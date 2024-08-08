«1С:ERP» помогло «Уральскому Турбинному Заводу» ускорить выполнение заказов и повысить рентабельность производства , обеспечен точный расчет потребности производства в материалах и комплектующих. Простои оборудования сокращены на 15%, оборачиваемость запасов выросла на 12%, исполнение заказов ускорилось. Данные о себестоимости продукции на каждом этапе технологического цикла помогают предприятию оптимизировать затраты и повышать рентабельность производства. Об этом CNews сообщили представители «1С». «Ур

«1С-Рарус» создал единую систему управления торговым предприятием «Сильвер‑Маркет» Переход на современную систему управления предприятием «1С:Управление торговлей 8» улучшил качество учета данных и работу «Сильвер-Маркет». Удалось сократить время расчета себестоимости на 30%, а срок формирования отчетности — на 50%. В компании организован единый сквозной бизнес-процесс обслуживания покупателей. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус». О

Hochland анализирует себестоимость и прогнозирует затраты на платформе Optimacros Компания «Хохланд Руссланд» (Hochland), отечественный производитель сыра, завершила очередной этап цифровой трансформации предприятия – автоматизирован анализ себестоимости и процесс прогнозирования затрат. Проекты реализованы на отечественной платформе Optimacros. Подрядчиком выступила компания «Атомс Консалтинг». «Хохланд Руссланд» – производитель

«Завод ЖБИ-1» оптимизировал управление производством и вдвое ускорил обработку заказов с помощью «1С:Комплексная автоматизация» работу струнно-бетонного завода ЖБИ-1 в Калининграде. С помощью системы «1С:Комплексная автоматизация» оптимизировано управление производством продукции по давальческой схеме. Обеспечен точный расчет себестоимости. Организован сквозной учет движения продукции от закупки до отгрузки. Заказы обрабатываются вдвое быстрее, количество ежемесячно выполняемых заказов выросло на 15%. Об этом CNews

Carlsberg Group и Advanced запустили решение для планирования прямой себестоимости на базе облачной платформы Anaplan еняющихся рыночных предпосылок. Одной из важнейших инициатив, помогающих компании эффективно планировать в условиях новой нормальности, стал проект по автоматизации процесса планирования материальной себестоимости. «Проект был направлен на создание регионального автоматизированного инструмента по расчету материальной себестоимости, создание единого хранилища данных по пяти странам и

АО «Ижевский радиозавод» повышает конкурентоспособность на рынке приборостроения с помощью «1С:Корпорация» я» обеспечивает раздельный учет результатов финансово хозяйственной деятельности. Реализован расчет себестоимости продукции с детализацией до изделий. Решения интегрированы с 20 историческими с

ДКИС ALP создал технологию для расчета себестоимости и рентабельности комплексных ИТ-проектов , основанных на программных продуктах «1С» и собственных разработках, создал и начала использовать сквозную специализированную подсистему расчета, мониторинга и прогнозирования плановой и фактической себестоимости реализуемых проектов. Новое решение является неотъемлемым компонентом авторской технологии ДКИС ALP «Бережливое производство», обеспечивающей комплексное планирование, прогнозиров

«Первый бит» внедрил «1С:ERP» в «Сибеко» Специалисты интегратора ИТ-решений «Первый бит» автоматизировали 75 рабочих мест в торгово-производственной компании «Сибеко», обеспечив оперативный и точный расчет себестоимости продукции благодаря внедрению «1С:ERP Управление предприятием 2». «Сибеко» — компания-производитель сидений для всех видов транспорта: грузовых автомобилей, спецтехники, сельскохо

«Аэропорт Салехард» перешел на ведение учета в «1С:ERP» финансовой и хозяйственной деятельностью на основе трех решений на платформе «1С:Предприятие 8». В результате проекта аэропорт ведет раздельный учет расходов по видам услуг, выросла точность расчета себестоимости и снизились затраты. Ускорились все процессы, связанные с согласованием и утверждением договоров и других документов. Сроки подготовки отчетности сократились с 2-3 недель до 3-5 д

Цены на ТВ-панели рухнули ниже себестоимости Прогнозы сбылись Цены на дисплеи для современных телевизоров опустились ниже их себестоимости, что вынуждает их производителей, фактически, работать в убыток. Об этом сообщила исследовательская компания WitsView из состава аналитического агентства TrendForce. Специалисты W

