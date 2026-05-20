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Петербургский метрополитен ГУП
Организация, занимающаяся эксплуатацией и управлением Петербургского метрополитена.
СОБЫТИЯ
|20.05.2026
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«СберТех» и «Петербургский метрополитен» будут вместе развивать высоконагруженные цифровые сервисы
рТеха». Партнерство предусматривает адаптацию решений Platform V к нагрузкам и особенностям систем «Петербургского метрополитена». Возможность использования надежных и отказоустойчивых инструме
|26.02.2026
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МТС построила сеть на станции петербургского метро «Горный институт»
МТС первой обеспечила мобильной связью станцию «Горный институт» Лахтинско-Правобережной линии Петербургского метрополитена. Теперь жителям и гостям города доступны скоростной мобильный интернет и стабильная голосовая связь на всех 75 станциях подземки. МТС разместила indoor-базовые стан
|10.11.2025
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«МойОфис» и ГУП «Петербургский метрополитен» подписали соглашение о стратегическом партнерстве
метрополитена, чтобы повысить их квалификацию в работе с российским программным обеспечением. «Для Петербургского метрополитена как для технологически сложного предприятия надежность и безопас
|06.10.2025
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Петербургский метрополитен повышает киберграмотность сотрудников с Kaspersky ASAP
данных о киберугрозах, которые анализирует «Лаборатория Касперского». «Значительная часть персонала Петербургского метрополитена использует в работе цифровые технологии, что значительно повышае
|16.06.2025
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«Группа Астра» и ГУП «Петербургский метрополитен» заключили соглашение о сотрудничестве для повышения эффективности взаимодействия в областях импортозамещения и цифровой трансформации
Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между «Группой Астра» и ГУП «Петербургский метрополитен». Документ формулирует принципы партнерства и взаимовыгодной
|28.08.2024
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Питерское метро переедет с SAP на «Галактика ERP», несмотря на соглашение с «1С»
те аукциона. Заявки принимаются до 2 сентября. Исполнителя контракта выберут 9 сентября. Группа ВК «Петербургского метрополитена» «Петербургский метрополитен» потратит 2,38 миллиардов рублей на
|08.04.2024
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Интернет-трафик в Петербургском метрополитене за год вырос на 28%
Tele2, российский оператор мобильной связи, проанализировал динамику дата-трафика в Санкт-Петербургском метрополитене с апреля 2023 г. – момента запуска мобильного интернета в тоннелях метро. За год показатель вырос на 28%, а наиболее трафиковым тоннелем оказался перегон между
|08.11.2023
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Против питерского метро возбудили дело: Наценка на установку «железа» сотовых операторов составила 2420%
редприятия будет доказана, то предприятию грозит штраф от 300 тыс. до 1 млн руб. Фото: Пресс-служба Петербургского метрополитена Метрополитен Санкт-Петербурга завышает цены на установку телеком
|17.06.2022
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«Максимателеком» и Петербургский метрополитен объявили о сотрудничестве в области цифровизации и ИТ
аключили в рамках Петербургского международного экономического форума. Документ подписали начальник Петербургского метрополитена Евгений Козин и генеральный директор «Максимателеком» Борис Воль
|13.09.2021
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Связь МТС появилась в перегонах еще двух линий петербургского метро
ТС построила современную 5G-ready сеть в 24 перегонах Московско-Петроградской и Правобережной линий Петербургского метрополитена. Теперь абоненты получили доступ к сервисам мобильной связи еще
|03.08.2021
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Петербургский метрополитен развернул единое информационное пространство для обмена данными
tareon и Docsvision создали полноценный программный комплекс для интеграции эксплуатируемых систем «Петербургского метрополитена». Он обеспечил целостность, актуальность и достоверность нормати
|29.04.2021
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МТС включила связь 5G-ready на всех станциях и в более 40% перегонов петербургского метро
ния. Ранее в декабре 2020 года связь стала доступна для пассажиров одной из самых загруженных веток петербургского метрополитена – Московско-Петроградской («синей») линии. Сеть МТС развернута т
|25.12.2020
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На федеральной площадке «ТЭК-Торг» будут размещаться закупки Петербургского метрополитена
«ТЭК-Торг» и ГУП «Петербургский метрополитен» договорились о сотрудничестве в части размещения закупочных
|26.11.2020
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Tele2 обеспечила связь на станции метро «Дунайская» в Петербурге
оператор мобильной связи, объявил о том, что первым обеспечил связью станцию петербургского метро «Дунайская». Компания выступила главным застройщиком DAS-системы, что позволило предложить кли
|30.03.2020
