Петербургская Биржа - ТЭК-торг ЭТП

«ТЭК-Торг» запускает проект по оцифровке отраслевых стандартов в электроэнергетике «ТЭК-Торг» запускает проект по оцифровке отраслевых стандартов в электроэнергетике. В проекте

АО «ТЭК-Торг» и ООО «Цифровая логистика» подписали соглашение о сотрудничестве железнодорожной логистики для участников российского рынка. Объединение ресурсов и компетенций ЭТП «ТЭК-Торг» и ЭТП «Грузовые перевозки» позволит участникам закупок использовать возможности жел

Программное обеспечение ЭТП «ТЭК-торг» включено в Единый реестр российского ПО Программное обеспечение оператора федеральной электронной площадки «ТЭК-торг» вошло в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Решение о включении ПО секции «Государственные закупки» в реестр было принято в июне 2022

«ТЭК Торг» автоматизировала обработку закупочной документации с помощью платформы для потокового ввода данных рмы .Net и C#. Решение может обрабатывать около 500 тыс. страниц документов в год. Клиенту сервиса «ТЭК-Торг» нет необходимости в совершении дополнительных действий. Нужные документы для распоз

«ТЭК-Торг» приняла участие в запуске сервиса для МСП по сбыту произведенной продукции и поиску партнеров Оператор федеральной электронной площадки «ТЭК-Торг» сообщил о запуске нового сервиса для предпринимателей «Производственная кооперация и сбыт». Сервис, размещенный на платформе МСП.РФ, представляет собой цифровую платформу для взаимоде

Федеральная электронная площадка «ТЭК-Торг» перешла на электронный кадровый документооборот Оператор федеральной электронной площадки АО «ТЭК-Торг» сообщает переходе на электронный кадровый документооборот на базе платформы HRlink.

Федеральная электронная площадка «ТЭК-Торг» стала участником проекта ФНС России по машиночитаемым доверенностям Оператор федеральной электронной площадки АО «ТЭК-Торг» сообщает о запуске в опытную эксплуатацию нового сервиса «Электронная доверенность»

Bi.zone провела анализ защищенности «Тэк-торг» В рамках сотрудничества компания по стратегическому управлению цифровыми рисками Bi.zone выполнила анализ защищенности федеральной электронной торговой площадки «Тэк-торг». При проведении работ эксперты Bi.zone сымитировали действия злоумышленника с помощью контролируемых атак и проанализировали исходный код компонентов платформы. Анализ защищенности не

«Тэк-торг» запустила новые электронные сервисы для оптимизации работы заказчиков по 44-ФЗ Федеральная электронная площадка «Тэк-торг» объявила о запуске в эксплуатацию новых сервисов. Сервисы «Интеллектуальное распозн

«ТЭК-торг» и НК «Роснефть» выпустили вторую версию мобильного приложения «Закупки Роснефть» Оператор федеральной электронной площадки «ТЭК-торг» и НК «Роснефть» сообщили о завершении работы над второй версией мобильного приложения «Закупки Роснефть». Главная задача бизнес-приложения – повысить скорость и эффективность работы п

«ТЭК-Торг» и «Росморпорт» подписали соглашение о сотрудничестве Федеральная электронная площадка «ТЭК-Торг» (АО «ТЭК-Торг») и Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморп

«ТЭК-Торг» и «Алмаз-Антей» будут сотрудничать в области электронных закупок малого объема Федеральная электронная площадка «ТЭК-Торг» и АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» договорились о сотрудничестве в области проведения

Федеральная электронная площадка «ТЭК-Торг» запускает аутсорсинг закупок Оператор федеральной электронной площадки АО «ТЭК-Торг» сообщает о запуске нового направления - аутсорсинга закупок. Сервис включает в себя

На «ТЭК-Торг» заработал сервис по обоснованию НМЦ для закупок медицинских изделий На федеральной электронной площадке «ТЭК-Торг» начал работать сервис для обоснования начальной (максимальной) цены на закупаемые товары в соответствии с порядком, установленным приказом Минздрава России от 15 мая 2020 г. №450н. Се

«ТЭК-Торг» запустила сервис уведомлений в Telegram Оператор федеральной электронной площадки АО «ТЭК-Торг» сообщает о запуске сервиса персонализированных уведомлений в Telegram. С помощью но

Bi.Zone протестировала федеральную электронную площадку «ТЭК-торг» на устойчивость к DDoS-атакам Bi.Zone провела тестирование защищенности электронной торговой площадки «ТЭК-торг». Эксперты сымитировали DDoS-атаки на ресурсы «ТЭК-торг», после чего представили отчет о результатах работы систем защиты. Сначала специалисты Bi.Zone подготовили инструменты им

На «ТЭК-Торг» начал работать электронный сервис по обоснованию начальной максимальной цены для 223-ФЗ Оператор федеральной электронной площадки АО «ТЭК-Торг» сообщает о запуске сервиса по обоснованию начальной максимальной цены для заказчико

Федеральная электронная площадка «ТЭК-торг» разработала сервис для подбора и проверки поставщиков «Цифровой помощник» Оператор федеральной электронной площадки «ТЭК-торг» сообщил о разработке аналитического сервиса для подбора и проверки поставщиков «Циф

«ТЭК-Торг» и «Перспективные системы» заключили соглашение о сотрудничестве «ТЭК-Торг» и «Перспективные системы» заключили соглашение о сотрудничестве и партнерстве. Документ подписали 25 марта 2021 г. генеральный директор «ТЭК-Торг» Дмитрий Сытин и генеральный д

