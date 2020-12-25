На федеральной площадке «ТЭК-Торг» будут размещаться закупки Петербургского метрополитена

«ТЭК-Торг» и ГУП «Петербургский метрополитен» договорились о сотрудничестве в части размещения закупочных процедур в рамках Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». С января закупки одного из крупнейших городских транспортных предприятий Санкт-Петербурга будут размещаться в секции коммерческих закупок на ЭТП ТЭК-Торг.

ГУП «Петербургский метрополитен» — системообразующее предприятие для транспортной сети Санкт-Петербурга и лидер по объему ежесуточных перевозок среди всех видов пассажирского транспорта города - около 2,5 млн человек в сутки. Ежегодно метрополитеном выполняется транспортная работа в размере более 200 миллионов вагоно-километров. В состав сети входит 5 линий, эксплуатационная длина которых составляет более 120 км, на которых расположены 72 станции. «Петербургский метрополитен» неоднократно становился лидером рейтинга предприятий с наибольшей прозрачностью государственных закупок в номинации «Гарантированная прозрачность».

С января 2021 года обеспечивать бесперебойность работы одного из ключевых предприятий северной столицы будут в том числе, путем организации закупок на федеральной электронной торговой площадке «ТЭК-Торг». В рамках сотрудничества «ТЭК-Торг» обеспечит автоматизацию размещения конкурентных закупок предприятия в секции «223-ФЗ и Коммерческие закупки», администрирование и контроль за проведением закупочных процедур, а также консультирование, техническую поддержку и заключение договоров в электронной форме.