15
Уралсиб Банк 390 15
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 14
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1280 13
Mary Kay - Мэри Кэй 82 13
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 120 12
ПГК - Первая грузовая компания 98 12
Норникель - Норильский никель 178 12
Альфа-Банк 1126 12
X5 Group - Пятерочка 559 11
Сургутнефтегаз - СНГ 123 11
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 11
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 11
UBS AG 119 11
Совкомбанк ПАО 147 10
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 10
Газпромбанк - ГПБ 693 10
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 9
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 9
OTP Group - ОТП Банк 125 9
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 9
Уралкалий ПАО 62 9
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 68 9
Май - Российская торговая компания 49 9
АльфаСтрахование СГ 208 9
Фаберлик - Faberlic 63 9
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 9
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 452 9
Тракторные заводы Концерн 24 9
Аэрофлот 493 9
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 9
МКБ - Московский кредитный банк 268 9
МТС банк 254 8
Интер РАО ПАО 158 8
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 20
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 15
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 11
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 8
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 7
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 6
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 6
Правительство Москвы 653 6
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 6
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 4
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 4
Федеральное казначейство России 766 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Арбитражный суд Московского округа 20 2
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 2
Правительство РФ 2206 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 2
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 181 1
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 1
Верховный суд Российской Федерации - Судебный департамент 15 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Президент Российской Федерации 1440 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 31
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 24
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 24
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 22
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 14
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 13
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 9
Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 13 8
Big Data - Большие данные 1136 5
e-Commerce - Электронная коммерция 299 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 3
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 684 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 2
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 559 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
ИТ-аутсорсинг 670 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 2
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 373 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности 72 2
iBPMS - Intelligent Business Process Management Suites - Интеллектуальные пакеты управления бизнес-процессами 6 1
Digital Workspace - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис 15 1
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 9 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
ИТ-аудит 75 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
Data Lake - Озеро данных 82 1
Process Mining - Процессная аналитика 50 1
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 1
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 160 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 4
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 90 4
Linux OS 4265 3
Почта России ЕАС ОПС - Единая автоматизированная система отделений почтовой связи 12 3
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 3
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 2
Вертолеты России VRT - Серия беспилотников - Беспилотный комплекс вертолетного типа - Arctic Supervision 7 2
АТОЛ Онлайн-кассы 54 2
МТС SmartMed - Телемедицинский проект 21 2
1С:ERP Управление предприятием 203 2
Microsoft Office 1942 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
KasperskyOS 29 1
Иркут НПК МС-21 - Семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 13 1
Microsoft SharePoint 2007 60 1
Технология здоровья - Медкарта 24 5 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 39 1
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 38 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 211 1
ЭЗП - Сервис электронных заказных писем 4 1
Navitel R - серия видеорегистраторов 6 1
Хоппер ИТ Сервис-монитор 6 1
Google Android 10751 1
Kaspersky Total Security 29 1
Microsoft Windows 10 6652 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 1
Аэрокосмические системы - Макс - САПР 86 1
1С:Документооборот 78 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
ГЭПС - Государственная электронная почтовая система 3 1
ЮKassa - Яндекс.Касса 96 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 1
Naumen Service Desk 103 1
Microsoft Office 365 769 1
МТС Cloud - CloudMTS 125 1
Microsoft SQL Server 795 1
Чаркин Евгений 182 24
Белоусов Максим 59 15
Залманов Андрей 29 15
Дьяченко Валерий 66 14
Гимранов Ринат 56 14
Волков Никита 50 13
Натрусов Артем 121 13
Лигачев Глеб 60 12
Глазков Александр 57 12
Урьяс Вадим 76 12
Бурилов Андрей 25 11
Путятинский Сергей 53 11
Шадаев Максут 384 11
Валчев Стоян 44 11
Нагаев Олег 30 11
Шипов Савва 70 10
Андрианов Павел 31 10
Алифанов Кирилл 56 10
Карпов Иван 41 10
Сологуб Денис 16 9
Кузин Вадим 34 9
Сотин Денис 102 9
Аитов Тимур 47 9
Халматов Максим 45 9
Калиновский Александр 14 9
Пегасов Сергей 52 9
Богданов Кирилл 91 9
Бижан Михаил 10 9
Харитонов Денис 12 9
Лагунов Андрей 10 9
Карпунин Алексей 16 9
Трояновский Владимир 40 9
Дворкович Аркадий 169 9
Гришин Дмитрий 148 9
Кудашев Константин 11 9
Марковский Роман 16 9
Сергеев Сергей 63 9
Панферов Алексей 22 9
Hope Paul - Хоуп Пол 13 9
Ступин Евгений 18 9
Россия - Российская федерация - РФ 57483 45
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 30
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 13
Восточная Европа 1682 12
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 6
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 412 5
Грузия 691 4
Украина 3374 4
Монголия 172 4
Черкизон - Черкизовский рынок 61 3
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 255 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 2
Россия - Адлер 43 2
Россия - Тверь 327 1
Россия - Ижевск 308 1
Малайзия 341 1
Арктика 141 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 1
Бахрейн - Королевство 58 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 1
Россия - Брянск 216 1
Оман 36 1
Малайзия - Куала-Лумпур 14 1
Северная Америка 1413 1
Индонезия - Республика 385 1
Франция - Французская Республика 2130 1
Ближний Восток 1475 1
Россия - Республика Крым 626 1
Россия - Севастополь 420 1
Америка 462 1
Беларусь - Белоруссия 2093 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
Европа 3766 1
Казахстан - Республика 2637 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 38
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 14
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 10
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 6
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 5
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 152 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 833 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 3
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 2
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 1
Аутсорсинг 84 1
Транспорт 62 1
Торговля розничная 77 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 16 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 453 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
Мертвые души 22 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 4
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
CNews Инновация года - награда 26 11
Gartner 2193 2
Juniper Research 278 1
CNews Analytics 1991 1
Forrester Research 386 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 13 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 2
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 35 1
ТУИТ - Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий - Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti 1 1
ТЭИС - Ташкентский электротехнический институт связи 5 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 30
CNews AWARDS 291 15
CNews FORUM Кейсы 44 12
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 11
CNews Баттл 34 11
CNews Мисс ИТ России 12 5
Форум по цифровой трансформации 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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