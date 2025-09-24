Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184654
ИКТ 14347
Организации 11131
Ведомства 1491
Ассоциации 1066
Технологии 3517
Системы 26307
Персоны 79370
География 2973
Статьи 1566
Пресса 1257
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2732
Мероприятия 873

Офисные приложения Конструктор форм


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


24.09.2025 Компания «Систем ИКС» усовершенствовала цифровую платформу STAQ с помощью новых полезных опций 1
30.05.2025 Как микросервисы в low-code позволяют создавать системы с высокой нагрузкой и множеством бизнес-направлений 1
28.05.2025 ITFB Group представила обновление конструктора форм на платформе интеллектуального управления контентом и заявками «Симфония» 2
22.05.2025 Low-code как стратегия: проектируем цифровую архитектуру для постоянно меняющейся бизнес-среды 2
27.01.2025 Подтверждена совместимость корпоративного портала Incomand и платформы контейнеризации Nova 1
22.11.2024 Компания экс-замминистра за год и без внешних инвестиций разработала уникальную «говорящую» BI-платформу 1
10.10.2024 «МТС Линк» намерен запустить комплексную платформу обучения 1
08.10.2024 «МТС Линк» расширит предложение в области корпоративного обучения 1
02.04.2024 В платформе Polymatica от SL Soft (ГК Softline) появился новый модуль для сбора и ведения данных 1
29.02.2024 Заказчики BPMS могут выбирать из 380 российских продуктов 1
03.11.2023 Как управлять цифровым контентом с применением ИИ — эволюция СЭД 1
10.10.2023 Константин Истомин, Directum: Наше ключевое преимущество — экосистема готовых продуктов с возможностью адаптации под бизнес заказчика 1
31.08.2023 Может ли одна платформа импортозаместить решения СЭД, BPM, CRM и Service? 1
15.08.2023 MR Group внедряет новые цифровые механизмы, сокращающие время при сделках с недвижимостью 1
23.03.2023 5 шагов миграции на платформы автоматизации клиентского сервиса и сопровождения продаж 1
24.05.2022 «Ред софт» ускорила вывод услуг на ЕПГУ 1
16.05.2022 Импортозамещение в России: как быстро заменить уязвимые ИТ-решения 1
11.05.2022 Еще больше low-code и возможностей для автоматизации и импортозамещения – Comindware Business Application Platform 4 1
21.02.2022 Еще больше low-code и возможностей для партнеров – Comindware Business Application Platform 4 1
25.06.2021 В России потратят 2,6 млрд руб. на ИТ-сервис помощи российским фермерам 1
16.12.2020 Для российских регионов построили облачный конструктор электронных госуслуг 1
25.09.2017 Андрей Стрельцов -

Необходимо работать над устранением цифрового неравенства

 1
08.09.2017 «Ростелеком» модернизировал госуслуги Югры под Единый портал 1
15.06.2017 ELMA представила новую версию BPM-системы для управления бизнес-процессами 1
26.06.2015 «Ростелеком» заплатит своей «дочке» 935 млн руб. за поддержку ИС электронного правительства 1
21.01.2014 В МИАЦ Владимирской области создана система мониторинга здравоохранения 1
09.10.2013 ИКТ в госсекторе: первые итоги перезагрузки 1
10.09.2013 Глава Минкомсвязи напомнил о необходимости соблюдения сроков тестирования региональных сведений в рамках СМЭВ 1
03.06.2013 Электронное правительство на паузе? CNews опросил регионы 1
24.04.2013 Одна из главных проблем электронных госуслуг частично решена 1
23.04.2013 «Ростелеком» создал новые инструменты для работы субъектов РФ с порталом госуслуг 1
15.03.2004 "Оникс Капитал" выпустил "Конструктор форм" для системы BARS 2

Публикаций - 33, упоминаний - 36
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1394067, в очереди разбора - 732126.
Создано именных указателей - 184654.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие бесплатные приложения для чтения на смартфоне: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд
Показать еще