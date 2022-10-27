Подтверждена совместимость платформы для управления бизнес-процессами Comindware и российской ОС «Альт сервер 10» от изменчивой политики зарубежных вендоров, а возможность быстро перенастроить бизнес-процессы позволяет точнее адаптироваться к изменениям рыночных реалий. Программный комплекс в составе ОС «Альт» – Comindware Business Application Platform будет особенно полезен крупным предприятиям-владельцам КИИ со сложной моделью бизнес-процессов. «Разработка различных моделей бизнес-процессов компании

Импортозамещение в России: как быстро заменить уязвимые ИТ-решения No-code вместо Low-code Comindware выпустила новую версию Low-code платформы Comindware Business Application Platform 4 для управления бизнес-процессами, автоматизации и

Еще больше low-code и возможностей для автоматизации и импортозамещения – Comindware Business Application Platform 4 вать инвестиции бизнеса в разработку систем автоматизации и расширить возможности импортозамещения. Comindware Business Application Platform 4 позволяет цифровизовать бизнес-процессы еще быстре

Еще больше low-code и возможностей для партнеров – Comindware Business Application Platform 4 асширенные возможности для партнеров-интеграторов, а также десятки других нововведений и инноваций. Comindware Business Application Platform 4 позволяет цифровизовать бизнес-процессы еще быстре

Comindware Business Application Platform вошла в Единый реестр российского ПО Компания Comindware, резидент кластера информационных технологий фонда «Сколково», объявила о доступности Comindware Business Application Platform для государственных заказчиков в рамках программы импортозамещения и о включении платформы в Единый реестр отечественного программного обеспечения. Как