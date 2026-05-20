Петербургский метрополитен ГУП

«СберТех» и «Петербургский метрополитен» будут вместе развивать высоконагруженные цифровые сервисы рТеха». Партнерство предусматривает адаптацию решений Platform V к нагрузкам и особенностям систем «Петербургского метрополитена». Возможность использования надежных и отказоустойчивых инструме

МТС построила сеть на станции петербургского метро «Горный институт» МТС первой обеспечила мобильной связью станцию «Горный институт» Лахтинско-Правобережной линии Петербургского метрополитена. Теперь жителям и гостям города доступны скоростной мобильный интернет и стабильная голосовая связь на всех 75 станциях подземки. МТС разместила indoor-базовые стан

«МойОфис» и ГУП «Петербургский метрополитен» подписали соглашение о стратегическом партнерстве метрополитена, чтобы повысить их квалификацию в работе с российским программным обеспечением. «Для Петербургского метрополитена как для технологически сложного предприятия надежность и безопас

Петербургский метрополитен повышает киберграмотность сотрудников с Kaspersky ASAP данных о киберугрозах, которые анализирует «Лаборатория Касперского». «Значительная часть персонала Петербургского метрополитена использует в работе цифровые технологии, что значительно повышае

«Группа Астра» и ГУП «Петербургский метрополитен» заключили соглашение о сотрудничестве для повышения эффективности взаимодействия в областях импортозамещения и цифровой трансформации Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между «Группой Астра» и ГУП «Петербургский метрополитен». Документ формулирует принципы партнерства и взаимовыгодной

Питерское метро переедет с SAP на «Галактика ERP», несмотря на соглашение с «1С» те аукциона. Заявки принимаются до 2 сентября. Исполнителя контракта выберут 9 сентября. Группа ВК «Петербургского метрополитена» «Петербургский метрополитен» потратит 2,38 миллиардов рублей на

Интернет-трафик в Петербургском метрополитене за год вырос на 28% Tele2, российский оператор мобильной связи, проанализировал динамику дата-трафика в Санкт-Петербургском метрополитене с апреля 2023 г. – момента запуска мобильного интернета в тоннелях метро. За год показатель вырос на 28%, а наиболее трафиковым тоннелем оказался перегон между

Против питерского метро возбудили дело: Наценка на установку «железа» сотовых операторов составила 2420% редприятия будет доказана, то предприятию грозит штраф от 300 тыс. до 1 млн руб. Фото: Пресс-служба Петербургского метрополитена Метрополитен Санкт-Петербурга завышает цены на установку телеком

«Максимателеком» и Петербургский метрополитен объявили о сотрудничестве в области цифровизации и ИТ аключили в рамках Петербургского международного экономического форума. Документ подписали начальник Петербургского метрополитена Евгений Козин и генеральный директор «Максимателеком» Борис Воль

Связь МТС появилась в перегонах еще двух линий петербургского метро ТС построила современную 5G-ready сеть в 24 перегонах Московско-Петроградской и Правобережной линий Петербургского метрополитена. Теперь абоненты получили доступ к сервисам мобильной связи еще

Петербургский метрополитен развернул единое информационное пространство для обмена данными tareon и Docsvision создали полноценный программный комплекс для интеграции эксплуатируемых систем «Петербургского метрополитена». Он обеспечил целостность, актуальность и достоверность нормати

МТС включила связь 5G-ready на всех станциях и в более 40% перегонов петербургского метро ния. Ранее в декабре 2020 года связь стала доступна для пассажиров одной из самых загруженных веток петербургского метрополитена – Московско-Петроградской («синей») линии. Сеть МТС развернута т

На федеральной площадке «ТЭК-Торг» будут размещаться закупки Петербургского метрополитена «ТЭК-Торг» и ГУП «Петербургский метрополитен» договорились о сотрудничестве в части размещения закупочных

