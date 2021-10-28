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РАМН МИАЦ
Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук



28.10.2021 «Ростех» создал центр управления энергосбережением для Минздрава Дагестана 1
25.06.2021 Медицинские организации Республики Алтай переходят на Astra Linux 1
23.03.2021 «Дочка» «Росатома» перевела 1,5 тыс. чиновников с Windows на Astra Linux 1
22.01.2021 CDTO Белгородской области Евгений Мирошников в интервью CNews — о самых интересных региональных ИТ-проектах 2
13.12.2020 Региональные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг 1
05.11.2020 «Netrika Интеграция» продолжила модернизацию вычислительного кластера МИАЦ Мурманской области 1
13.07.2020 Могучие интеграторы схлестнулись за право поставлять российские ПК в сельские больницы. Цена рухнула в 1,5 раза 4
01.06.2020 Как пандемия стала стимулом для развития телемедицины 1
13.04.2020 Отечественную ОС Astra Linux установили на 24 тысячи медицинских ПК и серверов по всей России 1
13.02.2020 «Барс груп» расширит свое участие в цифовизации Сахалина 1
21.10.2019 МИАЦ Республики Башкортостан внедрил Kaspersky Secutiry 1
16.04.2019 Итоги развития Единой системы бухгалтерского учета Минздрава Пензенской области в 2018-2019 годах 10
15.06.2018 О чем говорят эксперты в сфере ИТ для здравоохранения 1
11.04.2018 «Ростелеком» внедрил комплекс «СКИТ» в воронежском медицинском центре 1
04.12.2017 «Барс Груп» внедрила мобильную аналитику в министерстве здравоохранения Татарстана 1
29.06.2017 В Краснодарском крае создана единая система управления здравоохранением 2
22.06.2017 Данные и интеграция – болевые точки ИТ в здравоохранении 4
05.06.2017 Как регионы борются с очередями в медучреждениях 1
25.05.2017 В Ямало-Ненецком автономном округе внедрена ИС на базе Prognoz Platform 1
12.01.2017 Во Владимирской области внедрена интеграционная шина для здравоохранения 1
17.10.2016 Безопасность как сервис: аудит, организационные меры и проверки регуляторов 3
09.10.2016 Тимур Ахмеров - Государственные информационные системы содержат интересные для бизнеса данные 1
12.09.2016 Как штрихкоды и RFID используются в сфере здравоохранения: опыт Zebra Technologies 1
14.07.2016 Опыт создания контакт-центра по вопросам медицинской помощи в Краснодарском крае 1
28.06.2016 Константин Суслов - Как финансировать ИТ-проекты, если денег в бюджете нет? 1
04.04.2016 Конференция CNews. «ИТ в здравоохранении: в ожидании прорыва» 1
20.11.2015 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: технологические тренды» 1
03.11.2015 В Саратовской области внедрена единая система управления медицинскими кадрами на базе «Парус – Бюджет 8» 2
15.07.2015 В Курской области создана система мониторинга здравоохранения 2
11.07.2014 В России создан интернет-сервис для диагностики рака 1
07.07.2014 Минздрав РФ начинает информатизацию больниц Крыма 1
19.06.2014 IBS улучшила систему защиты персональных данных в «Страховой медицинской компании «РЕСО-МЕД» 1
03.06.2014 В этом году «Барс Груп» намерен нарастить коммерческий сегмент в 3 раза 1
30.04.2014 Итоги трех лет информатизации медицины в России: дискуссия 1
24.04.2014 ИС здравоохранения должны ориентироваться на пациента 1
16.04.2014 Регионы протестировали интеграцию региональных медицинских систем с ИЭМК на базе InterSystems HealthShare 1
27.03.2014 «Ростелеком» и «Парус» повысят эффективность управления подведомственной сетью Минздрава Владимирской области 1
17.03.2014 На базе 1С создана единая информационная система Клинического центра МГМУ имени И.М.Сеченова 1
21.01.2014 В МИАЦ Владимирской области создана система мониторинга здравоохранения 1
09.12.2013 Информатизация медицины: все только начинается 1

Публикаций - 104, упоминаний - 150

РАМН МИАЦ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 20944 20
InterSystems - ИнтерСистемз 129 13
4997 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7730 11
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 467 10
Softline - Софтлайн 1727 8
IBM 8627 8
Парус 365 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7440 7
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 367 6
SAP SE 4361 6
IBS - ИБС ИТ Услуги 1324 5
РусБИТех - ГК Astra Linux 457 4
Agfa Gevaert 57 4
Барс груп 417 4
Dell EMC 4463 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8495 4
Fujifilm 259 4
Ростех - Ростехнологии 2289 3
Cisco Systems 4619 3
Ростех - НЦИ - Национальный центр информатизации 308 3
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 3
BSS - Банк Софт Системс - БСС 407 3
Совзонд - Sovzond 111 3
DEPO Computers - Депо Электроникс 421 3
Netrika - Нетрика 90 2
Google LLC 9384 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3731 2
Docsvision - ДоксВижн 941 2
AT Consulting - Группа ЭйТи 294 2
GE Healthcare 19 2
Siemens AG - Сименс Россия 2221 2
1С-Рарус 634 2
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 371 2
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 48 2
Открытые технологии 429 2
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 2
Dr.Web - Доктор Веб 1138 2
UNIM - United medicine 6 1
Allied Telesis - Allied Telesyn 151 1
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 7 2
Медскан - сеть клиник 13 2
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 100 2
РСХБ - Россельхозбанк 195 2
Ренессанс Страхование 74 2
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 7 1
Lego 173 1
Stada 16 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 186 1
Максима Лигал - Maxima Legal 5 1
ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 19 1
АльфаСтрахование Медицина 5 1
ВТБ Банк Москвы 432 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 9 1
Открытая клиника - сеть медицинских центров 5 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 1
ГБУЗ ЯО МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Ярославской области 1 1
Пепеляев Групп 26 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 226 1
РЖД - Российские железные дороги 1312 1
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 89 1
Газпром-Медиа Холдинг 138 1
Татнефть 170 1
Восточный Банк 126 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 164 1
АльфаСтрахование СГ 230 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 294 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 228 1
Газпром ПАО 739 1
РВК - Российская венчурная компания 505 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4777 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 879 41
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 218 13
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1995 11
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1131 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2328 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7286 8
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1929 7
Федеральное казначейство России 861 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1473 6
МИАЦ ГУЗ ВО г. Владимир - Медицинский информационно-аналитический центр Владимирской области 17 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1097 5
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 78 5
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 52 5
Правительство Самарской области 49 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1084 4
Правительство Москвы - Департамент образования и науки города Москвы 68 3
Правительство Москвы 811 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2718 3
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 333 3
ФЦИ При ЦИК России - Федеральный центр информатизации 30 3
Правительство и губернатор Ярославской области 27 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 591 3
Минкультуры РФ - Министерство культуры 99 3
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 153 3
Президент Российской Федерации 1705 3
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 76 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 375 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1942 3
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 3
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 111 3
Правительство РФ 2625 3
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 76 3
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 56 2
МИАЦ ОО - Медицинский информационно-аналитический центр Омской области 2 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 801 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 735 2
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 65 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 1209 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1623 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 261 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 362 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 197 1
Единая Россия - Политическая партия 217 1
АРБ - Ассоциация российских банков 147 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12199 44
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2425 11
HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 57 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3992 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2502 7
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 59 6
PACS - Picture Archiving and Communication System - Системы передачи и архивации DICOM изображений 54 6
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 164 5
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 178 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 271 5
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 49 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 853 4
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 500 4
DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine - Медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов 39 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1882 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1446 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 997 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 656 3
ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 31 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12098 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 908 3
СЗИ - Средства защиты информации 161 2
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 529 2
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1135 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 820 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10048 2
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 139 2
Телемедицина - Telemedicine - Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией 63 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2108 2
РМИС - Региональная медицинская информационная система 22 2
Web Interface - Веб-интерфейс 228 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 45 2
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 549 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1332 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 302 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 1083 2
ARM64 - Архитектура процессора 1215 2
НСД - Несанкционированный доступ к информации - Неправомерный доступ к компьютерной информации - Защита от несанкционированного доступа к информации - Киберпреступность 151 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 200 1
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 209 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 355 30
Linux OS 7148 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 723 4
InterSystems Cache 76 4
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2051 4
Microsoft Office 2936 4
Agfa Healthcare Enterprise Imaging 21 4
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 193 3
1С:Медицина 17 3
Google Android 11607 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 527 3
Госуслуги - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 39 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 345 2
Microsoft Office 365 786 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 536 2
РусБИТех - Astra Linux Common Edition 66 2
БАРС.Alpha BI 34 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 542 2
InterSystems Ensemble 41 2
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 148 2
Microsoft Lync 275 2
IBM System Z - IBM eServer zSeries 95 2
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 24 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 182 2
Apple iOS 6181 2
Apple iPad 3532 2
Microsoft Windows 10 10073 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1292 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 661 2
ФТС РФ ЕАИС - Единая автоматизированная информационная система 27 2
Linux - Debian GNU 315 2
Microsoft Azure 1201 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 566 2
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 35 1
Яндекс.Лицей 17 1
ЕМИАС Электронный рецепт 10 1
VK - Mail.ru Дети 7 1
Microsoft PowerPoint 613 1
КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 42 1
VK - Mail.ru Здоровье 17 1
Симаков Олег 107 35
Четвернин Алексей 658 23
Айвазов Армен 450 20
Серова Елена 299 20
Лебедев Георгий 49 18
Захаров Павел 59 13
Гайдуков Алексей 24 10
Лысенко Эдуард 215 9
Ивакин Роман 52 7
Дегтерева Мария 25 7
Макаров Владимир 58 7
Островский Владимир 24 5
Сафронов Роман 33 5
Зингерман Борис 36 5
Антонов Александр 74 5
Попов Алексей 329 5
Шифрин Михаил 7 5
Юсупов Ренат 108 5
Ухлинов Леонид 57 4
Медведев Дмитрий 1582 4
Сапельников Сергей 102 4
Степанов Антон 57 4
Скворцова Вероника 55 4
Казарин Станислав 110 4
Кадников Вячеслав 16 4
Казак Максим 155 4
Устюжанин Дмитрий 49 3
Путин Владимир 2398 3
Васильев Сергей 34 3
Шепилов Александр 12 3
Орлов Геннадий 16 3
Таболин Сергей 17 3
Рудычева Наталья 89 3
Крысина Ольга 109 3
Бушуев Алексей 9 3
Колосов Антон 5 3
Чучелов Андрей 44 3
Данилов Алексей 5 3
Кесельбренер Леонид 49 3
Попова Мария 121 2
Россия - Российская федерация - РФ 81962 69
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26530 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11997 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33811 13
Россия - ПФО - Самарская область 777 13
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1980 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11501 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11527 8
Прибалтика - Балтия 1199 6
Россия - СФО - Республика Алтай 876 6
Россия - ПФО - Пензенская область 430 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 193 6
Россия - УФО - Свердловская область 1018 6
Россия - ЦФО - Владимирская область 500 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1855 5
Россия - УФО - Курганская область 351 5
Россия - ПФО - Саратовская область 503 5
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 466 5
Нидерланды 1986 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1212 4
Россия - ЦФО - Ярославская область 500 4
Россия - ПФО - Оренбургская область 409 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9387 4
Россия - ПФО - Мордовия Республика 501 4
Франция - Французская Республика 4916 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1767 3
Россия - СЗФО - Мурманская область 472 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1157 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 801 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1055 3
Канада 2835 3
Россия - ЮФО - Республика Крым 673 3
Россия - ЮФО - Севастополь 453 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 789 3
Россия - ЦФО - Воронежская область 504 3
Россия - ЦФО - Курская область 414 3
Швеция - Королевство 1758 3
Япония 7880 3
Казахстан - Республика 4113 3
Европа 7237 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5002 26
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2701 13
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4062 10
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1490 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1873 7
ЛПУ - Лечебно-профилактическое учреждение 35 7
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 747 7
Информационное общество - Государственная программа 300 5
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 520 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3617 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1459 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1086 3
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 23 3
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 790 2
Бережливая поликлиника 5 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 131 2
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 181 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 915 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 169 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1194 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 368 1
Великая Отечественная война 196 1
Коррупция 23 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 139 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 238 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 166 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 50 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 109 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 186 1
ДМС - Добровольное медицинское страхование 63 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - Национальный проект 32 1
ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности 5 1
ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 17 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 509 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 119 1
Федеральное законодательство 355 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10409 21
Ведомости 270 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2571 10
IDC - International Data Corporation 4513 5
Gartner 3170 4
Forrester Research 782 1
CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 1
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 73 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 30 6
РАМН - Российская академия медицинских наук 52 2
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 14 2
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 56 1
СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 19 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
ВГТУ - Воронежский государственный технический университет 6 1
ЦНИИОИЗ ФГБУ Минздрава России - Документационный центр Всемирной Организации Здравоохранения при Центральном Научно-исследовательском институте Организации и Информатизации Здравоохранения Минздравсоцразвития России 4 1
ФГБУ НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи 11 1
ФГБОУ ВО ОГУ имени И.С. Тургенева - Орловский Государственный Университет имени И.С. Тургенева 2 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1417 22
Цифровая прокачка региона 22 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
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Создано именных указателей - 52947.
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