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«АМТ-груп» разработал новые терминалы СПТИ для Петербургского метрополитена
темы передачи тревожной информации (СПТИ) с функциональностью для маломобильных групп населения для Петербургского метрополитена. Первый терминал был установлен на станции «Балтийская». Демонст
|02.03.2020
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«Билайн», МТС, Tele2 построят инфраструктуру в перегонах петербургского метро
позволит обеспечить абонентов всех трех операторов устойчивым сигналом в перегонах между станциями. Санкт-Петербургский метрополитен – уникальный объект с рекордной средней глубиной залегания с
|25.09.2019
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«АМТ-груп» модернизировала сеть связи Петербургского метрополитена
«АМТ-груп» объявила о завершении проекта по модернизации технологической сети связи Петербургского метрополитена (ТССМ). В ходе проекта была перестроена архитектура сети и произ
|06.12.2017
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Бесплатный высокоскоростной Wi-Fi доступен на всех линиях Петербургского метрополитена
«МаксимаТелеком» объявила о запуске бесплатной высокоскоростной сети Wi-Fi на всех линиях Петербургского метрополитена. Отныне более 5 млн горожан и около 7 млн туристов, ежегодно пос
|22.08.2017
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Пассажиры петербургского метро смогут пользоваться Wi-Fi без просмотра рекламы
«МаксимаТелеком» объявила о том, что пользователям бесплатного Wi-Fi в Петербургском метрополитене стала доступна услуга «Как дома». С ее помощью мобильное устройство подключается к сети в бесшовном режиме — без авторизации и рекламы.Услуга работает по модели подп
|29.04.2016
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Петербургский метрополитен получил награду на конкурсе SAP Quality Awards 2015
а работу по новой схеме, – рассказал CNewsначальник службы сигнализации, централизации и блокировки Петербургского метрополитена, руководитель проекта со стороны заказчика Андрей Спиркин. – Что
|09.09.2015
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Tele2 обеспечила 4G-интернет на всех станциях Петербургского метрополитена
Мобильный оператор Tele2 объявил о запуске сетей четвертого поколения на 67 станциях Петербургского метрополитена. Благодаря этому Санкт-Петербург стал первым городом в России, где на всех станциях метро доступен высокоскоростной мобильный 4G-интернет. Запуск LTE для пассажиров
|13.07.2015
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Сбербанк развивает сервис пополнения льготных проездных билетов «Петербургского метрополитена»
На 100 устройствах самообслуживания Северо-Западного банка Сбербанка России реализован сервис ГУП «Петербургский метрополитен» пополнения льготных проездных билетов. Как сообщили CNews в Сбербанке, услуга позволяет владельцам льготных проездных билетов самостоятельно пополнять ресурс св
|16.04.2015
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«Петербургский метрополитен» проводит на ЕЭТП конкурс на поставку электропоездов
Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие "Петербургский метрополитен" объявило на «Единой электронной торговой площадке» (ЕЭТП) конкурс на поставку 20 электропоездов. Максимальная цена контракта составляет 10,511 млрд руб. Согласно кон
|27.01.2015
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Петербургский метрополитен открыл прием бесконтактной оплаты на турникетах
Комитет по транспорту Санкт-Петербурга, Петербургский метрополитен, международная платежная система MasterCard и банк «Санкт-Петербург» объявили о запуске первого в России проекта внедрения на турникетах метро инновационной платежной
|19.08.2014
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«Билайн» завершил модернизацию сети на 40 станциях петербургского метро
еной») линии метрополитена. 3G-интернет «Билайн» также появился на станциях второй («синей») линии «Проспект Просвещения», «Озерки», «Удельная», «Пионерская», «Черная речка» «Электросила», «Пар
|24.07.2014
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«Билайн» запустил 3G на станциях «зелёной» линии петербургского метрополитена
я», «Комендантский проспект», «Старая деревня», «Адмиралтейская», «Бухарестская» и «Международная». Петербургский метрополитен сегодня насчитывает пять линий, 67 станций и перевозит 2,3 миллион
|18.06.2014
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Проезд в петербургском метро теперь можно оплатить с помощью банковских карт
ить, и уже к осени оплатить проезд банковской картой можно будет в любой из касс и на всех станциях Петербургского Метрополитена.
|03.12.2013
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«Мобильные радиосистемы» займутся оснащением Петербургского метрополитена системой единой цифровой радиосвязи
л итоги открытого аукциона на поставку оборудования системы единой цифровой радиосвязи для оснащения объектов транспортной инфраструктуры и постов управления транспортной безопасности линии 1 и линии 2 Петербургского метрополитена в целях реализации комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте для государственных нужд Санкт-Петербурга. Согласно информации, представ
|01.11.2013
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На оснащение Петербургского метрополитена системой единой цифровой радиосвязи выделят 298,6 млн руб.
