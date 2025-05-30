ИТ-маркетплейс CNewsMarket опубликовал рейтинг российских BPM-систем. Аналитики сравнили более 60 критериев, характеризующих функциональность продукта, оценили возможности вендоров по развитию систем и уровень цен.

CNewsMarket представляет обзор BPM-систем, основное предназначение которых — автоматизация выполнения бизнес-процессов. Современные BPM-системы также включают в себя блок анализа данных, возможности роботизации (RPA) и интеграцию различных информационных систем, платформ и корпоративных инструментов.

Российские разработчики к 2025 г. значительно расширили возможности BPM-систем и продолжают совершенствовать решения. В числе важнейших направлений — использование возможностей искусственного интеллекта (ИИ) в BPM. По мере накопления компетенций и доступа к все более производительным вычислительным мощностям появляются решения на основе генеративных моделей. Возможности ИИ позволяют не только более эффективно использовать сотрудников, снимая с них необходимость выполнять рутинные операции, но и способны выполнять действительно интеллектуальные задачи — анализировать и предлагать варианты оптимизации бизнес-процессов.

В рамках обзора подготовлен рейтинг BPM-систем, сравнивающий возможности платформ автоматизации бизнес-процессов 22 российских провайдеров.

Результаты рейтинга

Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльная система оценки. Участники рейтинга ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробности в разделе «Правила начисления баллов».

Топ-10 BPM-систем 2025 Подробнее: Обзор BPM-систем 2025 Функциональность Универсальность Цена и поддержка 795 87 211 780 76 235 795 63 227 780 92 210 775 96 192 745 76 223 700 71 224 765 72 144 650 66 245 700 85 165

Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками CNewsMarket и учитывающей следующие критерии:

1. Функциональность:

Возможности блока «Моделирование»

Возможности блока «Исполнение»

Возможности блока «Контроль»

Дополнительные возможности: (изменение модели бизнес-процесса, апгрейд, откат, сохранение бизнес-процесса в виде черновика, копирование)

Возможности iBPMS

2. Универсальность:

Нотации описания

Поддерживаемые языки для программирования сценариев

Форматы поставки ПО

3. Цена и поддержка:

Количество мажорных релизов/обновлений системы в год

Количество шаблонов процессов на маркетплейсе

Длительность бесплатного тестирования

Розничная стоимость 1 облачной лицензии в месяц

Стоимость 1 коробочной «вечной» лицензии

Отрадно отметить, что несмотря на значительное увеличение количества оцениваемых параметров по критерию «Функциональность» сразу 13 из 34 вендоров набрали максимальное (или очень близко) количество баллов. Это свидетельствует о том, что разработчики вышли на уровень зрелости и основная конкуренция между игроками разворачивается в показателях, характеризующих качество обслуживания и возможности универсализации.

Топ-5 BPM-систем 2025 Место Компания BPM-система Сумма баллов 1 ELMA ELMA365 1093 2 Comindware Comindware Platform 1091 3 Первая Форма Первая Форма BPM 1085 4 Диасофт Digital Q.UP 1082 5 БПМСофт (ИТ-холдинг Lansoft) BPMSoft 1063

Источник: CNewsMarket Полная версия

Лидером рейтинга BPM-систем в 2025 г. стала платформа ELMA365. Программный продукт способен стать основой для полной цифровой трансформации бизнеса — полностью соответствует всем требованиям, предъявляемым современной BPMS, регулярно обновляется и содержит большое количество готовых шаблонов бизнес-процессов на собственном маркетплейсе.

На втором месте — Comindware Platform. Платформа поддерживает несколько нотаций функционального моделирования процессов (в т.ч. и BPMN), поддерживает целый ряд дополнительных функциональных возможностей, также у компании одна из самых низких на рынке розничная стоимость облачной лицензии.

Третье место — у платформы «Первая Форма BPM», набравшей максимально возможное количество баллов по интегральному показателю «Функциональность» (как и лидер обзора). К числу других конкурентных преимуществ компании можно отнести низкие цены на облачную версию продукта.

Правила начисления баллов

Рейтинг построен по балльной системе. Каждому поставщику начислено определенное количество баллов по нескольким критериям. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.

Критерий Правило начисления баллов Возможности блока «Моделирование» Графический конструктор БП с поддержкой нотации BPMN / IDEF0

Описание входов и выходов БП

Определение участников БП

Элементы группы Действие

Элементы группы Событие

Элементы группы Логические операторы

Вызов подпроцесса в ходе исполнения родительского БП

Установка сроков исполнения задач / этапов процесса

Использование бизнес-правил (DMN)

Добавление точек сбора временных метрик и показателей БП

Наличие механизма автоматизированной проверки корректности БП

Пошаговая отладка БП

Импорт / экспорт моделей БП

Поддержка версионности БП

Автоматическое формирование регламента на основании графической модели БП Форматы поставки ПО Коробка (единоразовая оплата) 20 баллов за каждый пункт Возможности блока «Исполнение» Определение исполнителей задач на основании орг. структуры компании

Определение исполнителей задач на основании групп и функциональных ролей

Уведомление пользователей о задачах (задача создана, просрочена, переназначена, просрочена, отменена и пр.)

Ручной запуск бизнес-процессов

Автоматический запуск бизнес-процесса по таймеру / по событию в системе / из внешней системы

Приоретизация и сортировка задач пользователя

Учет производственных календарей при расчете исполнительской дисциплины

Механизм делегирования полномочий (автоматическое переназначение задач на период отсутствия пользователя)

Возможность множественного исполнения задачи (например, задача на группу или отдел)

Возможность запроса изменения срока выполнения задачи

Возможность добавления комментария/вопроса к задаче по бизнес-процессу

Механизмы обработки ошибок при исполнении бизнес-процессов

Возможность отправки задачи на доработку

Возможность автоматизации ручных операций в системе Возможности блока «Контроль» Оперативный контроль бизнес-процесса (определение текущего шага)

Агрегированный отчет по бизнес-процессу (количество действующих, завершенных)

Агрегированный отчет по задачам сотрудников (текущие, завершенные)

Агрегированный отчет по исполнительской дисциплине сотрудников

Аналитический отчет по метрикам бизнес-процессов (среднее время прохождения этапа, процесса в целом, количество доработок по задачам и т.д)

Аналитический отчет по показателям бизнес-процессов (результативность)

Тепловая карта бизнес-процессов (цветовая индикация "узких мест" и т.д.) Дополнительная функциональность Изменение действующей модели бизнес-процесса (создание новой версии)

Апгрейд текущих бизнес-процессов до новой версии

Откат к предыдущей версии бизнес-процесса

Сохранение бизнес-процесса в виде черновика

Копирование бизнес-процессов Возможности iBPMS Process Intelligence

Process Mining

Task Mining

Роботизация процессов (RPA)

Поддержка чат-ботов

Генерация документов по шаблону в ходе бизнес-процесса Поддерживаемые нотации BPMN 2.0, BPMN 2.0.2 Форматы поставки ПО Облако (подписка, на сервере провайдера)

On-prem (подписка, на сервере клиента) 15 баллов за каждый пункт Поддерживаемые нотации BPMN 2.0, BPMN 2.0.2 10 баллов Поддерживаемые нотации CMMN

DMN

EPC

IDEF

VAD

WorkFlow 5 баллов за каждый пункт Поддерживаемые языки для программирования сценариев .NET

C#

Excel- подобные формулы

Groovy

JavaScript

PHP

Python

Ruby

TypeScript 5 3 балла за каждый пункт Длительность бесплатного тестирования < 14 дней – 1 балл

14 дн. – 10 баллов

1 мес. – 20 баллов

45 дн. – 26 баллов

2 мес. – 30 баллов

3 мес. – 36 баллов

4 мес. – 40 баллов

6 мес. – 46 баллов

Бессрочно-50 баллов Количество мажорных релизов/обновлений системы в год

Количество шаблонов процессов на маркетплейсе Прогрессивная шкала Розничная стоимость 1 облачной лицензии в месяц

Стоимость 1 коробочной «вечной» лицензии Регрессивная шкала

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Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой BPMS в теме письма.