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Индексная книга (каталог) CNews*
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1С:Проект года


04.03.2025 Холдинг «Колмар» ускорил согласование, подписание и исполнение документов с помощью «1С:Документооборот» 1
08.11.2024 Александр Пестунов -

Александр Пестунов, «Сигма»: На российском ИТ-рынке всего за 2 года кардинально изменилась структура продуктового предложения

 2
02.10.2024 11-й Бизнес-форум 1С:ERP 1
04.09.2024 11-й Бизнес-форум 1С:ERP 1
15.08.2024 РУДН сократил трудозатраты подразделений на 30% с помощью Service Desk «Итилиум» 2
31.03.2024 У заказчиков наконец-то появился выбор отечественных решений 2
28.03.2024 IBS внедрила «1С:ЗУП» и выполнила миграцию данных для группы компаний ITMS 1
09.01.2024 Новая парадигма на рынке ITSM и ESM России: фирма «1С» и «Деснол Софт» выпустили совместное решение — 1С:ITILIUM 1
31.08.2023 10 Бизнес-форум 1С:ERP 1
26.04.2023 Конкурс корпоративной автоматизации «1С:Проект года» 1
05.04.2023 Конкурс корпоративной автоматизации «1С:Проект года» 1
27.03.2023 Конкурс корпоративной автоматизации «1С:Проект года» 1
15.03.2023 Успешно завершился совместный проект assino с Teboil по замене кассовой системы всей сети АЗС 1
22.11.2022 Интерес к решениям «1С» для корпоративного сектора привлек на бизнес-форум 1С:ERP более 6 тыс. руководителей и специалистов из 10 стран 1
05.10.2022 9-й Бизнес-форум 1С:ERP 1
04.07.2022 Открыто интернет-голосование на конкурсе «1С:Проект года» 1
10.11.2021 Восьмой Бизнес-форум 1С:ERP 1
26.10.2021 Фирма «1С» приглашает на восьмой Бизнес-форум 1С:ERP 1
11.10.2021 Gazprom EP International и фирма «1С» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области ИТ 2
31.08.2021 «Татнефть» перешла на непрерывную консолидацию данных и онлайн-взаимодействие с ФНС 2
29.12.2020 Названы призеры конкурса «Лучший кейс 1С:Реальная автоматизация» 1
20.09.2018 «1С» приглашает на пятый бизнес-форум 1С:ERP 1
02.04.2018 «1С-Рарус» внедрила «1С:ERP Управление предприятием 2» в торговом доме «Гулливер» 2
08.02.2017 Открыт прием заявок на конкурс корпоративной автоматизации «1С:Проект года» 1

Публикаций - 24, упоминаний - 30

1С:Проект года и организации, системы, технологии, персоны:

8288 22
SAP SE 5293 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8783 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2923 3
МегаФон 8985 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1803 3
1С-Рарус 888 3
Desnol soft - Деснол софт - Деснол Бизнес Решения 56 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3227 1
Microsoft Corporation 24692 1
АйТи 1374 1
Ростех - РТ-Информ 140 1
1С - Smartway Travel Group - Смартвэй 15 1
Информ 303 1
Ростех - Радиозавод 68 1
ИРЗ - Ижевский радиозавод 35 1
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 34 1
KoderLine - Кодерлайн 5 1
РусГидро ИТ сервис 16 1
АртАйТи - artIT 2 1
Райтек - Raytec - Райтек ДТГ - Райтек-информ - Райтек-Технолоджис 17 1
assino implementations - Ассино Консалтинг Рус 9 1
IT Pro - АйТи Про 1 1
Broadcom - VMware 2379 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1941 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3971 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 50 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 198 1
Системы документооборота 498 1
Basis - Tionix - Тионикс - 79 1
Русагро Тех - Русагро Технологии 49 1
EdgeЦентр - ЭджЦентр 21 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 251 1
Геомир - ГеомирАгро - Геомир-Агро 25 1
Luxms 82 1
TeamViewer 122 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 1
Цифра ГК 2443 1
Программный продукт ГК 63 1
Т1 Сервионика - Servionica 258 1
Газпром ПАО 1346 4
Татнефть 227 4
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 4
Почта России ПАО 2120 3
ГПБ - Газпромбанк 1090 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 3
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 83 3
Ингосстрах СПАО 422 3
Уралхим - Уралкалий ПАО 99 3
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 3
Транснефть 301 3
ФосАгро 126 3
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 173 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 339 3
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 272 3
Локотех - Локомотивные технологии 48 3
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 460 3
Русагро Группа Компаний 280 2
Крокус Сити Холл - Crocus City Hall - торгово-выставочный и деловой центр - Крокус Конгресс Холл - Crocus Event 28 2
Аэродинамика - Базэл Аэро 42 2
Газпром Интернэшнл Лимитед - Gazprom International Limited 11 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 677 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - оператор каршеринга 71 1
Северсталь ПАО - Severstal 487 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 311 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 284 1
Royal Dutch Shell - Шелл 212 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1038 1
Газпром нефть 625 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 270 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 206 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 340 1
ОМК - ВМЗ - Выксунский металлургический завод - Альметьевский трубный завод 29 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 137 1
Ростех - Автоматика - КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 38 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 141 1
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 16 1
Водоканал МУП 12 1
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 48 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 20 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2911 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1914 1
Федеральное казначейство России 1787 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 86 1
Правительство Рязанской области - Губернатор Рязанской области - Рязанская областная Дума - органы государственной власти 33 1
Правительство Иркутской области 30 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11772 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 342 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2900 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 48 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31056 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51199 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66990 13
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6716 11
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4764 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12622 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8119 6
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2235 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11704 5
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов 867 5
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3101 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10330 3
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1219 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19748 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21357 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5114 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13866 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4775 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10187 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4530 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15856 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1320 2
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1215 2
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 263 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12055 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2029 2
Маркировка - Marking 1079 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2409 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2532 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2869 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27953 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29965 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1173 2
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 898 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11251 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3926 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8524 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5776 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 412 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2496 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2290 17
1С:ERP Управление предприятием 563 10
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 171 9
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 255 9
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 574 8
1С:Корпорация 48 7
1С:Аналитика 20 7
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 233 7
1С:Документооборот КОРП 84 6
1С:Шина 9 4
Microsoft Windows BitLocker 936 3
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 449 2
Desnol Service Desk Itilium - Итилиум - 1С:ITILIUM 43 2
1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией 27 2
1С:Подпись 3 1
Python - высокоуровневый язык программирования 954 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
1С-Коннект - БухгалтерФон Сервис 12 1
1С:ЭДО - 1С:EDI - электронный документооборот 25 1
1С:Контрагент 7 1
1С:ЭПД 4 1
IT Pro - BI.Qube 8 1
1С:УНФ - 1С:Управление нашей фирмой 48 1
1С:RCM - 1С:Reliability-Centered Maintenance - 1С:Управление надежностью 8 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 183 1
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 59 1
Microsoft Teams - MS Teams 552 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 134 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 305 1
Microsoft Windows 15751 1
Apple macOS 2078 1
Linux OS 10047 1
Google Android 14089 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1613 1
Скала^р МВ - машина виртуализации 10 1
Microsoft Office 3760 1
VK Teams 66 1
Think Cell 6 1
1С:WMS Логистика. Управление складом 78 1
НКТ - Р7-Офис 385 1
Нуралиев Борис 290 9
Тюрин Евгений 3 1
Рязанова Мария 1 1
Поликовский Дмитрий 6 1
Туманов Сергей 2 1
Омелянчук Алексей 1 1
Малых Александра 1 1
Ишменев Сергей 1 1
Сидоренко Сергей 8 1
Барбатько Сергей 1 1
Мордвин Сергей 1 1
Гурьянов Станислав 1 1
Бутов Илья 1 1
Ахметшин Рамиль 6 1
Мохов Василий 1 1
Поляков Дмитрий 42 1
Алтухов Дмитрий 45 1
Чебунина Ольга 21 1
Учакин Алексей 4 1
Лебедева Гульнара 2 1
Козлаков Андрей 1 1
Гребеник Геннадий 38 1
Schafer Maria - Шефер Мария 2 1
Лицов Дмитрий 1 1
Глодя Наталья 1 1
Пименова Марина 1 1
Толокнов Андрей 16 1
Павлов Александр 90 1
Печенин Алексей 18 1
Иванов Роман 21 1
Шальнов Олег 20 1
Попов Григорий 22 1
Авдеев Алексей 10 1
Пилькин Роман 7 1
Борисов Семен 2 1
Цыганков Роман 15 1
Рылеев Денис 16 1
Горохов Владимир 5 1
Гатаулина Эвелина 2 1
Остапенко Артем 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145810 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43485 7
Европа 21818 4
Азия - Азиатский регион 5564 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14160 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2936 1
Европа Восточная 3080 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2966 1
Москва - ЦАО - Краснопресненская набережная - Пресненская набережная 59 1
Беларусь - Белоруссия 5730 1
Казахстан - Республика 5575 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17520 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2513 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1581 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1127 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 193 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51531 11
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6011 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48418 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5804 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11033 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13704 8
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 282 7
Экономический эффект 1078 6
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24311 3
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14550 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6191 2
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ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2945 2
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3232 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 85 1
1С:ERP Бизнес-форум 18 7
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2031 1
1С Вернисаж программных продуктов 3 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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