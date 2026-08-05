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Индексная книга (каталог) CNews*
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NPS Net Promoter Score Индекс потребительской лояльности

NPS (Net Promoter Score или индекс лояльности потребителей) — показатель, который демонстрирует, как сильно потребители любят или ненавидят компанию. Определять NPS впервые предложил в 2013 году Райхельд Фред — работник компании Bain & Company. По его мнению, классические опросы потребителей неэффективны как минимум по 2 причинам:

  1. Они чрезмерно затянутые (длинные), и люди банально ленятся проходить их до конца (по крайне мере, честно отвечая на них).
  2. Их довольно трудно анализировать и исследовать, ведь на выходе получается довольно большой объем информации.

СОБЫТИЯ

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05.08.2026 Конструктор скриптов ScriptBuilder от Voxys получил сертификат «Сделано в России» 1
29.07.2026 HRlink усиливает КЭДО и формирует новую категорию HRTech в России 1
15.07.2026 Исследование: к 2030 году расходы на ИИ в клиентском сервисе превысят затраты на персонал 1
09.07.2026 Они «не амбициозны и сопротивляются». Гигантский российский ритейлер ищет сторонних консультантов для перевоспитания своей ИТ-команды 2
06.07.2026 От «темных данных» до автономных заводов: главные промышленные кейсы на CNews Forum Кейсы 2026 1
03.07.2026 BSS превращает чат-платформу в интеллектуальный центр управления диалогами: релиз 2.5 с RAG и кобраузингом 1
01.07.2026 «К2Тех» выяснила, что влияет на лояльность клиентов в ИТ-сервисе 1
25.06.2026 Российский ИТ-рынок переходит от диалоговых чат-ботов к исполнительным ИИ-средам 1
10.06.2026 Доля B2B-продаж в выручке СТМ «ВсеИнструменты.ру» достигла 81%: как бизнес переходит на собственные торговые марки в DIY 2
19.05.2026 «Солар» и ИТ-холдинг «Т1» расширяют сотрудничество в сфере защиты данных, безопасной разработки и киберграмотности сотрудников 1
30.04.2026 Cloud.ru начал быстрее решать проблемы клиентов за счет дружелюбного ИИ-ассистента 3
28.04.2026 Бухгалтерский ИТ-сервис «Кнопка» перестроил клиентскую поддержку с помощью алгоритмов 2
24.04.2026 «Билайн бизнес» внедрил LLM-агента для «Ренессанс страхование»: первые результаты 1
15.04.2026 «Индид» представила Indeed Access Manager 9.4 1
07.04.2026 I-SYS представляет «DocTrix.Опросы» — российскую альтернативу Microsoft Forms и Google Forms для бизнеса 1
02.04.2026 «Альфа-Капитал» — в топе рейтинга лояльности 3
30.03.2026 «1С-Рарус» в Ростове-на-Дону подтвердил статус «Центр сопровождения 1С» 2
13.03.2026 Metro запустила собственную платформу управления клиентским опытом Mpulse 1
05.03.2026 ИИ в клиентском сервисе банков не оправдал надежд 1
12.02.2026 Омниканальная платфома с ИИ против «слепых зон»: как российские банки превращают требования регулятора в рост LTV 1
09.02.2026 Карта сценариев использования ИИ в CRM – исследование BPMSoft 1
04.02.2026 «Самолет» внедряет ИИ-интервьюера для повышения качества и эффективности найма 1
27.01.2026 Eastwind внедряет CVM-решение для Tele2: переход к гиперперсонализации 1
23.01.2026 Исследование «Корус Консалтинг» и ЛЭИ: 70% компаний недовольны используемыми методами развития кадрового резерва 1
23.12.2025 Почему самым популярным запросом к боту остается «Позови оператора» 1
15.12.2025 От продажи «коробки» к гарантированному результату: как меняются запросы рынка 1
09.12.2025 «Золотое Яблоко» запускает безналичные чаевые курьерам и сотрудникам магазинов 1
26.11.2025 Время, когда в офисе банка вас будет встречать робот, не наступит никогда 1
20.11.2025 «Билайн» повысил надежность сети в регионах Черноземья и Юга России 3
18.11.2025 Notamedia.Integrator: стоимость владения масштабными ИТ-системами вырастет на 15% за 5 лет 1
07.11.2025 Налоговая крупной страны в бешенстве от своей цифровизации. На ее примере цифровая экономика доказывает свою неэффективность 1
06.11.2025 «Мультифкатор» усовершенствовала Radius Adapter 1
20.10.2025 Билайн вошел в число лучших мест работы России 1
08.10.2025 СОГАЗ завершил импортозамещение контакт-центра и перешел на российскую платформу Sigurd-Mind 2
06.10.2025 Skuratov Coffee оцифровала процессы ТОиР при помощи Okdesk 1
26.09.2025 Новый уровень «других правил»: T2 инвестировала в телекоммуникационную инфраструктуру Краснодарского края 4 млрд рублей 1
23.09.2025 Девелопер «Гранель» повысил эффективность продаж с переходом на платформу Naumen Contact Center 1
22.09.2025 Банк России запускает новый формат онлайн-уроков финансовой грамотности для школьников 1
22.09.2025 Корпорация ITG внедрила программу лояльности на платформе Grandbazar 1