Цены на ТВ-панели вот-вот рухнут ниже себестоимости налью 32 дюйма и больше, выпускаемых на фабриках Китая. Об этом в своем отчете сообщили аналитики исследовательской компании WitsView, добавив, что на ряд моделей цены в обозримом будущем упадут ниже себестоимости. Одной из причин происходящего эксперты видят торговую войну между США и Китаем. По их словам, на фоне возможного ввода Президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump) 25-процент

«Биоритм» организовал управление производством и продажами с помощью «1С:ERP Управление предприятием 2» планирование производства собственной продукции. В результате оборачиваемость запасов повысилась на 10%, исключены простои производства из-за нехватки сырья и материалов. Точный и оперативный расчет себестоимости помогает контролировать затраты на каждом этапе выпуска продукции. Заказы, полученные через интернет-магазин компании для оптовых и розничных клиентов, обрабатываются и передаются

«Корус Консалтинг» оптимизирует кулинарное производство в ТД «Интерторг» на базе «1С: Розница» ус Консалтинг» объявила о внедрении в ТД «Интерторг» решения для кулинарного производства на базе «1С: Розница». Решение избавит сеть от сложной цепочки ведения данных и позволит унифицировать расчет себестоимости продукции.ТД «Интерторг» — один из крупнейших российских ритейлеров, владелец торговых сетей, действующих под торговыми марками «Народная 7Я семьЯ», «идеЯ» и «SPAR» с годовой выру

Три картриджа борьбы за себестоимость Новые принтеры и МФУ HP LaserJet Ultra M106w, HP LaserJet Ultra MFP M134a и HP LaserJet Ultra MFP M134fn будут продаваться по новой модели, ориентированной на снижение себестоимости отпечатка. HP LaserJet Ultra M106w, HP LaserJet Ultra MFP M134a и HP LaserJet Ultra MFP M134fn – это новые печатающие устройства HP, ориентированные на использование в среднем и м

«ФосАгро» перешла на новую систему бюджетирования на базе IBM Cognos TM1 Российская вертикально интегрированная компания «ФосАгро», производитель фосфорсодержащих удобрений, перешла на централизованную систему бюджетирования и расчёта себестоимости. Новая система реализована на платформе IBM Cognos TM1. Об этом CNews сообщили в компании Columbus, которая выступила партнёром по внедрению платформы. С помощью новой системы IBM

«Сатурн» автоматизировал расчет себестоимости выпуска продукции с помощью «1С-Раруса» ый этап проекта автоматизации производителя солнечных и аккумуляторных батарей для космических аппаратов «Сатурн». В новой системе «1С:Управление производственным предприятием» сегодня ведется расчет себестоимости выполнения работ и оказания услуг всех подразделений компании, сообщили CNews в «1С-Рарусе». Заказчик получил прозрачную картину процессов, из которых складывается стоимость произ

«Сибгазаппарат» оптимизировал затраты на производство с помощью «1С:Комплексной автоматизации 8» «Сибгазаппарат». В результате проекта обеспечен оперативный учет затрат, усилен контроль за расходованием материалов, исключено нецелевое использование ресурсов. Точный расчет плановой и фактической себестоимости позволил предприятию более гибко управлять ценовой политикой, предлагая клиентам конкурентоспособные цены на продукцию. Система позволила контролировать рентабельность продаж, выя

Altyntau Resources автоматизирует планирование и расчет себестоимости продукции на базе IBM Cognos Express Компания GMCS совместно с компанией Altyntau Resources, высокотехнологичным производителем золота в Казахстане, реализует проект по созданию системы сбора бюджетов и расчета себестоимости продукции на базе комплекса решений IBM Cognos Express. По итогам проекта Altyntau Resources рассчитывает перейти на единую систему планирования, обеспечить получение консолидиров

Единый Расчетный Центр «ТМС групп» автоматизирован на базе решения «1С» ственным предприятием 8» создано информационное пространство, обеспечивающее прозрачность документооборота по выполненным работам всех подразделений холдинга, позволяющее осуществлять полный контроль себестоимости услуг по обслуживанию нефтепромыслового оборудования. «ТМС групп» обладает разветвленной структурой и состоит на текущий момент из 6 обособленных организаций. Для оптимизации деят

«Газпром трансгаз–Кубань» рассчитывает себестоимость продукции с помощью «1С:Предприятия 8» Компания «Газпром трансгаз–Кубань», дочернее общество компании «Газпром», для расчета себестоимости продукции в соответствии с методическими рекомендациями «Газпрома» теперь применяет программный продукт «ИТРП:Производственное предприятие 8. Стандарт» на платформе «1С:Предприяти

«Бэст-5» версии 3.4 предлагает новые средства аналитического учета товарных запасов ержку в принятии обоснованных управленческих решений. Среди главных особенностей пакета – новые принципы аналитического учета товарных запасов и кардинальная переработка инструментария для расчета их себестоимости. В новом пакете обновлений реализован многосегментный аналитический учет номенклатуры. Этот подход обеспечивает учет разновидностей одного и того же товара по множеству произвольн

НПО «Компьютер» представил модуль КАС «Бизнес Люкс» для автоматизации планирования Компания НПО «Компьютер» сообщила о выпуске нового модуля «Планирование и калькулирование себестоимости». Это отраслевое решение на базе КАС «Бизнес Люкс» для автоматизации корпоративного планирования в дочерних предприятиях ОАО «Газпром» в рамках применения «Методических рекомендац

Фабрика им. Крупской автоматизировала расчет себестоимости на «Парусе» В ОАО «Кондитерская фабрика имени Н.К.Крупской» автоматизированы процессы учета затрат и калькуляции себестоимости продукции с помощью программного обеспечения «Парус». Обработка десятков тысяч транзакций позволяет получать данные для анализа прибыльности многочисленных товарных позиций и эффе

В ММБ разработана модель расчета себестоимости кредитных продуктов Группа компаний «Ланит» завершила разработку функционально-стоимостной модели расчета себестоимости кредитных банковских продуктов в Международном Московском Банке (ММБ). Автоматизация модели осуществлена на базе решения Hyperion Business Modeling корпорации Hyperion, возможност

Smurfit Kappa St. Petersburg внедряет новую модель позаказной себестоимости ersburg объявила о внедрении информационной системы на базе комплекса «Монолит SQL». В сентябре 2006 года стартовал проект по реализации в рамках системы «Монолит: Себестоимость» новой модели расчета себестоимости — позаказной себестоимости. Реализация модели и методики расчета позаказной себестоимости необходима для расчета стоимости готовой продукции для каждого заказа

"ССМ-Тяжмаш": ERP-калькулятор для себестоимости В условиях растущей конкуренции выбор наиболее эффективного способа производства и наиболее прибыльной номенклатуры производимой продукции невозможно сделать без расчета себестоимости готовых изделий. При этом недостаточно просто просчитать обобщенные значения для тех или иных видов готовой продукции и услуг – необходимо видеть полную и детальную структуру с

"Завод ячеистых бетонов" автоматизировал расчет себестоимости азработана и реализована в системе методика распределения затрат на единицу выпускаемой цехом продукции. В результате средствами «Галактики ERP» была решена задача автоматического расчета фактической себестоимости единицы готовой продукции. В настоящее время в системе «Галактика ERP» учитываются нормативы списания материалов по каждому наименованию готовой продукции, коэффициенты влажности

РНПК автоматизировала управление себестоимостью димая продукция проходит до готовности множество этапов, технологические процессы нефтепереработки отличаются выраженными переделами, каждый из которых можно выделить в плане, учете и калькулировании себестоимости продукции. В связи с этим руководством РНПК и компанией «БИТ» была разработана концепция построения системы управления себестоимостью продукции, предусматривающая внедрение средст

Урюпинские маслоделы автоматизировали бухгалтерский и налоговый учет егистры для организации налогового учета. Поставленные перед компанией «ВКС про» задачи требовали оказания консалтинговых услуг в части разработки и постановки на предприятии нового подхода к расчету себестоимости продукции, при котором давальческое сырье и готовая продукция учитывались бы за балансом предприятия. Также перед консультантами была поставлена задача организации налогового учет

Местная связь подорожает, межгород может подешеветь арифы не покрывают даже их основных затрат. Год назад на заседании коллегии Минсвязи гендиректор "Связьинвеста" Валерий Яшин сетовал на то, что в среднем по холдингу абонплата составляла всего 85% от себестоимости услуг. За год тарифы поднялись примерно на 40% - но, по мнению связистов, принципиально ситуация не улучшилась и после этого. На прошедшей в конце марта конференции "Связь и инвес

Тарифы за телефон доросли до себестоимости В большинстве регионов России тарифы за услуги местной связи достигли как минимум себестоимости, считает министр по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства Илья Южанов. Он сообщил, что в этом году МАП совместно с Минсвязи довело тарифы в 70% регионов до экон