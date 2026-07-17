Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

ping скорость отклика сети

ping - скорость отклика сети

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


17.07.2026 «МегаФон» ускорил интернет на родине Александра Невского 1
16.07.2026 «Росчат» становится «МиниКом-PING»: «Информтехника» провела ребрендинг приложения для корпоративных коммуникаций 1
15.07.2026 Компания FirstVDS запустила комплексный сервис мониторинга сайтов 1
15.06.2026 OpenSpeedTest.ru запустил бесплатную альтернативу сложным системам мониторинга ИТ-инфраструктуры 1
28.05.2026 «Яндекс» запустил быструю нейросеть для бизнеса Alice AI LLM Flash 1
28.05.2026 Обновление Multistatus: расширенные возможности мониторинга веб-инфраструктуры 1
26.05.2026 Вышел OLED-монитор AOC Agon PRO AG276UZD с 4K и 240 Гц 1
26.05.2026 Linx Cloud увеличил инфраструктуру облака в два раза 1
06.05.2026 Ideco выпускает версию 22 межсетевого экрана нового поколения Ideco NGFW Novum 1
24.04.2026 Как отечественная ИТ-инфраструктура обеспечила биометрическую революцию в России 1
23.04.2026 «Информтехника» выпустила SDK для встраивания корпоративного мессенджера «МиниКом-PING» в сторонние приложения 1
08.04.2026 В макбуках найдена «бомба замедленного действия». Она незаметно ломает сеть через 50 часов непрерывной работы ОС 1
11.03.2026 Servicepipe внедрила DNS Health Checks для автоматического мониторинга серверов 1
12.12.2025 В России представлен игровой монитор Acer Nitro VG272UW2 1
10.11.2025 Ученые создали «умную» линзу для сетей 6G 1
29.10.2025 Пакистан атакует индийские госструктуры трояном, написанным нейросетью 1
28.10.2025 Новый продукт — Multistatus от «Мультифактор» 1
03.10.2025 Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS? 1
14.08.2025 Интеграция сервиса для внештатников пластичнее собственной разработки: миф или реальность? 1
28.05.2025 Разработчики радикально переделали архитектуру российского «убийцы» Citrix Workspace и Omnissa Horizon 1
16.05.2025 «Корус Консалтинг» расширил возможности платформы «Бустрейд» 1
18.04.2025 Три дня на ответ: эксперты Talantix выяснили, как долго работодатель готов ждать решение соискателя 1
04.04.2025 С 9 часов до 6 секунд: HR Messenger сократил время отклика кандидатам 1
16.12.2024 Новый оттенок победы: игровая мышь Bloody R90 Plus в белой расцветке 1
05.11.2024 Linux, более популярный, чем Ubuntu, превращается в Windows. Он будет следить за пользователями и передавать данные разработчикам 1
08.08.2024 Microsoft без спроса обновила в Windows популярное приложение. Оно медленнее оригинала, а при попытке удалить забирает с собой часть Office 1
24.05.2024 Игровая клавиатура Bloody S98 Naraka с обновленными свитчами 1
15.04.2024 «М.Видео-Эльдорадо»: рост продаж ТВ с большими диагоналями в I квартале 2024 года составил до +118% 1
19.02.2024 D-Link представила новые сервисные маршрутизаторы DSA-2308X и DSA-2208X с портами 10G SFP+ 1
18.12.2023 Обязательное обновление Windows выводит из строя Wi-Fi. Спасения нет 1
27.07.2023 DMTel: билайн лидирует по доступности мобильного интернета в метро Москвы 1
27.02.2023 Бренд Bloody представил проводную мышь W95 Max со сверхбыстрым откликом 1
11.07.2022 Как найти идеальный виртуальный сервер 1
18.05.2022 Чем заменить иностранные ECM 1
24.02.2022 Intel представила производительные процессоры для тонких и легких ноутбуков 1
20.12.2021 Как заменить одним процессором пять или шесть физических компьютеров? 1
25.11.2021 Провайдеры снизят плату за интернет тем, кого обманули со скоростью. Понадобится пройти долгую и унылую процедуру 1

