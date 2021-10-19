Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Емельченков Сергей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 83, упоминаний - 127
Емельченков Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
|ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 1
|Чаркин Евгений 182 24
|Белоусов Максим 59 15
|Залманов Андрей 29 15
|Дьяченко Валерий 66 14
|Гимранов Ринат 56 14
|Волков Никита 50 13
|Натрусов Артем 121 13
|Лигачев Глеб 60 12
|Глазков Александр 57 12
|Урьяс Вадим 76 12
|Бурилов Андрей 25 11
|Путятинский Сергей 53 11
|Шадаев Максут 384 11
|Валчев Стоян 44 11
|Нагаев Олег 30 11
|Шипов Савва 70 10
|Андрианов Павел 31 10
|Алифанов Кирилл 56 10
|Карпов Иван 41 10
|Сологуб Денис 16 9
|Кузин Вадим 34 9
|Сотин Денис 102 9
|Аитов Тимур 47 9
|Халматов Максим 45 9
|Калиновский Александр 14 9
|Пегасов Сергей 52 9
|Богданов Кирилл 91 9
|Бижан Михаил 10 9
|Харитонов Денис 12 9
|Лагунов Андрей 10 9
|Карпунин Алексей 16 9
|Трояновский Владимир 40 9
|Дворкович Аркадий 169 9
|Гришин Дмитрий 148 9
|Кудашев Константин 11 9
|Марковский Роман 16 9
|Сергеев Сергей 63 9
|Панферов Алексей 22 9
|Hope Paul - Хоуп Пол 13 9
|Ступин Евгений 18 9
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 4
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru