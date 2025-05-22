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BPMN Business Process Model and Notation Нотация и модель бизнес-процессов Системы моделирования бизнес-процессов
- BPM - Business Process Management System
Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами
- Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика
УПОМИНАНИЯ
BPMN и организации, системы, технологии, персоны:
|Макаров Станислав 117 7
|Коптелов Андрей 111 6
|Белайчук Анатолий 31 5
|Ткачёв Роман 27 4
|Трефилов Алексей 45 4
|Алешин Владимир 20 4
|Френкель Лев 51 4
|Попов Александр 52 3
|Будин Алексей 22 3
|Истомин Константин 57 3
|Слученков Антон 18 3
|Маркелов Никита 12 3
|Костерева Катерина 14 2
|Силкина Елена 15 2
|Хавторин Антон 25 2
|Панов Владимир 6 2
|Чепакин Андрей 26 2
|Бейдер Александр 75 2
|Степанов Антон 69 2
|Кирейко Андрей 5 2
|Шпак Виталий 29 2
|Борисов Алексей 32 2
|Буланов Николай 16 2
|Селезнев Денис 30 2
|Осипенко Наталья 11 2
|Простоквашин Игорь 20 2
|Гернер Владимир 6 2
|Степанов Владимир 76 2
|Jost Wolfram - Йост Вольфрам 21 2
|Сахаров Александр 77 2
|Копаев Геннадий 16 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Никифорова Светлана 34 1
|Кучугин Илья 42 1
|Овчинников Павел 7 1
|Шингарев Павел 18 1
|Гимранов Ринат 122 1
|Кузнецов Вячеслав 3 1
|Новиков Сергей 45 1
|Фомичев Александр 2 1
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