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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Петербургский метрополитен ГУП
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 48, упоминаний - 78
Петербургский метрополитен ГУП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Четвернин Алексей 651 3
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Кривошеев Сергей 6 1
|Кузьменко Валерия 58 1
|Величко Александр 1 1
|Пророков Александр 1 1
|Дублин Александр 1 1
|Александрос Стратис 1 1
|Тананакин Алексей 1 1
|Парахин Виктор 4 1
|Strohschneider Jens - Штрошнайдер Йенс 2 1
|Гучиа Станислав 6 1
|Силуанов Антон 52 1
|Асланян Сергей 75 1
|Тимошин Сергей 3 1
|Телюков Олег 3 1
|Лопатухин Дмитрий 16 1
|Глотов Дмитрий 13 1
|Федоров Михаил 9 1
|Воробьев Александр 18 1
|Смирнов Максим 19 1
|Чурсин Дмитрий 7 1
|Черногоров Андрей 62 1
|Аксельрод Илья 15 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|МаксимаТелеком Wi-Fi.ru 5 1
|SAP UK and Ireland User Group 1 1
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767936, в очереди разбора - 671621.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767936, в очереди разбора - 671621.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru