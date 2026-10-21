HP больше не нужна. Началось производство российских картриджей для суверенных принтеров
Под Санкт-Петербургом организовано производство картриджей для принтеров российского бренда «Катюша». Планируется выпуск сотен тысяч картриджей в год. Ранее в стране возник дефицит картриджей для иностранных принтеров в связи с уходом их производителей с российского рынка.
Это все свое, родное
В Ленинградской области началось производство картриджей для отечественных принтеров и многофункциональных устройств «Катюша», пишут «Ведомости». Планы владельцев площадки грандиозные – они намерены выйти на выпуск сотен тысяч единиц продукции в год.
Так, в 2026-2027 г. объем производства должен составить, по меньшей мере, 200 тыс. картриджей. К 2028 г. его намереваются увеличить в два с половиной раза – до 500 тыс. картриджей в год, сообщил изданию управляющий партнер ГК «Катюша» Максим Виноградов.
Компания намерена наращивать не только количество выпущенных единиц продукции, но и степень локализации производства. На каком уровне она находится сейчас, в «Катюше» не сообщают, но «Ведомости» пишут, что «ранее тонер-картриджи с подобным уровнем локализации не производились в России»
Импортонезависимость
При подготовке к началу производства картриджей специалисты «Катюши» разработали электронный модуль управления ими. Процесс его создания включал, помимо прочего, поиск необходимых для него электронных компонентов российского происхождения и написание специализированного программного обеспечения.
Как сообщил изданию управляющий директор ГК «Катюша» Дмитрий Владимиров, каждый картридж содержит внутри себя более десятка различных пластиковых деталей. Для производства каждой из них необходимо наличие отдельных пресс-форм.
Напомним, что в начале 2023 г. из-за геополитических изменений в российской рознице образовался дефицит картриджей для иностранных лазерных и струйных принтеров и МФУ. Ритейлеры не успевали поставлять их в нужном объеме. Россиянам не хватало именно оригинальных расходников – совместимые всегда .были в наличии, в том числе и в официальной рознице.
Далеко не первый шаг
Создатели принтеров «Катюша» стремятся максимально импортозаместить входящие в них компоненты. К примеру, в октябре 2025 г. они приступили к использованию печатных плат на основе российского текстолита.
Как сообщал CNews, в середине осени 2025 г. «Катюша» запустила массовый выпуск первой на рынке электронной печатной платы для принтера из отечественного текстолита – это был считыватель бесконтактных карт СК424 собственной разработки.
Также в активе «Катюши» есть собственные высоковольтные платы и платы питания. Их компания выпускает при участии АО «НПО «Цифровые Телевизионные Системы» (входит в холдинг GS Group).
Что известно о компании
Согласно информации на сайте «Катюши», производством принтеров этой марки занимается компания «Катюша-Принт», входящая в ГК «Катюша». Она основана в июне 2021 г. в Москве, имеет уставный капитал 100 тыс. руб. и демонстрирует хорошие финансовые показатели.
Так, по итогам 2025 г. выручка предприятия достигла 4,4 млрд руб., увеличившись на 217%, то есть более чем втрое, по сравнению с 2024 г. (статистика «Контур.Фокуса»). Тогда она составляла 1,385 млрд руб., в 2023 г. – 358,2 млн руб., в 2022 г. – 70,5 млн руб.
Чистая прибыль за 2025 г. – 1,1 млрд руб., и здесь еще более колоссальный взлет – в 2024 г. она была на уровне 1 млн руб. 2023 г. компания закончила с чистым убытком в пределах 30,8 млн руб., а в 2022 у нее была чистая прибыль в размере 1,7 млн руб.
Генеральным директором «Катюша-Принт» с момента ее основания является Максим Виноградов. Он же был ее единоличным владельцем со дня основания и до 21 ноября 2022 г. В этот день компания полностью перешла в собственность АО «Ит Экосистема Катюша». Основной вид деятельности – «производство компьютеров и периферийного оборудования» (код ОКВЭД – 26.20).