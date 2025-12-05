Разделы

VoLTE Voice over LTE Voice over Long Term Evolution Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS)

VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS)

VoLTE (Voice over LTE) - современная технология передачи голосовых данных через интернет 4G, которая обеспечивает более высокое качество передачи речи по сравнению с сетями 2G и 3G, позволяет практически мгновенно дозваниваться до собеседника и пользоваться мобильным интернетом одновременно со звонком.

СОБЫТИЯ

05.12.2025 Трафик VoLTE в Московском метрополитене вырос на 38% с августа 2025 года

лее активный рост пришелся на сентябрь – всего за месяц пассажиры стали звонить на 30% больше. Рост VoLTE в Московском метрополитене с начала года среди абонентов Т2 – 62%. При этом соотношение
20.10.2025 Технологии VoWiFi и VoLTE теперь доступны столичным абонентам «Ростелекома»

асширяет доступ абонентов мобильной связи к технологиям Voice over Wi-Fi (VoWiFi) и Voice over LTE (VoLTE). С 1 октября 2025 г. оба современных стандарта связи работают в Москве и Московской об
03.09.2025 VoLTE-связь Билайна теперь доступна клиентам в роуминге в Германии и Австралии

Билайн снова расширил зону предоставления услуг VoLTE (Voice over LTE) для клиентов в роуминге. Теперь высококачественная голосовая связь дос
18.07.2025 Т2 запустила международный VoLTE в новых регионах Европы и Азии

T2, российский оператор мобильной связи, расширил зону действия роуминга VoLTE еще на три зоны: Швейцарию, Исландию и Макао – специальный административный район на юг
01.07.2025 Международный роуминг Т2 VoLTE заработал в Китае, Вьетнаме, Австралии и Сингапуре

T2, российский оператор мобильной связи, подписал соглашения с китайским и вьетнамским операторами о работе международного роуминга VoLTE от Т2, а также расширил возможности звонков по сети 4G в Австралии и Сингапуре. Вызовы через VoLTE из-за границы тарифицируются по обычным роуминговым условиям и не расходуют пакет
20.05.2025 «Билайн» запускает VoLTE-роуминг

Клиенты «Билайн» получили возможность пользоваться технологией VoLTE (Voice over LTE) за пределами России. Теперь высококачественная голосовая связь доступн
16.05.2025 «Ростелеком» расширяет доступность VoLTE в российских регионах

манской и Ростовской областях, республиках Тыва и Хакасия, получили доступ к услуге Voice over LTE (VoLTE) — передаче голоса в HD (HD Voice) и мгновенному дозвону в сети 4G. Теперь клиенты комп
26.03.2025 «Ростелеком» обеспечил мгновенный дозвон до абонента в сети 4G

ных предложений бесплатно. Возможность совершать вызовы с использованием технологии Voice over LTE (VoLTE) появилась в 17 регионах страны. Технология позволяет абонентам одновременно разговарив
28.01.2025 Аналитика МТС: на технологии звонков в интернете приходится почти половина голосового трафика

ьной сети технологий передачи голоса через интернет в 2024 г. – общая доля голосового трафика через VoLTE (голос через 4G интернет) и VoWiFi (голос через Wi-Fi) выросла к концу 2024 г. в общем

15.01.2025 В Бурятии растет популярность цифровых звонков

Жители Бурятии стали чаще звонить с помощью технологии VoLTE (Voice over LTE) – цифровые телефонные разговоры составляют 72% от всех звонков в регио
28.12.2024 Активное развитие технологий VoLTE и VoWiFi: рост числа пользователей и улучшение качества связи

этом есть доступный Wi-Fi) среди своих клиентов — ежемесячная база пользователей B2C-сегмента год к году выросла на 60%, а прирост базы достиг 39% год к году. В свою очередь, количество пользователей VoLTE (технология, обеспечивающая высокое качество голосовых вызовов, создает так называемый «эффект присутствия», делая звук четче и яснее, и позволяет дозваниваться быстрее) год к году выросл
13.12.2024 T2 реализовал VoLTE во всех регионах присутствия за три месяца

