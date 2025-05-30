ИТ-маркетплейс CNewsMarket опубликовал рейтинг российских BPM-систем. Аналитики сравнили более 60 критериев, характеризующих функциональность продукта, оценили возможности вендоров по развитию систем и уровень цен.
CNewsMarket представляет обзор BPM-систем, основное предназначение которых — автоматизация выполнения бизнес-процессов. Современные BPM-системы также включают в себя блок анализа данных, возможности роботизации (RPA) и интеграцию различных информационных систем, платформ и корпоративных инструментов.
Российские разработчики к 2025 г. значительно расширили возможности BPM-систем и продолжают совершенствовать решения. В числе важнейших направлений — использование возможностей искусственного интеллекта (ИИ) в BPM. По мере накопления компетенций и доступа к все более производительным вычислительным мощностям появляются решения на основе генеративных моделей. Возможности ИИ позволяют не только более эффективно использовать сотрудников, снимая с них необходимость выполнять рутинные операции, но и способны выполнять действительно интеллектуальные задачи — анализировать и предлагать варианты оптимизации бизнес-процессов.
В рамках обзора подготовлен рейтинг BPM-систем, сравнивающий возможности платформ автоматизации бизнес-процессов 22 российских провайдеров.
Результаты рейтинга
Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльная система оценки. Участники рейтинга ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробности в разделе «Правила начисления баллов».
Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками CNewsMarket и учитывающей следующие критерии:
1. Функциональность:
- Возможности блока «Моделирование»
- Возможности блока «Исполнение»
- Возможности блока «Контроль»
- Дополнительные возможности: (изменение модели бизнес-процесса, апгрейд, откат, сохранение бизнес-процесса в виде черновика, копирование)
- Возможности iBPMS
2. Универсальность:
- Нотации описания
- Поддерживаемые языки для программирования сценариев
- Форматы поставки ПО
3. Цена и поддержка:
- Количество мажорных релизов/обновлений системы в год
- Количество шаблонов процессов на маркетплейсе
- Длительность бесплатного тестирования
- Розничная стоимость 1 облачной лицензии в месяц
- Стоимость 1 коробочной «вечной» лицензии
Отрадно отметить, что несмотря на значительное увеличение количества оцениваемых параметров по критерию «Функциональность» сразу 13 из 34 вендоров набрали максимальное (или очень близко) количество баллов. Это свидетельствует о том, что разработчики вышли на уровень зрелости и основная конкуренция между игроками разворачивается в показателях, характеризующих качество обслуживания и возможности универсализации.
Источник: CNewsMarket Полная версия
Лидером рейтинга BPM-систем в 2025 г. стала платформа ELMA365. Программный продукт способен стать основой для полной цифровой трансформации бизнеса — полностью соответствует всем требованиям, предъявляемым современной BPMS, регулярно обновляется и содержит большое количество готовых шаблонов бизнес-процессов на собственном маркетплейсе.
На втором месте — Comindware Platform. Платформа поддерживает несколько нотаций функционального моделирования процессов (в т.ч. и BPMN), поддерживает целый ряд дополнительных функциональных возможностей, также у компании одна из самых низких на рынке розничная стоимость облачной лицензии.
Третье место — у платформы «Первая Форма BPM», набравшей максимально возможное количество баллов по интегральному показателю «Функциональность» (как и лидер обзора). К числу других конкурентных преимуществ компании можно отнести низкие цены на облачную версию продукта.
Правила начисления баллов
Рейтинг построен по балльной системе. Каждому поставщику начислено определенное количество баллов по нескольким критериям. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.
Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой BPMS в теме письма.