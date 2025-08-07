Разделы

Веб-сервисы Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

Первая электронная торговая площадка вышла на рынок управления данными о продукции

Одна из восьми федеральных ЭТП, «ТЭК-Торг», первой в торговом контуре сформирует единые политики внесения данных о продукции с целью автоматизации процесса снабжения. Об этом CNews сообщили представители «ТЭК-Торг».

Уникальность решения ЭТП «ТЭК-Торг» (входит в группу компаний «Петербургская Биржа») заключается в том, что описание товаров будет проводиться на основании методик и политик, соответствующих требованиям крупнейших заказчиков России. Подобное решение электронная торговая площадка «ТЭК-Торг» предлагает первой среди российского торгового контура.

Сегодняшняя практика нормализации нормативно-справочной информации, а также функция аутсорсинга ведения справочника номенклатуры связана во многом с функцией учета продукции. При этом функционал, связанный с описанием продукции с целью ее продаж, указания нужных потребителю атрибутов для технической оценки остается на втором плане. При ведении данных о товарах «ТЭК-Торгом» клиент автоматически попадает во все закупки на федеральной ЭТП, партнерских маркетплейсах и некоторых зарубежных торговых системах.

Сервис актуален для средних и крупных компаний, где используется множество информационных систем с большими объемами переменных данных, которые нужно структурировать и организовать в единое информационное пространство.

Как власти потратят 35 млрд руб. на разработку перспективных технологий в сфере беспилотников
цифровизация

Евгений Можаев, заместитель генерального директора АО «ТЭК-Торг»: «Правильный подход к организации управления данными должен влиять не на учет товаров, а на те процессы, которые выходят за пределы компании. А это продажи и закупки. В плане продаж корректное описание позиций дает возможность производителю попасть в поле зрения заказчиков при подборе аналогов за счет описания позиций по стандартам последнего. Закупщики же приобретают опцию автоматизированного подбора аналогов, которая выходит за рамки России, и уходят от ручного сравнения множества технических характеристик. За счет формирования вводной для нужного атрибута это будет производиться в автоматическом режиме. В перспективе система позволит отслеживать цены на те или иные конкретные товары, формировать индексы и индикаторы, что является одной из ключевых целей Петербургской Биржи в соответствие со стратегией развития группы».

В первую очередь планируется подключение к сервису текущих клиентов компании, в горизонте 2026-2028 гг.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Стабильность, безопасность, простота использования: чего бизнес ждет от ВКС-решений

Совладелец российского «убийцы» Zoom вышел из бизнеса. Его пакет стоит миллиарды

Евгений Свидерский, Itglobal.com: Мы знаем, как адаптировать IaaS под современные задачи бизнеса

Начался эксперимент по объединению российских ГИС в единое информационное пространство

Как власти потратят 17 млрд руб. на подготовку кадров в сфере БАС

Глава российского промышленного гиганта поможет Softline с созданием технологического кластера

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Правда ли, что кондиционер — рассадник бактерий? 7 популярных заблуждений о работе сплит-систем

Показать еще

Наука

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник
Показать еще