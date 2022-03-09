Low-code платформа Comindware теперь обеспечивает 100-процентную независимость от импортного ПО

Компания Comindware сообщила о расширении поддержки операционных систем семейства Linux low-code BPMS платформой от Comindware. Это открывает широкие возможности импортозамещения и реализации программ цифровизации как государственных, так и коммерческих организаций.



Современная платформа

Comindware предоставляет современную low-code платформу для быстрого построения цифровой организации, управления бизнес-процессами, автоматизации и контроля работы – Comindware Business Application Platform. Продукт входит в реестр отечественного ПО и помогает решать задачи автоматизации любого масштаба.

Первостепенной задачей Comindware является помощь клиентам с приспособлением к новым условиям ведения бизнеса

Напомним, в 2015 г. с целью ограничения закупки импортного программного обеспечения (ПО) в госструктурах и компаниях с госучастием был создан реестр Минкомсвязи, в который вошло отечественное ПО, одобренное к использованию на российских предприятиях с существенной долей государственного капитала. В ноябре 2018 г. было принято решение о поэтапном отказе от использования ПО, базирующегося на СУБД иностранного происхождения. В 2020 году ужесточено регулирование использования ОС иностранного происхождения. А в 2022 г. в связи с геополитической ситуацией беспрецедентно увеличиваются риски использования зарубежного ПО.

Адаптация к новым условиям

Первостепенной задачей Comindware является помощь клиентам с приспособлением к новым условиям ведения бизнеса, и компания максимально быстро адаптирует план развития платформы к новым требованиям. Поскольку большинство отечественных ОС разработаны на базе open source ядра Linux, команда Comindware позаботилась о возможности совместного использования Comindware Business Application Platform и ОС семейства Linux.

«Устойчивость бизнеса должна сохраняться вопреки изменению конъюнктуры ИТ-рынка. Уже с 2015 мы слышим о важности импортозамещения. Теперь это не просто важно, а жизненно необходимо для бизнеса, — отметил Максим Цыпляев. – Поддержка ОС Linux в Comindware Business Application Platform обеспечивает 100-процентную независимость от импортного ПО нашей платформы для цифровизации и автоматизации операционной деятельности российских организаций. Так мы помогаем отечественным организациям минимизировать риски и сохранить устойчивость в условиях беспрецедентной нестабильности.»

Получить ознакомительную версию Comindware Business Application Platform можно на сайте Comindware.

