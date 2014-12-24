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ФСКН РФ Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) Госнаркоконтроль Наркополиция

ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция


24.12.2014 ФСКН поддержала введение предфильтрации интернет-контента в России
15.04.2014 Госнаркоконтроль зачищает доски интернет-объявлений
25.09.2013 «Ростелеком» предоставит VPN-сеть для Управления ФСКН в Новосибирской области
14.05.2013 В ФСКН России общее число рабочих мест СЭД «Дело» достигло 1 тыс.
18.07.2012 «Техносерв» построил федеральную сеть видеоконференцсвязи ФСКН России
18.08.2011 АСТ защитит персональные данные в мобильных устройствах ФСКН
24.12.2010 АСТ построила систему защиты персональных данных для ФСКН России
26.08.2010 Advanced System Technologies защитит персональные данные ФСКН России
18.12.2009 «Синтерра» построит VPN-сеть для ФСКН России
15.05.2009 Inline Technologies виртуализировала вычислительные ресурсы ФСКН России
24.06.2008 ФСКН необходима модернизация оборудования и системных программных средств
05.06.2008 ФСКН заказывает модернизацию программного комплекса
20.05.2008 ФСКН закупает рабочие станции
17.04.2008 ФСКН купит расходные материалы к принтерам
10.04.2008 ФСКН России по Санкт-Петербургу и Ленобласти закупает компьютеры
14.03.2008 ФСКН необходима поддержка сайта
20.02.2008 ФСКН нуждается в услугах по передаче данных
30.01.2008 ФСКН заказывает модернизацию ПТК
29.01.2008 ФСКН требуется сопровождение подсистем «АИС – Наркоконтроль»
21.01.2008 ФСКН России ищет поставщика ЦАТС
02.11.2007 ФСКН России закупает ноутбуки
26.10.2007 ФСКН России закупает рабочие станции
04.09.2007 ФСКН Псковской области закупает компьютеры
22.08.2007 Подполковник ФСКН Москвы арестован за онлайн-торговлю наркотиками
28.06.2007 ФСКН России ищет ИТ-подрядчика
16.04.2007 ФСКН России ищет подрядчика для модернизации программного комплекса
04.04.2007 ФСКН требуются услуги по поддержке сайта
20.03.2007 В ФСКН России создан единый банк данных
09.03.2007 ФСКН России ищет поставщика ИТ-техники
26.01.2007 Российская наркомафия обосновалась в Сети
24.08.2006 ИВК поставит кластерный сервер в ФСКН

Публикаций - 92, упоминаний - 140

ФСКН РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Twitter 2493 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 5
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 5
Yahoo! 3603 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 5
ЭОС - Электронные офисные системы 1262 4
Yandex - Яндекс 5015 4
АСТ - AST - Advanced System Technologies 73 4
Google LLC 10352 3
Software AG & IDS Scheer 196 3
Совзонд - Sovzond 114 3
BSS - Банк Софт Системс - БСС 468 3
Microsoft Corporation 22497 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 3
МегаФон - Синтерра - Synterra 785 3
Программный продукт ГК 3960 3
Meta Platforms - Facebook 4267 3
ИВК - Информационная внедренческая компания 148 2
Webmoney 513 2
ФОРС - Центр разработки 390 2
SAP SE 4595 2
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 157 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 2
Amazon Inc - