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Импортонезависимость
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Еще больше low-code и возможностей для автоматизации и импортозамещения – Comindware Business Application Platform 4

Компания Comindware, крупнейший разработчик BPMS по версии CNews Analytics, представила новую номерную версию своей low-code BPM-платформы: новый пользовательский опыт и Low-code возможности, еще больше ускоряющие создание цифровых бизнес-решений, расширенные возможности для партнеров-интеграторов. Десятки других нововведений и инноваций направлены на то, чтобы на практике минимизировать инвестиции бизнеса в разработку систем автоматизации и расширить возможности импортозамещения.

Comindware Business Application Platform 4 позволяет цифровизовать бизнес-процессы еще быстрее и эффективнее. Так, новый визуальный редактор выражений, условий и фильтров позволяет практически полностью избавиться от написания скриптов и делает low-code продукт ближе к no-code. А новый конструктор форм и списков позволяет выполнить настройки заметно быстрее и удобнее.

Полностью переработанные пользовательские интерфейсы Comindware Business Application Platform 4 полностью отвечают современным представлениям о цифровом продукте. Практически 100% интерфейса пользователя могут быть персонализированы под стиль компании и задачи конкретного пользователя. Чаты и возможности социального взаимодействия сделают командную работу заметно более эффективной.

Comindware Business Application Platform 4 открывает новые возможности технологического сотрудничества для партнеров-интеграторов. Высокая, как никогда ранее, скорость создания решений без программирования, простота освоения платформы и еще более низкие требования к квалификации специалистов партнера упрощают внедрение и тиражирование партнерских решений на базе low-code платформы от Comindware.

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Безопасность

«Многие эксперты отмечают, что организации должны развиться до определенного уровня зрелости, чтобы встать на путь цифровой трансформации, – отметил Максим Цыпляев, основатель и президент компании Comindware. – Мы считаем по-другому: инструменты цифровой трансформации должны дозреть настолько, чтобы любая организация могла их использовать также просто, как человек использует мобильный телефон. Именно в данном направлении мы и развиваем Comindware Business Application Platform, и версия 4 – это современная отечественная low-code платформа, которая уже сегодня делает цифровизацию доступной для практически любой организации».

Получить ознакомительную версию Comindware Business Application Platform 4 можно на сайте Comindware.

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