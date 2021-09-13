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Петербургский метрополитен ГУП


13.09.2021 Связь МТС появилась в перегонах еще двух линий петербургского метро 1
03.08.2021 Петербургский метрополитен развернул единое информационное пространство для обмена данными 3
29.04.2021 «Максимателеком» запустила скоростную сеть Wi-Fi на новом участке метро Санкт-Петербурга 1
29.04.2021 МТС включила связь 5G-ready на всех станциях и в более 40% перегонов петербургского метро 1
09.03.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ-стратегия 2021» состоится 16 марта 1
28.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ-стратегия 2021» состоится 16 марта 1
25.12.2020 На федеральной площадке «ТЭК-Торг» будут размещаться закупки Петербургского метрополитена 3
26.11.2020 Tele2 обеспечила связь на станции метро «Дунайская» в Петербурге 2
30.03.2020 «АМТ-груп» разработал новые терминалы СПТИ для Петербургского метрополитена 4
02.03.2020 «Билайн», МТС, Tele2 построят инфраструктуру в перегонах петербургского метро 1
25.09.2019 «АМТ-груп» модернизировала сеть связи Петербургского метрополитена 2
24.07.2019 Рынок ИТ на транспорте будет расти за счет транспортной телематики 1
26.06.2019 Популярные камеры Axis Communications для транспорта получили сертификацию МВД России 2
31.01.2019 Все сети городского Wi-Fi в Москве отдадут одному оператору 1
21.01.2019 «Е1-Закупки» включена в реестр отечественного ПО 2
14.12.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» пройдет 14 марта 2019 года 1
04.09.2018 Tele2 объявил о назначении Сергея Тимошина директором макрорегиона «Северо-Запад» 1
06.12.2017 Бесплатный высокоскоростной Wi-Fi доступен на всех линиях Петербургского метрополитена 2
22.08.2017 Пассажиры петербургского метро смогут пользоваться Wi-Fi без просмотра рекламы 1
04.07.2017 «МаксимаТелеком» запустила бесплатный Wi-Fi на фиолетовой линии метро Санкт-Петербурга 3
15.06.2017 Видеоинвентарь Wi-Fi.ru стал доступен для закупок в рекламной сети «Яндекса» 1
30.05.2017 «МаксимаТелеком» запустила бесплатную сеть Wi-Fi в метро Санкт-Петербурга 2
24.11.2016 «МаксимаТелеком» назначила нового генерального директора в Санкт-Петербурге 2
20.05.2016 Внедрение SAP ERP в «Сибуре»: второй по сложности и масштабу проект в мире 1
29.04.2016 Петербургский метрополитен получил награду на конкурсе SAP Quality Awards 2015 2
09.09.2015 Tele2 обеспечила 4G-интернет на всех станциях Петербургского метрополитена 2
13.07.2015 Сбербанк развивает сервис пополнения льготных проездных билетов «Петербургского метрополитена» 1
16.04.2015 «Петербургский метрополитен» проводит на ЕЭТП конкурс на поставку электропоездов 2
10.04.2015 Объем торгов на ЕЭТП превысил 4 трлн рублей 1
27.01.2015 Петербургский метрополитен открыл прием бесконтактной оплаты на турникетах 1
30.09.2014 ТТК расширил сеть кабельного телевидения в Калининграде 1
24.07.2014 «Билайн» запустил 3G на станциях «зелёной» линии петербургского метрополитена 1
18.06.2014 Проезд в петербургском метро теперь можно оплатить с помощью банковских карт 1
23.01.2014 «Tele2 Россия» подвела итоги развития сети мобильной связи в 2013 г. 1
27.11.2012 Аналитики предсказали взрывной рост рынка NFC 1
13.11.2012 Клиенты «Банка Русский Стандарт» теперь могут пополнять транспортные карты через интернет-банк 1
24.05.2012 ЦРТ представил новую систему автоматического оповещения 1
21.05.2012 Абоненты «Билайна» могут платить за проезд в метро с телефона 1
11.04.2012 Метро Питера оборудовали инфоматами - как в Москве, но лучше 2
21.03.2012 В Петербургском метрополитене внедрены системы связи и оповещения, использующие технологии синтеза и распознавания речи 1

Публикаций - 48, упоминаний - 78

Петербургский метрополитен ГУП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 7
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1914 3
Единая электронная торговая площадка - ЕЭТП Росэлторг 106 3
OpenText 160 3
AMT Group - АМТ-Груп 168 2
SAP SE 3218 2
Microsoft Corporation 11143 2
Omnicomm - Омникомм 148 1
SAP UKI 3 1
Ситроникс - Sitronics 565 1
ЗащитаИнфоТранс ФГУП 31 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Accenture - Аксенчер 533 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 1
SoftwareONE Group 97 1
SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 19 1
BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 20 1
Philax - Филакс 7 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Luxoft - Люксофт 233 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 1
Cisco Systems 2054 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 843 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 102 1
Крок 1221 1
Программный продукт ГК 92 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 492 1
DXC Technology 17 1
ГЛОНАСС АО 82 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
NVision Group - Энвижн Груп 546 1
МаксимаТелеком 102 1
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 133 1
Otto Group - Директ Каталог Сервис 28 2
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
ВТБ - Транскредитбанк 74 1
Abdullah Abdulgani & Bros.Co 1 1
Мострансавто 59 1
Сбербанк Северо-Западный банк 68 1
Мослифт АО 5 1
ТЭК-торг 38 1
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 32 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
AirBridgeCargo - Эйрбриджкарго - авиакомпания 12 1
Транснефть 159 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Деловые Линии ГК 36 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 1
Газпром нефть 382 1
Россети ПАО 168 1
Аэрофлот 493 1
Почта Банк 289 1
Почта России ПАО 1577 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 236 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 2
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Правительство РФ 2207 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Правительство Москвы 653 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 349 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 9
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 4
3G - Стандарт мобильной связи 3748 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 164 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками 73 1
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 93 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 1
DAS - Direct Attached Storage - Системы хранения данных с прямым подключением 41 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1223 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3721 1
ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 44 1
Google Android 10751 4
Apple iOS 5742 3
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 3
Microsoft Windows 10 6670 2
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 2
SAP BW - SAP Business Warehouse 84 1
SAP BO - SAP BusinessObjects Central Management Console - SAP CMC 1 1
SAP EHSM - SAP Environmental, Health and Safety Management 5 1
Cognitive Technologies - Е1 Закупки 2 1
SAP SRM - SAP Supplier Relationship Management 16 1
Microsoft SharePoint 2007 60 1
SAP Mobile Platform 28 1
OpenText ECM Suite for SAP Solutions - SAP Extended ECM by OpenText 18 1
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 33 1
Axis M - серия IP-камер 3 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 212 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 347 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
SAP SuccessFactors 110 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Apple macOS X 905 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 1
Linux OS 4272 1
Четвернин Алексей 651 3
Медведев Дмитрий 1434 1
Кривошеев Сергей 6 1
Кузьменко Валерия 58 1
Величко Александр 1 1
Пророков Александр 1 1
Дублин Александр 1 1
Александрос Стратис 1 1
Тананакин Алексей 1 1
Парахин Виктор 4 1
Strohschneider Jens - Штрошнайдер Йенс 2 1
Гучиа Станислав 6 1
Силуанов Антон 52 1
Асланян Сергей 75 1
Тимошин Сергей 3 1
Телюков Олег 3 1
Лопатухин Дмитрий 16 1
Глотов Дмитрий 13 1
Федоров Михаил 9 1
Воробьев Александр 18 1
Смирнов Максим 19 1
Чурсин Дмитрий 7 1
Черногоров Андрей 62 1
Аксельрод Илья 15 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 27
Россия - Российская федерация - РФ 57617 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 12
Россия - СФО - Ленинградская область 1128 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 3
Россия - Приморский край - Приморье 607 2
Россия - СФО - Новосибирск 1977 2
Европа Северная - Скандинавия 275 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 1
ЗСД - Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге 10 1
Германия - Федеративная Республика 3664 1
Франция - Французская Республика 2139 1
Украина 3389 1
Европа 3781 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Россия - ПФО - Самара 1301 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
Восточная Европа 1688 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 1
Казахстан - Республика 2646 1
Россия - Калининградская область 541 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1063 1
Россия - Новгородская область 287 1
Россия - Ставропольский край 462 1
Россия - Республика Крым 626 1
Россия - Свердловская область 807 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 120 1
КАД - Кольцевая автомобильная дорога 13 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 1
Русский язык 991 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 1
Мастер связи - ведомственная награда отличившимся работникам, занятым в отраслях связи и телекоммуникаций 14 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
МаксимаТелеком Wi-Fi.ru 5 1
SAP UK and Ireland User Group 1 1
CNews Analytics 1991 1
ТулГУ - Тульский государственный политехнический университет 1 1
SAP Quality Awards 6 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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