assino implementations Ассино Консалтинг Рус
Международная консалтинговая компания assino — участник рынка автоматизации международных компаний в России и странах СНГ.
assino implementations и организации, системы, технологии, персоны:
|TMD Friction Eurasia - ТМД Фрикшен Евразия 2 2
|ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 65 1
|Лукойл ПАО - Teboil - Шелл Нефть 12 1
|Yazaki - Язаки Волга 6 1
|Royal Dutch Shell - Шелл 211 1
|1С:Проект года 23 1
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