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ДЦ ГеоСтар Навигация КБ ГеоСтар Навигация

ДЦ ГеоСтар Навигация - КБ ГеоСтар Навигация

СОБЫТИЯ

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06.07.2017 «Росэлектроника» освоила 55 нм нормы производства навигационных чипов и готовит топологию 40 нм 2
15.10.2014 НП «ГЛОНАСС» представило премьер-министрам России и Китая план сотрудничества двух стран в навигационной сфере 1
03.06.2014 АФК «Система» передумала продавать «М2М Телематика». Компания умирает 2
06.02.2013 Роснано передумала инвестировать 300 млн руб. в центр 3D-сборки микросхем 1
03.10.2012 «Роснано» и «Сколково» отказались финансировать разработку ГЛОНАСС-приемников 4
09.08.2012 На российскую ГЛОНАСС-микроэлектронику обнаружился спрос по всему миру 1
28.06.2012 Поставщик чипов для iPhone рвется в главный ГЛОНАСС-проект России 1
26.01.2012 Китайцы захватили 15% российского рынка ГЛОНАСС-приемников в течение года 3
27.10.2011 Promwad анонсировал ряд новых разработок 2
19.10.2011 «М2М телематика» расширяет сферу применения М2М-услуг 4
04.08.2011 Выпущен самый маленький в мире ГЛОНАСС-приемник 2
28.03.2011 В России дефицит ГЛОНАСС-приемников: На помощь пришел Тайвань 1
15.02.2011 Sony Ericsson и Huawei готовят смартфоны с ГЛОНАСС 1
10.02.2011 ГЛОНАСС уже на подступах к iPhone 1
25.01.2011 Европейцы создали ГЛОНАСС-приемник дешевле и меньше российского 2
24.01.2011 «ГеоСтар навигация» оснастит автомобили компании «Ё-Авто» навигационными приемниками «ГеоС-1» 3
19.01.2011 ГЛОНАСС-интегратор АФК «Системы» вырос в 2 раза 2
22.12.2010 Минпромторг: за 2011 г. рынок ГЛОНАСС вырастет в 5 раз 1
03.11.2010 Американцы создали ГЛОНАСС-чипы для телефонов и смартфонов 1
25.08.2010 «АвтоВАЗ» начинает оснащать «Лады» навигаторами ГЛОНАСС/GPS 1
23.06.2010 «М2М телематика» намерена по итогам 2010 г. увеличить оборот в 2 раза 2
14.04.2010 Глонасс-электроника: обсуждение ситуации прошло в Москве 2
18.08.2009 ГеоС1-М: GPS/ГЛОНАСС приёмник нового поколения 4
15.05.2009 ГеоС-1: новый совмещенный ГЛОНАСС/GPS приемник 1

Публикаций - 25, упоминаний - 47

ДЦ ГеоСтар Навигация и организации, системы, технологии, персоны:

М2М телематика - НИС М2М 236 17
Qualcomm Technologies 1974 6
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
ИРЗ - Ижевский радиозавод 46 5
ZTE Corporation 800 4
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 150 4
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 333 4
Huawei 4677 3
Apple Inc 13156 3
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 3
РНТ - Русские Навигационные Технологии 139 3
ST-Ericsson 39 3
М2М электроника 3 2
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 426 2
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 149 2
Qualcomm Atheros 59 2
Samsung CSR plc - Cambridge Silicon Radio 47 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 1
МегаФон 10742 1
Dell EMC 5180 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 1
LG Electronics 3735 1
Intel Corporation 12811 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 1
Acer Group - Acer Inc 2776 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 1
Sony 6739 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 1
HTC Corporation 1512 1
Honeywell 309 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 301 1
ГЛОНАСС АО 278 1
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 44 14
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 2
Почта России ПАО 2370 1
Связной ГК 1401 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
Евросеть 1421 1
Renault Groupe 166 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
Swatch Group 31 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 1
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 46 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Liebherr Group - Либхерр Русланд 51 1
Финтрастбанк КБ 2 1
Thales - Cobham - Cobham Analytic Solutions - Flight Refuelling Limited, FRL - Thrane & Thrane A/S 13 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 1
Мосгортранс ГУП 139 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 91 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 43 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 9
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 20
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 997 10
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 6
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1488 6
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 432 6
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1506 6
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 5
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 3
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Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 2
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2723 1
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2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1155 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 24
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 17
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 5
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 4
Shturmann Navigation - Shturmann Link - Shturmann Maps 51 4
Apple iPhone 4 800 3
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 270 3
М2М телематика - М2М-Cyber - M2M-Cyber 39 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 2
Google Android 15244 2
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 2
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 2
М2М телематика - М2М-CyberFleet 17 1
М2М телематика - М2М-HDControl 3 1
Intel Moorestown 26 1
Apple iPad 4012 1
Linux OS 11533 1
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 1
Oracle Java - язык программирования 3469 1
iFixit 33 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
JAXA QZSS - Quasi-Zenith Satellite System - Michibiki - Квазизенитная спутниковая система Японии 71 1
Qualcomm MDM 13 1
Broadcom BCM chip 65 1
АвтоВАЗ Lada Priora - Лада Приора 11 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
Linux - Debian GNU 567 1
Marvell Kirkwood 5 1
Marvell Sheeva 2 1
STMicroelectronics - Teseo 3 1
Qualcomm QSC 3 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
АвтоВАЗ - LADA Kalina - Лада Калина 12 1
АвтоВАЗ Lada ВАЗ-21 Жигули 28 1
Sony Xperia Arc 24 1
Sony Xperia Play 23 1
Sony Xperia neo 13 1
HTC Smart 4 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы - ФЦП ГЛОНАСС - Глобальная навигационная система - Федеральная целевая программа 35 1
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Гурко Александр 139 4
Белянко Евгений 21 3
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Путин Владимир 3454 2
Борисов Юрий 122 2
Евтушенков Владимир 217 2
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Крылов Михаил 7 2
Диметриу Константин 1 1
Marchio Fabio - Марчио Фабио 1 1
Малис Александр 158 1
Иванов Сергей 405 1
Соколов Александр 51 1
Тихомиров Сергей 19 1
Румянцев Сергей 24 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Абагян Карина 23 1
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Пучков Владимир 7 1
Salvatori Enrico - Сальватори Энрико 5 1
Васенин Павел 1 1
Jacobson Johan - Якобсон Йохан 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 24
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 8
Европа 24964 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 4
Азия - Азиатский регион 5920 4
Казахстан - Республика 6048 2
Япония 13807 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
Китай - Тайвань 4245 2
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Дания - Королевство 1337 1
Канада 5082 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
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Франция - Французская Республика 8177 1
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МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 2
Навитех-Экспо 32 1
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