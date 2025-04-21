«ТЭК-Торг» запускает проект по оцифровке отраслевых стандартов в электроэнергетике

«ТЭК-Торг» запускает проект по оцифровке отраслевых стандартов в электроэнергетике. В проекте будут реализованы каталог продукции и сервисы необходимые для торговли товарами, работами и услугами. Система на первом этапе будет интегрирована с ЭТП «ТЭК-Торг». Доступ к системе будут иметь как заказчики, так и поставщики оборудования и услуг. При этом цифровые опросные листы будут формироваться с учетом отраслевых стандартов. Для подтверждения соответствия продукции, вносимой в каталог, будут применяться проверки соответствия, как в виде документальной проверки, так и в виде выездных мероприятий сертифицирующих органов.

Таким образом, каталог будет единым источником проверенной информации об оборудовании, которое поставщики предлагают электроэнергетической отрасли.

Заместитель генерального директора «ТЭК-Торг» Евгений Можаев отметил: «У нас есть успешный опыт сотрудничества с ИНТИ в части перевода отраслевых стандартов в вид карточек товаров. Представленным сегодня проектом мы тиражируем его на электроэнергетику. При этом важно не упустить главное – сделать простой и понятный интерфейс, как в привычных нам b2c-маркетплейсах, и каталог, гарантирующий то, что приобретаемый товар обладает заявленным качеством и проверен уполномоченным органом. За счет этого произойдет ускорение контрактования, заказчики смогут сократить сроки технической оценки предложений, а также повысится качество подбора аналогов. Отмечу, что аналогичную работу сейчас начинает проводить государство в лице Министерства финансов и Федерального Казначейства в рамках создание ККТРУ. Наш каталог, по сути, и есть – каталог конкретных товаров, работ и услуг. При этом мы имеем более чем десятилетний опыт работы с рынком по сбору информации о продукции и обогащению номенклатуры для участия в торгах. Именно поэтому мы оцениваем инициативу как весьма перспективную».