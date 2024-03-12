ОАК тестирует отечественный предиктивный сервис для станков

Филиал ПАО «Ил» - Авиастар (входит в ПАО «ОАК») реализовал пилотный проект по внедрению отечественного предиктивного сервиса от ГК «Цифра» для предупреждения выхода из строя производственного оборудования и продления срока его службы. Система на основе анализа целого ряда показателей предвидит возможные сбои в работе станка и при необходимости останавливает его, чтобы не допустить поломки дорогостоящих ключевых узлов. Об этом CNews сообщили представители ГК «Цифра».

Модуль «Предиктивный сервис», прошедший опытное тестирование на производственной площадке Филиала ПАО «Ил» - Авиастар, является новым функционалом в составе ранее внедренной на предприятиях системы мониторинга промышленного оборудования АИС «Диспетчер» от ГК «Цифра». Его апробация проходит на станочном оборудовании предприятия. Главная цель нового модуля — автоматический контроль работы и защита критических узлов и блоков станков для недопущения долговременных простоев оборудования из-за аварийного ремонта. «Предиктивный сервис» обеспечивает контроль технического состояния шпиндельного узла и предсказывает необходимость его ремонта заблаговременно.

«В частности, одна из главных задач, которую мы хотим решить с помощью предиктивного сервиса, — это обеспечение своего рода «подушки безопасности» для шпинделя станка. Это один из самых уязвимых и дорогостоящих элементов, — сказал Сергей Ионов, главный инженер филиала ПАО «Ил» - Авиастар. Его поломка влечет значительные финансовые и временные потери на ремонт с остановкой оборудования. А некоторые производимые у нас детали требуют длительной обработки — до 30 дней практически круглосуточной работы станков. Новая система предиктивного сервиса позволяет отслеживать перегрузки, отклонения от допустимых вибрационных параметров и прочие нарушения, влияющие на работу шпинделя, а также определять их причины и своевременно реагировать, чтобы не допустить выхода из строя этого критически важного узла. Первые результаты пилота мы оцениваем положительно — с нашей задачей новый модуль системы «Диспетчер» справляется».

Помимо вибрационных показателей модуль «Предиктивный сервис» способен отслеживать и анализировать температуру, влажность, концентрацию смазочно-охлаждающей жидкости и другие параметры, определяющие работоспособность станков. Результаты комплексного анализа режимов эксплуатации и состояния различных узлов оборудования предоставляются техническим специалистам предприятий на визуальных панелях (дашбордах). Комплекс собираемой информации о работе высокопроизводительного оборудования позволяет проводить предиктивную аналитику по состоянию оборудования. Руководствуясь этой информацией, сотрудники предприятия могут корректировать планы ТО и ремонтов, которые обычно составляются на основе данных о наработке нормочасов, а также проводить отладку управляющих программ, чтобы избежать перегрузок. Дополнительно в модуль встроена функция противоаварийной защиты — она останавливает работу станка, если система видит предпосылки для повреждения критически важных элементов.

«Модуль «Предиктивный сервис» как часть комплекса «Диспетчер» решает актуальную для российской промышленности задачу — импортозамещение, — отметил генеральный директор ГК «Цифра» Сергей Емельченков. — Он, в частности, является полноценной заменой немецкой системе для защиты станков от аварий и повреждений Montronix. Все модули «Диспетчера» построены исключительно на отечественных компонентах: программное обеспечение зарегистрировано в реестре российского ПО, а аппаратная составляющая — в реестре российской радиоэлектронной продукции. Кроме того, «Диспетчер» имеет сертификат ФСТЭК, подтверждающий его соответствие требованиям по защите информации. Таким образом, внедряя модуль «Предиктивный сервис», промышленные предприятия смогут не только продлить срок службы оборудования и сократить простои, но и повысить безопасность критической информационной инфраструктуры. Эта технология интересна широкому кругу заказчиков. Помимо Филиала ПАО «Ил» - Авиастар пилотное внедрение состоялось на «Техприборе», также предиктивный сервис был протестирован на «ОДК-Авиадвигатель» и заводе «Редуктор-ПМ».

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Группа компаний «Цифра» - разработчик программных продуктов для повышения операционной эффективности основных производственных процессов. Компания является участником российского рынка технологий для цифровизации промышленности с использованием интернета вещей, машинного обучения и искусственного интеллекта и партнером в области цифровой трансформации на международном уровне.

«Цифра» обладает опытом разработки информационных систем и реализации сложных комплексных решений для различных задач машиностроительной, горнодобывающей, нефтегазовой, химической отраслей промышленности, а также для роботизированного промышленного транспорта.

Продуктовый портфель компании включает свыше 20 продуктов и услуг в области системной интеграции, промышленной автоматизации и инжиниринга, Big Data и машинного обучения, разработки IIoT- и ИИ-решений для тяжелой промышленности.

Компанией реализовано более чем 500 проектов в 20 странах мира в интересах заказчиков – предприятий горнодобывающей промышленности, металлургической отрасли, заводов по производству тяжелой карьерной техники.