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РАМН МИАЦ Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук
СОБЫТИЯ
|25.06.2021
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Медицинские организации Республики Алтай переходят на Astra Linux
емный интегратор «Центр информационной безопасности» (ООО «ЦИБ») сообщают о создании для казенного учреждения здравоохранения Республики Алтай «Медицинский информационно-аналитический центр» (КУЗ РА «МИАЦ») новых вычислительных мощностей основного и резервного центров обработки данных на базе защищенного программного комплекса «Средства виртуализации «Брест» (ПК СВ «Брест), а также 690 АРМ
|24.11.2020
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Максим Корогод, МИАЦ Краснодарского края -
Мы нашли способ упростить работу участкового врача
орию болезни или просто неверно передать информацию. В таком случае преемственность оказываемой медицинской помощи нарушается, а вслед за этим снижается и ее качество. Максим Корогод, и.о. начальника МИАЦ Министерства здравоохранения Краснодарского края Следующий сценарий — когда специалист одной медицинской организации сканирует документы пациента и отправляет их в другую медицинскую орган
|05.11.2020
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«Netrika Интеграция» продолжила модернизацию вычислительного кластера МИАЦ Мурманской области
«Netrika Интеграция» провела второй этап обновления аппаратно-технологической инфраструктуры МИАЦ Мурманской области. Рост мощности вычислительного кластера региона требуется для обеспечения работоспособности информационных систем здравоохранения при работе с большим объемом информации
|21.10.2019
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МИАЦ Республики Башкортостан внедрил Kaspersky Secutiry
елей было выбрано комплексное решение «Kaspersky Security для бизнеса» и специализированный защитный продукт «Kaspersky Security для почтовых серверов». Медицинский информационно-аналитический центр (МИАЦ) Республики Башкортостан отвечает за формирование и стратегию развития единой информационной системы в регионе. С точки зрения кибербезопасности, приоритетом для МИАЦ является обесп
|12.02.2016
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МИАЦ запустил информационно-аналитическую систему контроля проведения диспансеризации в ХМАО
Медицинский информационно-аналитический центр (МИАЦ) ХМАО-Югры запустил в промышленную эксплуатацию информационную систему для анализа результатов анкетирования населения при проведении диспансеризации взрослого населения (ИСАР). ИСАР являе
|21.01.2014
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В МИАЦ Владимирской области создана система мониторинга здравоохранения
а базе программного продукта «Парус-Бюджет 8» для Медицинско-го информационно-аналитического центра Владимирской области. Система построена по архитектуре «единый сервер»: к централизованному ресурсу МИАЦ подключены все 115 медицинских организаций областного подчинения, удаленные пользователи (всего — около 1000) работают с системой через Web-интерфейс. Система автоматизирует процесс сбора,
|03.12.2012
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Depo Computers построила ЦОД для МИАЦ Орловской области
Компания Depo Computers завершила проект по построению ЦОД для МИАЦ Орловской области. Проект реализован в рамках федеральной концепции информатизации здравоохранения. Основная задача проекта — создание единой информационной среды для более 60 медицинских
|01.11.2012
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МИАЦ Орловской области: единый ЦОД для 64 медучреждений региона
ов: На это повлияло несколько факторов. Прежде всего, компания является одним из основных участников этой программы. Ее комплексные решения и продукты используются во многих медицинских учреждениях и МИАЦ России. Кроме того, компания имеет большой опыт построения ЦОД, собственное производство и серьезную инжиниринговую экспертизу. Дополнительным плюсом стало то, что все компоненты мы получа
|31.10.2012
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Maykor и МИАЦ РАМН будут совместно развивать информационно-телекоммуникационные технологии в области здравоохранения
сотрудничестве. Основным направлением сотрудничества станет совместная работа специалистов Maykor и МИАЦ РАМН по развитию информационно-телекоммуникационных технологий в области здравоохранения
|02.07.2012
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Softline развернула платформу виртуализации VMware vSphere5 в Якутском республиканском МИАЦ
ской информации на второй, географически удаленной площадке. Таким образом, было построено решение, поднимающее доступность сервисов на качественно новый уровень. «Поскольку информационными ресурсами МИАЦ постоянно пользуются все медицинские учреждения республики Якутия, такие требования, как гибкость, постоянная доступность и бесперебойная работа всех сервисов для нас являются ключевыми. В
|31.03.2009
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ERP-проект в госсекторе вызвал вопросы следователей
Открытый конкурс на создание системы проводился в октябре-ноябре 2007 г. Его победителем стала региональная организация АНО Медицинский информационно-аналитический центр (МИАЦ) Тюменской области. Впрочем, кроме нее другие интеграторы на участие в проекте и не претендовали, поэтому в первый раз конкурс даже был признан не состоявшимся. Об этом свидетельствуют соо
РАМН МИАЦ и организации, системы, технологии, персоны:
|Симаков Олег 113 37
|Серова Елена 320 22
|Лебедев Георгий 57 21
|Дегтерева Мария 28 21
|Столбов Андрей 22 17
|Захаров Павел 60 16
|Переверзев Михаил 19 15
|Лысенко Эдуард 317 15
|Зингерман Борис 39 15
|Макаров Владимир 78 13
|Гайдуков Алексей 23 12
|Васильев Сергей 69 11
|Сафронов Роман 36 10
|Ивакин Роман 57 10
|Антонов Александр 77 8
|Козлов Михаил 182 8
|Островский Владимир 25 8
|Кадников Вячеслав 20 8
|Дубинин Вадим 27 8
|Орлов Геннадий 16 7
|Шибаев Александр 18 6
|Герасимов Александр 46 6
|Аншина Марина 79 6
|Брагин Павел 25 6
|Межов Игорь 16 6
|Бессольцев Михаил 11 6
|Гильмутдинов Рустам 6 6
|Фаррахов Айрат 6 6
|Скворцова Вероника 69 6
|Владзимирский Антон 13 5
|Попов Алексей 339 5
|Шифрин Михаил 8 5
|Казарин Станислав 175 5
|Головин Леонид 26 5
|Юсупов Ренат 125 5
|Корчагин Руслан 23 5
|Важнов Алексей 8 5
|Зеленовская Анна 7 5
|Брагинский Матвей 9 5
|Сташков Никита 5 5
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 29
|Эксперт ГК 26 3
|Юность - радиостанция 52 1
|Intelligent Enterprise 27 1
|CNews Журнал 167 1
|Ведомости 1466 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
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