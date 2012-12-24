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РНТ Русские Навигационные Технологии
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 99 дел, на cумму 2 379 844 218 ₽*
СОБЫТИЯ
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|24.12.2012
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«Русские Навигационные Технологии» вводят систему SLA
Компания «Русские Навигационные Технологии» объявила о массовом запуске продукта «АвтоТрекер SLA». Он п
|27.06.2012
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Выручка «Русских Навигационных Технологий» в 2011 г. увеличилась на 47% до 664,8 млн руб.
Компания «Русские Навигационные Технологии» (РНТ) опубликовала консолидированную аудированную финансовую отчетность по международным стандартам (МСФО) за год, завершившийся 31 декабря 2011 г. Консолидиро
|30.03.2012
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Россияне открыли ГЛОНАСС-компанию в Бразилии
Поставщик систем спутникового мониторинга транспорта «Русские навигационные технологии» (РНТ) открыла представительство в бразильском городе Сан-Па
|23.06.2011
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Иван Нечаев возглавил «Русские Навигационные Технологии»
Компания «Русские Навигационные Технологии» (РНТ) объявила о том, что на внеочередном собрании акционеров компании принята отставка Бориса Сатовского, а новым генеральным директором РНТ назначен Иван Неч
|17.06.2011
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Выручка РНТ в Пермском крае в 1 квартале 2011 г. выросла в 3,5 раза
Компания «Русские Навигационные Технологии» (РНТ) представила данные о развитии рынка систем мониторинг
|24.05.2011
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Историю развития «Русских Навигационных Технологий» будут изучать студенты Стэнфордского университета
Компания «Русские Навигационные Технологии» (РНТ) объявила о том, что история ее создания и развития в форме бизнес-кейса включена в учебную программу Стэнфордского и ряда других университетов США. Тепер
|26.04.2011
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«Русские Навигационные Технологии» открыли представительство в Казахстане
Компания «Русские Навигационные Технологии» (РНТ) объявила об открытии своего представительства в Республике Казахстан. Головной офис представительства находится в г. Астана. Как сообщают в компании, отк
|01.12.2010
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Компания «Русские Навигационные Технологии» открыла представительство на Украине
Компания «Русские Навигационные Технологии» (РНТ) объявила об открытии своего представительства на Украине со штаб-квартирой в городе Киев. Данный шаг связан с позитивными процессами, происходящими в реа
|15.11.2010
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Консолидированная выручка «Русских Навигационных Технологий» за 9 месяцев 2010 г. увеличилась на 72,2%
Компания «Русские Навигационные Технологии» (РНТ) объявила промежуточные (неаудированные) финансовые ре
|07.07.2010
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Цена размещения акций «Русских Навигационных Технологий» объявлена на уровне 85,23 руб.
«Русские Навигационные Технологии» (РНТ) объявила цену размещения акций на уровне 85,23 руб. за одну обыкновенную акцию, которые будут предложены к продаже в ходе первичного публичного предложен
|17.06.2010
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Компания «Русские навигационные технологии» планирует 18 июня открыть книгу заявок на IPO
Компания «Русские Навигационные Технологии» (РНТ) объявила о деталях предполагаемого публичного предложения обыкновенных акций (IPO) компании. Предложение представляет собой предложение размещенных обыкн
|10.06.2010
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Компания «Русские Навигационные Технологии» завершила разработку нового типового решения «Безопасное вождение»
Компания «Русские Навигационные Технологии» (РНТ) объявила о завершении разработки и начале продвижения на российском рынке нового типового решения «Безопасное вождение». Данное решение, ориентированное
|04.06.2010
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Компания «Русские Навигационные Технологии» представила новую технологическую платформу для системы «АвтоТрекер»
Компания «Русские Навигационные Технологии» (РНТ) представила технологическую платформу нового поколения АТ-10, которая станет основой для новой линейки бортового оборудования «АвтоТрекер» – системы ГЛОН
|27.05.2010
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«АвтоТрекер» выходит на рынок Египта
Компания «Русские Навигационные Технологии» (РНТ) объявила об открытии в Египте своего первого зарубежн
|20.05.2010
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Сервис мониторинга транспорта «АвтоТрекер One» запущен в 13 регионах России
Компания «Русские Навигационные Технологии» объявила о начале предоставления в регионах РФ коммерческого сервиса мониторинга транспорта «АвтоТрекер One», который позволяет предприятиям внедрить полнофунк
|26.04.2010
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Компания «Русские Навигационные Технологии» завершила ключевой этап внедрения системы «АвтоТрекер» в «ЛМКстрой»
Компания «Русские Навигационные Технологии» (РНТ) объявила о завершении ключевого этапа возобновленного
|12.04.2010
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Компания «Русские Навигационные Технологии» рассматривает возможность выхода на IPO
Компания «Русские Навигационные Технологии» (РНТ) рассматривает возможность провести в 2010 г. публичное предложение обыкновенных акций с листингом на бирже ММВБ (сектор инновационных и растущих компаний
|17.02.2010
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Выручка «Русских Навигационных Технологий» увеличилась на 169,3% до 209,5 млн руб.
Компания «Русские Навигационные Технологии» (РНТ) объявила итоги работы в 2009 г., а также стратегию и планы развития на ближайшие годы. Как отмечают в компании, в прошедшем году РНТ увеличила масштабы б
|28.01.2010
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Компания «Русские Навигационные Технологии» создала систему мониторинга и управления рефрижераторными контейнерами
Компания «Русские Навигационные Технологии», специализирующаяся в области систем мониторинга и контроля автотранспорта, – объявила о создании нового отраслевого решения – системы мониторинга и управления
РНТ и организации, системы, технологии, персоны:
|Нечаев Иван 61 55
|Сатовский Борис 11 9
|Гурко Александр 139 9
|Краус Олег 12 7
|Путин Владимир 3454 5
|Урличич Юрий 52 5
|Смятских Алексей 48 4
|Аммосов Юрий 46 3
|Митрейкин Александр 20 3
|Калиев Айдар 6 3
|Азовский Андрей 3 3
|Шпенст Вадим 7 3
|Морозов Андрей 48 3
|Белянко Евгений 21 3
|Серова Елена 320 3
|Григорьева Евгения 60 2
|Перминов Анатолий 131 2
|Анищук Наталья 30 2
|Рязанцев Ян 29 2
|Пономарев Сергей 6 2
|Вдовин Владимир 8 2
|Полторацкий Виталий 6 2
|Гладких Виктор 4 2
|Демидов Сергей 129 2
|Борисов Юрий 122 2
|Ивантер Дмитрий 36 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Дегтярева Наталия 19 2
|Емельянов Станислав 67 2
|Дорохина Юлия 44 1
|Менькова Татьяна 62 1
|Юхин Артем 16 1
|Лопатин Виктор 25 1
|Алексеев Юрий 21 1
|Святенко Инна 10 1
|Афанаскин Олег 2 1
|Калиниченко Михаил 19 1
|Андросик Владимир 33 1
|Козлов Павел 21 1
|Еремченко Евгений 17 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 7
|Berg Insight 19 3
|Moody's Investors Service 136 1
|SmartMarketing 74 1
|Harbor Research 3 1
|R2G - Research2Guidance 6 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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