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Индексная книга (каталог) CNews*
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Comindware Platform Comindware Business Application Platform BMPS-платформа


 

Алексей Новожилов, Старший специалист по работе с ключевыми клиентами, Comindware "Бизнес-приложения в условиях ускоренного импортозамещения" - 31 марта 2022 года конференция CNews  "Импортозамещение 2022"


27.10.2022 Подтверждена совместимость платформы для управления бизнес-процессами Comindware и российской ОС «Альт сервер 10»

от изменчивой политики зарубежных вендоров, а возможность быстро перенастроить бизнес-процессы позволяет точнее адаптироваться к изменениям рыночных реалий. Программный комплекс в составе ОС «Альт» – Comindware Business Application Platform будет особенно полезен крупным предприятиям-владельцам КИИ со сложной моделью бизнес-процессов. «Разработка различных моделей бизнес-процессов компании

16.05.2022 Импортозамещение в России: как быстро заменить уязвимые ИТ-решения

No-code вместо Low-code Comindware выпустила новую версию Low-code платформы Comindware Business Application Platform 4 для управления бизнес-процессами, автоматизации и

11.05.2022 Еще больше low-code и возможностей для автоматизации и импортозамещения – Comindware Business Application Platform 4

вать инвестиции бизнеса в разработку систем автоматизации и расширить возможности импортозамещения. Comindware Business Application Platform 4 позволяет цифровизовать бизнес-процессы еще быстре
21.02.2022 Еще больше low-code и возможностей для партнеров – Comindware Business Application Platform 4

асширенные возможности для партнеров-интеграторов, а также десятки других нововведений и инноваций. Comindware Business Application Platform 4 позволяет цифровизовать бизнес-процессы еще быстре
15.11.2016 Comindware Business Application Platform вошла в Единый реестр российского ПО

Компания Comindware, резидент кластера информационных технологий фонда «Сколково», объявила о доступности Comindware Business Application Platform для государственных заказчиков в рамках программы импортозамещения и о включении платформы в Единый реестр отечественного программного обеспечения. Как

23.05.2016 Comindware выпустила новую версию Comindware Business Application Platform

Компания Comindware (www.comindware.ru), предоставляющая инновационные решения для управления бизнесом, объявила о выпуске новой версии Comindware Business Application Platform и запуске партнёрской программы. Об этом говорится в заявлении Comindware, поступившем в редакцию CNews. Comindware Business Application Platform

Публикаций - 69, упоминаний - 77

Comindware Platform и организации, системы, технологии, персоны:

