Получите все материалы CNews по ключевому слову
VoLTE Voice over LTE Voice over Long Term Evolution Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS)
VoLTE (Voice over LTE) - современная технология передачи голосовых данных через интернет 4G, которая обеспечивает более высокое качество передачи речи по сравнению с сетями 2G и 3G, позволяет практически мгновенно дозваниваться до собеседника и пользоваться мобильным интернетом одновременно со звонком.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|05.12.2025
|
Трафик VoLTE в Московском метрополитене вырос на 38% с августа 2025 года
лее активный рост пришелся на сентябрь – всего за месяц пассажиры стали звонить на 30% больше. Рост VoLTE в Московском метрополитене с начала года среди абонентов Т2 – 62%. При этом соотношение
|20.10.2025
|
Технологии VoWiFi и VoLTE теперь доступны столичным абонентам «Ростелекома»
асширяет доступ абонентов мобильной связи к технологиям Voice over Wi-Fi (VoWiFi) и Voice over LTE (VoLTE). С 1 октября 2025 г. оба современных стандарта связи работают в Москве и Московской об
|03.09.2025
|
VoLTE-связь Билайна теперь доступна клиентам в роуминге в Германии и Австралии
Билайн снова расширил зону предоставления услуг VoLTE (Voice over LTE) для клиентов в роуминге. Теперь высококачественная голосовая связь дос
|18.07.2025
|
Т2 запустила международный VoLTE в новых регионах Европы и Азии
T2, российский оператор мобильной связи, расширил зону действия роуминга VoLTE еще на три зоны: Швейцарию, Исландию и Макао – специальный административный район на юг
|01.07.2025
|
Международный роуминг Т2 VoLTE заработал в Китае, Вьетнаме, Австралии и Сингапуре
T2, российский оператор мобильной связи, подписал соглашения с китайским и вьетнамским операторами о работе международного роуминга VoLTE от Т2, а также расширил возможности звонков по сети 4G в Австралии и Сингапуре. Вызовы через VoLTE из-за границы тарифицируются по обычным роуминговым условиям и не расходуют пакет
|20.05.2025
|
«Билайн» запускает VoLTE-роуминг
Клиенты «Билайн» получили возможность пользоваться технологией VoLTE (Voice over LTE) за пределами России. Теперь высококачественная голосовая связь доступн
|16.05.2025
|
«Ростелеком» расширяет доступность VoLTE в российских регионах
манской и Ростовской областях, республиках Тыва и Хакасия, получили доступ к услуге Voice over LTE (VoLTE) — передаче голоса в HD (HD Voice) и мгновенному дозвону в сети 4G. Теперь клиенты комп
|26.03.2025
|
«Ростелеком» обеспечил мгновенный дозвон до абонента в сети 4G
ных предложений бесплатно. Возможность совершать вызовы с использованием технологии Voice over LTE (VoLTE) появилась в 17 регионах страны. Технология позволяет абонентам одновременно разговарив
|28.01.2025
|
Аналитика МТС: на технологии звонков в интернете приходится почти половина голосового трафика
ьной сети технологий передачи голоса через интернет в 2024 г. – общая доля голосового трафика через VoLTE (голос через 4G интернет) и VoWiFi (голос через Wi-Fi) выросла к концу 2024 г. в общем
|15.01.2025
|
В Бурятии растет популярность цифровых звонков
Жители Бурятии стали чаще звонить с помощью технологии VoLTE (Voice over LTE) – цифровые телефонные разговоры составляют 72% от всех звонков в регио
|28.12.2024
|
Активное развитие технологий VoLTE и VoWiFi: рост числа пользователей и улучшение качества связи
этом есть доступный Wi-Fi) среди своих клиентов — ежемесячная база пользователей B2C-сегмента год к году выросла на 60%, а прирост базы достиг 39% год к году. В свою очередь, количество пользователей VoLTE (технология, обеспечивающая высокое качество голосовых вызовов, создает так называемый «эффект присутствия», делая звук четче и яснее, и позволяет дозваниваться быстрее) год к году выросл
|13.12.2024
|
T2 реализовал VoLTE во всех регионах присутствия за три месяца
T2, российский оператор мобильной связи, в кратчайшие сроки внедрил технологию VoLTE во всех регионах присутствия. За три месяца компания смогла развернуть услугу в 69 реги
|09.12.2024
|
T2 запустила VoLTE в Волгоградской области на российском оборудовании
