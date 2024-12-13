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assino implementations Ассино Консалтинг Рус

assino implementations - Ассино Консалтинг Рус

Международная консалтинговая компания assino — участник рынка автоматизации международных компаний в России и странах СНГ


13.12.2024 Переход с УПП на «1С:ERP Управление предприятием 2» для компании «Стекло-сервис» с помощью assino 1
28.11.2024 Компания «Язаки Волга» завершила переход с SAP на «1С:ERP» 1
19.06.2024 «МикроЭМ Технологии» завершила внедрение и адаптацию «1С:ERP» 1
29.05.2024 «Стил Технолоджи» перешла на современную систему «1C:ERP» 1
19.04.2024 «1С:ERP» помогла «ТМД Фрикшен Евразия» оптимизировать логистику и в два раза ускорить доставку заказов покупателям 1
21.11.2023 TMD Friction перешла на «1С:ERP» и автоматизировала бизнес-процессы российского подразделения 1
15.11.2023 Компания Duni перешла на «1С:ERP» 1
15.03.2023 Успешно завершился совместный проект assino с Teboil по замене кассовой системы всей сети АЗС 2
16.10.2013 Автозавод ГАЗ внедрил систему обмена производственными данными с немецким партнером 1

Публикаций - 9, упоминаний - 10

assino implementations и организации, системы, технологии, персоны:

8213 7
SAP SE 5279 1
TMD Friction Eurasia - ТМД Фрикшен Евразия 2 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 65 1
Лукойл ПАО - Teboil - Шелл Нефть 12 1
Yazaki - Язаки Волга 6 1
Royal Dutch Shell - Шелл 211 1
Федеральное казначейство России 1772 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6667 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65971 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11616 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1896 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 2
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1701 2
MDM - Master Data Management - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 458 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1093 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2471 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 752 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1030 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2365 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 1
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 497 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3065 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2068 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5031 1
Маркировка - Marking 1054 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 525 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3840 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 765 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8459 1
Управление финансами - Financial management 607 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1065 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10965 1
OSCAR - Open System for CommunicAtion in Realtime - открытая система для общения в реальном времени 32 1
OIDF - OpenID Foundation - OIDC - OpenID Connect - Открытый стандарт и децентрализованный протокол для аутентификации на сайтах 80 1
1С:ERP Управление предприятием 550 5
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 451 3
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 274 1
Microsoft Office 3734 1
1С:КА - 1С:Комплексная автоматизация 50 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 444 1
Python - высокоуровневый язык программирования 929 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 557 1
Мельников Андрей 6 2
Россия - РФ - Российская федерация 144223 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 3
Германия - Федеративная Республика 12682 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43164 2
Евразия - Евразийский континент 607 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18460 3
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 291 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 595 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
Бухгалтерия - Консолидированная финансовая отчётность - Consolidated Financial Statements - Консолидированный доход - Consolidated Income - Сводная отчётность 264 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1327 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4950 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14321 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 562 1
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Юриспруденция - Федеральное законодательство 4143 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 652 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 393 1
Аренда 2416 1
1С:Проект года 23 1
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