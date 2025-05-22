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Индексная книга (каталог) CNews*
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BPMN Business Process Model and Notation Нотация и модель бизнес-процессов Системы моделирования бизнес-процессов


УПОМИНАНИЯ


22.05.2025 «БФТ-Холдинг» представил новую версию MDM-системы «БФТ.ЕНСИ» 1
19.05.2025 Платформа Digital Q.BPM от «Диасофт» стабильно работает при нагрузке более 4 000 бизнес-процессов в секунду 1
17.04.2025 Comindware и Agizo объявили о стратегическом партнерстве для развития рынка low-code-решений в Белоруссии 1
16.04.2025 Интернет-магазин XCOM ускорил процесс закупок в три раза благодаря программному роботу 1
27.03.2025 «Диасофт» разработал продукт для оркестрации STP-процессов 1
Global ERP: как отечественная система заменяет SAP 1
11.03.2025 Digital Q.ERP от «Диасофт» успешно работает при нагрузке 150 000 пользователей и 2 000 операций в секунду 1
04.03.2025 «ГрафТех» разработала собственный vsdx-конвертер 1
13.02.2025 «Хоулмонт» представила новый продукт — платформу для процессной разработки OpenBPM 1
30.01.2025 Меры ИБ-реагирования: что делать, если вашу компанию всё-таки взломали 1
28.01.2025 Сквозной обмен данными между 1С-системами: BIA Technologies представила новую версию платформы Sunrise BPM 1
22.01.2025 В платформу Digital Q.ProductFactory добавлены массовое редактирование и биллинг 1
21.01.2025 В России создан «убийца» Microsoft Visio 1
13.12.2024 Переход с УПП на «1С:ERP Управление предприятием 2» для компании «Стекло-сервис» с помощью assino 1
02.12.2024 Кейс внедрения BPM-системы в заявочный комплекс: как ускорить разработку в 2 раза 1
19.11.2024 Павел Ахметчанов, Т-Банк: Онлайн-доски борются не друг с другом, а с неудобными процессами 1
21.10.2024 Какие риски несет с собой увлечение low/no-code 1
10.09.2024 Для крупного бизнеса low-code совсем другой: обзор критериев и их особенностей 1
02.08.2024 «Мосгоргеотрест» начал цифровизацию производственных процессов на базе ELMA365 1
10.07.2024 Digital Q.BPM: высокопроизводительная low-code платформа для эффективного управления и анализа бизнес-процессов 2
27.05.2024 Sunrise BPM от BIA Technologies получил сертификат «Совместимо! Система программ "1С:Предприятие"» 1
13.05.2024 Аналитик vs разработчик: кого предпочтет бизнес? 1
08.05.2024 Что предлагают российские разработчики low-code платформ 1
06.05.2024 TEAMLY представил обновленную версию: платформа позволит управлять проектами и автоматизировать работу отделов 1
15.03.2024 Новый функционал платформы Digital Q.BPM от «Диасофт» позволит импортозаместить Camunda 1
29.02.2024 Как цифровизовать сложные бизнес-процессы? 1
06.02.2024 Цифровая платформа Digital Q.UP включена в Единый реестр российского ПО 1
29.01.2024 Александр Мосягин, Infosecurity: За пять лет в ИБ-отрасли сменилось несколько эпох 1
27.11.2023 Как low-code* помогает автоматизировать бизнес-процессы: вебинар от СберТеха 2
18.09.2023 SimpleOne и «Инфосистемы джет» заключили соглашение о партнерстве 1
04.09.2023 «Диасофт» расширил возможности продукта «Управление регламентными операциями» 1
25.08.2023 Платформа для управления охраной труда и промышленной безопасностью EHSM от разработчика «КИТ Консалтинг» 1
Рынок BPM 2022 1
Рейтинг BPM-систем 2023 1
17.07.2023 Как внедрить отечественную систему управления производственными процессами на замену иностранного ПО 1
29.06.2023 Market.CNews опубликовал рейтинг BPM-систем 2023 1
27.06.2023 Константин Истомин, Directum: «Время классических BPM-систем прошло» 1
19.06.2023 6 основных элементов BPMN 1
01.06.2023 Когда в России появятся собственные Open Source продукты 2
24.05.2023 ИТ-специалисты назвали самый востребованный язык программирования в 2023 году 1

Публикаций - 124, упоминаний - 136

BPMN и организации, системы, технологии, персоны:

ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 237 14
Terrasoft - Террасофт 200 12
SAP SE 5327 12
8467 12
Diasoft - Диасофт 927 12
Camunda - Camunda Services GmbH 28 11
Oracle Corporation 6758 10
Comindware - Колловэар 161 10
IBM - International Business Machines Corp 9472 9
Directum - Директум 1121 9
Microsoft Corporation 24847 7
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 660 6
Telegram Group 2206 6
Yandex - Яндекс 7705 5
Software AG & IDS Scheer 199 5
R-Style - Эр-Стайл ГК 726 5
Docsvision - ДоксВижн 1014 4
Google LLC 11946 4
OpenText 210 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1647 4
Software AG 198 4
InterTrust - ИнтерТраст 329 4
Alfresco Software 147 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 4
SILA Union - СИЛА Юнион 20 3
SAS Institute 993 3
Salesforce.com 435 3
ФОРС - Центр разработки 648 3
BI Telecom - БиАй Телеком 29 3
Парадигма 152 3
Первая Форма - 1Форма 51 3
PIX Robotics - Пикс Роботикс 114 3
Системы документооборота 500 3
Apple Inc 12270 2
HP Inc. 5717 2
Ланит - Норбит - Norbit 380 2
АйТи 1382 2
Крок - Croc 1785 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8887 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13215 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1129 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7582 7
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1235 4
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 475 3
Лента - Сеть розничной торговли 2144 3
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 79 3
ГПБ - Газпромбанк 1106 2
Сургутнефтегаз - СНГ 271 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2877 2
Почта России ПАО 2158 2
Газпром ПАО 1366 2
Северсталь ПАО - Severstal 497 2
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 230 2
Студия Артемия Лебедева 97 2
РВК - Российская венчурная компания 551 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 514 2
РЖД - Российские железные дороги 1939 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1073 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 342 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 252 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 474 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 517 1
Газпром нефть 639 1
ABI Group - АБИ Групп - ABI Product - АБИ Продакт - Аникеев Бизнес Инвест 14 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 57 1
Antoninus Marcus Aurelius - Антонин Марк Аврелий 8 1
Pegas Touristik - Пегас Туристик 5 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 469 1
Геометрия НПО 145 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 526 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 274 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 479 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 222 1
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС 40 1
BP - British Petroleum 182 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 245 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 99 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3119 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2975 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1985 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5062 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1668 3
Федеральное казначейство России 1813 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12027 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1237 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1408 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 429 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4960 2
Судебная власть - Judicial power 2344 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 340 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2750 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 484 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 863 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3217 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4382 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2581 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6073 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1931 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 218 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3033 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 334 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 590 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5567 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 88 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 84 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 218 1
Росреестр ВЦТО - Ведомственный центр телефонного обслуживания 4 1
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 1
Счётная палата РФ - КСП - Контрольно-счетная палата 49 1
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 96 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 209 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 78 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 82 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1380 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 374 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 213 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 110 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 70 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1451 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 222 2
PEX Network - Process Excellence Network 13 1
Eclipse Foundation 25 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 1
OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards 22 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 257 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
ASF - Apache Software Foundation 212 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 745 1
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Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 563 12
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 818 12
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28954 11
Оповещение и уведомление - Notification 4871 11
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 286 10
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2137 10
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 299 12
Oracle Java - язык программирования 3135 11
Microsoft Visio - MS Visio 154 10
Microsoft Windows 15896 9
Software AG - ARIS Platform 177 8
Linux OS 10221 7
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 72 7
Microsoft Office 3816 7
Terrasoft Creatio - bpm’online 98 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5439 6
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 527 6
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 300 5
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1010 5
JavaScript - JS - язык программирования 1226 5
ELMA 365 Low-code BPM 128 5
Terrasoft Creatio 97 4
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1014 4
InterTrust - CompanyMedia 158 4
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1447 4
ELMA BPM 34 4
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1235 4
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 401 4
Google Android 14259 3
Apple iPad 3883 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2107 3
HCL WebSphere - IBM WebSphere 530 3
Microsoft Outlook 1408 3
Software AG - ARIS Business Architect - ARIS IT Architect 19 3
IBM FileNet 125 3
The Open Group - ArchiMate - Architecture-Animate 7 3
IBM BPM - IBM Business Process Manager 40 3
Python - высокоуровневый язык программирования 1000 3
Microsoft Windows 2000 8663 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1331 3
Groovy - Объектно-ориентированный язык программирования 36 3
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 220 3
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 133 3
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 178 3
Camunda Enterprise BPM 5 3
Oracle BPM - Oracle Business Process Management - Oracle BPA - Business Process Analysis Suite 27 3
Макаров Станислав 117 7
Коптелов Андрей 111 6
Белайчук Анатолий 31 5
Ткачёв Роман 27 4
Трефилов Алексей 45 4
Алешин Владимир 20 4
Френкель Лев 51 4
Попов Александр 52 3
Будин Алексей 22 3
Истомин Константин 57 3
Слученков Антон 18 3
Маркелов Никита 12 3
Костерева Катерина 14 2
Силкина Елена 15 2
Хавторин Антон 25 2
Панов Владимир 6 2
Чепакин Андрей 26 2
Бейдер Александр 75 2
Степанов Антон 69 2
Кирейко Андрей 5 2
Шпак Виталий 29 2
Борисов Алексей 32 2
Буланов Николай 16 2
Селезнев Денис 30 2
Осипенко Наталья 11 2
Простоквашин Игорь 20 2
Гернер Владимир 6 2
Степанов Владимир 76 2
Jost Wolfram - Йост Вольфрам 21 2
Сахаров Александр 77 2
Копаев Геннадий 16 1
Никифоров Николай 1136 1
Никифорова Светлана 34 1
Кучугин Илья 42 1
Овчинников Павел 7 1
Шингарев Павел 18 1
Гимранов Ринат 122 1
Кузнецов Вячеслав 3 1
Новиков Сергей 45 1
Фомичев Александр 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 148812 76
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44168 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14245 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17830 7
Европа 24383 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17456 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52578 4
Япония 13370 3
Германия - Федеративная Республика 12784 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2917 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3008 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13404 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3084 2
Украина 7665 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1609 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1522 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 957 2
Казахстан - Республика 5640 2
Беларусь - Белоруссия 5827 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1046 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1735 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2812 2
Америка Латинская 1838 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1276 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1241 2
Индия - Bharat 5536 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1582 1
ЮАР - Йоханнесбург 50 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2747 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 828 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4062 1
Россия - СФО - Новосибирск 4428 1
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Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1721 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1169 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 496 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 426 1
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Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 305 1
Венгрия 841 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49194 38
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14093 36
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52533 27
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9059 22
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30105 17
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7989 17
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1427 16
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24763 13
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11230 12
Кредитование - Сrediting - Заём 6863 12
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2521 11
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7158 8
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7931 7
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11124 5
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Аудит - аудиторский услуги 2809 5
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2501 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10172 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5240 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6348 4
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2811 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8222 4
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РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 549 3
IBS Корпоративный университет - IBS Академия - IBS Учебный центр 14 2
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РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 33 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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