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NPS Net Promoter Score Индекс потребительской лояльности
NPS (Net Promoter Score или индекс лояльности потребителей) — показатель, который демонстрирует, как сильно потребители любят или ненавидят компанию. Определять NPS впервые предложил в 2013 году Райхельд Фред — работник компании Bain & Company. По его мнению, классические опросы потребителей неэффективны как минимум по 2 причинам:
- Они чрезмерно затянутые (длинные), и люди банально ленятся проходить их до конца (по крайне мере, честно отвечая на них).
- Их довольно трудно анализировать и исследовать, ведь на выходе получается довольно большой объем информации.
СОБЫТИЯ
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NPS и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1210 8
|Эмдин Сергей 69 6
|Сергеев Сергей 179 6
|Осеевский Михаил 350 6
|Чернышенко Дмитрий 581 5
|Анохин Сергей 121 4
|Кирьянова Александра 169 4
|Огуряев Дмитрий 85 4
|Гребеник Геннадий 68 4
|Нестеров Алексей 175 3
|Кириенко Владимир 148 3
|Ермаков Валерий 140 3
|Майстренко Игорь 46 3
|Патока Андрей 110 3
|Лошкарева Наталья 16 3
|Голомысов Андрей 9 3
|Гордеев Михаил 8 3
|Мезенцев Роман 41 3
|Путин Владимир 3454 3
|Глазков Александр 151 3
|Попов Сергей 166 2
|Панченко Иван 197 2
|Путятинский Сергей 112 2
|Иванов Сергей 405 2
|Биккужин Рамиль 70 2
|Тикуркин Максим 38 2
|Мельников Александр 98 2
|Жижикин Игорь 32 2
|Любимов Алексей 33 2
|Кананыхин Роман 5 2
|Хомяков Сергей 65 2
|Зубарев Максим 13 2
|Ананьев Николай 7 2
|Ульянов Николай 176 2
|Граборов Антон 26 2
|Шерстобитов Сергей 57 2
|Воронин Павел 196 2
|Гайдинова Людмила 3 2
|Ford Henry - Форд Генри 20 2
|Саневич Марк 11 2
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