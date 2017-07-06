Индексная книга (каталог) CNews*
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ДЦ ГеоСтар Навигация КБ ГеоСтар Навигация
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 25, упоминаний - 47
ДЦ ГеоСтар Навигация и организации, системы, технологии, персоны:
|Шульгин Георгий 9 5
|Коркуш Анатолий 4 4
|Гурко Александр 139 4
|Белянко Евгений 21 3
|Грушелевский Игорь 7 2
|Путин Владимир 3454 2
|Борисов Юрий 122 2
|Евтушенков Владимир 217 2
|Смятских Алексей 48 2
|Крылов Михаил 7 2
|Диметриу Константин 1 1
|Marchio Fabio - Марчио Фабио 1 1
|Малис Александр 158 1
|Иванов Сергей 405 1
|Соколов Александр 51 1
|Тихомиров Сергей 19 1
|Румянцев Сергей 24 1
|Медведев Дмитрий 1665 1
|Абагян Карина 23 1
|Чернышов Михаил 45 1
|Чистяков Вячеслав 4 1
|Нечаев Иван 61 1
|Хадонова Светлана 14 1
|Шмелев Евгений 7 1
|Пучков Владимир 7 1
|Salvatori Enrico - Сальватори Энрико 5 1
|Васенин Павел 1 1
|Jacobson Johan - Якобсон Йохан 3 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.