ведении открытого аукциона на поставку оборудования системы единой цифровой радиосвязи для оснащения объектов транспортной инфраструктуры и постов управления транспортной безопасности линии 1 и линии 2 Петербургского метрополитена в целях реализации комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте для государственных нужд Санкт-Петербурга. Согласно аукционной документа
|21.03.2012
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В Петербургском метрополитене внедрены системы связи и оповещения, использующие технологии синтеза и распознавания речи
В Петербургском метрополитене созданы системы с применением инновационных технологий синтеза и распознавания речи, которых нет больше ни в одном метрополитене России, сообщает пресс-служба «Центр
|03.06.2011
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«Петербургский метрополитен» внедрил SAP BusinessObjects
авление персоналом» и др. По словам заместителя начальника службы планирования, анализа и контроля «Петербургского метрополитена» Александра Квасникова, внедрение SAP Business Object позволит к
|24.11.2010
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«Петербургский метрополитен» под защитой Eset NOD32
, относятся к числу критически важных объектов инфраструктуры крупных городов. Поэтому руководство «Петербургского метрополитена» предъявляет повышенные требования к безопасности компьютеров, и
|22.11.2010
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«МегаФон» запустил в тестовую эксплуатацию услугу оплаты проезда в Петербургском метро с помощью мобильника
- оплаты проезда в метро с помощью мобильного телефона. Это стало возможным благодаря партнерству с ГУП «Санкт-Петербургский Метрополитен» при содействии правительства Санкт-Петербурга. Для реа
|19.10.2010
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«АМТ-Груп» оснащает Петербургский метрополитен системой экстренной связи и информации
«АМТ-Груп» объявила о завершении первого этапа оснащения Петербургского метрополитена системой экстренной связи и информации. Терминалы экстренного вызова (ТЭВ), установленные в рамках комплексной автоматизированной системы информационной поддержки и
|10.12.2007
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В Петербургском метрополитене внедрили систему цифровой радиосвязи
мы» реализовали начальную фазы первой очереди системы Единой цифровой радиосвязи (ЕЦРС) на объектах петербургского метрополитена. Результатом реализации проекта станет обеспечение подвижного со
|02.07.2007
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«Метроком» усилит безопасность петербургского метро
ЗАО «Метроком» создаст систему защиты информационной поддержки антитеррористической защищенности Петербургского метрополитена. «Метроком» стал победителем открытого конкурса на право разрабо
|01.02.2007
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DocsVision внедряют в Петербургском метрополитене
tal Design завершила очередной этап модернизации системы электронного документооборота DocsVision в Петербургском метрополитене. Система DocsVision была внедрена на предприятии в 2003 г. Компан
|25.01.2007
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SMS стала причиной проверок станций петербургского метро
огического института имени Герцена сообщила в правоохранительные органы Московского района Петербурга о том, что её московский приятель прислал ей SMS с сообщением о том, что в 18:00 на двух станциях петербургского метро возможны взрывы. Сообщение гласило: «У нас прошла информация, что сегодня в Москве и СПб в метро на двух станциях будет осуществлен взрыв, будь осторожна». Поскольку его ав
|24.01.2007
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Возле метро Елизаровская установили видеонаблюдение
В Петербурге в муниципальном округе «Невская застава» (район возле ст.м. Елизаровская) установили 9 камер видеонаблюдения. Камеры установлены в самых криминогенных точках округа — у отделения Сбербанка, на перекрёстке ул. Седова и Елизарова, и на перекрёстке у ст.м.
|23.10.2006
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Digital Design в петербургском метрополитене внедрила Microsoft Systems Management Server
Завершился проект по внедрению Системы управления рабочими станциями (СУРС) на базе Microsoft Systems Management Server 2003 в Петербургском метрополитене. Работы по внедрению выполнили специалисты компании Digital Design. Проект внедрения СУРС в метрополитене состоял из двух этапов. На первом этапе на базе программног
Петербургский метрополитен ГУП и организации, системы, технологии, персоны:
|Глотов Дмитрий 15 4
|Гарюгин Владимир 4 4
|Вольпе Борис 92 4
|Соловенчук Александр 156 3
|Минофьев Сергей 8 3
|Асланян Сергей 104 3
|Медведев Дмитрий 1665 3
|Плетнев Артем 10 3
|Барташев Николай 7 3
|Клушкин Владимир 6 3
|Соколов Ренат 8 3
|Красильников Михаил 6 3
|Ромашев Денис 4 3
|Аскаров Тимур 4 3
|Заруднев Игорь 8 3
|Натрусов Артем 313 3
|Гревцев Александр 31 3
|Соколовский Александр 40 3
|Вахнин Павел 53 3
|Гольцов Александр 84 3
|Беглов Александр 37 2
|Кусков Денис 221 2
|Коротин Павел 31 2
|Макаров Александр 47 2
|Яресько Александр 20 2
|Шадура Максим 17 2
|Тимошин Сергей 6 2
|Федоров Андрей 31 2
|Казарин Станислав 175 2
|Долгов Василий 26 2
|Потепко Вячеслав 5 2
|Калюжный Игорь 27 2
|Казаев Алексей 13 2
|Макеев Дмитрий 19 2
|Хитров Михаил 26 2
|Жданов Сергей 50 2
|Богомолов Игорь 6 2
|Шанев Эдуард 6 2
|Спиркин Андрей 2 2
|Матвиенко Сергей 5 2
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