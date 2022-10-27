Comindware Platform Comindware Business Application Platform BMPS-платформа
Алексей Новожилов, Старший специалист по работе с ключевыми клиентами, Comindware "Бизнес-приложения в условиях ускоренного импортозамещения" - 31 марта 2022 года конференция CNews "Импортозамещение 2022"
|27.10.2022
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Подтверждена совместимость платформы для управления бизнес-процессами Comindware и российской ОС «Альт сервер 10»
от изменчивой политики зарубежных вендоров, а возможность быстро перенастроить бизнес-процессы позволяет точнее адаптироваться к изменениям рыночных реалий. Программный комплекс в составе ОС «Альт» – Comindware Business Application Platform будет особенно полезен крупным предприятиям-владельцам КИИ со сложной моделью бизнес-процессов. «Разработка различных моделей бизнес-процессов компании
|16.05.2022
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Импортозамещение в России: как быстро заменить уязвимые ИТ-решения
No-code вместо Low-code Comindware выпустила новую версию Low-code платформы Comindware Business Application Platform 4 для управления бизнес-процессами, автоматизации и
|11.05.2022
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Еще больше low-code и возможностей для автоматизации и импортозамещения – Comindware Business Application Platform 4
вать инвестиции бизнеса в разработку систем автоматизации и расширить возможности импортозамещения. Comindware Business Application Platform 4 позволяет цифровизовать бизнес-процессы еще быстре
|21.02.2022
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Еще больше low-code и возможностей для партнеров – Comindware Business Application Platform 4
асширенные возможности для партнеров-интеграторов, а также десятки других нововведений и инноваций. Comindware Business Application Platform 4 позволяет цифровизовать бизнес-процессы еще быстре
|15.11.2016
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Comindware Business Application Platform вошла в Единый реестр российского ПО
Компания Comindware, резидент кластера информационных технологий фонда «Сколково», объявила о доступности Comindware Business Application Platform для государственных заказчиков в рамках программы импортозамещения и о включении платформы в Единый реестр отечественного программного обеспечения. Как
|23.05.2016
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Comindware выпустила новую версию Comindware Business Application Platform
Компания Comindware (www.comindware.ru), предоставляющая инновационные решения для управления бизнесом, объявила о выпуске новой версии Comindware Business Application Platform и запуске партнёрской программы. Об этом говорится в заявлении Comindware, поступившем в редакцию CNews. Comindware Business Application Platform
Comindware Platform и организации, системы, технологии, персоны:
|Цыпляев Максим 43 15
|Шпак Виталий 26 10
|Белайчук Анатолий 31 8
|Простоквашин Игорь 18 8
|Ермаков Антон 13 5
|Новожилов Алексей 20 5
|Копаев Геннадий 16 3
|Трефилов Алексей 45 3
|Трандин Сергей 91 3
|Гайдукова Елена 4 3
|Натрусов Артем 284 2
|Холинов Андрей 18 2
|Гимранов Ринат 122 2
|Лапшин Алексей 18 2
|Воспенникова Ирина 5 2
|Пронин Антон 11 2
|Рустамов Рустам 412 2
|Бочкин Александр 29 2
|Кондратенко Кирилл 19 2
|Голоктеев Константин 3 2
|Березин Максим 111 2
|Тятюшев Максим 97 2
|Борисов Алексей 27 2
|Тульчинский Станислав 57 2
|Гребеник Геннадий 38 2
|Слученков Антон 14 2
|Давыдов Тимур 2 2
|Рубцов Сергей 33 2
|Осипенко Наталья 11 2
|Дунаев Сергей 55 1
|Нестеров Алексей 143 1
|Соколовский Александр 40 1
|Халяпин Сергей 82 1
|Меньшов Кирилл 118 1
|Яппаров Тагир 102 1
|Семчук Иван 12 1
|Глащенко Андрей 6 1
|Иванов Георгий 18 1
|Шевченко Владимир 146 1
|Чернов Антон 23 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
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