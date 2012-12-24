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РНТ Русские Навигационные Технологии

РНТ - Русские Навигационные Технологии

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 99 дел, на cумму 2 379 844 218 ₽*

Судебные дела (99) на сумму 2 379 844 218 ₽*
в качестве истца (56) на сумму 2 051 996 575 ₽*
в качестве ответчика (36) на сумму 321 424 968 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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24.12.2012 «Русские Навигационные Технологии» вводят систему SLA

Компания «Русские Навигационные Технологии» объявила о массовом запуске продукта «АвтоТрекер SLA». Он п
27.06.2012 Выручка «Русских Навигационных Технологий» в 2011 г. увеличилась на 47% до 664,8 млн руб.

Компания «Русские Навигационные Технологии» (РНТ) опубликовала консолидированную аудированную финансовую отчетность по международным стандартам (МСФО) за год, завершившийся 31 декабря 2011 г. Консолидиро
30.03.2012 Россияне открыли ГЛОНАСС-компанию в Бразилии

Поставщик систем спутникового мониторинга транспорта «Русские навигационные технологии» (РНТ) открыла представительство в бразильском городе Сан-Па
23.06.2011 Иван Нечаев возглавил «Русские Навигационные Технологии»

Компания «Русские Навигационные Технологии» (РНТ) объявила о том, что на внеочередном собрании акционеров компании принята отставка Бориса Сатовского, а новым генеральным директором РНТ назначен Иван Неч
17.06.2011 Выручка РНТ в Пермском крае в 1 квартале 2011 г. выросла в 3,5 раза

Компания «Русские Навигационные Технологии» (РНТ) представила данные о развитии рынка систем мониторинг
24.05.2011 Историю развития «Русских Навигационных Технологий» будут изучать студенты Стэнфордского университета

Компания «Русские Навигационные Технологии» (РНТ) объявила о том, что история ее создания и развития в форме бизнес-кейса включена в учебную программу Стэнфордского и ряда других университетов США. Тепер
26.04.2011 «Русские Навигационные Технологии» открыли представительство в Казахстане

Компания «Русские Навигационные Технологии» (РНТ) объявила об открытии своего представительства в Республике Казахстан. Головной офис представительства находится в г. Астана. Как сообщают в компании, отк
01.12.2010 Компания «Русские Навигационные Технологии» открыла представительство на Украине

Компания «Русские Навигационные Технологии» (РНТ) объявила об открытии своего представительства на Украине со штаб-квартирой в городе Киев. Данный шаг связан с позитивными процессами, происходящими в реа
15.11.2010 Консолидированная выручка «Русских Навигационных Технологий» за 9 месяцев 2010 г. увеличилась на 72,2%

Компания «Русские Навигационные Технологии» (РНТ) объявила промежуточные (неаудированные) финансовые ре
07.07.2010 Цена размещения акций «Русских Навигационных Технологий» объявлена на уровне 85,23 руб.

«Русские Навигационные Технологии» (РНТ) объявила цену размещения акций на уровне 85,23 руб. за одну обыкновенную акцию, которые будут предложены к продаже в ходе первичного публичного предложен
17.06.2010 Компания «Русские навигационные технологии» планирует 18 июня открыть книгу заявок на IPO

Компания «Русские Навигационные Технологии» (РНТ) объявила о деталях предполагаемого публичного предложения обыкновенных акций (IPO) компании. Предложение представляет собой предложение размещенных обыкн
10.06.2010 Компания «Русские Навигационные Технологии» завершила разработку нового типового решения «Безопасное вождение»

Компания «Русские Навигационные Технологии» (РНТ) объявила о завершении разработки и начале продвижения на российском рынке нового типового решения «Безопасное вождение». Данное решение, ориентированное

04.06.2010 Компания «Русские Навигационные Технологии» представила новую технологическую платформу для системы «АвтоТрекер»

Компания «Русские Навигационные Технологии» (РНТ) представила технологическую платформу нового поколения АТ-10, которая станет основой для новой линейки бортового оборудования «АвтоТрекер» – системы ГЛОН
27.05.2010 «АвтоТрекер» выходит на рынок Египта

Компания «Русские Навигационные Технологии» (РНТ) объявила об открытии в Египте своего первого зарубежн
20.05.2010 Сервис мониторинга транспорта «АвтоТрекер One» запущен в 13 регионах России

Компания «Русские Навигационные Технологии» объявила о начале предоставления в регионах РФ коммерческого сервиса мониторинга транспорта «АвтоТрекер One», который позволяет предприятиям внедрить полнофунк
26.04.2010 Компания «Русские Навигационные Технологии» завершила ключевой этап внедрения системы «АвтоТрекер» в «ЛМКстрой»

Компания «Русские Навигационные Технологии» (РНТ) объявила о завершении ключевого этапа возобновленного
12.04.2010 Компания «Русские Навигационные Технологии» рассматривает возможность выхода на IPO

Компания «Русские Навигационные Технологии» (РНТ) рассматривает возможность провести в 2010 г. публичное предложение обыкновенных акций с листингом на бирже ММВБ (сектор инновационных и растущих компаний
17.02.2010 Выручка «Русских Навигационных Технологий» увеличилась на 169,3% до 209,5 млн руб.

Компания «Русские Навигационные Технологии» (РНТ) объявила итоги работы в 2009 г., а также стратегию и планы развития на ближайшие годы. Как отмечают в компании, в прошедшем году РНТ увеличила масштабы б
28.01.2010 Компания «Русские Навигационные Технологии» создала систему мониторинга и управления рефрижераторными контейнерами

Компания «Русские Навигационные Технологии», специализирующаяся в области систем мониторинга и контроля автотранспорта, – объявила о создании нового отраслевого решения – системы мониторинга и управления

Публикаций - 139, упоминаний - 246

РНТ и организации, системы, технологии, персоны:

АвтоТрекер 104 94
М2М телематика - НИС М2М 236 19
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 150 14
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 8
9594 7
МегаФон 10742 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
Омникомм - Omnicomm 172 5
Yandex - Яндекс 9216 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
Ростелеком - Сумма - Сумма Капитал - Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 155 4
ДЦ ГеоСтар Навигация - КБ ГеоСтар Навигация 25 3
Ростелеком 10948 3
ИРЗ - Ижевский радиозавод 46 3
Google LLC 12690 3
АМОТЕА Инжиниринг Групп 2 2
Руслан Коммуникейшнз - Ruslan Communications 19 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 2
ИКС - Форпост 78 2
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 2
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 133 2
Gurtam - Гуртам - Гуртсофт 17 2
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 94 2
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 2
Интерра 8 2
Питерская группа связистов 441 2
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 1
Effortel mobile Group - Эффортел ГК - MVNE-оператор 31 1
Космос-ТВ - Космос Телеком 62 1
Kaspersky Lab EEMEA 5 1
Транснавигация НПП 7 1
Vobis - Вобис Компьютер - Вобис Нэтворк 129 1
МТС - Мультирегион - Мультинэкс 57 1
Ситроникс Микроэлектроника - Ситроникс Микроэлектронные Решения 64 1
Диалог ИТ - Диалог Информационные Технологии 18 1
Utinet - Корпоративная компания - КомпьютерПроф - КонсалтингПроф 58 1
HERE Technologies - NAVTEQ Corp - Navigation Technologies - Nokia L&C - Nokia Location & Commerce 157 1
Antor - Антор Бизнес Решения 13 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 12
ВТБ Фонд Венчурный - VTB Ventures 16 8
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 44 8
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 8
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 8
РВК - Российская венчурная компания 571 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
Роснефть НК - нефтяная компания 562 6
БелАЗ - BelAZ - Белорусский автомобильный завод 70 6
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 5
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Прикладной потребительский Центр ГЛОНАСС - ИАЦ КВНО - Информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения 30 4
Газпром ПАО 1493 4
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 4
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 4
Роснефть - РН-Юганскнефтегаз 13 3
Газпром нефть 725 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 3
Новатэк - ранее Новафининвест 76 3
Мособлгаз ГУП МО 28 3
МаррТЭК - Разрез Степановский 2 2
ЦЕМРОС - Евроцемент Груп - Петербургцемент - Мальцовский портландцемент - Михайловцемент - Липецкцемент - Белгородцемент - Савинский цементный завод - Пикалёвский цемент - Штерн-Цемент - Невьянский цементник - Ульяновскцемент - Жигулёвские Стройматериалы 43 2
ATGroup - Аркан ГК - Arkan 36 2
НЛМК Стойленский ГОК - Стойленский горно-обогатительный комбинат 13 2
Транснефть Центральная Сибирь - Сибнефтепровод - Центрсибнефтепровод 7 2
Ямалавтодор ГУП ЯНАО 2 2
Мостовик НПО 8 2
Союздорстрой СРО - Союз дорожно-транспортных строителей 2 2
Башавтотранс ГУП РБ - Республики Башкортостан 10 2
ПКФ - Погарская картофельная фабрика 3 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 2
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 101 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 2
СпецТехТранс 1 1
Сибирь Санаторий 2 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Президент-Отель ФГУП 68 1
Крокус Стройкомплект 1 1
Агротек Холдинг 7 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 91 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 3
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 3
Минэнерго РФ - Департамент государственной энергетической политики и энергоэффективности Министерства энергетики РФ 12 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 87 2
МВД Украины - Министерство внутренних дел Украины - ГАИ - Национальная полиция Украины 23 1
ГКА Украины - Государственное космическое агентство Украины - Национальное космическое агентство Украины 43 1
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 44 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Правительство Сирии - Правительство Сирийской Арабской Республики - органы государственной власти 23 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Администрация Краснодарского края 64 1
ООН - Управление Организации Объединённых Наций по вопросам космического пространства - UNOOSA - United Nations Office for Outer Space Affairs 7 1
Казакстан Гарыш Сапары - Казкосмос - Национальное космическое агентство республики Казахстан 17 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
Администрация города Тольятти - Тольяттинская городская дума 7 1
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 72 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 20
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 8
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 5
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 10 2
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 2
АСМАП - Ассоциация международных автомобильных перевозчиков 7 1
Международная Академия транспорта 5 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 95
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 64
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1489 40
Транспорт - Системы безопасности и контроля автотранспорта - Безопасный транспорт - Обеспечение транспортной безопасности 128 37
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1165 30
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 21
Транспорт - Управление автопарком - FMS - Fleet Management Systems 345 21
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1506 19
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 997 18
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 16
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 16
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 15
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 14
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 14
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 12
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 432 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 11
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 9
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 8
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 7
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 6
CAN bus - Controller Area Network - сеть контроллеров - стандарт промышленной сети - DeviceNet - протокол для промышленной сети 42 5
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 516 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 5
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 5
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 5
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 4
Web 2.0 - Веб 2.0 400 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 56
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 31
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 11
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 239 11
АвтоТрекер - АТ-Наблюдатель 7 7
СКАУТ Безопасное вождение 28 6
eCall - emergency call - eSafety - европейская система автоматического оповещения о дорожных происшествиях на автотранспортах 47 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 4
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 106 4
ГАЗ Группа - ГАЗель 44 2
DZ Systems - Digital Zone - Фантом ОС 30 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 2
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Shturmann Navigation - Shturmann Link - Shturmann Maps 51 1
МегаФон Автоконтроль 1 1
Hitachi ZAXIS 1 1
Linux Standard Base - LSB - ISO/IEC 23360 LSB - стандарт дистрибутивов Linux 58 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
S8 Capital - Aquarius - AquaServer - AQserv - серия серверов 67 1
АвтоВАЗ - LADA Kalina - Лада Калина 12 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы - ФЦП ГЛОНАСС - Глобальная навигационная система - Федеральная целевая программа 35 1
М2М телематика - М2М-Cyber - M2M-Cyber 39 1
OpenText - Micro Focus - Serena Software - Serena Business Manager, SBM - Serena Service Manager, SSM 5 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Google Android 15244 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 1
Apple iPhone 4 800 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 1
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 557 1
iFixit 33 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
Ford Transit - Малотоннажный грузовой автомобиль 19 1
ВымпелКом - Билайн Мобильный VPN 7 1
Нечаев Иван 61 55
Сатовский Борис 11 9
Гурко Александр 139 9
Краус Олег 12 7
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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