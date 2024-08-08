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Себестоимость cost price стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции

СОБЫТИЯ


08.08.2024 «1С:ERP» помогло «Уральскому Турбинному Заводу» ускорить выполнение заказов и повысить рентабельность производства

, обеспечен точный расчет потребности производства в материалах и комплектующих. Простои оборудования сокращены на 15%, оборачиваемость запасов выросла на 12%, исполнение заказов ускорилось. Данные о себестоимости продукции на каждом этапе технологического цикла помогают предприятию оптимизировать затраты и повышать рентабельность производства. Об этом CNews сообщили представители «1С». «Ур
22.03.2024 «1С-Рарус» создал единую систему управления торговым предприятием «Сильвер‑Маркет»

Переход на современную систему управления предприятием «1С:Управление торговлей 8» улучшил качество учета данных и работу «Сильвер-Маркет». Удалось сократить время расчета себестоимости на 30%, а срок формирования отчетности — на 50%. В компании организован единый сквозной бизнес-процесс обслуживания покупателей. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус». О
19.02.2024 Hochland анализирует себестоимость и прогнозирует затраты на платформе Optimacros

Компания «Хохланд Руссланд» (Hochland), отечественный производитель сыра, завершила очередной этап цифровой трансформации предприятия – автоматизирован анализ себестоимости и процесс прогнозирования затрат. Проекты реализованы на отечественной платформе Optimacros. Подрядчиком выступила компания «Атомс Консалтинг». «Хохланд Руссланд» – производитель

23.01.2024 «Завод ЖБИ-1» оптимизировал управление производством и вдвое ускорил обработку заказов с помощью «1С:Комплексная автоматизация»

работу струнно-бетонного завода ЖБИ-1 в Калининграде. С помощью системы «1С:Комплексная автоматизация» оптимизировано управление производством продукции по давальческой схеме. Обеспечен точный расчет себестоимости. Организован сквозной учет движения продукции от закупки до отгрузки. Заказы обрабатываются вдвое быстрее, количество ежемесячно выполняемых заказов выросло на 15%. Об этом CNews

08.02.2022 Carlsberg Group и Advanced запустили решение для планирования прямой себестоимости на базе облачной платформы Anaplan

еняющихся рыночных предпосылок. Одной из важнейших инициатив, помогающих компании эффективно планировать в условиях новой нормальности, стал проект по автоматизации процесса планирования материальной себестоимости. «Проект был направлен на создание регионального автоматизированного инструмента по расчету материальной себестоимости, создание единого хранилища данных по пяти странам и

07.02.2022 АО «Ижевский радиозавод» повышает конкурентоспособность на рынке приборостроения с помощью «1С:Корпорация»

я» обеспечивает раздельный учет результатов финансово хозяйственной деятельности. Реализован расчет себестоимости продукции с детализацией до изделий. Решения интегрированы с 20 историческими с
15.12.2021 ДКИС ALP создал технологию для расчета себестоимости и рентабельности комплексных ИТ-проектов

, основанных на программных продуктах «1С» и собственных разработках, создал и начала использовать сквозную специализированную подсистему расчета, мониторинга и прогнозирования плановой и фактической себестоимости реализуемых проектов. Новое решение является неотъемлемым компонентом авторской технологии ДКИС ALP «Бережливое производство», обеспечивающей комплексное планирование, прогнозиров
24.11.2020 «Первый бит» внедрил «1С:ERP» в «Сибеко»

Специалисты интегратора ИТ-решений «Первый бит» автоматизировали 75 рабочих мест в торгово-производственной компании «Сибеко», обеспечив оперативный и точный расчет себестоимости продукции благодаря внедрению «1С:ERP Управление предприятием 2». «Сибеко» — компания-производитель сидений для всех видов транспорта: грузовых автомобилей, спецтехники, сельскохо
23.03.2020 «Аэропорт Салехард» перешел на ведение учета в «1С:ERP»

финансовой и хозяйственной деятельностью на основе трех решений на платформе «1С:Предприятие 8». В результате проекта аэропорт ведет раздельный учет расходов по видам услуг, выросла точность расчета себестоимости и снизились затраты. Ускорились все процессы, связанные с согласованием и утверждением договоров и других документов. Сроки подготовки отчетности сократились с 2-3 недель до 3-5 д
16.10.2019 Цены на ТВ-панели рухнули ниже себестоимости

Прогнозы сбылись Цены на дисплеи для современных телевизоров опустились ниже их себестоимости, что вынуждает их производителей, фактически, работать в убыток. Об этом сообщила исследовательская компания WitsView из состава аналитического агентства TrendForce. Специалисты W
08.07.2019 Цены на ТВ-панели вот-вот рухнут ниже себестоимости

налью 32 дюйма и больше, выпускаемых на фабриках Китая. Об этом в своем отчете сообщили аналитики исследовательской компании WitsView, добавив, что на ряд моделей цены в обозримом будущем упадут ниже себестоимости. Одной из причин происходящего эксперты видят торговую войну между США и Китаем. По их словам, на фоне возможного ввода Президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump) 25-процент
09.06.2018 «Биоритм» организовал управление производством и продажами с помощью «1С:ERP Управление предприятием 2»

планирование производства собственной продукции. В результате оборачиваемость запасов повысилась на 10%, исключены простои производства из-за нехватки сырья и материалов. Точный и оперативный расчет себестоимости помогает контролировать затраты на каждом этапе выпуска продукции. Заказы, полученные через интернет-магазин компании для оптовых и розничных клиентов, обрабатываются и передаются
15.08.2017 «Корус Консалтинг» оптимизирует кулинарное производство в ТД «Интерторг» на базе «1С: Розница»

ус Консалтинг» объявила о внедрении в ТД «Интерторг» решения для кулинарного производства на базе «1С: Розница». Решение избавит сеть от сложной цепочки ведения данных и позволит унифицировать расчет себестоимости продукции.ТД «Интерторг» — один из крупнейших российских ритейлеров, владелец торговых сетей, действующих под торговыми марками «Народная 7Я семьЯ», «идеЯ» и «SPAR» с годовой выру
18.10.2016 Три картриджа борьбы за себестоимость

Новые принтеры и МФУ HP LaserJet Ultra M106w, HP LaserJet Ultra MFP M134a и HP LaserJet Ultra MFP M134fn будут продаваться по новой модели, ориентированной на снижение себестоимости отпечатка. HP LaserJet Ultra M106w, HP LaserJet Ultra MFP M134a и HP LaserJet Ultra MFP M134fn – это новые печатающие устройства HP, ориентированные на использование в среднем и м
03.06.2015 «ФосАгро» перешла на новую систему бюджетирования на базе IBM Cognos TM1

Российская вертикально интегрированная компания «ФосАгро», производитель фосфорсодержащих удобрений, перешла на централизованную систему бюджетирования и расчёта себестоимости. Новая система реализована на платформе IBM Cognos TM1. Об этом CNews сообщили в компании Columbus, которая выступила партнёром по внедрению платформы. С помощью новой системы IBM
16.02.2015 «Сатурн» автоматизировал расчет себестоимости выпуска продукции с помощью «1С-Раруса»

ый этап проекта автоматизации производителя солнечных и аккумуляторных батарей для космических аппаратов «Сатурн». В новой системе «1С:Управление производственным предприятием» сегодня ведется расчет себестоимости выполнения работ и оказания услуг всех подразделений компании, сообщили CNews в «1С-Рарусе». Заказчик получил прозрачную картину процессов, из которых складывается стоимость произ
04.06.2013 «Сибгазаппарат» оптимизировал затраты на производство с помощью «1С:Комплексной автоматизации 8»

