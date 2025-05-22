Получите все материалы CNews по ключевому слову
ELMA 365 Налоговый мониторинг LD.TaxMonitor
Информационная система LD.TaxMonitor - модуль комплексной платформы — ELMA365 Налоговый мониторинг, которую развивает ООО «Интеллект лаб». Платформа включает в себя, помимо интеграционного сервиса в АИС «Налог-3», архив, витрину данных, систему внутреннего контроля (СВК).
УПОМИНАНИЯ
ELMA 365 Налоговый мониторинг и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13204 1
|Ramax - Рамакс 117 1
|TerraLink - ТерраЛинк 284 1
|ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 237 1
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2973 2
|ELMA 365 Low-code BPM 128 1
|Python - высокоуровневый язык программирования 999 1
|CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 527 1
|ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 87 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360836, в очереди разбора - 755848.
Создано именных указателей - 175051.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.