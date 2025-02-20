Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia

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Kept – это аудиторско-консалтинговая фирма
"Цифровая трансформация на фоне импортозамещения" Дмитрий Иншаков, CIO, Kept, CNews FORUM 2023
|20.02.2025
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В Москве завершилось строительство новой штаб-квартиры Kept
Московский офис аудиторско-консалтинговых компании Kept (ранее KPMG) открылся в новом бизнес-центре «Алкон III» общей площадью 10,4 тыс. кв. м на Ленинградском проспекте в Москве. Техническим заказчиком в проекте создания штаб-квартиры, адаптир
|16.12.2024
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Kept и DIS Group договорились о сотрудничестве в области управления данными
7 ФормИТ», решения по управлению данными «Юниверс DG», решение по управлению мастер-данными «Юниверс MDM» и ряд других. Об этом CNews сообщили представители DIS Group. Аудиторско-консалтинговая фирма Kept занимается внедрением ИТ-решений уже более 15 лет. В ее портфель входит программное обеспечение в области кибербезопасности, отчетности, компленса, рисков и других направлений. «Для нашего
|12.02.2024
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Kept стал авторизованным партнером Directum
Системный интегратор Kept и Directum заключили соглашение о партнерстве. Сотрудничество нацелено на поддержку бизнеса при переходе на отечественное ПО. Вместе компании готовы предложить рынку передовые программные
|27.11.2023
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Как продолжить цифровую трансформацию в условиях импортозамещения
оне импортозамещения Сессию, посвященную цифровой трансформации на фоне импортозамещения открыл CIO Kept Дмитрий Иншаков. Он дал определение понятию «цифровая трансформация» (ЦТ) – это комплекс
|04.10.2022
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Решения Directum и Kept для налогового мониторинга повысят уровень цифровизации компаний
Directum и Kept помогут крупному бизнесу подготовиться к переходу на новую форму налогового контроля. Со
|01.11.2021
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Замену сверхпроблемной ГИС ТЭК разработает компания, сбившая цену контракта в два раза
ргетического комплекса «Национальная энергетическая платформа» (НЭП) займется аудиторская компания «Кпмг налоги и консультирование», сбившая стартовую цену контракта почти в два раза. Информаци
|21.01.2011
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Потребители все чаще используют мобильный интернет для решения повседневных задач
Согласно результатам исследования КПМГ «Потребители и конвергенция» (Consumers and Convergence IV), несмотря на серьезные опасения относительно конфиденциальности и защиты данных, потребители все чаще используют мобильный интер
|16.04.2010
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КПМГ проведет аудиторскую проверку «ВолгаТелекома»
Компания КПМГ победила в конкурсе на право заключения договора на обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности компании «ВолгаТелеком» за 2010 г., подготовленной в соответствии с российскими
|15.04.2010
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КПМГ проведет аудиторскую проверку «Уралсвязьинформа»
нсовой отчетности, за 2010 г. Всего в конкурсе приняли участие четыре аудиторские организации. Конкурсный комитет, оценив финансовые и технические предложения участников, признал победителем компанию КПМГ. Договор с победителем конкурса будет заключен при условии утверждения его аудитором на годовом общем собрании акционеров «Уралсвязьинформа».
|09.04.2010
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КПМГ проведет аудиторскую проверку «Дальсвязи»
яло участие две компании. Победителя определил конкурсный комитет на основании оценки технических и финансовых предложений, представленных участниками конкурса. Победителем конкурса признана компания КПМГ. Итоги конкурса будут представлены совету директоров «Дальсвязи», который должен рекомендовать кандидатуру аудитора для утверждения годовым общим собранием акционеров. В случае утверждения
|03.06.2009
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Аналитики: мобильные сервисы «просели»
Аудиторская компания КПМГ проанализировала использование технологий мобильной связи на потребительских рынках 19 стран мира, включая Россию. В ходе исследования было отмечено снижение потребительских расходов на ус
|08.04.2008
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КПМГ проведет аудиторскую проверку «Сибирьтелекома»
договора на проведение обязательной аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности компании «Сибирьтелеком» за 2008 г. Победителем конкурса выбрана компания КПМГ. Решение о победителе принято конкурсным комитетом на основании оценки технических и финансовых предложений, представленных участниками конкурса. Договор с КПМГ на проведение обязат
|21.12.2001
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Доходы КПМГ достигли рекордного уровня
Прошлогодний показатель КПМГ по прибыли был пересчитан для отражения выделения компании «КПМГ Консалтинг Инк.»
|01.11.2001
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КПМГ нанимает сотрудников через интернет
Компания КПМГ перешла на систему подбора своих кадров с помощью интернета. Посетители сайта компании могут найти на его страницах информацию о конкретных рабочих местах, оставить свои координаты или рез
|04.09.2001
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Компьютер побеждает в споре с телефоном
КПМГ отмечает, что 84% 17-18-летних людей считают, что компьютеры будут их основным рабочим инструментом, который поможет им начать деловую карьеру. Дерек МакАллан, директор центра КПМГ подготовки по вопросам использования электронных средств в бизнесе, находящегося в г. Рединге, отмечает: "Удивительно, что опрошенные считают компьютер более важным техническим средством н
|08.06.2000
|КПМГ дает несколько советов компаниям, занимающимся e-Business
|02.06.2000
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Глобальные центры услуг для коллективного пользования скоро станут повседневной реальностью
Как полагают специалисты Группы КПМГ по оказанию консультационных услуг, в ближайшие три-пять лет существующую модель коллект
|27.04.2000
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КПМГ представила новую услугу по оперативному созданию инфраструктуры электронного бизнеса
Группа КПМГ, предоставляющая консультационные услуги, совместно с компаниями Compaq и Keltec Progress предлагают новый пакет услуг KPrimeSM, призванный помочь фирмам успешно конкурировать в области эл
Kept и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1018 9
|Иншаков Дмитрий 50 8
|Макевнин Борис 44 7
|Абакумов Евгений 206 7
|Аксенов Олег 44 7
|Нестеров Алексей 144 7
|Натрусов Артем 284 7
|Чаркин Евгений 297 7
|Клепиков Алексей 117 7
|Васильев Александр 54 7
|Ульянов Николай 112 7
|Щемелинин Вадим 17 7
|Бутенко Павел 16 7
|Петров Артем 24 7
|Ермолаев Артем 378 6
|Шойтов Александр 78 6
|Карпов Иван 78 6
|Леонов Алексей 79 6
|Демидов Сергей 127 6
|Трофимова Людмила 50 6
|Каюмов Шамиль 53 6
|Прохорова Алла 65 6
|Дьяченко Валерий 95 6
|Халматов Максим 64 6
|Урьяс Вадим 98 6
|Сотин Денис 205 6
|Слышкин Василий 129 6
|Егоров Владимир 82 6
|Плешков Алексей 67 6
|Семенихин Игорь 56 6
|Степченков Максим 65 6
|Сыкулев Андрей 84 6
|Соловьев Алексей 89 6
|Васильев Владислав 58 6
|Мискевич Евгений 50 6
|Ямщиков Владимир 51 6
|Генкина Екатерина 43 6
|Лебедев Антон 51 6
|Рубин Адар 47 6
|Гришин Дмитрий 209 6
|Ведомости 1034 11
|Коммерсантъ - Издательский дом 1907 6
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11268 4
|ComNews - Медиа-бизнес 109 1
|Главбух 11 1
|СК Пресс 17 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 396 1
|Crunchbase 74 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1005 1
|РИА Новости 925 1
|Трушеринг 4 1
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