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Можаев Евгений



21.04.2025 «ТЭК-Торг» запускает проект по оцифровке отраслевых стандартов в электроэнергетике 1
21.06.2024 АО «ТЭК-Торг» и ООО «Цифровая логистика» подписали соглашение о сотрудничестве 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Можаев Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

СПбМТСБ - ТЭК-торг ЭТП 65 1
Цифровая логистика 15 1
СПбМТСБ - Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа 18 1
РЖД - Российские железные дороги 1933 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 326 1
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 371 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2584 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52103 1
ТОРГ - Унифицированная форма товарной накладной 136 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4902 1
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки 608 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68093 1
Цифровая логистика - ЭТП ГП - Электронная торговая площадка Грузовые перевозки 10 1
Шаповалов Артем 1 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17707 1
Россия - РФ - Российская федерация 147572 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7957 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2450 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1348 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7179 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29802 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19007 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1257 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11141 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354699, в очереди разбора - 759507.
Создано именных указателей - 173232.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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