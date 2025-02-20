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Kept Knowledge Performance Excellence and Technology Кэпт Кэпт Налоги и Консультирование ранее КПМГ KPMG Russia

Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia

Kept – это аудиторско-консалтинговая фирма

 

"Цифровая трансформация на фоне импортозамещенияДмитрий Иншаков, CIO, Kept, CNews FORUM 2023


20.02.2025 В Москве завершилось строительство новой штаб-квартиры Kept

Московский офис аудиторско-консалтинговых компании Kept (ранее KPMG) открылся в новом бизнес-центре «Алкон III» общей площадью 10,4 тыс. кв. м на Ленинградском проспекте в Москве. Техническим заказчиком в проекте создания штаб-квартиры, адаптир
16.12.2024 Kept и DIS Group договорились о сотрудничестве в области управления данными  

7 ФормИТ», решения по управлению данными «Юниверс DG», решение по управлению мастер-данными «Юниверс MDM» и ряд других. Об этом CNews сообщили представители DIS Group. Аудиторско-консалтинговая фирма Kept занимается внедрением ИТ-решений уже более 15 лет. В ее портфель входит программное обеспечение в области кибербезопасности, отчетности, компленса, рисков и других направлений. «Для нашего
12.02.2024 Kept стал авторизованным партнером Directum

Системный интегратор Kept и Directum заключили соглашение о партнерстве. Сотрудничество нацелено на поддержку бизнеса при переходе на отечественное ПО. Вместе компании готовы предложить рынку передовые программные

27.11.2023 Как продолжить цифровую трансформацию в условиях импортозамещения

оне импортозамещения Сессию, посвященную цифровой трансформации на фоне импортозамещения открыл CIO Kept Дмитрий Иншаков. Он дал определение понятию «цифровая трансформация» (ЦТ) – это комплекс
04.10.2022 Решения Directum и Kept для налогового мониторинга повысят уровень цифровизации компаний

Directum и Kept помогут крупному бизнесу подготовиться к переходу на новую форму налогового контроля. Со
01.11.2021 Замену сверхпроблемной ГИС ТЭК разработает компания, сбившая цену контракта в два раза

ргетического комплекса «Национальная энергетическая платформа» (НЭП) займется аудиторская компания «Кпмг налоги и консультирование», сбившая стартовую цену контракта почти в два раза. Информаци
21.01.2011 Потребители все чаще используют мобильный интернет для решения повседневных задач

Согласно результатам исследования КПМГ «Потребители и конвергенция» (Consumers and Convergence IV), несмотря на серьезные опасения относительно конфиденциальности и защиты данных, потребители все чаще используют мобильный интер
16.04.2010 КПМГ проведет аудиторскую проверку «ВолгаТелекома»

Компания КПМГ победила в конкурсе на право заключения договора на обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности компании «ВолгаТелеком» за 2010 г., подготовленной в соответствии с российскими
15.04.2010 КПМГ проведет аудиторскую проверку «Уралсвязьинформа»

нсовой отчетности, за 2010 г. Всего в конкурсе приняли участие четыре аудиторские организации. Конкурсный комитет, оценив финансовые и технические предложения участников, признал победителем компанию КПМГ. Договор с победителем конкурса будет заключен при условии утверждения его аудитором на годовом общем собрании акционеров «Уралсвязьинформа».
09.04.2010 КПМГ проведет аудиторскую проверку «Дальсвязи»

яло участие две компании. Победителя определил конкурсный комитет на основании оценки технических и финансовых предложений, представленных участниками конкурса. Победителем конкурса признана компания КПМГ. Итоги конкурса будут представлены совету директоров «Дальсвязи», который должен рекомендовать кандидатуру аудитора для утверждения годовым общим собранием акционеров. В случае утверждения
03.06.2009 Аналитики: мобильные сервисы «просели»

Аудиторская компания КПМГ проанализировала использование технологий мобильной связи на потребительских рынках 19 стран мира, включая Россию. В ходе исследования было отмечено снижение потребительских расходов на ус
08.04.2008 КПМГ проведет аудиторскую проверку «Сибирьтелекома»

договора на проведение обязательной аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности компании «Сибирьтелеком» за 2008 г. Победителем конкурса выбрана компания КПМГ. Решение о победителе принято конкурсным комитетом на основании оценки технических и финансовых предложений, представленных участниками конкурса. Договор с КПМГ на проведение обязат
21.12.2001 Доходы КПМГ достигли рекордного уровня

Прошлогодний показатель КПМГ по прибыли был пересчитан для отражения выделения компании «КПМГ Консалтинг Инк.»
01.11.2001 КПМГ нанимает сотрудников через интернет

Компания КПМГ перешла на систему подбора своих кадров с помощью интернета. Посетители сайта компании могут найти на его страницах информацию о конкретных рабочих местах, оставить свои координаты или рез
04.09.2001 Компьютер побеждает в споре с телефоном

КПМГ отмечает, что 84% 17-18-летних людей считают, что компьютеры будут их основным рабочим инструментом, который поможет им начать деловую карьеру. Дерек МакАллан, директор центра КПМГ подготовки по вопросам использования электронных средств в бизнесе, находящегося в г. Рединге, отмечает: "Удивительно, что опрошенные считают компьютер более важным техническим средством н
08.06.2000 КПМГ дает несколько советов компаниям, занимающимся e-Business
02.06.2000 Глобальные центры услуг для коллективного пользования скоро станут повседневной реальностью

Как полагают специалисты Группы КПМГ по оказанию консультационных услуг, в ближайшие три-пять лет существующую модель коллект
27.04.2000 КПМГ представила новую услугу по оперативному созданию инфраструктуры электронного бизнеса

Группа КПМГ, предоставляющая консультационные услуги, совместно с компаниями Compaq и Keltec Progress предлагают новый пакет услуг KPrimeSM, призванный помочь фирмам успешно конкурировать в области эл

Публикаций - 118, упоминаний - 132

Kept и организации, системы, технологии, персоны:

KPMG 257 16
Ростелеком 9789 15
8312 14
SAP SE 5296 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12875 12
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2170 9
Ростелеком - Связьинвест 1708 9
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 121 9
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 450 8
Schneider Electric 575 8
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 432 7
BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 75 7
Ланит Интеграция 190 7
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 7
Русагро Тех - Русагро Технологии 50 7
Крок - Croc 1779 6
McKinsey & Company Int 250 6
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 677 6
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 223 6
Google LLC 11858 6
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 6
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 322 6
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 210 6
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 115 6
Rimini Street 58 6
Schneider Electric Secure Power 65 6
Такском - Taxcom 241 6
Центр2М - Center2М 67 6
АйТи Бастион - IT Bastion 103 6
Ситилабс 44 6
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 62 6
РСХБ Интех - RSHB Intech 51 6
Hoff Tech - Хофф Тех 41 6
Yandex - Яндекс 7483 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4940 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3228 4
Microsoft Corporation 24709 4
Accenture plc 682 4
Softline - Софтлайн 2873 4
Oracle Corporation 6725 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 458 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7421 11
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1041 11
РЖД - Российские железные дороги 1919 10
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 509 9
ГПБ - Газпромбанк 1092 8
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 488 8
EY - Эрнст энд Янг - Б1 - Б1-Консалт - ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 112 8
Ингосстрах СПАО 422 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1649 8
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 498 8
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 469 8
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 236 8
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 804 7
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 932 7
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 65 7
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 443 7
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 460 7
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 6
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 199 6
ОМК - Объединенная металлургическая компания 204 6
Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 29 6
Фора Банк 58 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 662 6
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 6
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 6
Абсолют Банк 234 6
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 60 6
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 6
OKS Group 51 6
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 156 6
36,6 - аптечная сеть 90 6
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 6
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 71 6
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 6
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 35 6
ОТЭКО ГК 21 6
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 63 5
Синара ГК - Sinara Group 102 5
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 35 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11793 17
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3366 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2732 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4564 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1915 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2536 6
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 335 6
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 6
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2915 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4820 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2917 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 5
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 326 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5994 4
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 771 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1390 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3070 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 236 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3158 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4209 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1095 2
Федеральное казначейство России 1790 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1862 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2769 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1409 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5008 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 921 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 257 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 159 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 83 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 51 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 21 1
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 110 1
Австралийский Центр Изучения Розничной Торговли 1 1
ФСТЭК РФ - ГНИИИ ПТЗИ - ГНИИПТИ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю - НИИ ТЗИ - ГНИИТЗИ 15 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 678 4
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 254 4
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 133 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 729 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 352 1
Единая Россия - Политическая партия 294 1
АЮР - Ассоциация юристов России 43 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 69 1
АМККТ - Ассоциация Международный конгресс качества телекоммуникаций - Международный консультативный комитет телеграфии связь 7 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 32 1
DLP-Эксперт 14 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 14 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67197 41
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51374 30
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19835 29
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31127 20
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6724 17
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20824 17
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Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4439 9
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ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16104 6
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IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2804 6
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 137 8
1С:ERP Управление предприятием 566 7
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 501 6
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 839 6
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 86 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3256 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1629 4
Новые облачные технологии - МойОфис 794 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1088 3
Google YouTube - Видеохостинг 2770 2
ByteDance - TikTok 260 2
Oracle Java - язык программирования 3103 2
Яндекс.Маршрутизация 35 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 917 2
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 108 2
SAP TMS - SAP Transportation Management and Logistics System 32 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 305 2
Примо РПА - Primo RPA 33 2
CSBI ROOMY bots RPA - Руми 22 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5290 2
Microsoft Windows 2000 8660 2
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 592 2
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 86 2
1С:Аналитика 20 2
FreePik 1046 2
Dr.Web Enterprise Security Suite 147 1
Apple Pay 491 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2092 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 536 1
Samsung Pay 292 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 407 1
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 190 1
Alibaba Group - AliPay 72 1
Microsoft Exchange 1746 1
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 84 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 224 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 76 1
Webmoney Transfer 154 1
Microsoft Office Excel 1206 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 135 1
Шадаев Максут 1018 9
Иншаков Дмитрий 50 8
Макевнин Борис 44 7
Абакумов Евгений 206 7
Аксенов Олег 44 7
Нестеров Алексей 144 7
Натрусов Артем 284 7
Чаркин Евгений 297 7
Клепиков Алексей 117 7
Васильев Александр 54 7
Ульянов Николай 112 7
Щемелинин Вадим 17 7
Бутенко Павел 16 7
Петров Артем 24 7
Ермолаев Артем 378 6
Шойтов Александр 78 6
Карпов Иван 78 6
Леонов Алексей 79 6
Демидов Сергей 127 6
Трофимова Людмила 50 6
Каюмов Шамиль 53 6
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Урьяс Вадим 98 6
Сотин Денис 205 6
Слышкин Василий 129 6
Егоров Владимир 82 6
Плешков Алексей 67 6
Семенихин Игорь 56 6
Степченков Максим 65 6
Сыкулев Андрей 84 6
Соловьев Алексей 89 6
Васильев Владислав 58 6
Мискевич Евгений 50 6
Ямщиков Владимир 51 6
Генкина Екатерина 43 6
Лебедев Антон 51 6
Рубин Адар 47 6
Гришин Дмитрий 209 6
Россия - РФ - Российская федерация 146110 84
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43539 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52309 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14168 17
Европа 21833 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13363 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17203 8
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Европа Восточная 3102 7
Германия - Федеративная Республика 12725 7
Азия - Азиатский регион 5570 6
Франция - Французская Республика 7869 6
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Беларусь - Белоруссия 5740 4
Казахстан - Республика 5583 3
Япония 13322 3
Индия - Bharat 5485 3
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1778 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2972 3
Кипр - Республика 564 3
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 849 3
Южная Корея - Республика 6679 2
Ирландия - Республика 1015 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3539 2
Канада 4900 2
Израиль 2743 2
Италия - Итальянская Республика 4365 2
Бразилия - Федеративная Республика 2376 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1986 2
Америка Латинская 1820 2
ЮАР - Южно-Африканская Республика 565 2
Земля - планета Солнечной системы 10419 2
Украина 7639 2
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 2942 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7542 1
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Информзащита Учебный центр 38 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 172 1
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