Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
РНТ
Русские Навигационные Технологии
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Публикаций - 121, упоминаний - 186
РНТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 23 1
|Нечаев Иван 57 49
|Демидов Сергей 50 2
|Макаров Сергей 6 1
|Айвазов Армен 449 1
|Киселёв Алексей 28 1
|Серова Елена 299 1
|Урличич Юрий 30 1
|Емельянов Станислав 62 1
|Четвернин Алексей 651 1
|Григорьева Евгения 57 1
|Дорохина Юлия 42 1
|CNews Analytics 1988 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761689, в очереди разбора - 665378.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761689, в очереди разбора - 665378.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru