Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
РАМН МИАЦ
Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук
Публикаций - 104, упоминаний - 150
РАМН МИАЦ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Симаков Олег 107 35
|Четвернин Алексей 658 23
|Айвазов Армен 450 20
|Серова Елена 299 20
|Лебедев Георгий 49 18
|Захаров Павел 59 13
|Гайдуков Алексей 24 10
|Лысенко Эдуард 215 9
|Ивакин Роман 52 7
|Дегтерева Мария 25 7
|Макаров Владимир 58 7
|Островский Владимир 24 5
|Сафронов Роман 33 5
|Зингерман Борис 36 5
|Антонов Александр 74 5
|Попов Алексей 329 5
|Шифрин Михаил 7 5
|Юсупов Ренат 108 5
|Ухлинов Леонид 57 4
|Медведев Дмитрий 1582 4
|Сапельников Сергей 102 4
|Степанов Антон 57 4
|Скворцова Вероника 55 4
|Казарин Станислав 110 4
|Кадников Вячеслав 16 4
|Казак Максим 155 4
|Устюжанин Дмитрий 49 3
|Путин Владимир 2398 3
|Васильев Сергей 34 3
|Шепилов Александр 12 3
|Орлов Геннадий 16 3
|Таболин Сергей 17 3
|Рудычева Наталья 89 3
|Крысина Ольга 109 3
|Бушуев Алексей 9 3
|Колосов Антон 5 3
|Чучелов Андрей 44 3
|Данилов Алексей 5 3
|Кесельбренер Леонид 49 3
|Попова Мария 121 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10409 21
|Ведомости 270 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2571 10
|IDC - International Data Corporation 4513 5
|Gartner 3170 4
|Forrester Research 782 1
|CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 1
|Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 73 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1165301, в очереди разбора - 1049617.
Создано именных указателей - 52947.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1165301, в очереди разбора - 1049617.
Создано именных указателей - 52947.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru