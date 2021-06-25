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РАМН МИАЦ Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук

СОБЫТИЯ


25.06.2021 Медицинские организации Республики Алтай переходят на Astra Linux

емный интегратор «Центр информационной безопасности» (ООО «ЦИБ») сообщают о создании для казенного учреждения здравоохранения Республики Алтай «Медицинский информационно-аналитический центр» (КУЗ РА «МИАЦ») новых вычислительных мощностей основного и резервного центров обработки данных на базе защищенного программного комплекса «Средства виртуализации «Брест» (ПК СВ «Брест), а также 690 АРМ

24.11.2020 Максим Корогод, МИАЦ Краснодарского края -

Мы нашли способ упростить работу участкового врача

орию болезни или просто неверно передать информацию. В таком случае преемственность оказываемой медицинской помощи нарушается, а вслед за этим снижается и ее качество. Максим Корогод, и.о. начальника МИАЦ Министерства здравоохранения Краснодарского края Следующий сценарий — когда специалист одной медицинской организации сканирует документы пациента и отправляет их в другую медицинскую орган
05.11.2020 «Netrika Интеграция» продолжила модернизацию вычислительного кластера МИАЦ Мурманской области

«Netrika Интеграция» провела второй этап обновления аппаратно-технологической инфраструктуры МИАЦ Мурманской области. Рост мощности вычислительного кластера региона требуется для обеспечения работоспособности информационных систем здравоохранения при работе с большим объемом информации
21.10.2019 МИАЦ Республики Башкортостан внедрил Kaspersky Secutiry

елей было выбрано комплексное решение «Kaspersky Security для бизнеса» и специализированный защитный продукт «Kaspersky Security для почтовых серверов». Медицинский информационно-аналитический центр (МИАЦ) Республики Башкортостан отвечает за формирование и стратегию развития единой информационной системы в регионе. С точки зрения кибербезопасности, приоритетом для МИАЦ является обесп
12.02.2016 МИАЦ запустил информационно-аналитическую систему контроля проведения диспансеризации в ХМАО

Медицинский информационно-аналитический центр (МИАЦ) ХМАО-Югры запустил в промышленную эксплуатацию информационную систему для анализа результатов анкетирования населения при проведении диспансеризации взрослого населения (ИСАР). ИСАР являе
21.01.2014 В МИАЦ Владимирской области создана система мониторинга здравоохранения

а базе программного продукта «Парус-Бюджет 8» для Медицинско-го информационно-аналитического центра Владимирской области. Система построена по архитектуре «единый сервер»: к централизованному ресурсу МИАЦ подключены все 115 медицинских организаций областного подчинения, удаленные пользователи (всего — около 1000) работают с системой через Web-интерфейс. Система автоматизирует процесс сбора,
03.12.2012 Depo Computers построила ЦОД для МИАЦ Орловской области

Компания Depo Computers завершила проект по построению ЦОД для МИАЦ Орловской области. Проект реализован в рамках федеральной концепции информатизации здравоохранения. Основная задача проекта — создание единой информационной среды для более 60 медицинских

01.11.2012 МИАЦ Орловской области: единый ЦОД для 64 медучреждений региона

ов: На это повлияло несколько факторов. Прежде всего, компания является одним из основных участников этой программы. Ее комплексные решения и продукты используются во многих медицинских учреждениях и МИАЦ России. Кроме того, компания имеет большой опыт построения ЦОД, собственное производство и серьезную инжиниринговую экспертизу. Дополнительным плюсом стало то, что все компоненты мы получа
31.10.2012 Maykor и МИАЦ РАМН будут совместно развивать информационно-телекоммуникационные технологии в области здравоохранения

сотрудничестве. Основным направлением сотрудничества станет совместная работа специалистов Maykor и МИАЦ РАМН по развитию информационно-телекоммуникационных технологий в области здравоохранения
02.07.2012 Softline развернула платформу виртуализации VMware vSphere5 в Якутском республиканском МИАЦ

ской информации на второй, географически удаленной площадке. Таким образом, было построено решение, поднимающее доступность сервисов на качественно новый уровень. «Поскольку информационными ресурсами МИАЦ постоянно пользуются все медицинские учреждения республики Якутия, такие требования, как гибкость, постоянная доступность и бесперебойная работа всех сервисов для нас являются ключевыми. В
31.03.2009 ERP-проект в госсекторе вызвал вопросы следователей

Открытый конкурс на создание системы проводился в октябре-ноябре 2007 г. Его победителем стала региональная организация АНО Медицинский информационно-аналитический центр (МИАЦ) Тюменской области. Впрочем, кроме нее другие интеграторы на участие в проекте и не претендовали, поэтому в первый раз конкурс даже был признан не состоявшимся. Об этом свидетельствуют соо

Публикаций - 162, упоминаний - 185

РАМН МИАЦ и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 23
9594 19
N3 Group - Netrika - Нетрика 176 19
InterSystems - ИнтерСистемз 137 15
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 72 15
Ростелеком 10948 14
Fujifilm - Фуджифильм-РО 15 13
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 12
Softline - Софтлайн 3743 10
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 9
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 8
SAP SE 5601 7
БАРС Груп 579 7
Парус Корпорация 206 6
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 72 6
Уютерра - ПланетаСтрой 26 6
Agfa Radiology Solutions - Agfa Healthcare 22 6
ЦБ РФ МЦИ - Межрегиональный центр информатизации Банка России 23 6
Развитие Бизнеса / Ру 81 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 6
Agfa Gevaert 68 5
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 4
К-МИС - КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 52 4
Телеком-защита 54 4
Ростех - Сириус НПП концерн 30 4
Dell EMC Россия - ЕМС Информационные Системы СИ-Ай-ЭС - Бизнес в России и СНГ 27 4
БизнесИнформТехнологии 9 4
МегаФон 10742 4
Dell EMC 5180 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 265 4
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 4
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 86 4
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 4
1С-Рарус 982 4
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 4
Доктор рядом - Doc+ 55 3
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 58 14
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 55 6
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 6
Мосводоканал МГУП 69 5
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 5
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 5
Инвитро - Invitro 84 4
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 57 3
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 3
Проминвестбанк - Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк 22 3
Marksman - Марксман РС 9 3
Микроген НПО 11 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 3
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 3
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 3
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 3
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
ВТБ Страхование - ВТБ МС - ВТБ Медицинское страхование - Росно-МС 15 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 113 2
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 45 2
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - Medical On Group - Медикал Он Груп - сеть клиник 42 2
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 23 2
Диагностический центр Алтайского края КГБУЗ 2 2
РосЭко 5 2
МЧС РФ - ВЦЭРМ имени А.М. Никифорова ФГБУ - Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова 11 2
Новая поликлиника 3 2
КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича ГАУЗ - Кузбасский областной медицинский информационно-аналитический центр имени Р.М. Зельковича 6 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 2
Ингосстрах СПАО 478 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 2
АльфаСтрахование СГ 394 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 2
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 82
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 74
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 42
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 18
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 129 16
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 13
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 13
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 12
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 10
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 9
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 8
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 111 8
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 6
Федеральное казначейство России 1949 6
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 5
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 60 5
Администрация города Минск - Мингорисполком - Минский городской исполнительный комитет - Мінскі гарадскі выканаўчы камітэт 14 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 5
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 4
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 57 4
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 4
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 3
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 3
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 3
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 3
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 75 3
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 144 3
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 7
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 5
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 11 1
АРФП - Ассоциация Российских Фармацевтических Производителей 2 1
Ассоциация менеджеров 107 1
АММО - Ассоциация менеджеров медицинских организаций 4 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 124
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 62
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 53
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 479 46
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 41
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 41
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 41
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 39
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1429 38
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 428 37
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 36
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 35
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 32
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 31
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 29
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 27
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 27
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 23
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 22
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 21
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 19
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 17
MedTech - DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine - PACS - Picture Archiving and Communication System - Медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов 190 16
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 16
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 15
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 15
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 15
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 14
Электронная очередь - Электронная запись - Электронная регистратура 239 14
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИМС - Лабораторная информационная менеджмент-система - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 192 13
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 13
MedTech - РМИС - Региональная медицинская информационная система 50 12
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 12
MedTech - HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 77 12
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 463 11
Стандартизация - Standardization 2339 11
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 11
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 11
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 11
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 59
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 33
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 22
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 15
Linux OS 11533 12
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 46 9
ЕГИСЗ МЗ РФ - РЭМД - Федеральный реестр электронных медицинских документов 47 8
InterSystems HealthShare 28 8
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 8
1С:Медицина 53 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 6
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.МИС - медицинская информационная система 38 6
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 6
Ростелеком - РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 28 5
Microsoft Office 4170 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 5
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник - N3.ИЭМК - N3.Портал врача - N3.Health ОДИИ - N3.Health СЭП - N3.Health СЗПВ - N3.Health ТМК - N3.Health ОДСК 61 5
N3 Group - Netrika - N3.Аналитика 24 4
ЕГИСЗ РС - РЕГИЗ ГИС - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 25 4
InterSystems Cache 144 4
Хост ГК - МедВедь - Медведь.Телемед - РМИС Медицинская система 63 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 4
Microsoft Windows 16882 4
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 4
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 45 3
Smart Delta Systems - Инфоклиника МИС 27 3
ЕМИАС Электронный рецепт 90 3
InterSystems Ensemble 59 3
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.ОДЛИ - Обмен данными лабораторных исследований 12 3
Fujifilm - Synapse PACS - Synapse Mobility 5 3
Google Android 15243 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 3
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 3
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 101 3
IBM System Z - IBM eServer zSeries 206 2
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 315 2
Здравоохранение электронное - программа 36 2
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 120 2
Барс.Здравоохранение МИС - БАРС.Здравоохранение-ЛИС - Барс.ТФОМС 31 2
Симаков Олег 113 37
Серова Елена 320 22
Лебедев Георгий 57 21
Дегтерева Мария 28 21
Столбов Андрей 22 17
Захаров Павел 60 16
Переверзев Михаил 19 15
Лысенко Эдуард 317 15
Зингерман Борис 39 15
Макаров Владимир 78 13
Гайдуков Алексей 23 12
Васильев Сергей 69 11
Сафронов Роман 36 10
Ивакин Роман 57 10
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