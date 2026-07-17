Индексная книга (каталог) CNews*
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ping скорость отклика сети
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 165, упоминаний - 165
ping и организации, системы, технологии, персоны:
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
|Долгих Александр 23 2
|Наумов Максим 100 2
|Walker Chris - Уокер Крис 7 2
|Goodnight Jim - Гуднайт Джим 21 2
|Кивокурцев Олег 100 1
|Сытин Дмитрий 60 1
|Rhodes Andy - Роудс Энди 10 1
|Абрамов Никита 15 1
|Wei Wei - Вэй Вэй 2 1
|Горшенин Василий 6 1
|Барков Алексей 37 1
|Агеев Максим 33 1
|Скворцов Алексей 11 1
|Демин Алексей 5 1
|Букреев Алексей 1 1
|Гостев Александр 84 1
|Колесников Александр 27 1
|Степанов Антон 71 1
|Ипатов Вадим 84 1
|Ксенин Алекс 311 1
|Разроев Элдар - Разроев Эльдар 55 1
|Шелястина Елена 15 1
|Ширшов Павел 76 1
|Сорокин Дмитрий 64 1
|Попов Никита 12 1
|Гусев Павел 7 1
|Бахарева Дина 5 1
|Овсянникова Ксения 6 1
|Галимов Максим 33 1
|Журавлев Дмитрий 13 1
|Беляева Татьяна 29 1
|Постных Олег 13 1
|Шадрин Олег 5 1
|Мехоношин Сергей 4 1
|Каушанский Александр 56 1
|Miranda Steve - Миранда Стив 6 1
|Хадина Марина 44 1
|Тятюшев Максим 215 1
|Сизов Леонид 3 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.