Comindware - Колловэар 154 67
SAP SE 5276 10
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 220 9
Terrasoft - Террасофт 200 7
Oracle Corporation 6687 6
Naumen - Наумен 625 6
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 5
Diasoft - Диасофт 870 5
Первая Форма - 1Форма 47 5
8213 4
Docsvision - ДоксВижн 1008 4
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 4
Microsoft Corporation 24623 4
Базальт СПО - BaseALT 654 4
OpenText 207 4
Salesforce.com 427 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2159 3
АйТи - Аплана Группа компаний 173 3
ФОРС - Центр разработки 636 3
КСК Технологии 43 3
K2 - К2РУ - SourceCode 86 3
ЦМД-Софт 42 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 3
Camunda - Camunda Services GmbH 25 3
SimbirSoft - СимбирСофт 75 3
GreenData - Гриндата 31 3
Pyrus - Пайрус 22 3
АйТи 1365 2
RKIT Group - РКИТ 18 2
Softline - Софтлайн 2810 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 2
Delta Computers - Дельта Компьютерс 96 2
Ред Софт - Red Soft 700 2
Directum - Директум 1089 2
Softline - Sl Soft - Citeck - Ситек 25 2
Haulmont - Хоулмонт 108 2
Цифра ГК 2426 2
Infomaximum - Инфомаксимум 31 2
Oracle Siebel Systems 507 2
Promease Soft - Промиз софт 4 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 6
Почта России ПАО 2112 6
Сургутнефтегаз - СНГ 269 5
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 2
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 2
Uber 330 2
Hertz Corporation 14 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 2
Газпром ПАО 1342 2
Фора Банк 55 2
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 72 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
Мосинжпроект 14 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 429 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
Северсталь Менеджмент 29 1
Мособлгаз ГУП МО 20 1
Веста 51 1
Росатом - Атомэнергомаш - машиностроительный дивизион Росатома 25 1
IKEA - ИКЕА 155 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 45 1
РВК - Российская венчурная компания 549 1
GFG - Lamoda - Купишуз 164 1
Ренессанс Страхование 160 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 720 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 2
Федеральное казначейство России 1772 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 178 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 317 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 256 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Координационный центр Правительства Российской Федерации 10 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 83 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 71 1
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации 59 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 112 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
ФСТЭК РФ - ГНИИИ ПТЗИ - ГНИИПТИ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю - НИИ ТЗИ - ГНИИТЗИ 15 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 977 1
Администрация Ростова-на-Дону - Областная дума Ростова-на-Дону - органы государственной власти 16 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 1
PEX Network - Process Excellence Network 12 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 720 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 68 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 178 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
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Microsoft SharePoint Products and Technologies 813 4
IBM BPM - IBM Business Process Manager 40 4
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 184 4
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OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 378 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 922 3
Microsoft Office 3734 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 3
Microsoft Windows 15656 3
Microsoft Office Excel 1197 3
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Oracle E-Business Suite - OEBS 583 3
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 3
ELMA 365 Low-code BPM 109 3
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 266 3
Haulmont Jmix - CUBA Low Code Platform 42 2
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СТУ Business Studio 15 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 2
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 353 2
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 206 2
ELMA BPM 34 2
FIS Platform - no-code платформа 16 2
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 245 2
Infomaximum - Proceset Process mining 29 2
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 2
БизнесАвтоматика НПЦ - Visary - Визари АИС 37 2
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 204 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 2
Microsoft Visual Studio 411 2
Цыпляев Максим 43 15
Шпак Виталий 26 10
Белайчук Анатолий 31 8
Простоквашин Игорь 18 8
Ермаков Антон 13 5
Новожилов Алексей 20 5
Копаев Геннадий 16 3
Трефилов Алексей 45 3
Трандин Сергей 91 3
Гайдукова Елена 4 3
Натрусов Артем 284 2
Холинов Андрей 18 2
Гимранов Ринат 122 2
Лапшин Алексей 18 2
Воспенникова Ирина 5 2
Пронин Антон 11 2
Рустамов Рустам 412 2
Бочкин Александр 29 2
Кондратенко Кирилл 19 2
Голоктеев Константин 3 2
Березин Максим 111 2
Тятюшев Максим 97 2
Борисов Алексей 27 2
Тульчинский Станислав 57 2
Гребеник Геннадий 38 2
Слученков Антон 14 2
Давыдов Тимур 2 2
Рубцов Сергей 33 2
Осипенко Наталья 11 2
Дунаев Сергей 55 1
Нестеров Алексей 143 1
Соколовский Александр 40 1
Халяпин Сергей 82 1
Меньшов Кирилл 118 1
Яппаров Тагир 102 1
Семчук Иван 12 1
Глащенко Андрей 6 1
Иванов Георгий 18 1
Шевченко Владимир 146 1
Чернов Антон 23 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 60
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 2
Азия - Азиатский регион 5528 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1471 2
Узбекистан - Республика 1726 2
Африка - Африканский регион 3478 2
Америка Латинская 1811 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
Германия - Федеративная Республика 12681 1
Беларусь - Белоруссия 5637 1
Грузия 1240 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Казахстан - Республика 5525 1
Европа 21767 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 845 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 138 1
Европа Восточная 3075 1
Великобритания - Лондон 2386 1
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 261 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 517 1
Россия - УФО - Челябинская область 1210 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 806 1
Россия - СФО - Иркутская область 1087 1
Таджикистан - Республика 859 1
США - Вирджиния - Виргиния 267 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1224 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 452 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1368 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Тамань - Таманский полуостров 26 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1760 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 29
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 19
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 19
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 12
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5410 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 10
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 8
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KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 6
Аудит - аудиторский услуги 2657 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4810 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 5
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 5
Экономический эффект 1067 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2330 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 4
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 4
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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