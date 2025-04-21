Получите все материалы CNews по ключевому слову
Можаев Евгений
|21.04.2025
|«ТЭК-Торг» запускает проект по оцифровке отраслевых стандартов в электроэнергетике 1
|21.06.2024
|АО «ТЭК-Торг» и ООО «Цифровая логистика» подписали соглашение о сотрудничестве 1
Можаев Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|СПбМТСБ - ТЭК-торг ЭТП 65 1
|Цифровая логистика 15 1
|СПбМТСБ - Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа 18 1
|РЖД - Российские железные дороги 1933 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354699, в очереди разбора - 759507.
Создано именных указателей - 173232.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.