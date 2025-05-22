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ELMA 365 Налоговый мониторинг LD.TaxMonitor


Информационная система LD.TaxMonitor - модуль комплексной платформы — ELMA365 Налоговый мониторинг, которую развивает ООО «Интеллект лаб». Платформа включает в себя, помимо интеграционного сервиса в АИС «Налог-3», архив, витрину данных, систему внутреннего контроля (СВК). 

УПОМИНАНИЯ


22.05.2025 Low-code как стратегия: проектируем цифровую архитектуру для постоянно меняющейся бизнес-среды 1
12.09.2024 АО «Апатит» (компания из группы «ФосАгро») внедрили LD.TaxMonitor (модуль «ELMA365 Налоговый мониторинг») 3
11.04.2023 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг провайдеров по налоговому мониторингу 2023 1

Публикаций - 3, упоминаний - 5

ELMA 365 Налоговый мониторинг и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13204 1
Ramax - Рамакс 117 1
TerraLink - ТерраЛинк 284 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 237 1
EY - Эрнст энд Янг - Б1 - Б1-Консалт - ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 120 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 121 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 66 1
ФосАгро 127 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2973 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67877 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52678 2
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Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 188 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12278 1
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 296 1
W3C SVG - Scalable Vector Graphics - язык разметки масштабируемой векторной графики 153 1
ESM - Enterprise Service Management - Управление корпоративными услугами 132 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1113 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4594 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3942 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16357 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1246 1
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 437 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1305 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1916 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6460 1
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1717 1
ELMA 365 Low-code BPM 128 1
Python - высокоуровневый язык программирования 999 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 527 1
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 87 1
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8216 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4032 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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