Публикаций - 275, упоминаний - 362

NPS и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 48
Ростелеком 10948 38
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 29
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 17
9594 14
Telegram Group 2940 13
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 13
Yandex - Яндекс 9216 12
МегаФон 10742 11
SAP SE 5601 11
Meta Platforms - Facebook 4621 7
Microsoft Corporation 25775 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 6
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 6
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 6
Naumen - Наумен 752 6
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 496 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 5
Cisco Systems 5372 5
Softline - Софтлайн 3743 5
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 5
VK - Mail.ru Group 3602 5
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 4
3iTech - 3i Technologies - ДСС Лаб 41 4
Google LLC 12688 4
К2Тех - K2Tech 354 4
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 102 4
Intel Corporation 12811 4
Oracle Corporation 7074 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 4
МТ-Интеграция - GMCS 374 4
Salesforce - Tableau Software 123 3
Genesys 216 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 357 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 3
Pure Storage 55 3
X Corp - Twitter 2938 3
Huawei 4676 3
Accenture plc 719 3
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 19
X5 Group - Перекрёсток 640 13
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 11
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 11
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 9
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 7
Почта России ПАО 2370 7
Связной ГК 1401 7
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 6
Группа Самолет 106 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 5
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 5
Sokolov - Лакса Трейдинг 85 5
ВТБ - Почта Банк 514 5
ГПБ - Газпромбанк 1273 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
МКБ - Московский кредитный банк 657 5
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 148 5
Альфа-Банк 1979 5
Альфа-Капитал УК 155 4
Фора Банк 86 4
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 4
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 4
NanduQ - Qiwi 1013 4
Ингосстрах СПАО 478 4
Русагро Группа Компаний 379 4
Северсталь ПАО - Severstal 629 4
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 4
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 3
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 3
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 17
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 12
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 3
Федеральное казначейство России 1949 3
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 2
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 61 2
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
МИК - Московский инновационный кластер 185 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 54 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ОКЦ - Общегородской контакт-центр Москвы 45 1
ОЭЗ ТРТ Бирюзовая Катунь - Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа 11 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 1
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 14 1
Open Connectivity Foundation - OCF - Открытая связь Фонд - Open Internet Consortium (OIC) - UPnP Forum - Allseen Alliance 13 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 110
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 86
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 75
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 71
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 68
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 68
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 67
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 57
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 55
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 54
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 51
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 48
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 44
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 42
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 38
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 37
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 35
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 34
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 34
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 31
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 30
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 29
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 29
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 28
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 28
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 27
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Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2785 25
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1313 25
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 24
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 24
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 24
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 23
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 22
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Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 21
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 21
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 20
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 20
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 20
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 13
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 8
Rakuten Viber 665 7
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 340 7
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 6
Microsoft Office 4170 5
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 5
Microsoft Teams - MS Teams 670 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 4
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 4
МТС Exolve 150 4
Google Android 15243 4
Linux OS 11533 4
Microsoft Windows 16882 4
Oracle Java - язык программирования 3469 4
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 4
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 4
Apple iPhone 6 4861 4
Pure Storage FlashArray 22 3
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 362 3
Pure Storage Evergreen - СХД 25 3
Pure Storage FlashBlade 15 3
Pure Storage FlashStack 8 3
VK Teams 84 3
Apple iOS 8583 3
Новые облачные технологии - МойОфис 958 3
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 3
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 3
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 185 3
Apple Face ID 258 3
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 249 3
НКТ - Р7-Офис 543 2
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 220 2
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 256 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 2
Autodesk AutoCAD 376 2
Шадаев Максут 1210 8
Эмдин Сергей 69 6
Сергеев Сергей 179 6
Осеевский Михаил 350 6
Чернышенко Дмитрий 581 5
Анохин Сергей 121 4
Кирьянова Александра 169 4
Огуряев Дмитрий 85 4
Гребеник Геннадий 68 4
Нестеров Алексей 175 3
Кириенко Владимир 148 3
Ермаков Валерий 140 3
Майстренко Игорь 46 3
Патока Андрей 110 3
Лошкарева Наталья 16 3
Голомысов Андрей 9 3
Гордеев Михаил 8 3
Мезенцев Роман 41 3
Путин Владимир 3454 3
Глазков Александр 151 3
Попов Сергей 166 2
Панченко Иван 197 2
Путятинский Сергей 112 2
Иванов Сергей 405 2
Биккужин Рамиль 70 2
Тикуркин Максим 38 2
Мельников Александр 98 2
Жижикин Игорь 32 2
Любимов Алексей 33 2
Кананыхин Роман 5 2
Хомяков Сергей 65 2
Зубарев Максим 13 2
Ананьев Николай 7 2
Ульянов Николай 176 2
Граборов Антон 26 2
Шерстобитов Сергей 57 2
Воронин Павел 196 2
Гайдинова Людмила 3 2
Ford Henry - Форд Генри 20 2
Саневич Марк 11 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 189
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 48
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 24
Европа 24964 20
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 12
Россия - СФО - Новосибирск 4876 9
Казахстан - Республика 6048 8
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 7
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 7
Ближний Восток 3154 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 7
Германия - Федеративная Республика 13221 6
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 4
Азия - Азиатский регион 5920 4
Япония 13807 4
Европа Восточная 3138 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 4
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 4
Россия - ЦФО - Рязанская область 633 3
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Россия - ЦФО - Костромская область 477 3
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 350 3
Армения - Республика 2449 3
Индия - Bharat 5869 3
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 3
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 3
Франция - Французская Республика 8177 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1192 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 3
Россия - ЦФО - Курская область 751 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 73
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 71
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 47
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 34
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 32
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 31
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 29
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 27
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 24
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 23
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 22
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 21
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 20
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 19
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 19
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 17
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 17
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 17
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 16
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 16
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 14
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 14
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 13
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 13
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 12
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 12
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 11
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 11
Экономический эффект 1342 11
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 11
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 10
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НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
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AdIndex 13 1
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MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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