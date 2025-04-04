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С 9 часов до 6 секунд: HR Messenger сократил время отклика кандидатам

Lamoda представила успешный кейс автоматизации найма. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Перед Lamoda стояла классическая для ритейла дилемма: как оперативно закрывать сотни вакансий в логистике и курьерской службе, когда 80% откликов оказываются нерелевантными, а HR-специалисты тратят до двух тыс. часов в год на рутинные задачи — от первичного скрининга резюме и проверки документов до координации графика собеседований. В условиях массового подбора для логистики и курьерской службы требовалось не только сократить временные затраты, но и повысить качество коммуникации с кандидатами.

Например, каждый третий представитель линейного персонала начинает рассматривать новое предложение о работе сразу после выхода на новую. Актуальна и проблема скорости отклика: 46% соискателей получают ответ от HR только через неделю, а 18% — вовсе остаются без ответа.

Решение Lamoda включало поэтапное внедрение чат-ботов HR Messenger, которые полностью перестроили процесс найма. HR Messenger — платформа, которая автоматизирует не только подбор персонала, но и последующие процессы: онбординг, адаптацию, внутренние коммуникации и даже exit-интервью.

Суть преобразований заключалась в переосмыслении всей цепочки взаимодействия с кандидатами. Вместо многочасового ожидания ответа соискатели стали получать мгновенную реакцию — время первого контакта сократилось с девяти часов до шести секунд. Но HR Messenger — это не просто «быстрые ответы». Система берет на себя полный цикл коммуникации: от первичного скрининга с помощью интеллектуальных анкет до напоминаний о собеседовании. Для снижения количества неявок кандидатов внедрили систему напоминаний: за несколько часов до собеседования кандидаты получали сообщение с деталями встречи.

Особенность подхода — в сочетании технологичности и человечности. Чат-боты используют дружелюбные сценарии с элементами брендинга Lamoda, что увеличило доверие кандидатов и доведение диалогов до конца в 50-80% случаев. При этом система не заменяет, а усиливает работу рекрутеров: после автоматизированного отсева нерелевантных кандидатов (78% на первых трех вопросах) специалисты получают уже подготовленных и заинтересованных соискателей. Важным аспектом успешной автоматизации стал выбор правильных каналов общения с кандидатами. Исследование HR Messenger показало, что 70% соискателей предпочитают переписку звонкам, поскольку это удобнее и позволяет вернуться к диалогу позже. Оставшиеся 30% выбирают звонки в ситуациях, когда они за рулем или не могут переписываться.

Результаты говорят сами за себя: за полгода конверсия в найме выросла с 17% до 30%, а общий охват составил 16 млн кандидатов. Но главное достижение — изменение качества HR-бренда Lamoda. NPS (индекс лояльности соискателей) вырос с 54 до 82 баллов, что особенно важно в условиях высокой конкуренции за кадры в ритейле.

«Опыт Lamoda демонстрирует новый стандарт работы с персоналом, где технологии не заменяют человеческое взаимодействие, а создают для него оптимальные условия. HR Messenger, ежедневно обрабатывающий десятки тысяч кандидатов, доказывает: современный HR — это симбиоз цифровой эффективности и индивидуального подхода, где скорость обработки откликов и качество коммуникации перестали быть взаимоисключающими понятиями. В условиях растущего дефицита квалифицированных кадров такой подход становится не преимуществом, а необходимостью для компаний, ориентированных на устойчивый рост», — сказал Константин Куница, CEO HR Messenger.

«Сегодня на рынке труда важными факторами становятся скорость контакта с кандидатом, прозрачность процессов найма и вариативность инструментов взаимодействия с целевой аудиторией. При этом важно сохранить tone of voice компании и качество коммуникации. HR Messenger помогает выстроить диалог с кандидатом в фирменном стиле компании, оперативно реагировать на обращения, снижать объем рутинных задач рекрутеров и повышать их продуктивность», — сказала Анастасия Бакакина, руководитель отдела по подбору операционного персонала Lamoda.

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