HP больше не нужна. Началось производство российских картриджей для суверенных принтеров

Под Санкт-Петербургом организовано производство картриджей для принтеров российского бренда «Катюша». Планируется выпуск сотен тысяч картриджей в год. Ранее в стране возник дефицит картриджей для иностранных принтеров в связи с уходом их производителей с российского рынка.

Это все свое, родное

В Ленинградской области началось производство картриджей для отечественных принтеров и многофункциональных устройств «Катюша», пишут «Ведомости». Планы владельцев площадки грандиозные – они намерены выйти на выпуск сотен тысяч единиц продукции в год.

Так, в 2026-2027 г. объем производства должен составить, по меньшей мере, 200 тыс. картриджей. К 2028 г. его намереваются увеличить в два с половиной раза – до 500 тыс. картриджей в год, сообщил изданию управляющий партнер ГК «Катюша» Максим Виноградов.

Компания намерена наращивать не только количество выпущенных единиц продукции, но и степень локализации производства. На каком уровне она находится сейчас, в «Катюше» не сообщают, но «Ведомости» пишут, что «ранее тонер-картриджи с подобным уровнем локализации не производились в России»

Импортонезависимость

При подготовке к началу производства картриджей специалисты «Катюши» разработали электронный модуль управления ими. Процесс его создания включал, помимо прочего, поиск необходимых для него электронных компонентов российского происхождения и написание специализированного программного обеспечения.

Simon Hurry / Unsplash У России есть собственные производители принтеров и расходников к ним

Как сообщил изданию управляющий директор ГК «Катюша» Дмитрий Владимиров, каждый картридж содержит внутри себя более десятка различных пластиковых деталей. Для производства каждой из них необходимо наличие отдельных пресс-форм.

Напомним, что в начале 2023 г. из-за геополитических изменений в российской рознице образовался дефицит картриджей для иностранных лазерных и струйных принтеров и МФУ. Ритейлеры не успевали поставлять их в нужном объеме. Россиянам не хватало именно оригинальных расходников – совместимые всегда .были в наличии, в том числе и в официальной рознице.

Далеко не первый шаг

Создатели принтеров «Катюша» стремятся максимально импортозаместить входящие в них компоненты. К примеру, в октябре 2025 г. они приступили к использованию печатных плат на основе российского текстолита.

Как сообщал CNews, в середине осени 2025 г. «Катюша» запустила массовый выпуск первой на рынке электронной печатной платы для принтера из отечественного текстолита – это был считыватель бесконтактных карт СК424 собственной разработки.

Также в активе «Катюши» есть собственные высоковольтные платы и платы питания. Их компания выпускает при участии АО «НПО «Цифровые Телевизионные Системы» (входит в холдинг GS Group).

Что известно о компании

Согласно информации на сайте «Катюши», производством принтеров этой марки занимается компания «Катюша-Принт», входящая в ГК «Катюша». Она основана в июне 2021 г. в Москве, имеет уставный капитал 100 тыс. руб. и демонстрирует хорошие финансовые показатели.

Так, по итогам 2025 г. выручка предприятия достигла 4,4 млрд руб., увеличившись на 217%, то есть более чем втрое, по сравнению с 2024 г. (статистика «Контур.Фокуса»). Тогда она составляла 1,385 млрд руб., в 2023 г. – 358,2 млн руб., в 2022 г. – 70,5 млн руб.

Чистая прибыль за 2025 г. – 1,1 млрд руб., и здесь еще более колоссальный взлет – в 2024 г. она была на уровне 1 млн руб. 2023 г. компания закончила с чистым убытком в пределах 30,8 млн руб., а в 2022 у нее была чистая прибыль в размере 1,7 млн руб.

Генеральным директором «Катюша-Принт» с момента ее основания является Максим Виноградов. Он же был ее единоличным владельцем со дня основания и до 21 ноября 2022 г. В этот день компания полностью перешла в собственность АО «Ит Экосистема Катюша». Основной вид деятельности – «производство компьютеров и периферийного оборудования» (код ОКВЭД – 26.20).