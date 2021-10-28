TelecomDaily: В метро Петербурга лидирует билайн

Аналитическое агентство TelecomDaily провело исследование качества мобильной связи в петербургском метро. На первом месте по ряду ключевых показателей — доступность сети, средняя скорость передачи данных, уровень ping — оказался билайн.



Метро — один из главных видов транспорта в Петербурге, которым ежедневно пользуются более 2,5 млн. человек. Многие из них по дороге совершают звонки или выходят в интернет с мобильных устройств, поэтому качество связи в подземке должно отвечать современным требованиям.

Аналитическое агентство TelecomDaily протестировало работу сетей сотовых операторов на пяти ветках петербургского метрополитена. Используя методику Минкомсвязи, специалисты провели замеры на всём протяжении следования поездов, в том числе и в тоннелях. Результаты исследования позволяют говорить о лидерстве билайн по ряду основных показателей.

В первую очередь, оператор продемонстрировал самую высокую доступность мобильного интернета. Средняя доступность сервиса билайн составила 90% - это лучший результат среди всех операторов. На некоторых линиях доступность сервиса достигла 100%. Высоких результатов удалось достичь благодаря работам по расширению и улучшению качества сети, которые компания провела в этом году. Теперь клиенты билайн могут разговаривать и выходить в интернет во всех тоннелях красной, синей, оранжевой линии, а также на зеленой линии от станции «Рыбацкое» до станции «Приморская».

Специалисты зафиксировали на большинстве линий 100%-ную доступность скоростной сети 4G от билайн

Специалисты зафиксировали на большинстве линий, где действует сервис билайн, 100%-ную доступность скоростной сети 4G, позволяющую клиентам слушать музыку в высоком качестве и смотреть видео онлайн даже в вагонах метро.

Исследование свидетельствует о лидерстве оператора и по средним скоростям мобильного интернета. Это один из важнейших критериев качества: необходимая скорость должна обеспечиваться на всем протяжении пути, чтобы абоненты могли пользоваться нужными услугами без перебоев. Итоговая средняя скорость в петербургском метро составила у билайн 42 Мбит/сек на скачивание данных, а на отправку – 12,6 Мбит/сек.

Также у билайн зафиксирован лучший средний ping (время отклика сети), который составил 63 миллисекунды. Уровень ping важен для онлайн-игр, биржевой торговли и других сервисов, где моментальный отклик играет принципиальное значение.

«Мы хотим дать нашим клиентам возможность пользоваться нужными им сервисами в любой момент и в любом месте, в том числе и в метро. Поэтому сделали покрытие в петербургской подземке непрерывным, а предоставляемые сервисы — соответствующими современным требованиям. Например, сеть уже готова к апгрейду до стандарта 5G, запущена технология VoLTE, обеспечивающая высокое качество передачи голоса. Мы видим, что клиенты оценили новые возможности – с момента запуска строительства мобильный трафик вырос уже в несколько раз», - комментирует Дмитрий Глотов, директор региона Запад компании «ВымпелКом» (ТМ билайн).