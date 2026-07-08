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Ростех ОДК Пермские моторы Пермский моторный завод, ПМЗ Редуктор-ПМ Авиационные редуктора и трансмиссии – Пермские моторы

Ростех - ОДК Пермские моторы - Пермский моторный завод, ПМЗ - Редуктор-ПМ - Авиационные редуктора и трансмиссии – Пермские моторы

АО «ОДК-Пермские моторы» – российский серийный производитель двигателей для гражданской авиации, газотурбинных установок для транспорта газа и энергетики. Входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 9 дел, на cумму 123 571 363 245 ₽*

Судебные дела (9) на сумму 123 571 363 245 ₽*
в качестве истца (5) на сумму 1 071 050 413 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 0 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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08.07.2026 ОДК представила отечественные энергоустановки для центров обработки данных 1
12.09.2025 ОДК с опережением внедряет российское ПО для создания авиадвигателей 1
12.03.2024 ОАК тестирует отечественный предиктивный сервис для станков 1
29.06.2022 Индустриальные центры компетенций сформируют к середине июля 1
27.06.2022 Стартовало создание индустриальных центров компетенций по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов и решений 2
27.07.2018 «Вертолеты России» вкладывают 26 миллионов в российскую ОС 1
23.01.2018 Ростех внедряет систему цифровизации промышленного производства 3
23.10.2017 НСИ на платформе Semantic MDM внедрена в «Объединенной двигателестроительной корпорации» 1
05.09.2017 «Ренова» создала управляющую компанию «Цифра» для работы в сфере промышленного интернета 2
10.07.2017 В Сколково при содействии «Ланит» открыта PLM-лаборатория 1
03.08.2016 В России сотрудников оборонного предприятия уволили за игру в покемоны 1
12.03.2015 Softline внедрила систему защиты ИТ-инфраструктуры для «Пермского моторного завода» 2
21.01.2015 В Перми открылся первый офис «Билайн Бизнес» 1
27.11.2014 «Компьюлинк» создал систему резервного копирования для «Редуктор-ПМ» 2
16.05.2014 В «Вертолетах России» оценили итоги эксплуатации СЭД за год 1
06.12.2013 PLM: российское авиастроение берет новые высоты 1
29.08.2013 Немецкое ПО укрепилось в российском авиастроении 1
13.03.2013 «Пермский моторный завод» автоматизировал управление финансами с помощью «Инталев» 2
18.07.2012 «Билайн Бизнес» перевел «Пермский моторный завод» на свою сеть междугородной и международной связи 1
03.10.2011 Холдинг «Вертолеты России» реформирует закупочную деятельность 2
01.08.2011 «Пермский Моторный Завод» и «Авиадвигатель» под защитой «Лаборатории Касперского» 3
17.06.2011 Выручка РНТ в Пермском крае в 1 квартале 2011 г. выросла в 3,5 раза 1
23.08.2007 «Крок» установил суперкомпьютер для Пермского моторостроительного комплекса 3
10.10.2006 Северная Корея закупает российские самолеты и авиадвигатели 2
10.10.2006 Северная Корея закупает российские самолеты и авиадвигатели 2
01.09.2006 АФК "Система" приобрела "Салес" 4
01.11.2004 "Пермские моторы" модернизировали сеть связи 1
08.06.1999 TopS организовала семинар "Подготовка предприятий к внедрению интегрированной информационной системы управления" 2

Публикаций - 30, упоминаний - 48

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

9518 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3435 3
Softline - Софтлайн 3685 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2387 3
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 132 3
Ростех - ОДК СТАР - Пермское агрегатное конструкторское бюро 6 2
Siemens AG - Siemens Group 2666 2
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 163 2
IBM - International Business Machines Corp 9681 2
Крок - Croc 1956 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9480 2
Dassault Systemes 233 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 491 2
Инталев - Intalev 275 2
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 287 1
Базовые Решения - Линза - Лаборатория инновационной защиты 6 1
1С НПЦ - 1С Научно-производственный центр 16 1
Ростех - КРЭТ - Техприбор 7 1
Broadcom - VMware 2595 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5600 1
SAP SE 5580 1
Dell EMC 5169 1
Cisco Systems 5353 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15592 1
Veeam Software 344 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1617 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1725 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1750 1
AMD - Advanced Micro Devices 4623 1
Oracle Corporation 7059 1
Autodesk 639 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1675 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2991 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 172 1
Fortinet 447 1
Hitachi - Хитачи 1499 1
Directum - Директум 1248 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1418 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1908 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 173 8
Ростех - Вертолеты России 180 7
Ростех - ОДК Авиадвигатель 79 7
Роскосмос - Энергомаш Протон-ПМ - Протон – Пермские моторы 26 5
Ростех - ОДК ПМК - Пермский моторостроительный комплекс 7 4
Ростех - Оборонпром - ОПК - Объединённая промышленная корпорация 34 4
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 4
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Авиастар - Ульяновском авиационном заводе 23 3
Ростех - Вертолеты России - КумАПП - Кумертауское авиационное производственное предприятие 11 3
Ростех - Вертолеты России - КВЗ - Казанский вертолетный завод 25 2
Ростех - Вертолеты России - У-УАЗ - Улан-Удэнский авиационный завод 11 2
Ростех - Вертолеты России - СМПП - Ступинское машиностроительное производственное предприятие 3 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 2
Ростех - ОДК Салют НПЦ газотурбостроения - Салют ММПП ФГУП - Салют Московское машиностроительное производственное предприятие - Авиационная моторостроительная компания 27 2
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 2
Ростех - ОДК УМПО - Мотор УМПО НПП - Уфимское моторостроительное производственное объединение 19 1
ОСК - Балтийский завод 29 1
Роснефть - РН-Удмуртнефть имени В.И. Кудинова - Удмуртнефтепродукт - УННК - Удмуртская Нефтяная Национальная Компания 11 1
ИПОПАТ - Удмуртавтотранс 6 1
АФК Система - Интурист ВАО - Интурист НТК - Интурист Отель Групп - Интурист Магазин Путешествий - Интурист Транспортные Услуги 51 1
Ростех - Вертолеты России - Роствертол - Ростовский вертолётный производственный комплекс 13 1
Dassault Aviation 12 1
Пермавтодор 2 1
Stada - Нижфарм - Нижегородский химико-фармацевтический завод 31 1
Ростех - Вертолеты России - ВСК - Вертолетная сервисная компания 6 1
Башавтотранс ГУП РБ - Республики Башкортостан 10 1
ПРП - Пермрегионпроект 7 1
Tupperware - Тапервэр 8 1
Шанс Авто 7 1
Шешмаойл УК - Шешмаойл НК 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8765 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3132 1
Газпром ПАО 1483 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 550 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1880 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 1
Альфа-Банк 1966 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3837 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3413 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13659 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3616 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5578 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6512 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3662 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2313 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4932 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 275 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 387 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 127 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64365 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61243 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35838 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25290 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15979 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33214 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12739 5
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2479 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13780 5
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2044 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12117 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4355 4
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1190 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12757 3
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2840 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3559 3
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HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3019 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2787 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22774 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26153 1
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Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-204 - советский и российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт 34 3
Linux OS 11442 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1507 2
Инталев Корпоративный менеджмент 49 2
РусКомТехнологии - Ключ-астром 20 1
HP 3Com - 3Com SuperStack Switch PWR - PoE-коммутатор 34 1
Dassault Systemes - ENOVIA 33 1
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec Data Insight - Norton Insight 7 1
МГТУ Формула Студент - Bauman Racing Team 3 1
IBM Storage - IBM DS servers 61 1
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SDI Solution - Semantic MDM 7 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-214 10 1
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Ростех - ОДК Салют НПЦ газотурбостроения - ЦК НСИ ОДК - центр компетенции по нормативно-справочной информации 3 1
Базовые Решения - Platformix - SOC Platformix 2 1
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Apple iOS 8543 1
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Microsoft Outlook 1504 1
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Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 10 1
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