Tele2 обеспечила связь на станции метро «Дунайская» в Петербурге оператор мобильной связи, объявил о том, что первым обеспечил связью станцию петербургского метро «Дунайская». Компания выступила главным застройщиком DAS-системы, что позволило предложить кли

«АМТ-груп» разработал новые терминалы СПТИ для Петербургского метрополитена темы передачи тревожной информации (СПТИ) с функциональностью для маломобильных групп населения для Петербургского метрополитена. Первый терминал был установлен на станции «Балтийская». Демонст

«Билайн», МТС, Tele2 построят инфраструктуру в перегонах петербургского метро позволит обеспечить абонентов всех трех операторов устойчивым сигналом в перегонах между станциями. Санкт-Петербургский метрополитен – уникальный объект с рекордной средней глубиной залегания с

«АМТ-груп» модернизировала сеть связи Петербургского метрополитена «АМТ-груп» объявила о завершении проекта по модернизации технологической сети связи Петербургского метрополитена (ТССМ). В ходе проекта была перестроена архитектура сети и произ

Бесплатный высокоскоростной Wi-Fi доступен на всех линиях Петербургского метрополитена «МаксимаТелеком» объявила о запуске бесплатной высокоскоростной сети Wi-Fi на всех линиях Петербургского метрополитена. Отныне более 5 млн горожан и около 7 млн туристов, ежегодно пос

Пассажиры петербургского метро смогут пользоваться Wi-Fi без просмотра рекламы «МаксимаТелеком» объявила о том, что пользователям бесплатного Wi-Fi в Петербургском метрополитене стала доступна услуга «Как дома». С ее помощью мобильное устройство подключается к сети в бесшовном режиме — без авторизации и рекламы.Услуга работает по модели подп

Петербургский метрополитен получил награду на конкурсе SAP Quality Awards 2015 а работу по новой схеме, – рассказал CNewsначальник службы сигнализации, централизации и блокировки Петербургского метрополитена, руководитель проекта со стороны заказчика Андрей Спиркин. – Что

Tele2 обеспечила 4G-интернет на всех станциях Петербургского метрополитена Мобильный оператор Tele2 объявил о запуске сетей четвертого поколения на 67 станциях Петербургского метрополитена. Благодаря этому Санкт-Петербург стал первым городом в России, где на всех станциях метро доступен высокоскоростной мобильный 4G-интернет. Запуск LTE для пассажиров

Сбербанк развивает сервис пополнения льготных проездных билетов «Петербургского метрополитена» На 100 устройствах самообслуживания Северо-Западного банка Сбербанка России реализован сервис ГУП «Петербургский метрополитен» пополнения льготных проездных билетов. Как сообщили CNews в Сбербанке, услуга позволяет владельцам льготных проездных билетов самостоятельно пополнять ресурс св

«Петербургский метрополитен» проводит на ЕЭТП конкурс на поставку электропоездов Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие "Петербургский метрополитен" объявило на «Единой электронной торговой площадке» (ЕЭТП) конкурс на поставку 20 электропоездов. Максимальная цена контракта составляет 10,511 млрд руб. Согласно кон

Петербургский метрополитен открыл прием бесконтактной оплаты на турникетах Комитет по транспорту Санкт-Петербурга, Петербургский метрополитен, международная платежная система MasterCard и банк «Санкт-Петербург» объявили о запуске первого в России проекта внедрения на турникетах метро инновационной платежной

«Билайн» завершил модернизацию сети на 40 станциях петербургского метро еной») линии метрополитена. 3G-интернет «Билайн» также появился на станциях второй («синей») линии «Проспект Просвещения», «Озерки», «Удельная», «Пионерская», «Черная речка» «Электросила», «Пар

«Билайн» запустил 3G на станциях «зелёной» линии петербургского метрополитена я», «Комендантский проспект», «Старая деревня», «Адмиралтейская», «Бухарестская» и «Международная». Петербургский метрополитен сегодня насчитывает пять линий, 67 станций и перевозит 2,3 миллион

Проезд в петербургском метро теперь можно оплатить с помощью банковских карт ить, и уже к осени оплатить проезд банковской картой можно будет в любой из касс и на всех станциях Петербургского Метрополитена.

«Мобильные радиосистемы» займутся оснащением Петербургского метрополитена системой единой цифровой радиосвязи л итоги открытого аукциона на поставку оборудования системы единой цифровой радиосвязи для оснащения объектов транспортной инфраструктуры и постов управления транспортной безопасности линии 1 и линии 2 Петербургского метрополитена в целях реализации комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте для государственных нужд Санкт-Петербурга. Согласно информации, представ

На оснащение Петербургского метрополитена системой единой цифровой радиосвязи выделят 298,6 млн руб. ведении открытого аукциона на поставку оборудования системы единой цифровой радиосвязи для оснащения объектов транспортной инфраструктуры и постов управления транспортной безопасности линии 1 и линии 2 Петербургского метрополитена в целях реализации комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте для государственных нужд Санкт-Петербурга. Согласно аукционной документа

В Петербургском метрополитене внедрены системы связи и оповещения, использующие технологии синтеза и распознавания речи В Петербургском метрополитене созданы системы с применением инновационных технологий синтеза и распознавания речи, которых нет больше ни в одном метрополитене России, сообщает пресс-служба «Центр

«Петербургский метрополитен» внедрил SAP BusinessObjects авление персоналом» и др. По словам заместителя начальника службы планирования, анализа и контроля «Петербургского метрополитена» Александра Квасникова, внедрение SAP Business Object позволит к

«Петербургский метрополитен» под защитой Eset NOD32 , относятся к числу критически важных объектов инфраструктуры крупных городов. Поэтому руководство «Петербургского метрополитена» предъявляет повышенные требования к безопасности компьютеров, и

«МегаФон» запустил в тестовую эксплуатацию услугу оплаты проезда в Петербургском метро с помощью мобильника - оплаты проезда в метро с помощью мобильного телефона. Это стало возможным благодаря партнерству с ГУП «Санкт-Петербургский Метрополитен» при содействии правительства Санкт-Петербурга. Для реа

«АМТ-Груп» оснащает Петербургский метрополитен системой экстренной связи и информации «АМТ-Груп» объявила о завершении первого этапа оснащения Петербургского метрополитена системой экстренной связи и информации. Терминалы экстренного вызова (ТЭВ), установленные в рамках комплексной автоматизированной системы информационной поддержки и

В Петербургском метрополитене внедрили систему цифровой радиосвязи мы» реализовали начальную фазы первой очереди системы Единой цифровой радиосвязи (ЕЦРС) на объектах петербургского метрополитена. Результатом реализации проекта станет обеспечение подвижного со

«Метроком» усилит безопасность петербургского метро ЗАО «Метроком» создаст систему защиты информационной поддержки антитеррористической защищенности Петербургского метрополитена. «Метроком» стал победителем открытого конкурса на право разрабо

DocsVision внедряют в Петербургском метрополитене tal Design завершила очередной этап модернизации системы электронного документооборота DocsVision в Петербургском метрополитене. Система DocsVision была внедрена на предприятии в 2003 г. Компан

SMS стала причиной проверок станций петербургского метро огического института имени Герцена сообщила в правоохранительные органы Московского района Петербурга о том, что её московский приятель прислал ей SMS с сообщением о том, что в 18:00 на двух станциях петербургского метро возможны взрывы. Сообщение гласило: «У нас прошла информация, что сегодня в Москве и СПб в метро на двух станциях будет осуществлен взрыв, будь осторожна». Поскольку его ав

Возле метро Елизаровская установили видеонаблюдение В Петербурге в муниципальном округе «Невская застава» (район возле ст.м. Елизаровская) установили 9 камер видеонаблюдения. Камеры установлены в самых криминогенных точках округа — у отделения Сбербанка, на перекрёстке ул. Седова и Елизарова, и на перекрёстке у ст.м.