T2, российский оператор мобильной связи, в кратчайшие сроки внедрил технологию VoLTE во всех регионах присутствия. За три месяца компания смогла развернуть услугу в 69 реги
09.12.2024 T2 запустила VoLTE в Волгоградской области на российском оборудовании

T2, российский оператор мобильной связи, запустил технологию Voice over LTE (VoLTE) в Волгоградской области с применением решений российского разработчика НТЦ «Протей». С
04.12.2024 В Санкт-Петербурге и Ленобласти стали в полтора раза чаще звонить через интернет

т-Петербурге и Ленинградской области с начала 2024 г. Жители стали чаще звонить с помощью технологи VoLTE (Voice Over LTE) — доля цифровых звонков выросла в 1,5 раза и достигла 60% от всех вызо
20.11.2024 «МегаФон»: голос красноярцев уходит в цифру

Жители Красноярского края стали чаще звонить с помощью технологии VoLTE (Voice over LTE) – цифровые телефонные разговоры составляют 78% от всех звонков в регио
23.10.2024 Клиенты Т2 в Краснодарском крае и Адыгее получили доступ к VoLTE

ператор Т2 внедрил на территории Краснодарского края и Республики Адыгеи технологию Voice over LTE (VoLTE), позволяющую расширить возможности сети 4G. В течение октября специалисты компании пос
22.10.2024 Т2 запустила VoLTE в Ростовской области

T2, российский оператор мобильной связи, запустил в Ростовской области технологию Voice over LTE (VoLTE), позволяющую совершать звонки в сети 4G. Благодаря сервису клиенты компании могут мгно
22.10.2024 T2 запускает технологию VoLTE на отечественном оборудовании

T2, российский оператор мобильной связи, запустил технологию Voice over LTE (VoLTE) в 23 регионах присутствия, в восьми из них сервис реализован с применением решений рос
09.10.2024 «МегаФон»: голос томичей уходит в цифру

Жители Томской области стали чаще звонить с помощью технологии VoLTE (Voice over LTE) – цифровые телефонные разговоры составляют 77% от всех звонков в регио
25.09.2024 Абоненты «МегаФона» в Туве переходят на цифровые звонки

Жители Тувы стали чаще звонить с помощью технологии VoLTE (Voice over LTE) – цифровые телефонные разговоры составляют 75% от всех звонков в респу
28.08.2024 МТС запустила на всей сети технологию качественной передачи речи VoLTE

МТС объявила о развертывании на всей сети технологии высококачественной передачи голоса VoLTE (Voice over LTE) в федеральном масштабе – с запуском VoLTE в Нижегородской облас
13.08.2024 Смартфоны с поддержкой цифровых звонков есть у 97% югорчан

Доля звонков с использованием технологии VoLTE (Voice over LTE) в Ханты-Мансийском автономном округе увеличилась до 72%. Вырос и ежеме
27.06.2024 билайн развернул VoLTE на всю федеральную сеть

ПАО «ВымпелКом» (бренд билайн) запустил технологию VoLTE (Voice over LTE) во всех регионах присутствия в России. В настоящий момент доля VoLT
27.06.2024 «Билайн» развернул VoLTE на всю федеральную сеть

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») запустил технологию VoLTE (Voice over LTE) во всех регионах присутствия в России. Об этом CNews сообщили представ
20.06.2024 В Удмуртии вырос интерес к цифровым звонкам

В Удмуртии доля звонков с использованием технологии VoLTE достигла 68%, увеличившись за год более чем на 12 процентных пунктов. Сегодня голосовые вызовы в сети LTE совершает каждый второй абонент в регионе. К таким выводам пришли специалисты «Ме
01.03.2024 В селах и деревнях Саратовской области стали чаще разговаривать в сети LTE

современные технологии. С начала года 49% разговоров селян прошли через 4G с использованием сервиса VoLTE (Voice over LTE). Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Лидирует по проникно
27.02.2024 Более половины звонков в Воронежской области стали цифровыми

Доля звонков с использованием технологии VoLTE (Voice over LTE) в Воронежской области увеличилась до 55%. Вырос и ежемесячный объем ци
26.01.2024 Цифровые звонки в Петербурге поставили новый рекорд

Доля звонков с использованием технологии VoLTE в Санкт-Петербурге и Ленинградской области составила 71% – это на 30% больше, чем в 202
01.12.2023 Использование VoLTE составляет треть от всего голосового трафика в сети билайна

Популярность VoLTE и количество пользователей VoWiFi в сети билайна продолжает расти, доля VoLTE теперь составляет треть от всего голосового трафика. Большинство устройств с 4G поддерживают VoLTE<
27.11.2023 Аналитика МТС: в 2023 году россияне стали в полтора раза чаще звонить в сетях LTE

а, проанализировала объем переданного голосового трафика в своей сети в России на основе технологии VoLTE (передача голоса через интернет в сетях LTE) за девять месяцев 2023 г. в сравнении с те
14.11.2023 Каждый третий звонок в Волгоградской области совершается через мобильный интернет

та при совершении голосовых вызовов с начала 2023 г. Доля звонков, выполняемых с помощью технологии VoLTE (Voice Over LTE), выросла до 35% от общего голосового трафика в регионе. Об этом CNews

09.10.2023 МТС в Брянской области запустила VoLTE в пяти малых и отдаленных селах 

ласти голосовую связь нового поколения, которая позволит осуществлять звонки по сети 4G. Технология VoLTE (Voice Over LTE) позволит брянцам одновременно звонить и пользоваться интернетом, а так
28.06.2023 МТС запустила VoLTE в трех селах Брянской области и усилила связь на подъезде к Брянску

стила голосовую связь нового поколения, которая позволит осуществлять звонки по сети 4G. Технология VoLTE (Voice Over LTE) позволит жителям этих мест одновременно звонить и пользоваться интерне
13.03.2023 МТС запустила в Волгоградской области звонки через интернет

ую связь нового поколения, которая позволит волгоградцам осуществлять звонки по сети 4G. Технология VoLTE (Voice Over LTE) позволит волгоградским пользователям одновременно звонить и пользовать
27.02.2023 Жители Карелии стали чаще совершать звонки с помощью мобильного интернета

МТС объявляет о росте спроса на звонки с помощью мобильного интернета в Республике Карелия. За 2022 г/ количество пользователей технологией VoLTE, позволяющей совершать голосовые вызовы через сеть LTE, увеличилось более чем на 70%. Об этом CNews сообщили представители МТС. Технология VoLTE обеспечивает более быстрое соединен
23.01.2023 «Мегафон»: мобильный трафик VoLTE в Москве и области достиг исторического максимума

Доля звонков с использованием технологии VoLTE в Москве и Московской области достигла 75%. Сегодня голосовые вызовы в сети LTE соверша
01.07.2022 «Мегафон» признан лидером по развитию VoLTE в России

«Мегафон» лидирует по развитию технологии Voice over LTE (VoLTE) в России, следует из исследования отраслевого агентства Telecom Daily. Технология на с
10.02.2022 «Мегафон» запустил VoLTE в международном роуминге

Абоненты «Мегафона» смогут совершать звонки из-за рубежа с использованием технологии VoLTE. Услуга уже доступна в Эстонии, до конца года планируется запуск в США, Канаде, Корее,

12.08.2021 «Мегафон» запустил федеральную сеть VoLTE

Мобильный оператор «Мегафон» запустил технологию Voice over LTE (VoLTE) на федеральном уровне. По прогнозам компании новым стандартом голосовой связи в скором
04.03.2021 China Mobile и Huawei выпустили решение 5G New Calling

На саммите VoLTE Pro в рамках Всемирного мобильного конгресса в Шанхае корпорации China Mobile и Huawei


Публикаций - 1324, упоминаний - 1539

