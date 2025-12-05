VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS)

Трафик VoLTE в Московском метрополитене вырос на 38% с августа 2025 года лее активный рост пришелся на сентябрь – всего за месяц пассажиры стали звонить на 30% больше. Рост VoLTE в Московском метрополитене с начала года среди абонентов Т2 – 62%. При этом соотношение

Технологии VoWiFi и VoLTE теперь доступны столичным абонентам «Ростелекома» асширяет доступ абонентов мобильной связи к технологиям Voice over Wi-Fi (VoWiFi) и Voice over LTE (VoLTE). С 1 октября 2025 г. оба современных стандарта связи работают в Москве и Московской об

VoLTE-связь Билайна теперь доступна клиентам в роуминге в Германии и Австралии Билайн снова расширил зону предоставления услуг VoLTE (Voice over LTE) для клиентов в роуминге. Теперь высококачественная голосовая связь дос

Т2 запустила международный VoLTE в новых регионах Европы и Азии T2, российский оператор мобильной связи, расширил зону действия роуминга VoLTE еще на три зоны: Швейцарию, Исландию и Макао – специальный административный район на юг

Международный роуминг Т2 VoLTE заработал в Китае, Вьетнаме, Австралии и Сингапуре T2, российский оператор мобильной связи, подписал соглашения с китайским и вьетнамским операторами о работе международного роуминга VoLTE от Т2, а также расширил возможности звонков по сети 4G в Австралии и Сингапуре. Вызовы через VoLTE из-за границы тарифицируются по обычным роуминговым условиям и не расходуют пакет

«Билайн» запускает VoLTE-роуминг Клиенты «Билайн» получили возможность пользоваться технологией VoLTE (Voice over LTE) за пределами России. Теперь высококачественная голосовая связь доступн

«Ростелеком» расширяет доступность VoLTE в российских регионах манской и Ростовской областях, республиках Тыва и Хакасия, получили доступ к услуге Voice over LTE (VoLTE) — передаче голоса в HD (HD Voice) и мгновенному дозвону в сети 4G. Теперь клиенты комп

«Ростелеком» обеспечил мгновенный дозвон до абонента в сети 4G ных предложений бесплатно. Возможность совершать вызовы с использованием технологии Voice over LTE (VoLTE) появилась в 17 регионах страны. Технология позволяет абонентам одновременно разговарив

Аналитика МТС: на технологии звонков в интернете приходится почти половина голосового трафика ьной сети технологий передачи голоса через интернет в 2024 г. – общая доля голосового трафика через VoLTE (голос через 4G интернет) и VoWiFi (голос через Wi-Fi) выросла к концу 2024 г. в общем

В Бурятии растет популярность цифровых звонков Жители Бурятии стали чаще звонить с помощью технологии VoLTE (Voice over LTE) – цифровые телефонные разговоры составляют 72% от всех звонков в регио

Активное развитие технологий VoLTE и VoWiFi: рост числа пользователей и улучшение качества связи этом есть доступный Wi-Fi) среди своих клиентов — ежемесячная база пользователей B2C-сегмента год к году выросла на 60%, а прирост базы достиг 39% год к году. В свою очередь, количество пользователей VoLTE (технология, обеспечивающая высокое качество голосовых вызовов, создает так называемый «эффект присутствия», делая звук четче и яснее, и позволяет дозваниваться быстрее) год к году выросл

T2 реализовал VoLTE во всех регионах присутствия за три месяца T2, российский оператор мобильной связи, в кратчайшие сроки внедрил технологию VoLTE во всех регионах присутствия. За три месяца компания смогла развернуть услугу в 69 реги

T2 запустила VoLTE в Волгоградской области на российском оборудовании T2, российский оператор мобильной связи, запустил технологию Voice over LTE (VoLTE) в Волгоградской области с применением решений российского разработчика НТЦ «Протей». С

В Санкт-Петербурге и Ленобласти стали в полтора раза чаще звонить через интернет т-Петербурге и Ленинградской области с начала 2024 г. Жители стали чаще звонить с помощью технологи VoLTE (Voice Over LTE) — доля цифровых звонков выросла в 1,5 раза и достигла 60% от всех вызо

«МегаФон»: голос красноярцев уходит в цифру Жители Красноярского края стали чаще звонить с помощью технологии VoLTE (Voice over LTE) – цифровые телефонные разговоры составляют 78% от всех звонков в регио

Клиенты Т2 в Краснодарском крае и Адыгее получили доступ к VoLTE ператор Т2 внедрил на территории Краснодарского края и Республики Адыгеи технологию Voice over LTE (VoLTE), позволяющую расширить возможности сети 4G. В течение октября специалисты компании пос

Т2 запустила VoLTE в Ростовской области T2, российский оператор мобильной связи, запустил в Ростовской области технологию Voice over LTE (VoLTE), позволяющую совершать звонки в сети 4G. Благодаря сервису клиенты компании могут мгно

T2 запускает технологию VoLTE на отечественном оборудовании T2, российский оператор мобильной связи, запустил технологию Voice over LTE (VoLTE) в 23 регионах присутствия, в восьми из них сервис реализован с применением решений рос

