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РНТ
Русские Навигационные Технологии


19.09.2013 РНТ начала продажи персонального GPS-трекера 1
27.06.2013 РНТ планирует расширить свою дилерскую сеть 2
24.12.2012 «Русские Навигационные Технологии» вводят систему SLA 1
16.10.2012 РНТ оснастила системой «АвтоТрекер» корпоративый автопарк «МРСК Сибири» 1
09.10.2012 Системой «АвтоТрекер» оснастили спецтехнику и корпоративные автомобили ГК «Союздорстрой» 1
25.09.2012 РНТ запустила первые проекты на рынке Бразилии 1
12.09.2012 РНТ и «Сумма Телеком» предлагают внедрять на всех этапах транспортно-логистической цепи решения по автоматизации перевозки грузов 1
04.09.2012 «АвтоТрекер» поможет МЧС Армении работать эффективнее 1
23.07.2012 «Бекабадцемент» внедряет «АвтоТрекер» 1
27.06.2012 Выручка «Русских Навигационных Технологий» в 2011 г. увеличилась на 47% до 664,8 млн руб. 1
19.06.2012 Система «АвтоТрекер» управляет общественным транспортом Белгорода 1
04.06.2012 Охранные спутниковые системы РНТ можно будет купить в салонах связи «МегаФона» 2
24.05.2012 «Дочка» РНТ стала резидентом «Сколково» 2
17.05.2012 Система «АвтоТрекер» помогает компании «ТрансКомСтрой» строить объекты Сочинской олимпиады 1
11.05.2012 РНТ представила специальную версию системы «АвтоТрекер» для служб экстренного реагирования 1
30.03.2012 Россияне открыли ГЛОНАСС-компанию в Бразилии 1
30.03.2012 РНТ начинает активную работу в Южной Америке 2
23.03.2012 РНТ создала систему управления транспортом в «МРСК Центра» 2
01.03.2012 Выручка РНТ в 2011 г. увеличилась на 52% 1
29.02.2012 М2М в России: следующий этап развития 1
20.02.2012 РНТ создала корпоративную систему мониторинга транспорта в ТД «Электроизделия» 1
03.02.2012 Продажи РНТ в Тюмени в 2011 г. выросли на 22% 1
30.01.2012 Конференция CNews: «ГЛОНАСС-2012: в поисках конкурентных преимуществ» 1
25.01.2012 РНТ подвела итоги деятельности на украинском рынке в 2011 г. 1
19.01.2012 Система «АвтоТрекер» осуществляет мониторинг работы автотранспорта «Мособлгаза» 2
18.01.2012 Российские интеграторы получают лицензии на космическую деятельность 1
27.12.2011 Как создать облачный мини-офис? 1
16.12.2011 Система «АвтоТрекер» встроена в комплексную систему управления ЯНАО 1
02.12.2011 РНТ выпускает новую линейку бортового оборудования для системы «АвтоТрекер» 2
15.11.2011 РНТ разработала терминал системы «ЭРА ГЛОНАСС» 2
07.11.2011 РНТ внедрила корпоративную систему Service Desk 2
28.10.2011 Российский поставщик ГЛОНАСС-терминалов готовится к выходу в США и Европу 1
30.09.2011 Система «АвтоТрекер» внедрена в строительном холдинге «Амотеа Инжиниринг Групп» 1
28.09.2011 Выручка операторов от М2М-услуг в 2011 г. может составить 1 млрд руб. 1
23.09.2011 РНТ представила «облачный» вариант системы «АвтоТрекер» 2
15.09.2011 НПО «Мостовик» расширяет использование системы «АвтоТрекер» 2
08.09.2011 РНТ внедрит систему мониторинга транспорта в «Ахангаранцементе» 1
25.08.2011 РНТ внедрила систему «АвтоТрекер» на пассажирском транспорте в столице Бурятии 1
19.08.2011 Производители ГЛОНАСС раскритиковали Правительство 1
04.08.2011 РНТ и «ГЛОНАСС-Центр» оснастят автотранспорт дирекции по логистике «АвтоВАЗа» системой «АвтоТрекер» 1

Публикаций - 121, упоминаний - 186

РНТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

АвтоТрекер 95 82
М2М телематика 165 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 2
Ростелеком Дальсвязь 206 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 1
Питерская группа связистов 114 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 1
Синтерра - Synterra 565 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 779 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 240 1
Сумма Телеком - Sumtel 68 1
ФИТ - Фабрика информационных технологий 14 1
МегаФон Столичный филиал 68 1
ГКС - Группа компаний Систематика 195 1
Inline Group - Инлайн Груп 60 1
Эшелон НПО 56 1
Omnicomm - Омникомм 148 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 371 1
АФК Система ПАО 994 1
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 94 1
Ланит ГК 1156 1
3738 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 619 4
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 1
Газпром ПАО 520 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 1
МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири 41 1
Мособлгаз 11 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
Счётная палата РФ 460 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 59 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 23 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 9
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 1
Web Interface - Веб-интерфейс 177 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 5
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 268 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 11 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 664 1
Google Android 10751 1
Shturmann Navigation 44 1
Нечаев Иван 57 49
Демидов Сергей 50 2
Макаров Сергей 6 1
Айвазов Армен 449 1
Киселёв Алексей 28 1
Серова Елена 299 1
Урличич Юрий 30 1
Емельянов Станислав 62 1
Четвернин Алексей 651 1
Григорьева Евгения 57 1
Дорохина Юлия 42 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 59
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 8
Украина 3365 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 6
Казахстан - Республика 2629 5
Европа 3752 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 5
Беларусь - Белоруссия 2088 4
Бразилия - Федеративная Республика 1125 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 4
Латинская Америка 723 3
Узбекистан - Республика 822 2
Россия - Белгород 240 2
Египет - Арабская Республика 369 2
Бразилия - Сан-Паулу 99 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 2
Япония 2780 2
Южная Америка 313 2
Франция - Французская Республика 2122 1
Германия - Федеративная Республика 3633 1
Россия - СФО - Новосибирск 1967 1
Восточная Европа 1678 1
Европа Западная 613 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 1
Россия - Московская область - Королёв 84 1
Иордания - Иорданское Хашимитское Королевство 47 1
ДНР - Донецк 51 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 1
Украина - Киев 465 1
Индия - Республика 2169 1
Россия - Сибирь 876 1
Сингапур - Республика 808 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 1
Человеческий фактор 126 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 252 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 264 1
CNews Analytics 1988 1
ЦНИИмаш - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 9 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 55 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761689, в очереди разбора - 665378.
Создано именных указателей - 46354.
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