«ТЭК-Торг» и «Интер РАО» упростили доступ поставщиков к закупкам группы «ТЭК-Торг» и группа «Интер РАО» объявили о запуске новых сервисов для поставщиков на онлайн-пл

«ТЭК-Торг»: в 2020 году объем ИТ-госзакупок по 44-ФЗ составил 245 млрд рублей Оператор федеральной электронной площадки «ТЭК-Торг» сообщил, что по итогам 2020 г. объем закупок в сфере информационных технологий по 4

«ТЭК-Торг» запустила систему автоматизированного подбора поставщиков Оператор федеральной электронной площадки «ТЭК-Торг» объявил о завершении проекта по разработке решения для автоматического подбора пост

«ТЭК-Торг» и Финансовый университет подвели итоги Всероссийской программы повышения квалификации Оператор федеральной электронной площадки «ТЭК-Торг» подвел итоги реализации Всероссийской программы повышения квалификации «Развитие цифровых компетенций специалистов по государственным, муниципальным и корпоративным закупкам: содержан

На федеральной площадке «ТЭК-Торг» будут размещаться закупки Петербургского метрополитена «ТЭК-Торг» и ГУП «Петербургский метрополитен» договорились о сотрудничестве в части размещения

«ТЭК-Торг» интегрировала портал закупок малого объема Чувашии с порталом поставщиков Москвы Оператор федеральной электронной площадки «ТЭК-Торг» сообщил об успешной интеграции портала закупок малого объема Чувашской Республики с интернет-ресурсом «Портал поставщиков», созданным правительством Москвы. Интеграция двух цифровых п

«ТЭК-Торг»: объемы госзакупок в ноябре 2020 года выросли на 36% по сравнению октябрем Оператор федеральной электронной площадки «ТЭК-Торг» сообщил, что по итогам 11 месяцев 2020 г. объем госзакупок по всем отраслям экономи

«ТЭК-Торг»: с начала 2020 года госзаказчики опубликовали более 1,7 млн закупок на сумму свыше 7,5 трлн рублей Оператор федеральной электронной площадки «ТЭК-Торг» сообщил, что по итогам десяти месяцев 2020 года объем госзакупок по всем отраслям э

«ТЭК-Торг» завершил интеграцию с региональными информационными системами по закупкам в 80 регионах России Оператор федеральной электронной площадки «ТЭК-Торг» сообщил о реализации проекта по интеграции ЭТП с региональными автоматизированными системами планирования и организации закупочной деятельности. Проект был реализован с крупнейшими ро

АО «ТЭК-Торг» вошло в перечень операторов ЭТП для проведения открытых закупок Концерна «Алмаз-Антей» Оператор федеральной электронной площадки АО «ТЭК-Торг» заключил соглашение о сотрудничестве с АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей». В рамках договора открытые закупочные процедуры дочерних обществ Концерна будут осуществляться на площадке «Т

НК «Роснефть» и «ТЭК-Торг» разработали мобильное приложение для оперативной работы с закупочными процедурами компании НК «Роснефть» и оператор федеральной электронной площадки «ТЭК-Торг» реализовали новый совместный проект – мобильное приложение «Закупки Роснефть» для оперативной работы с закупочными процедурами компании. НК «Роснефть» – один из крупнейших потребителе

ТЭК-Торг автоматизировал закупки государственных и муниципальных заказчиков Чувашской Республики номию бюджетных средств за счет повышения конкуренции. Как показывает практика, закупки с использованием электронного сервиса позволяют сэкономить ежегодно 12% средств», – сказал генеральный директор АО «ТЭК-Торг» Дмитрий Сытин. В числе других преимуществ – повышение открытости и прозрачности закупок у единственного поставщика, создание дополнительных рабочих мест, а также повышение финансо

«ТЭК-Торг» внедряет сервис цифрового факторинга АО «ТЭК-Торг» совместно с «Интер РАО – Центр управления закупками» и ПАО Банк «ФК Открытие» объяв

«ТЭК-Торг» и ФРДВ займутся цифровым проектом по управлению лесным хозяйством Дальнего Востока «ТЭК-Торг» и «Фонд развития Дальнего Востока и Арктики» («ФРДВ», входит в «ВЭБ.РФ») подписали соглашение о сотрудничестве в области развития интернет-системы по управлению лесным хозяйством и ле

МКБ и электронная площадка «ТЭК-торг» договорились о сотрудничестве «Московский кредитный банк» (МКБ) и электронная торговая площадка «ТЭК-торг» заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках данного соглашения участники закупок на «ТЭК-торг» получат возможность использовать финансовые инструменты банка на специальных

Bell Integrator создал единый веб-сервис для сбора данных электронной площадки «ТЭК-торг» Bell Integrator завершил создание для компании «ТЭК-торг», одной из крупнейших электронных торговых площадок (ЭТП) России, единого веб-сервиса, позволяющего принимать данные из закрытой части ЭТП для публикации их в открытой части и на сторо

«ТЭК-Торг» внедряет аналитику закупок на платформе Visiology Polymedia завершила проект по внедрению информационно-аналитической системы (ИАС) на базе платформы Visiology для электронной торговой площадки «ТЭК-Торг», секции Роснефть. Основной целью проекта являлось создание корпоративной системы аналитики и отчетности для эффективного мониторинга закупочной деятельности. Для реализации проекта ис

Cognitive Technologies и ТЭК-Торг реализовали функционал электронного договора для НК «Роснефть» Cognitive Technologies объявила о реализации новой функциональности на электронной торговой площадке (ЭТП) «ТЭК-Торг», позволяющий одному из ее основных клиентов, НК «Роснефть», заключать договоры в электронной форме. Как рассказали CNews в компании, одной из отличительных возможностей разработанной