Публикаций - 165, упоминаний - 165

ping и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 17
Google LLC 12690 12
Apple Inc 13156 10
Samsung Electronics 11065 9
Yandex - Яндекс 9216 9
Meta Platforms - Facebook 4621 7
Intel Corporation 12811 7
Microsoft Corporation 25775 6
Telegram Group 2940 6
X Corp - Twitter 2938 5
LG Electronics 3735 5
HP Inc. 5883 5
Dr.Web - Доктор Веб 1294 4
Cisco Systems 5372 4
Huawei 4677 4
9594 4
Oracle Corporation 7074 4
Acer Group - Acer Inc 2776 4
Citrix Systems 868 4
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 4
Ростелеком 10948 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
Dell EMC 5180 3
Lenovo Group 2447 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
AMD - Advanced Micro Devices 4641 3
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 3
SAS Institute 1082 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Haier Group 230 2
GSC Game World - ГСК Игровой мир 102 2
UNICOM U.S. Robotics - USR - USRobotics 94 2
Forcepoint - Websense 140 2
Информтехника ГК - Информтехника и Связь 80 2
Multifactor - Мультифактор 132 2
ГЕРЦ 1 2
NetApp - Network Appliance 667 2
Broadcom - VMware 2610 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 7
Эра HD - Эра ХД 54 3
Композит 99 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Walmart - Wal-Mart Stores 405 2
Почта России ПАО 2370 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 107 1
Центр-инвест КБ 65 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 65 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Glass 49 1
Иль де Ботэ - Ile De Beaute 20 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 49 1
Ак Барс Арена - Казань Арена - футбольный стадион 14 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
Canaccord Genuity 12 1
Сбер - Сбербанк Инвестиции - Сбербанк Инвестор - СберИнвест - СберИнвестор - СберИнвестиции 49 1
Сбер - Сбербанк Волго-Вятский банк 51 1
Белый Ветер 365 1
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова - 30 1
Якитория 6 1
МТСБУ - Моторно транспортное страховое бюро Украины 3 1
Стример НПО 24 1
LVMH Louis Vuitton 34 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 1
Стройкредит АКБ 35 1
Восточный Банк - Юниаструм Банк 55 1
Великий камень - индустриальный парк 3 1
Татнефть - Банк Зенит - Липецккомбанк 14 1
WPP - PBN & PBN+ - PBN H+K Strategies - H+K 1 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
Автодом - МБ РУС - Мерседес-Бенц Рус 37 1
Минск-Арена - Многопрофильный культурно-спортивный комплекс 5 1
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 1
РБПФ - Российский Банк Проектного Финансирования 5 1
Выгода.ру - Vigoda.ru 15 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 2
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 1
ГЦМСИР - Государственный центральный музей современной истории России - Центральный Музей революции СССР 82 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
РНФ - Российский научный фонд 201 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 46
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 30
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 29
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 29
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 24
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 24
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 23
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 20
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 19
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 16
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 16
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 16
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 16
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 16
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 15
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 15
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13248 14
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 14
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 14
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 14
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 13
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 13
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 13
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 13
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22558 12
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 12
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1899 11
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 11
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 11
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 11
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 11
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 11
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 11
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 10
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 10
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 10
Microsoft Windows 16882 21
Linux OS 11533 11
Traceroute - Tracert 7 6
Apple iPhone 6 4861 6
Google Android 15244 5
Apple iTunes Store 1118 5
Microsoft Windows 2000 8678 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 4
Intel Core - Семейство процессоров 1251 4
Microsoft Outlook 1506 4
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 4
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 131 4
Intel Evo 121 3
Intel Iris Graphics - серия дискретных видеокарт 121 3
A4tech Bloody - игровая периферия 81 3
Microsoft Windows 11 827 3
Samsung BD Blu-Ray-плеер 82 3
Google YouTube - Видеохостинг 3002 3
Apple iPad 4012 3
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 3
Apple iOS 8583 3
Apple macOS 2419 3
Microsoft Office 4170 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 3
Intel Project Athena 17 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 3
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 3
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 3
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 107 3
Apple iPod Touch 747 3
Intel Wi-Fi - Intel Wireless 62 3
Intel Core 11 Rocket Lake - Cерия процессоров 86 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
LG OLED - серия телевизоров 98 2
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software - Quake - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 127 2
Linux - Debian GNU 567 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 2
Информтехника ГК - МиниКом-PING - МиниКом-ПИНГ - Росчат - Единое рабочее пространство для сотрудников в офисе и на удаленке 35 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
Долгих Александр 23 2
Наумов Максим 100 2
Walker Chris - Уокер Крис 7 2
Goodnight Jim - Гуднайт Джим 21 2
Кивокурцев Олег 100 1
Сытин Дмитрий 60 1
Rhodes Andy - Роудс Энди 10 1
Абрамов Никита 15 1
Wei Wei - Вэй Вэй 2 1
Горшенин Василий 6 1
Барков Алексей 37 1
Агеев Максим 33 1
Скворцов Алексей 11 1
Демин Алексей 5 1
Букреев Алексей 1 1
Гостев Александр 84 1
Колесников Александр 27 1
Степанов Антон 71 1
Ипатов Вадим 84 1
Ксенин Алекс 311 1
Разроев Элдар - Разроев Эльдар 55 1
Шелястина Елена 15 1
Ширшов Павел 76 1
Сорокин Дмитрий 64 1
Попов Никита 12 1
Гусев Павел 7 1
Бахарева Дина 5 1
Овсянникова Ксения 6 1
Галимов Максим 33 1
Журавлев Дмитрий 13 1
Беляева Татьяна 29 1
Постных Олег 13 1
Шадрин Олег 5 1
Мехоношин Сергей 4 1
Каушанский Александр 56 1
Miranda Steve - Миранда Стив 6 1
Хадина Марина 44 1
Тятюшев Максим 215 1
Сизов Леонид 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 65
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 16
Европа 24964 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 6
Германия - Федеративная Республика 13221 6
Япония 13807 5
Россия - СФО - Новосибирск 4876 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
Украина 7928 5
Земля - планета Солнечной системы 10865 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 4
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 4
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 3
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 3
Азия - Азиатский регион 5920 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
Нидерланды - Амстердам 630 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 3
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 481 3
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 793 2
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 335 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Индия - Bharat 5870 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 2
Испания - Королевство 3840 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 16
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 5
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 5
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 5
Английский язык 7030 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 4
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1591 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 4
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 3
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 3
Blacklist - Чёрный список 713 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 3
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 3
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 3
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 3
heise online - heise security 122 2
USRSupport 18 2
Reddit 398 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 2
Neowin 217 1
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
Мобильные системы 118 1
9to5Mac 70 1
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 1
Phys.org 972 1
SecurityLab - Секьюрити лаб 243 1
Playboy 51 1
NBC Universal Media - NBC Universal Television Group 76 1
EurekAlert 291 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Walt Disney Company - ESPN 56 1
Asahi Shimbun 19 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
РИА Новости 1033 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 1
NYT - The New York Times 1100 1
BleepingComputer - Издание 458 1
23ABC News 183 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
AppleInsider 400 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 4
Gartner - Гартнер 3658 3
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 2
IDC - International Data Corporation 4975 2
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 11 1
Forbes Global 2000 50 1
Aberdeen Group 53 1
Arlington Research 8 1
Opinion Matters 7 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Markets&Markets Research 113 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
CNews Инновация года - награда 155 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
Сколтех - Центр Фотоники, фотонных технологий и квантовых материалов - Лаборатория интегральной фотоники Сколтеха 14 1
UniSA - University of South Australia - Университет Южной Австралии - Южно-Австралийский университет 1 1
University of Surrey - Университет Суррея - Battersea College of Technology 29 1
Brunel University London - Лондонский университет Брунеля 7 1
МТИ - Московский технологический институт - МосТех ОАНО ВО 9 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 27 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 32 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
NASCAR - National Association of Stock Car Auto Racing - Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей 32 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
Black Hat - Конференция 120 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще