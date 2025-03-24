Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 171448
ИКТ 13359
Организации 10476
Ведомства 1452
Ассоциации 987
Технологии 3405
Системы 25269
Персоны 73492
География 2778
Статьи 1512
Пресса 1202
ИАА 686
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2595
Мероприятия 847

Лебедев Евгений


24.03.2025 «Поинтер» запустил инновационную «Суммаризацию отзывов» — систему анализа обратной связи с более чем 50 платформами 1
20.09.2024 «Поинтер» стал резидентом «Сколково» 1
06.06.2024 Сервис DocsInBox вложит 30 млн руб. в собственное ИИ-решение для ресторанов 1
27.01.2022 Исследование ВШЭ: 78% выпускников «Яндекс.практикума» устраиваются на новую работу 1
31.08.2020 «Рамакс Интернейшнл» сертифицировала решение на SAP Cloud Platform для инвентаризации предметов временного пользования 1
22.03.2017 Columbus представила облачное решение для управления складом 1
27.01.2015 «Русский Стандарт Страхование» внедрил Microsoft Dynamics CRM 2013 1
04.04.2014 В состав «1С:Первого БИТа» вошла ростовская компания «Лемма» 1
15.05.2012 CRM в банке ответит на капризы клиента 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Лебедев Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7505 3
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 591 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 300 2
Microsoft Corporation 24723 1
Meta Platforms - Facebook 4449 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 822 1
Ramax - Рамакс 117 1
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 327 1
8333 1
SAP SE 5305 1
ICC AOKpass 39 1
DocsInBox - Доксинбокс 4 1
DocsInBox - Pointer - Поинтер 23 1
Google LLC 11874 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1098 1
Пробизнесбанк АКБ 134 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 163 1
Русский стандарт Банк 446 1
Saxo Bank 9 1
Альфа-Капитал УК 104 1
Русский Стандарт Страхование 10 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 36 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 909 1
Судебная власть - Judicial power 2324 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5022 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3078 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31227 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67421 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6910 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10401 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2552 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24433 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5492 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6744 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4800 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4058 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21467 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12668 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13999 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24409 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7202 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12291 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14090 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15925 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8553 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1102 1
ЕРМ - Единое рабочее место 40 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 634 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14506 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5140 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3990 1
Web development - Веб-разработка 271 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9262 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24715 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6706 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13906 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28069 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30095 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 795 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2211 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51569 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1798 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7698 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11742 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10652 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1277 1
Microsoft Dynamics CRM 543 2
Apple iPad 3873 1
Google Android 14127 1
Apple iOS 7883 1
Microsoft Azure 1415 1
Microsoft Dynamics 365 134 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1417 1
SAP SCP - SAP Cloud Platform 85 1
Microsoft Dynamics 1178 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 70 1
Яндекс.Практикум 57 1
Python - высокоуровневый язык программирования 959 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 216 1
Тарасенко Владимир 34 1
Гасилин Денис 11 1
Филимонов Сергей 46 1
Матвеев Кирилл 6 1
Трифонов Андрей 10 1
Долгов Антон 20 1
Пученков Владимир 6 1
Овчинников Георгий 3 1
Клочкова Екатерина 1 1
Довбенко Леонид 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 146477 4
Казахстан - Республика 5590 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17583 1
Канада 4904 1
Россия - СФО - Новосибирск 4356 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 718 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1546 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2277 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5074 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24410 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5505 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2960 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11048 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 223 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7702 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18855 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5899 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48581 1
Английский язык 6691 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 575 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2638 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16501 1
Философия - Philosophy 450 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5699 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5588 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 516 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 262 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8862 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 316 1
Социализация - процесс интеграции индивида в социальную систему 139 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51766 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7570 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6029 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1091 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1225 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348539, в очереди разбора - 762724.
Создано именных указателей - 171448.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор Predator X27U: игровой OLED-монитор с «безрамочным» дизайном

Круглосуточный стресс: как уведомления от гаджетов влияют на психику

Умная гигиена: обзор зубной щетки Oclean X Ultra S с ИИ и технологией костной проводимости звука

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще