Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
NPS
Net Promoter Score
Индекс потребительской лояльности
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 67, упоминаний - 94
NPS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чернышенко Дмитрий 234 2
|Путин Владимир 1828 2
|Медведев Максим 5 1
|Рыбакова Любовь 12 1
|Гудзенко Дмитрий 3 1
|Стальнова Любовь 1 1
|Шиханцова Ольга 1 1
|Матеев Денис 33 1
|Саневич Марк 3 1
|Krebs David - Кребс Дэвид 2 1
|Динцис Данил 1 1
|Шамалов Артур 1 1
|Марова Юлия 10 1
|Голованов Леонид 5 1
|Теплякова Анна 3 1
|Карев Алексей 1 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Гордеев Алексей 10 1
|Телков Алексей 21 1
|Леонтович Алексей 31 1
|Лебедева Ирина 17 1
|Вайсблюм Игорь 7 1
|Морозов Вячеслав 14 1
|Жижикин Игорь 23 1
|Мельников Александр 63 1
|Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 18 1
|Тынкован Александр 48 1
|Иванов Сергей 171 1
|Горяйнов Андрей 44 1
|Гуцериев Михаил 107 1
|Соколова Наталья 12 1
|Эмдин Сергей 67 1
|GfK - ГФК-Русь 119 1
|Специалист - Центр компьютерного обучения при МГТУ им. Н.Э.Баумана 2 1
|МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 193 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767155, в очереди разбора - 670840.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767155, в очереди разбора - 670840.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru