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Индексная книга (каталог) CNews*
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Яков и партнеры McKinsey&Company Russia Мак-Кинзи и компания СиАйЭс

Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс

«Яков и Партнёры» – международная консалтинговая компания со штаб-квартирой в Москве и представительствами в странах БРИКС


21.01.2025 Внедрение генеративного ИИ может принести странам БРИКС+ до 600 млрд долл. США к 2030 г. 1
Искусственный интеллект 2024 1
21.11.2024 «Яндекс Еда» выпустила Ultima Guide по лучшим заведениям Нижнего Новгорода 1
08.11.2024 Атакованный российский завод микроэлектроники вложит миллиарды в контрактное производство и корпусирование чипов 1
30.10.2024 «К2Тех»: стоимость содержания инфраструктуры для е-com выросла в полтора-два раза 1
11.09.2024 Российские власти планируют софинансировать строительство заводов микроэлектроники 1
28.08.2024 В России большинство знает об искусственном интеллекте и предпочитает отечественные сервисы 1
19.07.2024 На российском ИТ-рынке идет беспрецедентная в мировой истории трансформация 1
06.06.2024 Сервис DocsInBox вложит 30 млн руб. в собственное ИИ-решение для ресторанов 1
28.05.2024 Углеродно-нейтральное ИТ, сокращение расходов, ИИ: Эксперты назвали текущие тренды цифровизации 1
24.05.2024 Российские программисты деградируют? Качество ИТ-образования катится в бездну – вузы решили брать количеством 1
22.05.2024 В России создана импортонезависимая АСУ ТП для крупных предприятий с непрерывным производством 1
17.05.2024 В Сколково пройдет крупнейшая конференция по планированию Supply&Demand Planning Conference 1
14.05.2024 Интернет-торговля среди лидеров по внедрению ИИ – генеративные нейросети используют 67% российских компаний отрасли 1
24.04.2024 «Яндекс Еда» выпустила Ultima Guide по Санкт-Петербургу — он подскажет лучшие заведения города 1
23.04.2024 Вера крепчает: четверть представителей горно-металлургических компаний России рассчитывают на мировое лидерство в цифре 1
22.01.2024 Студенты определили лучших работодателей 1
12.01.2024 Российский ИT-экспорт падает, несмотря на рост спроса в дружественных странах 1
22.12.2023 Исследование BestDoctor и hh.ru: самые высокие зарплаты в сфере ИТ в 2023 г. — у программистов Java, Golang и iOS и технических директоров 1
18.12.2023 20% крупных российских компаний уже используют генеративный искусственный интеллект 1
15.12.2023 Карты «Мир» впервые заняли больше половины рынка платежей России 1
12.12.2023 Три из пяти технологий, больше всего влияющих на рынок труда, связаны с продвинутой аналитикой 1
06.12.2023 Исследование «К2тех»: только у 13% российских компаний есть четкий план по импортозамещению 1
17.10.2023 Почти каждый второй работник в России считает, что гибридный формат положительно сказывается на его эффективности 1
04.08.2023 Центробанк объявил тарифы на платежи цифровыми рублями. Они выгодны для всех, кроме банков 1
12.07.2023 Госдума приняла закон о цифровом рубле. Воспользоваться им граждане смогут не раньше 2025 года 1
12.04.2023 В России катастрофическая нехватка опытных ИТ-специалистов. Компании их ищут и не могут найти месяцами 1
28.02.2023 Было-стало: новые бренды иностранных компаний на российском ИТ-рынке 1
29.12.2022 Выбор CNews: 7 главных изменений в российском ИТ-бизнесе в 2022 г. Голосование 1
05.03.2009 Главархив Москвы: как обеспечивается сохранность видеоархивов? 1
21.07.2005 "Альфа-телеком" укрепилась "питерскими" и людьми Ходорковского 1
27.09.2004 Илья Прокимнов: Консультанты - это люди, которые торгуют доверием 1
26.06.2003 Рынок российской сотовой связи прирастает регионами 1

Публикаций - 33, упоминаний - 33

Яков и партнеры и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7340 8
McKinsey & Company Int 248 6
Ростелеком 9701 4
SAP SE 5277 4
Цифра ГК 2426 4
Oracle Corporation 6688 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 3
KPMG 256 3
МегаФон 8805 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 2
Softline - Софтлайн 2811 2
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 121 2
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 127 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 2
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 2
Schneider Electric 575 2
EY - Ernst & Young Global 373 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 2
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 333 2
К2Тех 131 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 2
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Microsoft Corporation 24625 1
Альфа-Групп - Altimo - Метросвязь - Metrosvyaz 24 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
Киевстар - Kyivstar 539 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 1
Питерская группа связистов 434 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 1
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 327 1
Ростелеком - Связьинвест 1707 1
Альфа-Телеком ГК - Megacom 206 1
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 291 1
Teligent - CompuTel - Компьютел - CompuTel System Management, CSM - Компьютел систем менеджмент, КСМ 67 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 340 1
KPN - KPNQwest 53 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 6
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 114 5
EY - Эрнст энд Янг - Б1 - Б1-Консалт - ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 108 4
Альфа-Банк 1769 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 2
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 61 2
Unilever - Юнилевер Русь 151 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
Газпром нефть 618 2
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 233 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 62 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Альфа-Групп 696 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 152 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 188 1
Менатеп - Menatep 38 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 197 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 1
Газпром ГПМХ - ПрофМедиа Менеджмент 23 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
Энергоатом НАЭК - Национальная атомная энергогенерирующая компания 50 1
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 51 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 141 1
Ренова - Энергопром Менеджмент 4 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Renault Groupe 158 1
Ventra - Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс - Kelly IT Resources 20 1
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 36 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
NanduQ - Qiwi 996 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 1
Мираторг АПХ - Мираторг Агропромышленный Холдинг 33 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 794 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Русагро Группа Компаний 277 1
Почта России ПАО 2112 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 420 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 1
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 113 1
Правительство Москвы - Главархив Москвы - Главное архивное управление города Москвы 16 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 141 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 206 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 130 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 9
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 342 7
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 4
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1092 4
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5031 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5031 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 4
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 3
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1184 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1224 3
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Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4159 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 2
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 140 3
Microsoft Windows 2000 8661 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 2
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 148 2
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 198 2
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 498 2
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 41 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1097 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 922 1
IBM Tivoli 281 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
Новые облачные технологии - МойОфис 778 1
FreePik 980 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 353 1
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 60 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 166 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 161 1
SAP SuccessFactors Employee Central - SAP SuccessFactors People Central Hub 18 1
Kaspersky OS 124 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 127 1
Kaspersky - ForPeople - OrgManager GP HR-платформа 14 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 580 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 586 1
DD Planet - Выберу.ру 15 1
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 226 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Apple iOS 7809 1
Google Go - Golang - Язык программирования 64 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
Сбер - СберПро 6 1
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 119 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 92 1
Siemens - Simatic Profibus - открытая промышленная сеть 21 1
Microsoft Windows 15657 1
Яндекс.Маркет 937 1
Linux OS 9937 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - GIGA CODE - GIGA IDE - GigaView 26 1
Дорохова Марина 8 4
Данина Наталья 8 3
Шадаев Максут 1008 2
Кузнецова Елена 8 2
Путин Владимир 3171 2
Чемашкин Федор 2 2
Емельченков Сергей 140 2
Пугачева Екатерина 2 2
Осипчук Антон 3 1
Резникович Алексей 59 1
Ходорковский Михаил 43 1
Худяков Александр 6 1
Фридман Михаил 134 1
Рейман Леонид 1049 1
Денисов Андрей 23 1
Мякишева Марина 84 1
Кабановский Александр 3 1
Чаплин Никита 3 1
Нуралиев Борис 289 1
Волож Аркадий 251 1
Карачинский Анатолий 93 1
Генс Филипп 41 1
Бобровников Борис 103 1
Волковская Елена 4 1
Сидоренко Кирилл 3 1
Аксаков Анатолий 155 1
Скоробогатова Ольга 55 1
Зельдец Игорь 22 1
Степанов Владимир 76 1
Джума Владимир 3 1
Ролдугин Дмитрий 1 1
Натрусов Никита 1 1
Тятюшев Максим 97 1
Петросян Александр 1 1
Есиков Александр 18 1
Артеменко Владимир 1 1
Мартиросов Давид 57 1
Довбенко Леонид 2 1
Комлев Николай 95 1
Колбин Евгений 67 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 4
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 414 4
Китай - Шанхай 787 4
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Абу-Даби 82 4
Индия - Нью-Дели 85 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 3
Европа Восточная 3075 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 3
Беларусь - Белоруссия 5664 3
Франция - Французская Республика 7846 3
Нидерланды 3517 2
Германия - Федеративная Республика 12682 2
Турция - Турецкая республика 2351 2
Европа 21767 2
Кипр - Республика 550 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 2
Индия - Bharat 5446 2
Америка Латинская 1812 2
Узбекистан - Республика 1726 2
Азия - Азиатский регион 5528 2
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 258 2
СССР - Ленинград 109 1
Украина - Киев 1125 1
США - Массачусетс - Бостон 378 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 1
Украина 7608 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2956 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 1
Россия - СФО - Иркутская область 1087 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 600 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Белиз 68 1
Норвегия - Королевство 1804 1
Финляндия - Финляндская Республика 3604 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 701 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 404 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 10
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 9
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 4
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 3
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1308 3
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 880 3
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 157 3
Импортозамещение - параллельный импорт 481 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 912 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 595 2
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 497 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 2
Образование в России 2191 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 2
Энергетика - Energy - Energetically 5085 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 3
Forbes - Форбс 817 2
РИА Новости 917 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 2
Bloomberg 1286 1
Российская газета 270 1
Известия ИД 624 1
ComNews - Медиа-бизнес 107 1
Ведомости 996 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 4
BCG - Boston Consulting Group 107 2
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
Gartner - Гартнер 3556 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 112 1
IDC - International Data Corporation 4910 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 430 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 459 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 376 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 88 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 77 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 1
Минтруд РФ - НИИ труда - Институт труда - НИИ труда и социального страхования ФГБУ - ВНИИ труда ФГБУ 7 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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