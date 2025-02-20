Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia

В Москве завершилось строительство новой штаб-квартиры Kept Московский офис аудиторско-консалтинговых компании Kept (ранее KPMG) открылся в новом бизнес-центре «Алкон III» общей площадью 10,4 тыс. кв. м на Ленинградском проспекте в Москве. Техническим заказчиком в проекте создания штаб-квартиры, адаптир

Kept и DIS Group договорились о сотрудничестве в области управления данными 7 ФормИТ», решения по управлению данными «Юниверс DG», решение по управлению мастер-данными «Юниверс MDM» и ряд других. Об этом CNews сообщили представители DIS Group. Аудиторско-консалтинговая фирма Kept занимается внедрением ИТ-решений уже более 15 лет. В ее портфель входит программное обеспечение в области кибербезопасности, отчетности, компленса, рисков и других направлений. «Для нашего

Kept стал авторизованным партнером Directum Системный интегратор Kept и Directum заключили соглашение о партнерстве. Сотрудничество нацелено на поддержку бизнеса при переходе на отечественное ПО. Вместе компании готовы предложить рынку передовые программные

Как продолжить цифровую трансформацию в условиях импортозамещения оне импортозамещения Сессию, посвященную цифровой трансформации на фоне импортозамещения открыл CIO Kept Дмитрий Иншаков. Он дал определение понятию «цифровая трансформация» (ЦТ) – это комплекс

Решения Directum и Kept для налогового мониторинга повысят уровень цифровизации компаний Directum и Kept помогут крупному бизнесу подготовиться к переходу на новую форму налогового контроля. Со

Замену сверхпроблемной ГИС ТЭК разработает компания, сбившая цену контракта в два раза ргетического комплекса «Национальная энергетическая платформа» (НЭП) займется аудиторская компания «Кпмг налоги и консультирование», сбившая стартовую цену контракта почти в два раза. Информаци

Потребители все чаще используют мобильный интернет для решения повседневных задач Согласно результатам исследования КПМГ «Потребители и конвергенция» (Consumers and Convergence IV), несмотря на серьезные опасения относительно конфиденциальности и защиты данных, потребители все чаще используют мобильный интер

КПМГ проведет аудиторскую проверку «ВолгаТелекома» Компания КПМГ победила в конкурсе на право заключения договора на обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности компании «ВолгаТелеком» за 2010 г., подготовленной в соответствии с российскими

КПМГ проведет аудиторскую проверку «Уралсвязьинформа» нсовой отчетности, за 2010 г. Всего в конкурсе приняли участие четыре аудиторские организации. Конкурсный комитет, оценив финансовые и технические предложения участников, признал победителем компанию КПМГ. Договор с победителем конкурса будет заключен при условии утверждения его аудитором на годовом общем собрании акционеров «Уралсвязьинформа».

КПМГ проведет аудиторскую проверку «Дальсвязи» яло участие две компании. Победителя определил конкурсный комитет на основании оценки технических и финансовых предложений, представленных участниками конкурса. Победителем конкурса признана компания КПМГ. Итоги конкурса будут представлены совету директоров «Дальсвязи», который должен рекомендовать кандидатуру аудитора для утверждения годовым общим собранием акционеров. В случае утверждения

Аналитики: мобильные сервисы «просели» Аудиторская компания КПМГ проанализировала использование технологий мобильной связи на потребительских рынках 19 стран мира, включая Россию. В ходе исследования было отмечено снижение потребительских расходов на ус

КПМГ проведет аудиторскую проверку «Сибирьтелекома» договора на проведение обязательной аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности компании «Сибирьтелеком» за 2008 г. Победителем конкурса выбрана компания КПМГ. Решение о победителе принято конкурсным комитетом на основании оценки технических и финансовых предложений, представленных участниками конкурса. Договор с КПМГ на проведение обязат

Доходы КПМГ достигли рекордного уровня Прошлогодний показатель КПМГ по прибыли был пересчитан для отражения выделения компании «КПМГ Консалтинг Инк.»

КПМГ нанимает сотрудников через интернет Компания КПМГ перешла на систему подбора своих кадров с помощью интернета. Посетители сайта компании могут найти на его страницах информацию о конкретных рабочих местах, оставить свои координаты или рез

Компьютер побеждает в споре с телефоном КПМГ отмечает, что 84% 17-18-летних людей считают, что компьютеры будут их основным рабочим инструментом, который поможет им начать деловую карьеру. Дерек МакАллан, директор центра КПМГ подготовки по вопросам использования электронных средств в бизнесе, находящегося в г. Рединге, отмечает: "Удивительно, что опрошенные считают компьютер более важным техническим средством н

Глобальные центры услуг для коллективного пользования скоро станут повседневной реальностью Как полагают специалисты Группы КПМГ по оказанию консультационных услуг, в ближайшие три-пять лет существующую модель коллект