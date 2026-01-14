Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188642
ИКТ 14600
Организации 11307
Ведомства 1493
Ассоциации 1076
Технологии 3543
Системы 26533
Персоны 81628
География 2997
Статьи 1573
Пресса 1269
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2751
Мероприятия 878

ИРЗ Ижевский радиозавод

ИРЗ - Ижевский радиозавод

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


14.01.2026 «1С-Рарус» автоматизировала документооборот и оценку поставщиков на Ижевском радиозаводе 2
31.10.2025 Выставка «Электроника России» 2025 откроется уже в конце ноября 1
29.09.2025 Что интересного покажут на выставке «Электроника России»? 1
03.09.2025 Российский анализатор водорода получил регистрационное удостоверение 1
03.06.2025 ИТ-холдинг «Т1» начал серийное производство промышленного ПАКа «Силарон» 1
28.04.2025 «1С-Рарус» перевел «ИРЗ-Телеком» на «1C:ERP» 2
27.02.2024 Cеченовский Университет и Ижевский радиозавод заключили соглашение о разработке и производстве отечественного прибора для диагностики избыточного бактериального роста 2
19.02.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта 1
14.02.2024 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» состоится 20 марта 1
12.02.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта 1
01.02.2024 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» состоится 20 марта 1
31.01.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта 1
16.01.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта 1
04.10.2023 Выпущен новый сервис «1С‑Рарус:мониторинг производительности» 2
03.08.2023 «Мегафон» провел модернизацию базовых станций в Ижевске, Воткинске и Глазове 1
22.11.2022 Интерес к решениям «1С» для корпоративного сектора привлек на бизнес-форум 1С:ERP более 6 тыс. руководителей и специалистов из 10 стран 3
02.09.2022 Ижевский радиозавод управляет испытательной лабораторией с помощью систем «1С» 2
23.05.2022 Российские производители предложили ВМФ России отказаться от зарубежного навигационного оборудования 1
17.05.2022 Акулы импортозамещения: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 2
17.05.2022 «Ижевский радиозавод» в четыре раза повысил производительность новой корпоративной системы 1
07.02.2022 АО «Ижевский радиозавод» повышает конкурентоспособность на рынке приборостроения с помощью «1С:Корпорация» 2
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 1
14.02.2020 «Энергосбыт плюс» внедрил «Базу знаний» на платформе Amber 1
09.01.2017 ПК на «Эльбрусах» готовы к массовому выпуску. Впервые названа цена 1
24.05.2016 Итоги года на ИТ-рынке в мире и России: разница на порядок, страсти разгораются 1
30.03.2016 Иран хочет закупать процессоры «Эльбрус» 1
25.12.2015 Главные события 2015 г. в отрасли ИКТ. Голосование 1
04.12.2015 Выпущена крупнейшая партия ПК на базе процессора «Эльбрус» 3
03.10.2012 «Роснано» и «Сколково» отказались финансировать разработку ГЛОНАСС-приемников 1
28.06.2012 Поставщик чипов для iPhone рвется в главный ГЛОНАСС-проект России 1
26.01.2012 Китайцы захватили 15% российского рынка ГЛОНАСС-приемников в течение года 1
14.04.2011 Смартфоны с ГЛОНАСС нужны только в России? 1
28.03.2011 В России дефицит ГЛОНАСС-приемников: На помощь пришел Тайвань 1
11.03.2011 Китайцы освоили массовое производство ГЛОНАСС-навигаторов 1
22.12.2010 Минпромторг: за 2011 г. рынок ГЛОНАСС вырастет в 5 раз 1
23.03.2010 Система мониторинга химически опасных объектов для МЧС РФ: итоги тендера 1
21.10.2009 Глонасс: обсуждение текущих итогов 1
15.05.2009 Выставка "НАВИТЕХ-ЭКСПО-2009" завершает работу 2
11.10.2007 Электронные чебурашки будут следить за детьми 1
08.10.2007 Появился первый "массовый" GPS/Глонасс-модуль 1

Публикаций - 41, упоминаний - 54

ИРЗ и организации, системы, технологии, персоны:

9053 7
М2М телематика - НИС М2М 232 6
Русагро Тех - Русагро Технологии 59 6
1С-Рарус 940 6
Ростех - Радиозавод 69 6
ДЦ ГеоСтар Навигация - КБ ГеоСтар Навигация 23 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 393 5
Yandex - Яндекс 8530 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14392 4
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор 156 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1512 3
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 53 3
РНТ - Русские Навигационные Технологии 136 3
МегаФон 9985 3
Microsoft Corporation 25285 3
Qualcomm Technologies 1914 3
Google LLC 12298 2
РСХБ Интех - RSHB Intech 82 2
ComfortWay - Актив Технолоджи 15 2
MiTAC - Mio Technology 86 2
MStar Semiconductor - 晨星半導體股份有限公司 - Chénxīng Bàndǎotǐ Gǔfèn Yǒuxiàn Gōngsī 35 2
Samsung Electronics 10654 2
Ростелеком 10364 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5299 2
SAP SE 5446 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3311 2
Apple Inc 12673 2
Intel Corporation 12561 2
Softline - Софтлайн 3303 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1706 2
AMD - Advanced Micro Devices 4481 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2257 2
Broadcom Inc - Avago Technologies 570 2
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 143 2
Acronis - Акронис 459 2
Крок - Croc 1816 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9216 2
Sony 6637 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 707 2
HERE Technologies 109 1
НСПК - Национальная система платежных карт 902 10
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 44 8
МКБ - Московский кредитный банк 618 8
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 57 7
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 672 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1800 7
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 7
Лента - Сеть розничной торговли 2278 7
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 281 7
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 514 7
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 73 6
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 87 6
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 90 6
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 404 6
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 567 6
ТМК - Трубная металлургическая компания 123 6
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания 54 6
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 85 6
Группа Самолет 97 5
РЖД - Российские железные дороги 2010 5
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 207 4
Альфа-Банк 1877 4
HGM - Highland Gold Mining - Руссдрагмет, РДМ - Стенмикс Холдинг Лимитед 34 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 574 3
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 221 3
Роскосмос РКС - Российские космические системы 146 3
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 78 2
Фора Банк 75 2
Минобороны РФ - Гарнизон АО - Военторг 17 2
Основа Холдинг ГК 28 2
Кофемания 70 2
Скопинфарм 7 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8251 2
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 176 2
X5 Group - Перекрёсток 607 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 127 2
Синара ГК - Sinara Group 116 2
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 85 1
ИНК - Иркутская нефтяная компания 32 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 262 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2010 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12936 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3476 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5268 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2183 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 765 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3262 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1070 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1621 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3469 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2940 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 946 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 370 1
Правительство Иркутской области - Правительство Приангарья 36 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 87 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 35 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 81 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 262 1
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 96 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3388 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3132 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 609 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1472 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3551 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 390 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2821 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1183 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1849 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 702 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4811 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2261 1
Совет при президенте Российской Федерации 200 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2089 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 356 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 94 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 281 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 70 4
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 179 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 742 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23211 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73540 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 14
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2969 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31873 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13327 6
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1471 6
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 6
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7429 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7308 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 6
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1044 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11593 5
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4514 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14381 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10134 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18411 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 4
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5405 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6919 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25683 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8183 4
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 467 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8391 4
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2373 3
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1455 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10530 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25554 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 3
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1980 3
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1393 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3310 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2896 12
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5136 8
Linux OS 10962 5
1С:ERP Управление предприятием 727 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 989 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 401‑PC ПЭВМ - Эльбрус 101-PC 12 3
Intel x86 - архитектура процессора 1987 3
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 523 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2455 3
