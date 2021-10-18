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18.10.2021 «Перекрёсток» интегрировал «Экспресс-скан» в мобильное приложение торговой сети 1
30.08.2021 Бизнес-единица «Россия» компании VEON представила результаты за 2 квартал 2021 года 1
05.07.2021 Госуслуги можно будет получать в приложениях банков и мобильных операторов 1
10.06.2021 «Корус консалтинг» создала WFM-решение для SOKOLOV 1
03.06.2021 «Леруа Мерлен Россия» использует Tableau для контроля качества обслуживания в контактном центре 2
17.05.2021 Какие решения должны быть в цифровом офисе 1
28.04.2021 Edna представила цифровые продукты для медицинских клиник 1
22.04.2021 «Перекрёсток» и GlowByte завершили проект по аналитике впечатлений посетителей в магазине 1
14.04.2021 «Перекресток» запустил в промышленную эксплуатацию проект по дополнительному контролю за свежестью товаров 1
05.04.2021 GMCS создала в «Леруа Мерлен» BI-решение для клиентской поддержки 2
02.04.2021 Tele2 построила 12 ЦОДов на территории от Юга до Сибири в 2020 году 1
01.04.2021 Нынешний портал госуслуг через полгода прекратит существование 1
04.03.2021 «Азбука вкуса» запустила систему электронных чаевых в своих магазинах 1
19.06.2020 Кастомизация CRM: как доработать ИТ-систему под себя 2
18.05.2020 Х5 разработала планшет для розничных точек 1
29.04.2020 «Билайн» будет анализировать опыт клиентов с помощью SAP Qualtrics Customer Experience 1
27.04.2020 Завод «Октава» внедрил SAP Cloud for Customer 1
28.01.2020 Tele2 в 2019 году строил сети быстрее всех в России 1
21.01.2020 «Строительный двор» перевел контактный центр на Naumen Contact Center 2
26.12.2019 Как заработать 20 млн рублей в год дополнительно 1
09.12.2019 Tele2 ставит LTE на каждой вышке 1
13.11.2019 «Ростелеком» раскрыл параметры сделки по приобретению Tele2 1
31.10.2019 Tele2 вышел на второе место по количеству базовых станций LTE в России 1
29.10.2019 Онлайн-продажи «М.Видео-Эльдорадо» составили 31% от продаж компании 1
16.10.2019 Наталья Соколова, Brand Analytics: Иностранные системы не справляются с анализом российских соцмедиа 2
02.09.2019 X5 запустила пилот по оснащению электронными ценниками магазинов «Пятёрочка» 1
20.06.2019 Tele2 строит сеть быстрее всех в отрасли 1
30.05.2019 Российский стартап Bestdoctor привлек $3 млн инвестиций 1
14.05.2019 Выручка Tele2 выросла на 15% и превысила 37 млрд рублей 1
17.04.2019 Naumen поделится опытом роботизации клиентского сервиса 1
11.03.2019 Tele2 ускорила строительство сетевой инфраструктуры 1
25.02.2019 Eset зафиксировала двузначный рост продаж в России и СНГ 1
12.02.2019 Омниканальное обслуживание позволяет удерживать 90% клиентов 4
09.01.2019 Tele2 подвела итоги 2018 года 2
25.12.2018 «ХайТэк» и MySender внедрили решение для коммуникаций с клиентами для «Директ Каталог Сервис» 1
14.12.2018 Tele2 внедрит интерактивную систему цифровой навигации в розничную сеть 1
15.11.2018 Крупные компании не боятся инвестировать в искусственный интеллект - глобальное исследование MIT 4
17.07.2018 Mail.ru запустила сервис тестов и опросов для бизнеса 2
05.07.2018 Panasonic возглавила рейтинг NPS в категории производителей защищенных мобильных решений 3
28.08.2017 Производитель облачных флэш-платформ хранения Pure Storage начал работать в России 1

Публикаций - 67, упоминаний - 94

NPS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 9
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1914 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 5
Ericsson 864 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 4
Facebook 3767 3
Genesys 144 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
SAP CIS - САП СНГ 757 2
Telegram Group 702 2
Nokia Corporation 2450 2
SAP SE 3218 2
Microsoft Corporation 11143 2
Sprinklr 3 1
Luxe Retail - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 38 1
ХайТэк - Hi-Tech 65 1
Vodafone Germany 5 1
Oracle Siebel 130 1
Нетология - Netology 30 1
Октава - Тульский завод 9 1
Naumen - Наумен 342 1
YouScan 11 1
Мобител 48 1
Kribrum - Крибрум 16 1
Panasonic Computer Product Solutions 13 1
MySender 3 1
Google LLC 7168 1
SurveyMonkey - сервис для создания опросов и анкет 8 1
Nikon 263 1
Virgin America 5 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
Panasonic 1167 1
Samsung Electronics 5714 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 1
Alibaba Group 298 1
Twitter 2204 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Oracle Corporation 3360 1
ESET 989 1
Brand Analytics 25 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
X5 Group - Пятерочка 559 2
X5 Group 599 2
OTP Group - ОТП Банк 125 1
Белый Ветер 55 1
Строительный двор 5 1
Lexus 36 1
Addventure - международный венчурный фонд 18 1
Uber 257 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 133 1
Юнистрим - Unistream 167 1
ЗапСибНефтехим 19 1
Мосэнергосбыт АО 77 1
Target Global 10 1
Coca-Cola Company 112 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 91 1
ONE RETAIL 23 1
BestDoctor - БестДоктор 7 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 1
Модульбанк - Modulbank 95 1
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 69 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус 53 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1283 1
Uber Technologies 258 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 754 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 2
Правительство РФ 2207 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 236 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 92 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 6
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 4
3G - Стандарт мобильной связи 3748 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2900 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1223 2
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 267 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 2
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2455 2
Омниканальность - Omni channel 42 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 71 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1455 1
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 242 1
CLI - Command Line Interface - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 40 1
РЭС - Радиоэлектронные средства 33 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 68 1
LiveView - Live View - live preview - Электронный сквозной визир - Технология сквозного беспараллаксного визирования в цифровых фотоаппаратах, основанная на электронном видоискателе, заменяющем оптический визир 56 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1134 1
Trendwatching - выявление трендов 1 1
LSTM - Long short-term memory - Долгая краткосрочная память 4 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1349 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 171 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1267 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 62 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 1
WhatsApp Messenger 654 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Tele2 LTE (4G) - Tele2 Maxi LTE 11 1
Amazon Echo 49 1
Oracle Siebel CRM 166 1
Canon EOS M Mark - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 37 1
Apple FaceID 26 1
Google Now 74 1
ESET DLP Safetica 6 1
VK - Mail.ru Askbox 3 1
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 28 1
SAP Qualtrics Customer Experience (CX) 4 1
SAP Sales Cloud - SAP Hybris Cloud for Customer 17 1
ESET Threat Intelligence 8 1
SAP Marketing Cloud - SAP Hybris Marketing Cloud 5 1
SAP C4C - SAP Cloud for Customer 6 1
VK - Mail.ru Sendbox 3 1
ESET Гарантия антивирусной защиты 6 1
Aladdin JaCarta Authentication Server (JAS) 5 1
Aladdin JaCarta WebPass 7 1
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 99 1
Aladdin JaCarta 147 1
IBM Watson 105 1
Rakuten Viber 429 1
Microsoft Cortana 141 1
Apple Siri - Голосовой помощник 302 1
Microsoft Teams 214 1
Microsoft Office 365 769 1
Naumen Contact Center 71 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 95 1
VK - Mail.ru Одноклассники 860 1
Zoom Rooms - ВКС 9 1
Microsoft SQL Server 798 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5142 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
Java - Язык программирования 1179 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 1
ESET Dynamic Threat Defense 6 1
Google YouTube - Видеохостинг 1731 1
Чернышенко Дмитрий 234 2
Путин Владимир 1828 2
Медведев Максим 5 1
Рыбакова Любовь 12 1
Гудзенко Дмитрий 3 1
Стальнова Любовь 1 1
Шиханцова Ольга 1 1
Матеев Денис 33 1
Саневич Марк 3 1
Krebs David - Кребс Дэвид 2 1
Динцис Данил 1 1
Шамалов Артур 1 1
Марова Юлия 10 1
Голованов Леонид 5 1
Теплякова Анна 3 1
Карев Алексей 1 1
Осеевский Михаил 221 1
Гордеев Алексей 10 1
Телков Алексей 21 1
Леонтович Алексей 31 1
Лебедева Ирина 17 1
Вайсблюм Игорь 7 1
Морозов Вячеслав 14 1
Жижикин Игорь 23 1
Мельников Александр 63 1
Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 18 1
Тынкован Александр 48 1
Иванов Сергей 171 1
Горяйнов Андрей 44 1
Гуцериев Михаил 107 1
Соколова Наталья 12 1
Эмдин Сергей 67 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 4
Россия - СФО - Новосибирск 1977 2
Россия - Ярославская область 333 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1115 2
Россия - Ивановская область 262 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1470 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1128 2
Россия - Республика Мордовия 390 1
Россия - Саранск 198 1
Россия - Иваново 194 1
Россия - Старый Оскол 54 1
Москва - Comcity - Офисный парк - PPF Real Estate Russia 14 1
Россия - Кировск - Кировская область 305 1
Россия - Калининград 675 1
Украина 3389 1
Россия - Долгопрудный 39 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 1
Индия - Республика 2181 1
Беларусь - Белоруссия 2096 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 1
Казахстан - Республика 2646 1
Прибалтика - Балтия 594 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 1
Испания - Королевство 1258 1
Россия - Курская область 341 1
Россия - Тюмень 498 1
Россия - Омск 631 1
Германия - Федеративная Республика 3664 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 317 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 627 1
ДМС - Добровольное медицинское страхование 58 1
LFL - Like-for-like - сопоставимые продажи 20 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 49 1
Страхование - Страховое дело 43 1
UGC - User-generated content - Пользовательский контент- сайты с пользовательским контентом 17 1
DIY - Do It Yourself - самодельничество или «сделай сам» 54 1
CNews - ZOOM.CNews 1103 1
Harvard Business Review 5 1
MIT Technology Review 4 1
CNews Analytics 1991 2
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 27 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности 6 2
Gartner 2196 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
Nielsen Holdings 80 1
Медиалогия 37 1
VDC Research 6 1
TNS Kantar 3 1
AdIndex 3 1
GfK - ГФК-Русь 119 1
Специалист - Центр компьютерного обучения при МГТУ им. Н.Э.Баумана 2 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 193 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767155, в очереди разбора - 670840.
Создано именных указателей - 46354.
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