«МегаФон»: голос томичей уходит в цифру Жители Томской области стали чаще звонить с помощью технологии VoLTE (Voice over LTE) – цифровые телефонные разговоры составляют 77% от всех звонков в регио

Абоненты «МегаФона» в Туве переходят на цифровые звонки Жители Тувы стали чаще звонить с помощью технологии VoLTE (Voice over LTE) – цифровые телефонные разговоры составляют 75% от всех звонков в респу

МТС запустила на всей сети технологию качественной передачи речи VoLTE МТС объявила о развертывании на всей сети технологии высококачественной передачи голоса VoLTE (Voice over LTE) в федеральном масштабе – с запуском VoLTE в Нижегородской облас

Смартфоны с поддержкой цифровых звонков есть у 97% югорчан Доля звонков с использованием технологии VoLTE (Voice over LTE) в Ханты-Мансийском автономном округе увеличилась до 72%. Вырос и ежеме

билайн развернул VoLTE на всю федеральную сеть ПАО «ВымпелКом» (бренд билайн) запустил технологию VoLTE (Voice over LTE) во всех регионах присутствия в России. В настоящий момент доля VoLT

«Билайн» развернул VoLTE на всю федеральную сеть ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») запустил технологию VoLTE (Voice over LTE) во всех регионах присутствия в России. Об этом CNews сообщили представ

В Удмуртии вырос интерес к цифровым звонкам В Удмуртии доля звонков с использованием технологии VoLTE достигла 68%, увеличившись за год более чем на 12 процентных пунктов. Сегодня голосовые вызовы в сети LTE совершает каждый второй абонент в регионе. К таким выводам пришли специалисты «Ме

В селах и деревнях Саратовской области стали чаще разговаривать в сети LTE современные технологии. С начала года 49% разговоров селян прошли через 4G с использованием сервиса VoLTE (Voice over LTE). Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Лидирует по проникно

Более половины звонков в Воронежской области стали цифровыми Доля звонков с использованием технологии VoLTE (Voice over LTE) в Воронежской области увеличилась до 55%. Вырос и ежемесячный объем ци

Цифровые звонки в Петербурге поставили новый рекорд Доля звонков с использованием технологии VoLTE в Санкт-Петербурге и Ленинградской области составила 71% – это на 30% больше, чем в 202

Использование VoLTE составляет треть от всего голосового трафика в сети билайна Популярность VoLTE и количество пользователей VoWiFi в сети билайна продолжает расти, доля VoLTE теперь составляет треть от всего голосового трафика. Большинство устройств с 4G поддерживают VoLTE<

Аналитика МТС: в 2023 году россияне стали в полтора раза чаще звонить в сетях LTE а, проанализировала объем переданного голосового трафика в своей сети в России на основе технологии VoLTE (передача голоса через интернет в сетях LTE) за девять месяцев 2023 г. в сравнении с те

Каждый третий звонок в Волгоградской области совершается через мобильный интернет та при совершении голосовых вызовов с начала 2023 г. Доля звонков, выполняемых с помощью технологии VoLTE (Voice Over LTE), выросла до 35% от общего голосового трафика в регионе. Об этом CNews

МТС в Брянской области запустила VoLTE в пяти малых и отдаленных селах ласти голосовую связь нового поколения, которая позволит осуществлять звонки по сети 4G. Технология VoLTE (Voice Over LTE) позволит брянцам одновременно звонить и пользоваться интернетом, а так

МТС запустила VoLTE в трех селах Брянской области и усилила связь на подъезде к Брянску стила голосовую связь нового поколения, которая позволит осуществлять звонки по сети 4G. Технология VoLTE (Voice Over LTE) позволит жителям этих мест одновременно звонить и пользоваться интерне

МТС запустила в Волгоградской области звонки через интернет ую связь нового поколения, которая позволит волгоградцам осуществлять звонки по сети 4G. Технология VoLTE (Voice Over LTE) позволит волгоградским пользователям одновременно звонить и пользовать

Жители Карелии стали чаще совершать звонки с помощью мобильного интернета МТС объявляет о росте спроса на звонки с помощью мобильного интернета в Республике Карелия. За 2022 г/ количество пользователей технологией VoLTE, позволяющей совершать голосовые вызовы через сеть LTE, увеличилось более чем на 70%. Об этом CNews сообщили представители МТС. Технология VoLTE обеспечивает более быстрое соединен

«Мегафон»: мобильный трафик VoLTE в Москве и области достиг исторического максимума Доля звонков с использованием технологии VoLTE в Москве и Московской области достигла 75%. Сегодня голосовые вызовы в сети LTE соверша

«Мегафон» признан лидером по развитию VoLTE в России «Мегафон» лидирует по развитию технологии Voice over LTE (VoLTE) в России, следует из исследования отраслевого агентства Telecom Daily. Технология на с

«Мегафон» запустил VoLTE в международном роуминге Абоненты «Мегафона» смогут совершать звонки из-за рубежа с использованием технологии VoLTE. Услуга уже доступна в Эстонии, до конца года планируется запуск в США, Канаде, Корее,

«Мегафон» запустил федеральную сеть VoLTE Мобильный оператор «Мегафон» запустил технологию Voice over LTE (VoLTE) на федеральном уровне. По прогнозам компании новым стандартом голосовой связи в скором