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 656 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2060 2
1С:Корпорация 54 2
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 646 2
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 2
AMD Radeon 289 2
GNumeric - свободный табличный процессор, выпускаемый под лицензией GNU General Public License 13 2
ИРЗ - Сириус АСН - смартфон 2 2
Google Android 14749 2
Apple iOS 8286 2
Microsoft Windows XP 2422 2
Mozilla Firefox - браузер 1920 2
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 292 2
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 500 2
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 263 2
Google MapReduce - Модель распределённых вычислений 36 1
Электронный дневник - Цифровой дневник 170 1
Luxms BI 101 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Qualcomm MDM 13 1
1С-Коннект - БухгалтерФон Сервис 13 1
Jureca - Суперкомпьютер 7 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 481 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 166 1
МВД РФ - ГИБДД - ЕАИС ТО - ЕАИСТО - Единая автоматизированная информационная система технического осмотра транспортных средств 23 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус ОСРВ - Промышленная операционная система реального времени 18 1
ФТС РФ - ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД - КАСТО АИСТ-М 99 1
1С:ЭДО - 1С:EDI - электронный документооборот 28 1
1С:Контрагент 7 1
Microsoft Office Online 31 1
Тараторин Александр 58 7
Сологуб Денис 75 7
Гатин Виталий 14 7
Трояновский Владимир 62 7
Натрусов Артем 312 7
Бурилов Андрей 117 7
Меденцев Константин 100 7
Гулевич Руслан 32 6
Каримов Руслан 42 6
Карпунин Алексей 50 6
Якоб Дмитрий 17 6
Тульчинский Станислав 85 6
Петров Артем 26 6
Замаруев Владимир 41 6
Лисин Павел 7 6
Варзега Максим 6 6
Холкин Дмитрий 21 6
Сергеев Сергей 161 6
Леонов Алексей 96 6
Гузовский Денис 79 6
Позднякова Ксения 25 5
Путятинский Сергей 109 5
Толстунова Ольга 13 4
Задорожный Виталий 9 4
Гилязов Руслан 7 4
Путин Владимир 3370 4
Чаркин Евгений 314 4
Абакумов Евгений 224 4
Пшиченко Дмитрий 46 3
Трушкин Константин 59 3
Медведев Дмитрий 1663 2
Петухов Антон 62 2
Пчелин Юрий 38 2
Шульгин Георгий 9 2
Налепов Роман 21 2
Попов Игорь 16 2
Мураховский Эдуард 38 2
Босенко Павел 18 2
Гребеник Геннадий 51 2
Григоренко Вадим 55 2
Россия - РФ - Российская федерация 157671 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45930 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18295 8
Европа 24656 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14518 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53508 5
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 744 5
Азия - Азиатский регион 5754 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3290 4
Китай - Тайвань 4137 4
Россия - УФО - Свердловская область - Каменск-Уральский 95 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8178 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4103 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3228 2
Южная Корея - Республика 6867 2
Беларусь - Белоруссия 6051 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3595 2
Бельгия - Королевство 1171 2
Германия - Федеративная Республика 12945 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1780 2
Бразилия - Федеративная Республика 2455 2
США - Калифорния 4777 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 887 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 305 2
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 761 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 227 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Глазов 41 1
США - Колорадо - Боулдер 83 1
Германия - Нижняя Саксония - Брауншвейг 10 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Воткинск 51 1
Казахстан - Республика 5817 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1357 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13572 1
Земля - планета Солнечной системы 10679 1
Япония 13555 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3052 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Швеция - Королевство 3716 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18699 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 15
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6265 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 7
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 690 7
Экономический эффект 1217 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 4
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1714 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 4
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1540 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6337 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8539 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 668 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10371 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3783 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15195 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8143 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1972 2
Импортозамещение - параллельный импорт 566 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6678 2
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 908 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2322 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5293 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1149 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 32 1
Rambler Group - Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 8
Российский рынок ИТ-инфраструктуры 18 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 143 1
Mobile Research Group 85 1
Волга-Инфо ИА - ВолгаИнформ ИА 19 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
Gartner - Гартнер 3615 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1059 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 140 1
ABI Research 235 1
BCG - Boston Consulting Group 111 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 351 1
Frost & Sullivan 206 1
CNews Инновация года - награда 133 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 81 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 2
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 68 2
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 34 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 49 1
МЧС РФ - ВНИИ ГОЧС ФГБУ - Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, федеральный центр науки и высоких технологий - Центр Антистихия ФКУ 28 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 122 1
Роскосмос РКС - НИИФИ - Научно-исследовательский институт физических измерений 4 1
ЛИИ имени М.М. Громова - Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова 17 1
СГТУ - Саратовский Государственный Технический университет имени Ю.А. Гагарина - СЭИ СГТУ - Социально-экономический институт Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. 31 1
РАН ИГ - ИГРАН - Институт географии РАН 6 1
Правительство Республики Татарстан - АН РТ - Академия наук Республики Татарстан 17 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 977 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1651 1
РАН - Российская академия наук 2021 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 232 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 443 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 295 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 170 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - КНИИТМУ АО - Калужский Научно-Исследовательский институт Телемеханических Устройств 12 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 6
1С:ERP Бизнес-форум 19 1
1С Вернисаж программных продуктов 3 1
1С:Проект года 28 1
ЧипЭКСПО - ChipEXPO 18 1
Навитех-Экспо 32 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 1
CNews FORUM Кейсы 281 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
CNews Баттл 71 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1412809, в очереди разбора - 730749.
Создано именных указателей - 188642.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще