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Петербургский метрополитен ГУП

Петербургский метрополитен ГУП

Организация, занимающаяся эксплуатацией и управлением Петербургского метрополитена.

В Петербурге хотят открыть 21 новую станцию метро до 2030 года. В 2024 году откроются уже строящиеся «Путиловская», «Юго-Западная» («Казаковская») и «Горный институт». В 2029 году запланировано открытие четырех станций Красносельско-Калининской линии: «Каретная», «Броневая», «Заставская» и «Боровая». Тогда же должна запуститься станция «Кудрово». На 2030 намечен ввод в эксплуатацию девяти станций: «Гавань», «Морской Фасад», «Лиговский проспект-2», «Знаменская», «Суворовская-1», «Брестская», «Улица Доблести», «Петергофское шоссе» и «Сосновая поляна». После этого в Петербурге будет работать 93 станции. В Петербурге хотят открыть 21 новую станцию метро до 2030 года. В 2024 году откроются уже строящиеся «Путиловская», «Юго-Западная» («Казаковская») и «Горный институт». В 2029 году запланировано открытие четырех станций Красносельско-Калининской линии: «Каретная», «Броневая», «Заставская» и «Боровая». Тогда же должна запуститься станция «Кудрово». На 2030 намечен ввод в эксплуатацию девяти станций: «Гавань», «Морской Фасад», «Лиговский проспект-2», «Знаменская», «Суворовская-1», «Брестская», «Улица Доблести», «Петергофское шоссе» и «Сосновая поляна». После этого в Петербурге будет работать 93 станции.
«Ленинградские метрополитеновки Надежда Алексеева и Фаина Тягушева» 1971 г. Ротницкий Семён Аронович (1915 - 2004) «Ленинградские метрополитеновки Надежда Алексеева и Фаина Тягушева» 1971 г. Ротницкий Семён Аронович (1915 - 2004)
Михаил Скуляри "Станция Невский проспект", из серии "Ленинградское метро" (1969) Михаил Скуляри "Станция Невский проспект", из серии "Ленинградское метро" (1969)
Дмитрий Флегонтов "Метро Василеостровская" (1987) Дмитрий Флегонтов "Метро Василеостровская" (1987)
Михаил Глашкин "Станция метро Горьковская" (1977) Михаил Глашкин "Станция метро Горьковская" (1977)
Михаил Глашкин "Станция метро Балтийская" (1977) Михаил Глашкин "Станция метро Балтийская" (1977)
Лидия Острова "Прокладка туннеля метро на участке Площадь Восстания - Финляндский вокзал" (1957) Лидия Острова "Прокладка туннеля метро на участке Площадь Восстания - Финляндский вокзал" (1957)
В Петербурге хотят открыть 21 новую станцию метро до 2030 года. В 2024 году откроются уже строящиеся «Путиловская», «Юго-Западная» («Казаковская») и «Горный институт». В 2029 году запланировано открытие четырех станций Красносельско-Калининской линии: «Каретная», «Броневая», «Заставская» и «Боровая». Тогда же должна запуститься станция «Кудрово». На 2030 намечен ввод в эксплуатацию девяти станций: «Гавань», «Морской Фасад», «Лиговский проспект-2», «Знаменская», «Суворовская-1», «Брестская», «Улица Доблести», «Петергофское шоссе» и «Сосновая поляна». После этого в Петербурге будет работать 93 станции.

СОБЫТИЯ


20.05.2026 «СберТех» и «Петербургский метрополитен» будут вместе развивать высоконагруженные цифровые сервисы

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10.11.2025 «МойОфис» и ГУП «Петербургский метрополитен» подписали соглашение о стратегическом партнерстве

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08.11.2023 Против питерского метро возбудили дело: Наценка на установку «железа» сотовых операторов составила 2420%

редприятия будет доказана, то предприятию грозит штраф от 300 тыс. до 1 млн руб. Фото: Пресс-служба Петербургского метрополитена Метрополитен Санкт-Петербурга завышает цены на установку телеком
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аключили в рамках Петербургского международного экономического форума. Документ подписали начальник Петербургского метрополитена Евгений Козин и генеральный директор «Максимателеком» Борис Воль
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еной») линии метрополитена. 3G-интернет «Билайн» также появился на станциях второй («синей») линии «Проспект Просвещения», «Озерки», «Удельная», «Пионерская», «Черная речка» «Электросила», «Пар
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ить, и уже к осени оплатить проезд банковской картой можно будет в любой из касс и на всех станциях Петербургского Метрополитена.
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, относятся к числу критически важных объектов инфраструктуры крупных городов. Поэтому руководство «Петербургского метрополитена» предъявляет повышенные требования к безопасности компьютеров, и
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мы» реализовали начальную фазы первой очереди системы Единой цифровой радиосвязи (ЕЦРС) на объектах петербургского метрополитена. Результатом реализации проекта станет обеспечение подвижного со
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ЗАО «Метроком» создаст систему защиты информационной поддержки антитеррористической защищенности Петербургского метрополитена. «Метроком» стал победителем открытого конкурса на право разрабо
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tal Design завершила очередной этап модернизации системы электронного документооборота DocsVision в Петербургском метрополитене. Система DocsVision была внедрена на предприятии в 2003 г. Компан
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Публикаций - 150, упоминаний - 240

Петербургский метрополитен ГУП и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 32
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 25
МегаФон 10742 19
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 14
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 143 14
Ростелеком 10948 13
Metrocom - Метроком 89 11
SAP SE 5601 7
Питерская группа связистов 441 6
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 6
ВымпелКом - Билайн Северо-Запад - Северо-Западный регион 69 6
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 5
Docsvision - ДоксВижн 1060 5
Huawei 4675 4
9594 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 4
Комплит - Complete 114 4
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 4
AMT Group - АМТ-Груп 365 4
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 4
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 156 4
МТС Северо-Запад макрорегион 67 3
Motorola Inc 1156 3
Ростелеком - Макомнет - Macomnet 37 3
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Линия 1 17 3
Cisco Systems 5372 3
Microsoft Corporation 25775 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 3
Telegram Group 2940 3
OpenText 238 3
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 3
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Северо-Запад макрорегион 11 2
Google LLC 12688 2
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HPE Russia - Хьюлетт Паккард Энтерпрайз Россия 28 2
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
Т2 - Т2 Мобайл - Санкт-Петербург Телеком 38 2
Бевард НПП - Beward 10 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 8
РЖД - Российские железные дороги 2096 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 5
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 156 5
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 131 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 4
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 4
Otto Group - Отто Групп Раша - Директ Каталог Сервис 38 3
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 112 3
Руснарбанк КБ 9 3
Благосостояние НПФ 52 3
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 3
Почта России ПАО 2370 3
X5 Group - Перекрёсток 640 3
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 3
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 3
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 209 3
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 77 3
Автодор - Российские автомобильные дороги 99 3
Казахмыс - Kazakhmys 52 3
Петербургская Биржа - ТЭК-торг ЭТП 78 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 51 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
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Русагро Группа Компаний 379 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 2
Транснефть 335 2
Русский стандарт Банк 509 2
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АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 2
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МВД РФ УВО - Управление вневедомственной охраны 56 1
Киевский метрополитен 7 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 13
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
IASP - International Association of Science Parks - Международная Ассоциация Научных Парков - Международная ассоциация технопарков 7 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 32
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 31
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 30
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 30
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 26
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 24
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 21
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 19
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 16
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 16
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 15
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 14
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 14
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 13
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 12
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 11
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 11
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 10
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 9
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 9
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 9
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 9
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1880 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 8
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2402 7
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1602 7
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 7
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 6
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1165 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 7
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 7
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком MT_Free 65 7
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 6
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 5
Google Android 15243 5
Магистраль северной столицы ЗСД - Западный скоростной диаметр - Внутригородская платная автомагистраль в Санкт-Петербурге. 25 4
Microsoft Windows 16882 4
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 179 4
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 249 3
ВымпелКом - Билайн СуперСити - Beeline City 9 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 3
Apple iOS 8583 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 120 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
Docsvision СЭД - ECM-система 249 2
Microsoft Visual FoxPro 19 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
МЧС РФ - МЧС Информ - ОКСИОН, Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей - КТС КАСМО, Комплекс средств оповещения, мониторинга и локализации аварий - КСЭОН - РАСЦО - СЗИОНТ 68 2
ЦРТ Рупор II 4 2
Motorola Dimetra IP 10 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 2
Google YouTube - Видеохостинг 3002 2
Linux OS 11533 2
Новые облачные технологии - МойОфис 958 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 2
HPE ProLiant 409 2
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 147 2
Microsoft SMS Connect - Microsoft Systems Management Server 29 2
SAP BW - SAP Business Warehouse - SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 172 2
Глотов Дмитрий 15 4
Гарюгин Владимир 4 4
Вольпе Борис 92 4
Соловенчук Александр 156 3
Минофьев Сергей 8 3
Асланян Сергей 104 3
Медведев Дмитрий 1665 3
Плетнев Артем 10 3
Барташев Николай 7 3
Клушкин Владимир 6 3
Соколов Ренат 8 3
Красильников Михаил 6 3
Ромашев Денис 4 3
Аскаров Тимур 4 3
Заруднев Игорь 8 3
Натрусов Артем 313 3
Гревцев Александр 31 3
Соколовский Александр 40 3
Вахнин Павел 53 3
Гольцов Александр 84 3
Беглов Александр 37 2
Кусков Денис 221 2
Коротин Павел 31 2
Макаров Александр 47 2
Яресько Александр 20 2
Шадура Максим 17 2
Тимошин Сергей 6 2
Федоров Андрей 31 2
Казарин Станислав 175 2
Долгов Василий 26 2
Потепко Вячеслав 5 2
Калюжный Игорь 27 2
Казаев Алексей 13 2
Макеев Дмитрий 19 2
Хитров Михаил 26 2
Жданов Сергей 50 2
Богомолов Игорь 6 2
Шанев Эдуард 6 2
Спиркин Андрей 2 2
Матвиенко Сергей 5 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 126
Россия - РФ - Российская федерация 166164 71
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 43
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 32
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Василеостровский район - Васильевский остров 121 16
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 16
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Центральный район - Невский проспект 79 9
Россия - СФО - Новосибирск 4875 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 9
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 6
Европа 24963 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 6
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 907 6
Земля - планета Солнечной системы 10865 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район 114 4
Финляндия - Финляндская Республика 3697 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 4
Россия - СЗФО - Архангельская область 815 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Невский район 44 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Шушары 34 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 3
Южная Корея - Республика 7051 3
Япония 13807 3
Беларусь - Белоруссия 6289 3
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Африка - Африканский регион 3640 3
Ближний Восток 3154 3
Франция - Французская Республика 8177 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 3
Россия - СЗФО - Республика Коми 835 3
Украина 7928 3
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 611 79
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 57
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 42
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 28
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 23
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 16
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 15
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 12
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 12
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 12
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 10
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 8
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 8
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 7
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 7
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 7
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 7
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 101 6
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 6
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 5
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 4
КАД - Кольцевая автомобильная дорога 28 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 4
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 4
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 2
ComNews - Медиа-бизнес 142 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком Wi-Fi.ru 9 1
SAP UK and Ireland User Group 1 1
News Corp - News Corporation 221 1
CNews Северо-Запад 24 1
ComputerWire 51 1
Wikipedia - Википедия 650 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
FT - Financial Times 1295 1
Bloomberg 1627 1
Ведомости 1466 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 10
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 6
IDC - International Data Corporation 4975 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 3
Рустелеком ТК 305 3
Gartner - Гартнер 3658 2
Synergy Research Group 48 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 1
Juniper Research 131 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 3
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция - Станция Беллинсгаузен - Станция Прогресс - Станция Новолазаревская - Станция Восток 47 2
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 62 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 1
ОмГУПС - Омский государственный университет путей сообщения 8 1
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 34 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 40 1
ПГУПС - Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I 34 1
УлГУ - Ульяновский государственный университет 14 1
Ростех - Швабе - НПО ГОИ имени С.И. Вавилова - Государственный оптический институт имени С.И. Вавилова 10 1
ТулГУ - Тульский государственный университет - Тульский государственный политехнический университет 17 1
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 1
КСОБ СПб - Электронная библиотека Корпоративной сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга 9 1
ГИЭФПТ - Государственный институт экономики, финансов, права и технологий 8 1
СГА - Современная гуманитарная академия 23 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 1
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 3
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 2
SAP Quality Awards 7 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
Связь-Экспокомм 276 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
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