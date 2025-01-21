Яков и партнеры McKinsey&Company Russia Мак-Кинзи и компания СиАйЭс
«Яков и Партнёры» – международная консалтинговая компания со штаб-квартирой в Москве и представительствами в странах БРИКС.
Яков и партнеры и организации, системы, технологии, персоны:
|Дорохова Марина 8 4
|Данина Наталья 8 3
|Шадаев Максут 1008 2
|Кузнецова Елена 8 2
|Путин Владимир 3171 2
|Чемашкин Федор 2 2
|Емельченков Сергей 140 2
|Пугачева Екатерина 2 2
|Осипчук Антон 3 1
|Резникович Алексей 59 1
|Ходорковский Михаил 43 1
|Худяков Александр 6 1
|Фридман Михаил 134 1
|Рейман Леонид 1049 1
|Денисов Андрей 23 1
|Мякишева Марина 84 1
|Кабановский Александр 3 1
|Чаплин Никита 3 1
|Нуралиев Борис 289 1
|Волож Аркадий 251 1
|Карачинский Анатолий 93 1
|Генс Филипп 41 1
|Бобровников Борис 103 1
|Волковская Елена 4 1
|Сидоренко Кирилл 3 1
|Аксаков Анатолий 155 1
|Скоробогатова Ольга 55 1
|Зельдец Игорь 22 1
|Степанов Владимир 76 1
|Джума Владимир 3 1
|Ролдугин Дмитрий 1 1
|Натрусов Никита 1 1
|Тятюшев Максим 97 1
|Петросян Александр 1 1
|Есиков Александр 18 1
|Артеменко Владимир 1 1
|Мартиросов Давид 57 1
|Довбенко Леонид 2 1
|Комлев Николай 95 1
|Колбин Евгений 67 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1860 3
|Forbes - Форбс 817 2
|РИА Новости 917 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 2
|Bloomberg 1286 1
|Российская газета 270 1
|Известия ИД 624 1
|ComNews - Медиа-бизнес 107 1
|Ведомости 996 1
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