T2, российский оператор мобильной связи, запустил технологию Voice over LTE (VoLTE) в Волгоградской области с применением решений российского разработчика НТЦ «Протей». С
|04.12.2024
|
В Санкт-Петербурге и Ленобласти стали в полтора раза чаще звонить через интернет
т-Петербурге и Ленинградской области с начала 2024 г. Жители стали чаще звонить с помощью технологи VoLTE (Voice Over LTE) — доля цифровых звонков выросла в 1,5 раза и достигла 60% от всех вызо
|20.11.2024
|
«МегаФон»: голос красноярцев уходит в цифру
Жители Красноярского края стали чаще звонить с помощью технологии VoLTE (Voice over LTE) – цифровые телефонные разговоры составляют 78% от всех звонков в регио
|23.10.2024
|
Клиенты Т2 в Краснодарском крае и Адыгее получили доступ к VoLTE
ператор Т2 внедрил на территории Краснодарского края и Республики Адыгеи технологию Voice over LTE (VoLTE), позволяющую расширить возможности сети 4G. В течение октября специалисты компании пос
|22.10.2024
|
Т2 запустила VoLTE в Ростовской области
T2, российский оператор мобильной связи, запустил в Ростовской области технологию Voice over LTE (VoLTE), позволяющую совершать звонки в сети 4G. Благодаря сервису клиенты компании могут мгно
|22.10.2024
|
T2 запускает технологию VoLTE на отечественном оборудовании
T2, российский оператор мобильной связи, запустил технологию Voice over LTE (VoLTE) в 23 регионах присутствия, в восьми из них сервис реализован с применением решений рос
|09.10.2024
|
«МегаФон»: голос томичей уходит в цифру
Жители Томской области стали чаще звонить с помощью технологии VoLTE (Voice over LTE) – цифровые телефонные разговоры составляют 77% от всех звонков в регио
|25.09.2024
|
Абоненты «МегаФона» в Туве переходят на цифровые звонки
Жители Тувы стали чаще звонить с помощью технологии VoLTE (Voice over LTE) – цифровые телефонные разговоры составляют 75% от всех звонков в респу
|28.08.2024
|
МТС запустила на всей сети технологию качественной передачи речи VoLTE
МТС объявила о развертывании на всей сети технологии высококачественной передачи голоса VoLTE (Voice over LTE) в федеральном масштабе – с запуском VoLTE в Нижегородской облас
|13.08.2024
|
Смартфоны с поддержкой цифровых звонков есть у 97% югорчан
Доля звонков с использованием технологии VoLTE (Voice over LTE) в Ханты-Мансийском автономном округе увеличилась до 72%. Вырос и ежеме
|27.06.2024
|
билайн развернул VoLTE на всю федеральную сеть
ПАО «ВымпелКом» (бренд билайн) запустил технологию VoLTE (Voice over LTE) во всех регионах присутствия в России. В настоящий момент доля VoLT
|27.06.2024
|
«Билайн» развернул VoLTE на всю федеральную сеть
ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») запустил технологию VoLTE (Voice over LTE) во всех регионах присутствия в России. Об этом CNews сообщили представ
|20.06.2024
|
В Удмуртии вырос интерес к цифровым звонкам
В Удмуртии доля звонков с использованием технологии VoLTE достигла 68%, увеличившись за год более чем на 12 процентных пунктов. Сегодня голосовые вызовы в сети LTE совершает каждый второй абонент в регионе. К таким выводам пришли специалисты «Ме
|01.03.2024
|
В селах и деревнях Саратовской области стали чаще разговаривать в сети LTE
современные технологии. С начала года 49% разговоров селян прошли через 4G с использованием сервиса VoLTE (Voice over LTE). Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Лидирует по проникно
|27.02.2024
|
Более половины звонков в Воронежской области стали цифровыми
Доля звонков с использованием технологии VoLTE (Voice over LTE) в Воронежской области увеличилась до 55%. Вырос и ежемесячный объем ци
|26.01.2024
|
Цифровые звонки в Петербурге поставили новый рекорд
Доля звонков с использованием технологии VoLTE в Санкт-Петербурге и Ленинградской области составила 71% – это на 30% больше, чем в 202
|01.12.2023
|
Использование VoLTE составляет треть от всего голосового трафика в сети билайна
Популярность VoLTE и количество пользователей VoWiFi в сети билайна продолжает расти, доля VoLTE теперь составляет треть от всего голосового трафика. Большинство устройств с 4G поддерживают VoLTE<
|27.11.2023
|
Аналитика МТС: в 2023 году россияне стали в полтора раза чаще звонить в сетях LTE
а, проанализировала объем переданного голосового трафика в своей сети в России на основе технологии VoLTE (передача голоса через интернет в сетях LTE) за девять месяцев 2023 г. в сравнении с те
|14.11.2023
|
Каждый третий звонок в Волгоградской области совершается через мобильный интернет
та при совершении голосовых вызовов с начала 2023 г. Доля звонков, выполняемых с помощью технологии VoLTE (Voice Over LTE), выросла до 35% от общего голосового трафика в регионе. Об этом CNews
|09.10.2023
|
МТС в Брянской области запустила VoLTE в пяти малых и отдаленных селах
ласти голосовую связь нового поколения, которая позволит осуществлять звонки по сети 4G. Технология VoLTE (Voice Over LTE) позволит брянцам одновременно звонить и пользоваться интернетом, а так
|28.06.2023
|
МТС запустила VoLTE в трех селах Брянской области и усилила связь на подъезде к Брянску
стила голосовую связь нового поколения, которая позволит осуществлять звонки по сети 4G. Технология VoLTE (Voice Over LTE) позволит жителям этих мест одновременно звонить и пользоваться интерне
|13.03.2023
|
МТС запустила в Волгоградской области звонки через интернет
ую связь нового поколения, которая позволит волгоградцам осуществлять звонки по сети 4G. Технология VoLTE (Voice Over LTE) позволит волгоградским пользователям одновременно звонить и пользовать
|27.02.2023
|
Жители Карелии стали чаще совершать звонки с помощью мобильного интернета
МТС объявляет о росте спроса на звонки с помощью мобильного интернета в Республике Карелия. За 2022 г/ количество пользователей технологией VoLTE, позволяющей совершать голосовые вызовы через сеть LTE, увеличилось более чем на 70%. Об этом CNews сообщили представители МТС. Технология VoLTE обеспечивает более быстрое соединен
|23.01.2023
|
«Мегафон»: мобильный трафик VoLTE в Москве и области достиг исторического максимума
Доля звонков с использованием технологии VoLTE в Москве и Московской области достигла 75%. Сегодня голосовые вызовы в сети LTE соверша
|01.07.2022
|
«Мегафон» признан лидером по развитию VoLTE в России
«Мегафон» лидирует по развитию технологии Voice over LTE (VoLTE) в России, следует из исследования отраслевого агентства Telecom Daily. Технология на с
|10.02.2022
|
«Мегафон» запустил VoLTE в международном роуминге
Абоненты «Мегафона» смогут совершать звонки из-за рубежа с использованием технологии VoLTE. Услуга уже доступна в Эстонии, до конца года планируется запуск в США, Канаде, Корее,
|12.08.2021
|
«Мегафон» запустил федеральную сеть VoLTE
Мобильный оператор «Мегафон» запустил технологию Voice over LTE (VoLTE) на федеральном уровне. По прогнозам компании новым стандартом голосовой связи в скором
|04.03.2021
|
China Mobile и Huawei выпустили решение 5G New Calling
На саммите VoLTE Pro в рамках Всемирного мобильного конгресса в Шанхае корпорации China Mobile и Huawei
VoLTE и организации, системы, технологии, персоны:
|Симаткина Светлана 58 44
|Ким Андрей 51 39
|Никитин Олег 58 29
|Оловянников Дмитрий 70 29
|Трофимчук Денис 53 24
|Югай Виктор 62 23
|Малахов Марк 28 21
|Беззубкин Игорь 39 21
|Мелихов Дмитрий 57 19
|Занько Мария 52 19
|Женихов Алексей 59 18
|Степанова Олеся 29 18
|Матвиенко Роман 33 17
|Идегел Монгуш 20 15
|Токаренко Максим 47 14
|Бирюков Олег 38 13
|Распопин Николай 42 12
|Челышев Илья 36 12
|Мамедова Мария 33 12
|Медведев Владислав 61 11
|Лебедева Алла 28 11
|Евлоев Мурад 52 11
|Машин Дмитрий 21 10
|Лихобабин Сергей 23 10
|Фомин Павел 50 10
|Куликов Роман 31 10
|Иваницкая Юлия 34 10
|Русинов Михаил 52 10
|Тимонин Сергей 45 10
|Лосев Станислав 40 10
|Некрасова Наталья 16 10
|Воронин Иван 14 10
|Орловский Виктор 402 10
|Шоржин Валерий 64 9
|Калашникова Людмила 27 9
|Ширяева Олеся 18 9
|Насруллаев Магомед 51 9
|Поляков Дмитрий 51 8
|Соловьев Александр 110 8
|Михайлов Алексей 106 8
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1422564, в очереди разбора - 726550.
Создано именных указателей - 191139.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.