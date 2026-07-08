Ростех ОДК Пермские моторы Пермский моторный завод, ПМЗ Редуктор-ПМ Авиационные редуктора и трансмиссии – Пермские моторы

АО «ОДК-Пермские моторы» – российский серийный производитель двигателей для гражданской авиации, газотурбинных установок для транспорта газа и энергетики. Входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 9 дел, на cумму 123 571 363 245 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

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