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Сервис DocsInBox вложит 30 млн руб. в собственное ИИ-решение для ресторанов

Сооснователь сервиса автоматизации документооборота DocsInBox Леонид Довбенко объявил о запуске DocsInBox.AI — собственного решения на базе искусственного интеллекта для сверки номенклатур. На текущий момент на разработку продукта уже потратили 15 млн руб. Об этом CNews сообщили представители DocsInBox.

Аналитики DocsInBox в ходе тестирования решения выяснили, что трудозатраты бухгалтера на работу с номенклатурами снизились на 25%. В деньгах для владельца точки аналитики оценивают экономию в 1,5-2,4 млн руб. – в зависимости от ставки бухгалтера сегмента HoReCa в том регионе, где работает общепит.

DocsInBox.AI основана на языковой модели NLP (natural language processing), которая анализирует набор номенклатур в ресторане, сравнивает их с тем, что прислал поставщик, и на основе этих данных выбирает самые подходящие номенклатуры. Модель обучена на массиве данных из: более 30 млн электронных накладных; более 50 млн документов из государственных сервисов (ЕГАИС, ФГИС «Меркурий»); более 11 млн ручных сопоставлений.

В системе DocsInBox ежемесячно обрабатывается более 1 млн документов, содержащих информацию о номенклатурах. Сейчас на большинстве тестовых выборок ИИ показывает результаты не менее 75% попаданий в топ-3.

«В ресторан поступают сотни единиц продукции с разными наименованиями. Бухгалтеру необходимо соотнести название каждого товара от поставщика с тем, что уже присутствует в учетной системе ресторана. Например, в ресторан пришел продукт с названием «Помидоры консервированные», а в учетной системе он значится как просто «Томаты». Чтобы система могла понять, что позиции одни и те же, и корректно принять товар на баланс, обычно бухгалтер должен вручную отметить такое соответствии. Это занимает от получаса до трех часов в день – в зависимости от объема закупок. За год для бизнеса это огромные деньги: часто бухгалтер у ресторана не в штате, а на аутсорсе или почасовой ставке», — сказал Леонид Довбенко, сооснователь сервиса DocsInBox.

«Мы приняли решение о запуске собственного продукта не только для улучшения работы с документами, но и для помощи нашим клиентам в сокращении издержек и увеличении выручки. Согласно последнему исследованию компаний «Яков и партнеры» и «Яндекс», 68% российских компаний отметили значительный финансовый эффект на EBITDA от внедрения искусственного интеллекта до 5%. Основным преимуществом применения DocsInBox.AI на рынке будет сокращение времени, затрачиваемого сотрудниками на работу с номенклатурами, что приведет к уменьшению затрат в ресторане», — отметил Станислав Селезнев, сооснователь сервиса DocsInBox.

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«Продукты на базе ИИ для ресторанного бизнеса чаще разрабатывают для решения других задач, а не для снижения затрат. Например, для персонализации меню или создания привлекательных фуд-фотографий. Наш десятилетний опыт в сфере общественного питания позволил пойти дальше и разработать DocsInBox.AI — первое в России решение на рынке, которое базируется на искусственном интеллекте и направлено на автоматизацию бизнес-процессов именно в ресторанах. Мы уверены, что все наши клиенты, их количество превышает 11 тыс., оценят эффективность такого инновационного подхода, и мы будем продолжать создавать новые продукты специально для ресторанной индустрии», — отметил Евгений Лебедев, директор по развитию сервиса DocsInBox.

Проникновение искусственного интеллекта в ресторанный бизнес остается невысоким в России. Сектор общественного питания и туризм занимают 15 место из 16 в списке отраслей, использующих искусственный интеллект.

По итогам пилотного запуска DocsInBox внедрил ИИ-решение в свое программное обеспечение на постоянной основе – и продолжит тестировать другие разработки на базе искусственного интеллекта.

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