Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 175734
ИКТ 13671
Организации 10664
Ведомства 1463
Ассоциации 998
Технологии 3460
Системы 25640
Персоны 75455
География 2851
Статьи 1519
Пресса 1221
ИАА 700
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2639
Мероприятия 854

Троицкая Екатерина


УПОМИНАНИЯ


30.05.2025 МКК «Выручай-Деньги» кратно увеличила эффективность дозвона за счет автоматизации процессов 1
29.12.2021 CNews Analytics: Рейтинг региональных ИТ-руководителей по размерам недвижимости 1
27.12.2021 Региональные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг CNews 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Троицкая Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9929 1
101Hotels.com 456 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 475 1
Kawasaki Heavy Industries 15 1
Toyota - Lexus 81 1
Mercedes-Benz Group - Daimler - Maybach 9 1
Алмаз-Фазотрон НПЦ 3 1
Volvo Cars 253 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 94 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4625 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2752 2
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 88 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 54 1
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 57 1
Правительство Приморского края - Губернатор Приморского края - органы государственной власти 26 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 155 1
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 74 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52852 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68112 2
Транспорт - Управление автопарком - Fleet management 320 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12844 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21130 1
АвтоВАЗ Lada ВАЗ-21 Жигули 28 1
Nissan Micra - легковой автомобиль 3 1
Toyota Highlander 3 1
BMW X - серия кроссоверов 24 1
Toyota RAV - серия кроссоверов 22 1
Chery Tiggo 25 1
Stellantis - Jeep Grand Cherokee 11 1
Mitsubishi Pajero 4 1
Вольфсон Игорь 16 2
Дюбанов Анатолий 95 2
Марков Роман 5 2
Албычев Кирилл 8 1
Калашников Дмитрий 4 1
Волков Денис 9 1
Завальный Станислав 3 1
Снегирев Александр 9 1
Черхигов Рамзан 6 1
Славутин Адель 5 1
Суворов Венедикт 3 1
Орлов Сергей 28 1
Волошин Константин 16 1
Стрельцов Андрей 61 1
Ципорин Павел 102 1
Просвирякова Ирина 1 1
Посаженников Андрей 5 1
Распопин Николай 33 1
Мироненко Дмитрий 7 1
Киселев Николай 15 1
Рудзевич Мария 36 1
Черников Алексей 53 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 616 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1740 2
Россия - РФ - Российская федерация 149053 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 868 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 614 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2522 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 419 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 835 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1247 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1446 1
Россия - СФО - Омская область 699 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 716 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 889 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 533 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 904 1
Россия - ДФО - Магаданская область 441 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 828 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1181 1
Россия - ПФО - Саратовская область 763 1
Россия - УФО - Тюменская область 1199 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 912 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1535 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1878 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 920 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52603 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4039 2
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 637 2
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 594 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2686 1
Энергетика - Energy - Energetically 5229 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5016 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Мотоцикл - Мопед - Мотороллер 112 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6871 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5334 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30165 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1246 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 871 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5930 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19234 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8213 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362609, в очереди разбора - 753990.
Создано именных указателей - 175734.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI WATCH FIT 4 Pro: легкие смарт-часы для спорта

Обзор наушников HUAWEI FreeArc: новые возможности, дизайн и уровень комфорта

ИИ-нутрициолог: бесплатные нейросети для планирования питания

Показать еще

Наука

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153