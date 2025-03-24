Получите все материалы CNews по ключевому слову
Лебедев Евгений
Лебедев Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Тарасенко Владимир 34 1
|Гасилин Денис 11 1
|Филимонов Сергей 46 1
|Матвеев Кирилл 6 1
|Трифонов Андрей 10 1
|Долгов Антон 20 1
|Пученков Владимир 6 1
|Овчинников Георгий 3 1
|Клочкова Екатерина 1 1
|Довбенко Леонид 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348539, в очереди разбора - 762724.
Создано именных указателей - 171448.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.