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1С:Проект года
1С:Проект года и организации, системы, технологии, персоны:
|РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 48 1
|ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 1
|Нуралиев Борис 290 9
|Тюрин Евгений 3 1
|Рязанова Мария 1 1
|Поликовский Дмитрий 6 1
|Туманов Сергей 2 1
|Омелянчук Алексей 1 1
|Малых Александра 1 1
|Ишменев Сергей 1 1
|Сидоренко Сергей 8 1
|Барбатько Сергей 1 1
|Мордвин Сергей 1 1
|Гурьянов Станислав 1 1
|Бутов Илья 1 1
|Ахметшин Рамиль 6 1
|Мохов Василий 1 1
|Поляков Дмитрий 42 1
|Алтухов Дмитрий 45 1
|Чебунина Ольга 21 1
|Учакин Алексей 4 1
|Лебедева Гульнара 2 1
|Козлаков Андрей 1 1
|Гребеник Геннадий 38 1
|Schafer Maria - Шефер Мария 2 1
|Лицов Дмитрий 1 1
|Глодя Наталья 1 1
|Пименова Марина 1 1
|Толокнов Андрей 16 1
|Павлов Александр 90 1
|Печенин Алексей 18 1
|Иванов Роман 21 1
|Шальнов Олег 20 1
|Попов Григорий 22 1
|Авдеев Алексей 10 1
|Пилькин Роман 7 1
|Борисов Семен 2 1
|Цыганков Роман 15 1
|Рылеев Денис 16 1
|Горохов Владимир 5 1
|Гатаулина Эвелина 2 1
|Остапенко Артем 1 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 976 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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