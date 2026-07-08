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Ростех ОДК Пермские моторы Пермский моторный завод, ПМЗ Редуктор-ПМ Авиационные редуктора и трансмиссии – Пермские моторы
АО «ОДК-Пермские моторы» – российский серийный производитель двигателей для гражданской авиации, газотурбинных установок для транспорта газа и энергетики. Входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 9 дел, на cумму 123 571 363 245 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
|КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
|Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
|Мишустин Михаил 781 2
|Чернышенко Дмитрий 579 2
|Петров Дмитрий 78 2
|Сушин Александр 6 2
|Беспалов Виктор 8 2
|Чемус Андрей 1 1
|Келлер Андрей 1 1
|Литвинов Александр 2 1
|Иноземцев Александр 1 1
|Богданов Иван 2 1
|Вороненков Денис 2 1
|Азанов Юрий 1 1
|Машковцев Олег 1 1
|Мусинов Борис 1 1
|Ужинский Игорь 2 1
|Савенков Алексей 1 1
|Ионов Сергей 2 1
|Мошкин Павел 2 1
|Шадаев Максут 1207 1
|Абакумов Евгений 226 1
|Паршин Максим 323 1
|Богачев Игорь 183 1
|Бочаров Олег 28 1
|Растопшин Павел 52 1
|Дождёв Владимир 15 1
|Махонин Дмитрий 21 1
|Шабуров Олег 12 1
|Макарова Ольга 13 1
|Лебедев Сергей 66 1
|Емельченков Сергей 141 1
|Терехов Сергей 6 1
|Григорьева Людмила 2 1
|Полихрониди Георгий 15 1
|Христолюбов Вячеслав 17 1
|Viljakainen Pekka - Вильякайнен Пекка 19 1
|Полякова Елена 12 1
|Нечаев Иван 61 1
|Николаев Сергей 15 1
|Марьин Сергей 4 1
|Чуранов Василий 15 1
|PLMpedia 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11540 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 460 1
|АиФ - Аргументы и факты 52 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8557 2
|Gartner - Гартнер 3649 1
|Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 148 1
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