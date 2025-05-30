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МКК «Выручай-Деньги» кратно увеличила эффективность дозвона за счет автоматизации процессов

МКК «Выручай-Деньги» перешла на «Скорозвон», облачный сервис для автоматизации звонков, и интегрировала его в клиентские процессы. Это позволило кратно повысить эффективность дозвона в отделах pre-collection и телемаркетинга: количество разговоров выросло в пять раз, а продажи — на 24%, без расширения штата. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Скорозвон».

«Выручай-Деньги» работает на высококонкурентном рынке, где нельзя просто нарастить объемы за счет расширения штата. Чтобы добиться роста, компания сделала акцент на автоматизацию процессов в отделах pre-collection и телемаркетинга с помощью «Скорозвона». Сервис самостоятельно обрабатывает вызовы и соединяет менеджеров только с теми клиентами, которые взяли трубку. Это позволило освободить сотрудников от рутинных задач и сосредоточиться на реальном общении.

Дополнительно была реализована интеграция с «Битрикс24», что дало возможность создать единое рабочее место оператора. Все необходимые функции и данные теперь доступны в одном окне — без переключений между системами.

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За короткий срок компания получила результаты: в pre-collection количество разговоров выросло в пять раз, а сбор платежей увеличился на 10%; в телемаркетинге продажи выросли на 24% в месяц без увеличения ресурсов; удалось сохранить охват и контактность базы при том же количестве операторов; начали собирать оценку лояльности клиентов (NPS) с помощью робота, не отвлекая операторов от основных задач.

«Команда Скорозвона проявила профессионализм и обеспечила всестороннюю поддержку, благодаря чему мы успешно и вовремя реализовали переход на новую систему. В результате получили рост ключевых бизнес-показателей, а также повысили удовлетворенность и улучшили условия работы сотрудников», – сказала Екатерина Троицкая, руководитель коммуникационного центра МКК «Выручай-Деньги».

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