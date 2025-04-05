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Индексная книга (каталог) CNews*
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ЕРМ Единое рабочее место



05.04.2025 Как искусственный интеллект изменил работу контакт-центров 2
24.06.2024 Реинкарнация BPM: количественные изменения или новый этап в развитии систем управления процессами? 1
22.03.2024 Свое решение или бесплатный движок: разбираемся с BPM-системами 2
01.03.2024 «Цементум» запустила цифровую платформу покупателей на базе российского ПО 1
07.12.2023 Может ли российская программа решить проблемы колл-центров? 1
20.09.2023 Платформа RuTerminal поддержит работу трейдеров и казначейства в онлайн-режиме 1
28.07.2023 «Диасофт» разработала продукт для расследования платежей в режиме одного окна 1
11.07.2023 «Лига ставок» оптимизировала работу контакт-центра совместно с Nexign 1
21.06.2023 Knowledge management по-русски: создаем базу знаний без Confluence 1
05.06.2023 Naumen и IVA Technologies подписали соглашение о совместном выводе на рынок коммуникационных решений для бизнеса 1
17.01.2023 Уральский банк реконструкции и развития стал быстрее обслуживать клиентов с помощью решений Naumen 1
24.01.2022 «Террасофт» приглашает на масштабную презентацию no-code платформы нового поколения — Creatio 8.0 1
23.11.2021 «Хайтэк» повторно «связал» Avaya EMC с соцсетями и мессенджерами 1
17.03.2021 Пандемия заставила граждан поверить в возможности цифровой медицины 1
16.02.2021 Росбанк совместно с GlowByte и SAS автоматизировал процессы ПОД/ФТ 1
11.11.2020 Резидент «Сколково» автоматизировал информационную безопасность Почты России 1
09.11.2020 «Строительный двор» оптимизирует промо-цены с помощью SAS и «Крок» 1
05.11.2020 «Крок» и SAS расширяют партнерство в ритейле 1
21.10.2020 «Сбер» внедрит искусственный интеллект в контактном центре для бизнеса 1
14.10.2020 Nexign приобрела 99% долю в компании «Шторм технологии» 1
21.09.2020 Руслан Рахметов, Security Vision -

Скепсис в отношении российских решений вызван отсутствием целостной ИТ-экосистемы

 1
26.02.2020 Сбербанк запускает единое рабочее место операторов собственной разработки 2
11.02.2020 Как государство потратит 101 миллиард на цифровое госуправление 1
15.11.2019 «Ростелеком» и НИИ «Восход» оцифруют Генпрокуратуру за 13 бюджетных миллиардов 1
25.12.2018 «ХайТэк» и MySender внедрили решение для коммуникаций с клиентами для «Директ Каталог Сервис» 1
15.05.2018 LWCOM реализовала гибридную схему работы почтовых серверов для «Элком-Электро» 1
29.03.2018 Каспийский трубопроводный консорциум автоматизировал формирование управленческой отчетности 2
26.03.2018 «Хайтэк» представил решение для интеграции контакт-центров Avaya с популярными мессенджерами и соцсетями 1
26.03.2018 «Хайтэк» интегрировала контакт-центры Avaya с мессенджерами и соцсетями 1
16.10.2015 RD Group внедрил систему управления корпоративным контентом на базе EOS for SharePoint 1
09.10.2015 Андрей Попов - Классический банк должен себя переосмыслить 1
24.11.2014 EOS for SharePoint 2013: новая платформа, новый дизайн, новые модули 1
14.10.2013 Вышла новая версия решения для управления ИТ-услугами Naumen Service Desk 1
17.09.2013 Мария Юргелас -

На реализацию ИТ-мероприятий в 2014-2018 гг. выделено 15 млрд руб

 1
29.11.2012 «Россельхозбанк» за первые 9 месяцев 2012 г. потратил на ИТ свыше 1,53 млрд руб. 1
07.09.2012 «Россельхозбанк» подвел итоги своей деятельности в области ИТ за второй квартал 1
15.05.2012 CRM в банке ответит на капризы клиента 1
18.02.2011 Секреты СОА: как получить реальную отдачу 1
12.01.2011 Новая услуга IBS DataFort: медицинские системы в аренду 1
29.10.2010 На пути к электронному городу: с чего начать? 1

Публикаций - 41, упоминаний - 46

ЕРМ и организации, системы, технологии, персоны:

Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1076 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4046 5
Meta Platforms - Facebook 4451 5
ХайТэк - Hi-Tech 203 4
Telegram Group 2105 4
MySender 4 4
SAS Institute Russia - САС институт Россия 160 3
SAS Institute 980 3
Microsoft Corporation 24748 3
Naumen - Наумен 636 3
IBM - International Business Machines Corp 9459 3
Oracle Corporation 6740 3
Ростелеком 9836 2
Восход ФГБУ НИИ 652 2
X Corp - Twitter 2874 2
Крок - Croc 1781 2
МегаФон - Nexign - Шторм Технологии 10 2
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 276 2
SAP SE 5311 2
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 202 2
Navicon - Навикон 293 2
Dell EMC 5038 2
8358 2
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 2
Docsvision - ДоксВижн 1012 2
IBS - ИБС экспертиза 156 2
Oracle Siebel Systems 508 2
ИКС 326 1
LWCOM - ЛВКОМ Проект 25 1
ИКС - Форпост 74 1
Schneider Electric 576 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 328 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 435 1
Schneider Electric Secure Power 65 1
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 34 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 53 1
Google LLC 11887 1
Элком-Электро 4 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 52 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 675 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7469 3
Почта России ПАО 2138 3
ЦКР - Центр корпоративных решений - 80 2
Строительный двор 7 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 463 2
Roche Holding - Холдинг Рош 23 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1098 1
Пробизнесбанк АКБ 134 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 163 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 63 1
Альфа-Капитал УК 105 1
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 43 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 91 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 288 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 1
Saxo Bank 9 1
NanduQ - Qiwi 997 1
Лаборатория ПО - Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 50 1
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 20 1
101Hotels.com 456 1
Диалог Регионы - АНО по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций 9 1
ВкусВилл - Избёнка 161 1
Спортмастер - Sportmaster 178 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1660 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1058 1
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 35 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11881 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5032 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4868 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3174 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 577 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3385 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2737 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 326 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4587 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3085 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 328 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1371 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6023 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 319 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 847 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2007 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 320 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 706 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 134 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 145 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 173 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4269 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1394 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 345 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 194 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 112 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 175 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 204 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 326 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 214 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 194 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 95 1
Росвоенипотека ФГКУ 5 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 95 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2954 1
Федеральное казначейство России 1794 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5533 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 83 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67721 24
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31349 22
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24506 17
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11772 17
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4069 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51806 14
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2567 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21536 11
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6939 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20087 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30191 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12703 9
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10450 9
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1077 8
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7279 7
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10270 6
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Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12143 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8573 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5402 5
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5173 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12739 5
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3050 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11583 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8214 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4817 5
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2221 5
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 876 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11221 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4861 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14021 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6740 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7572 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7228 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8247 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5350 5
Rakuten Viber 630 4
VK - Mail.ru Одноклассники 1814 4
WhatsApp Messenger 1100 4
Microsoft Office 3780 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4600 3
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1436 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1299 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 974 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1448 2
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 279 2
ФГИС ЕРП - Единый реестр проверок 13 2
Tencent WeChat - мессенджер 145 2
МегаФон - Nexign - Шторм Технологии - Cascana.Customer Engagement Center 6 2
SAS Viya - Облачная платформа для аналитики и управления данными 38 2
Kik Messenger - Мессенджер 10 2
Apple iPad 3875 2
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 214 2
Linux OS 10128 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 891 2
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 242 2
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 57 2
Генпрокуратура РФ - ГАС ПС - Государственная автоматизированная система правовой статистики 9 2
ЭОС EOS for SharePoint - EOS for SPS - EOS4SP 121 2
БИС БИСквит ИБС 13 2
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 152 2
Минцифры РФ - Госвеб - ГосWeb - Единая информационная платформа интернет-порталов органов государственной власти 15 1
ФГИС ЕСНСИ - Единая система нормативной справочной информации 19 1
ЕЦП ОГВ - Единая цифровая платформа поддержки деятельности Президента и премьер-министра 36 1
ФТЦ АИС - Федеральный телефонный центр сбора мнений граждан о качестве государственных услуг 6 1
АИСПД - АИС ПУ - Автоматизированная информационная система проектной деятельности - Автоматизированная информационная система проектного управления 2 1
Минцифры РФ - ЦХЭД - Централизованная система хранения электронных документов 27 1
Минэкономразвития РФ - МКГУ ИАС - Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг - Ваш контроль 30 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 315 1
Microsoft Office 365 951 1
Microsoft Exchange 1751 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 163 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 844 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 538 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization 82 1
Вайсблюм Игорь 17 4
Леханов Сергей 15 2
Гончарова Анастасия 4 2
Рахметов Руслан 56 2
Пугачев Павел 63 1
Лебеденко Степан 10 1
Беляев Алексей 33 1
Бахаев Алексей 13 1
Корнилов Андрей 8 1
Андрейчук Юрий 6 1
Дюков Андрей 17 1
Ларин Дмитрий 24 1
Арсеньев Сергей 7 1
Горьков Игорь 19 1
Чернов Георгий 5 1
Бяков Сергей 2 1
Кабанцов Александр 3 1
Толокольников Александр 7 1
Потишний Роман 11 1
Туманов Юрий 7 1
Лебедев Евгений 10 1
Рубин Дмитрий 52 1
Тарасенко Владимир 34 1
Трифонов Андрей 10 1
Матвеев Кирилл 6 1
Федулов Кирилл 44 1
Вагизов Руслан 25 1
Семенов Александр 151 1
Стюгин Михаил 20 1
Клочков Алексей 34 1
Селиванов Дмитрий 51 1
Попов Андрей 111 1
Захаров Дмитрий 46 1
Чайка Юрий 42 1
Морозов Алексей 55 1
Шаров Владимир 32 1
Романов Дмитрий 66 1
Курьянов Сергей 162 1
Прохоров Сергей 24 1
Братищева Светлана 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 146953 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43739 5
Россия - СФО - Новосибирск 4368 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14201 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17276 3
Земля - планета Солнечной системы 10433 2
Япония 13333 2
Канада 4907 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3168 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 423 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 475 1
Израиль 2744 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17637 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 763 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52386 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7602 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3542 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1563 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1135 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 728 1
Евразия - Евразийский континент 616 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4018 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1581 1
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 122 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48698 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51911 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24478 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8800 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14727 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13848 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2962 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3685 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6255 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7068 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16552 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10006 4
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Кредитование - Сrediting - Заём 6796 3
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Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1757 2
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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