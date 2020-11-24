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Себестоимость cost price стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции



24.11.2020 «Первый бит» внедрил «1С:ERP» в «Сибеко»
23.03.2020 «Аэропорт Салехард» перешел на ведение учета в «1С:ERP»
16.10.2019 Цены на ТВ-панели рухнули ниже себестоимости
08.07.2019 Цены на ТВ-панели вот-вот рухнут ниже себестоимости
09.06.2018 «Биоритм» организовал управление производством и продажами с помощью «1С:ERP Управление предприятием 2»
03.06.2015 «ФосАгро» перешла на новую систему бюджетирования на базе IBM Cognos TM1
16.02.2015 «Сатурн» автоматизировал расчет себестоимости выпуска продукции с помощью «1С-Раруса»

Публикаций - 203, упоминаний - 204
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1177851, в очереди разбора - 982229.
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