«Сибгазаппарат». В результате проекта обеспечен оперативный учет затрат, усилен контроль за расходованием материалов, исключено нецелевое использование ресурсов. Точный расчет плановой и фактической себестоимости позволил предприятию более гибко управлять ценовой политикой, предлагая клиентам конкурентоспособные цены на продукцию. Система позволила контролировать рентабельность продаж, выя
09.07.2012 Altyntau Resources автоматизирует планирование и расчет себестоимости продукции на базе IBM Cognos Express

Компания GMCS совместно с компанией Altyntau Resources, высокотехнологичным производителем золота в Казахстане, реализует проект по созданию системы сбора бюджетов и расчета себестоимости продукции на базе комплекса решений IBM Cognos Express. По итогам проекта Altyntau Resources рассчитывает перейти на единую систему планирования, обеспечить получение консолидиров
30.10.2009 Единый Расчетный Центр «ТМС групп» автоматизирован на базе решения «1С»

ственным предприятием 8» создано информационное пространство, обеспечивающее прозрачность документооборота по выполненным работам всех подразделений холдинга, позволяющее осуществлять полный контроль себестоимости услуг по обслуживанию нефтепромыслового оборудования. «ТМС групп» обладает разветвленной структурой и состоит на текущий момент из 6 обособленных организаций. Для оптимизации деят
03.04.2009 «Газпром трансгаз–Кубань» рассчитывает себестоимость продукции с помощью «1С:Предприятия 8»

Компания «Газпром трансгаз–Кубань», дочернее общество компании «Газпром», для расчета себестоимости продукции в соответствии с методическими рекомендациями «Газпрома» теперь применяет программный продукт «ИТРП:Производственное предприятие 8. Стандарт» на платформе «1С:Предприяти
06.11.2008 «Бэст-5» версии 3.4 предлагает новые средства аналитического учета товарных запасов

ержку в принятии обоснованных управленческих решений. Среди главных особенностей пакета – новые принципы аналитического учета товарных запасов и кардинальная переработка инструментария для расчета их себестоимости. В новом пакете обновлений реализован многосегментный аналитический учет номенклатуры. Этот подход обеспечивает учет разновидностей одного и того же товара по множеству произвольн
09.09.2008 НПО «Компьютер» представил модуль КАС «Бизнес Люкс» для автоматизации планирования

Компания НПО «Компьютер» сообщила о выпуске нового модуля «Планирование и калькулирование себестоимости». Это отраслевое решение на базе КАС «Бизнес Люкс» для автоматизации корпоративного планирования в дочерних предприятиях ОАО «Газпром» в рамках применения «Методических рекомендац
10.06.2008 Фабрика им. Крупской автоматизировала расчет себестоимости на «Парусе»

В ОАО «Кондитерская фабрика имени Н.К.Крупской» автоматизированы процессы учета затрат и калькуляции себестоимости продукции с помощью программного обеспечения «Парус». Обработка десятков тысяч транзакций позволяет получать данные для анализа прибыльности многочисленных товарных позиций и эффе
12.03.2007 В ММБ разработана модель расчета себестоимости кредитных продуктов

Группа компаний «Ланит» завершила разработку функционально-стоимостной модели расчета себестоимости кредитных банковских продуктов в Международном Московском Банке (ММБ). Автоматизация модели осуществлена на базе решения Hyperion Business Modeling корпорации Hyperion, возможност
11.10.2006 Smurfit Kappa St. Petersburg внедряет новую модель позаказной себестоимости

ersburg объявила о внедрении информационной системы на базе комплекса «Монолит SQL». В сентябре 2006 года стартовал проект по реализации в рамках системы «Монолит: Себестоимость» новой модели расчета себестоимости — позаказной себестоимости. Реализация модели и методики расчета позаказной себестоимости необходима для расчета стоимости готовой продукции для каждого заказа

25.04.2006 "ССМ-Тяжмаш": ERP-калькулятор для себестоимости

В условиях растущей конкуренции выбор наиболее эффективного способа производства и наиболее прибыльной номенклатуры производимой продукции невозможно сделать без расчета себестоимости готовых изделий. При этом недостаточно просто просчитать обобщенные значения для тех или иных видов готовой продукции и услуг – необходимо видеть полную и детальную структуру с
14.10.2005 "Завод ячеистых бетонов" автоматизировал расчет себестоимости

азработана и реализована в системе методика распределения затрат на единицу выпускаемой цехом продукции. В результате средствами «Галактики ERP» была решена задача автоматического расчета фактической себестоимости единицы готовой продукции. В настоящее время в системе «Галактика ERP» учитываются нормативы списания материалов по каждому наименованию готовой продукции, коэффициенты влажности

06.06.2005 РНПК автоматизировала управление себестоимостью

димая продукция проходит до готовности множество этапов, технологические процессы нефтепереработки отличаются выраженными переделами, каждый из которых можно выделить в плане, учете и калькулировании себестоимости продукции. В связи с этим руководством РНПК и компанией «БИТ» была разработана концепция построения системы управления себестоимостью продукции, предусматривающая внедрение средст
08.07.2003 Урюпинские маслоделы автоматизировали бухгалтерский и налоговый учет

егистры для организации налогового учета. Поставленные перед компанией «ВКС про» задачи требовали оказания консалтинговых услуг в части разработки и постановки на предприятии нового подхода к расчету себестоимости продукции, при котором давальческое сырье и готовая продукция учитывались бы за балансом предприятия. Также перед консультантами была поставлена задача организации налогового учет
08.04.2003 Местная связь подорожает, межгород может подешеветь

арифы не покрывают даже их основных затрат. Год назад на заседании коллегии Минсвязи гендиректор "Связьинвеста" Валерий Яшин сетовал на то, что в среднем по холдингу абонплата составляла всего 85% от себестоимости услуг. За год тарифы поднялись примерно на 40% - но, по мнению связистов, принципиально ситуация не улучшилась и после этого. На прошедшей в конце марта конференции "Связь и инвес
05.03.2003 Тарифы за телефон доросли до себестоимости

В большинстве регионов России тарифы за услуги местной связи достигли как минимум себестоимости, считает министр по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства Илья Южанов. Он сообщил, что в этом году МАП совместно с Минсвязи довело тарифы в 70% регионов до экон
22.08.2002 Рынок ПО: Технологии ценообразования интернет-продукта или Клиент всегда не прав?

разом: сумма расходов компании в месяц (ФЗП, офис, связь, питание, налоги и т.д. и т.п.) * 160 (часов в месяце) * количество человек, непосредственно участвующих в техпроцессе. Кроме того, в параметр себестоимости, как правило, вкладывают дополнительные 20% (так называемые страховые), связанные обычно с тем, что техническое задание на производство проекта редко бывает в достаточной мере спе

Публикаций - 1501, упоминаний - 1508

Себестоимость и организации, системы, технологии, персоны:

9594 441
Microsoft Corporation 25775 125
SAP SE 5601 112
1С-Рарус 982 82
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 77
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 70
Samsung Electronics 11064 59
Intel Corporation 12811 59
Oracle Corporation 7074 58
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 49
IBM - International Business Machines Corp 9699 47
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 45
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 44
Газинформсервис - ГИС 496 44
Ростелеком 10948 42
R-Vision - Р-Вижн 267 42
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 145 41
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 41
Ланит Интеграция 219 41
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 101 40
Polymedia - Полимедиа 158 40
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 40
HP Inc. 5883 36
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 35
Sony 6739 34
Apple Inc 13154 33
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 30
ФинГрад - FinGrad 48 29
МегаФон 10742 28
Diasoft - Диасофт 1144 27
LG Electronics 3735 26
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 26
МТ-Интеграция - GMCS 374 25
Yandex - Яндекс 9216 24
AMD - Advanced Micro Devices 4641 24
Huawei 4676 23
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 23
Cisco Systems 5372 22
Галактика - Корпорация 1545 22
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 21
НСПК - Национальная система платежных карт 948 133
РЖД - Российские железные дороги 2096 58
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 53
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 47
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 46
ВТБ - Почта Банк 514 45
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 44
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 36
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 30
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 27
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 26
Русагро Группа Компаний 379 26
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 25
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 25
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 64 25
Северсталь ПАО - Severstal 629 24
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 24
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 22
Альфа-Банк 1979 22
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 20
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 19
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 19
ФосАгро 176 19
Кофемания 85 18
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 18
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 18
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 18
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 18
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 18
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 76 17
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 16
Газпром ПАО 1493 16
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 16
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 60 15
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 46 14
Центр Горизонтального Бурения - ЦГБ 29 14
ГПБ - Газпромбанк 1273 14
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 14
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 14
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 139 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 99
Федеральное казначейство России 1949 82
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 64
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 33
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ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 32
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 25
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СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 19
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 18
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Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 14
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Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 8
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 8
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Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 8
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Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 6
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 16
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 14
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 9
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 7
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 5
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 5
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 4
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 4
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 3
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 3
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 2
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 2
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 2
ООН ГЭФ - Глобальный экологический фонд - Global Environment Facility, GEF 4 1
ICCCI - International Contact Center Certification Institute - МИСКЦ - Международный институт сертификации контактных центров 10 1
ПАРТАД - Профессиональная ассоциация регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев 7 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
Электрокабель 13 1
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 10 1
CISC - Consortium of International Semiconductor Companies - Консорциум международных полупроводниковых компаний 1 1
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 14 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
ФРиО - Федерация Рестораторов и Отельеров России 5 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 1
АМП - Ассоциация промышленного майнинга 8 1
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 14 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
Консорциум ПОПСБ АНО - Производители охранных, пожарных, СКУД систем безопасности 4 1
ASTM - American Society for Testing and Materials 10 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 658
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 579
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 393
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 288
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 256
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 251
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 220
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 185
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 167
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 160
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 158
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 148
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 135
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 128
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 124
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 120
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 115
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 108
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 108
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 101
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 100
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 99
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 99
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1032 97
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 96
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2047 92
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 91
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 90
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 90
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 90
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 84
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 81
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 80
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 745 78
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 455 78
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 77
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1168 75
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 74
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 148
1С:ERP Управление предприятием 841 123
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 95
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 79
Microsoft Office 4170 69
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 68
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 64
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 54
Microsoft Dynamics 1197 49
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 46
НКТ - Р7-Офис 543 45
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 43
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 43
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 42
НКТ - Р7-графика 47 40
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 96 40
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 68 40
Новые облачные технологии - МойОфис 958 39
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 117 37
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 36
Microsoft Windows 2000 8678 33
Linux OS 11533 30
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 30
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 488 30
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 29
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 28
Google Android 15243 27
Microsoft Windows 16882 26
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 26
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 26
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 261 23
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 228 21
Парус Предприятие ПП - программный продукт ERP 128 20
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 18
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 17
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 17
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 17
Apple iPad 4011 16
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 16
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 15
Натрусов Артем 313 49
Шадаев Максут 1210 49
Чаркин Евгений 317 44
Нестеров Алексей 175 44
Шаев Виталий 59 43
Теплицкий Дмитрий 88 43
Урусов Виктор 157 43
Каушанский Александр 56 41
Денисов Анатолий 57 40
Аксенов Олег 62 40
Милованов Андрей 46 40
Белан Иван 41 40
Желнова Алина 42 40
Малышев Сергей 99 40
Воронин Павел 196 40
Врацкий Андрей 175 40
Соловьев Виталий 52 38
Калякин Павел 79 34
Абакумов Евгений 227 33
Петухов Антон 62 29
Аникин Дмитрий 68 28
Желтухин Вадим 72 28
Никитин Сергей 96 28
Солдатенкова Ксения 41 26
Краснов Александр 91 23
Заянц Илья 57 23
Путин Владимир 3454 21
Галкин Николай 140 19
Кирьянова Александра 169 18
Оберемок Надежда 45 17
Суровец Дмитрий 115 17
Ульянов Николай 176 17
Глазков Александр 151 16
Катамадзе Анна 133 16
Цыганков Дмитрий 38 16
Смирнов Вячеслав 45 15
Махалин Тимур 28 14
Распопов Алексей 49 14
Харитонов Вадим 43 14
Шмаков Антон 72 14
Россия - РФ - Российская федерация 166167 876
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 216
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 170
Европа 24964 140
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 124
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 124
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 101
Германия - Федеративная Республика 13221 69
Украина 7928 53
Казахстан - Республика 6048 52
Япония 13807 48
Южная Корея - Республика 7052 47
Азия - Азиатский регион 5920 40
Беларусь - Белоруссия 6289 38
Россия - СФО - Новосибирск 4876 38
Индия - Bharat 5869 34
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 31
Земля - планета Солнечной системы 10865 30
Китай - Тайвань 4245 30
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 29
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 29
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 27
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Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 25
Европа Восточная 3138 22
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 22
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 21
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 20
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 19
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 17
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 17
Финляндия - Финляндская Республика 3697 16
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 16
Франция - Французская Республика 8177 16
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 16
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 16
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 15
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 14
Канада 5081 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 477
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 381
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 269
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 219
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Логистика сбытовая - Сбыт 2566 90
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ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
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РБК Daily 91 2
CNET Networks - CNET News 1643 2
Магнитогорский металл - газета 1 1
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 41
Gartner - Гартнер 3658 40
IDC - International Data Corporation 4975 36
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 31
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 7
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 7
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 7
Forrester Research 834 6
TrendForce 187 6
NPD DisplaySearch 285 6
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 4
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 3
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Mercury Research 73 3
ITResearch 123 3
Insight 64 20 2
INFOLine-Аналитика 78 2
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Juniper Research 131 2
WitsView Technology Coperation 7 2
IDC Russia - IDC Россия 183 2
Gartner - Dataquest 353 2
In-Stat 115 2
Gartner IT Spending and Staffing 4 1
Gartner TCO Manager - Gartner Total Cost of Ownership 1 1
ЦНСИ - Центр независимых социологических исследований 3 1
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
НРА - Национальное Рейтинговое Агентство 12 1
J.D. Power - J.D. Power and Associates 21 1
PMA - Pacific Media Associates 7 1
AVentures Group 6 1
Dow Jones - VentureSource 6 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 1
Sage Research 4 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
Research and Markets 26 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
РАН - Российская академия наук 2122 20
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 15
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 7
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 7
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 6
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 5
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 4
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 4
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 4
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 3
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 3
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 3
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 3
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 33 2
ETRI - Electronics and Telecommunications Research Institute - Южнокорейский научно-исследовательский институт электроники и телекоммуникаций 15 2
РАН СПбАУ им. Ж.И. Алфёрова - Алфёровский университет - Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет им. Ж. И. Алфёрова 16 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 2
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ - Центр развития промышленной робототехники 62 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 2
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 2
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 35 2
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 16 2
University of Delaware - Делавэрский университет - Университет Делавэра - Mount Cuba Astronomical Observatory, MCAG - Астрономическая обсерватория Маунт-Куба 18 2
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова - Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 43 1
БашГАУ - БГАУ - Башкирский государственный аграрный университет 4 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева - Московский НИИ педиатрии и детской хирургии 14 1
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина ФГБОУ ВО - Государственный ИРЯ им. А.С. Пушкина - ГИРЯ им.А.С.Пушкина 21 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 18 1
РАН СПИИРАН - Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук 9 1
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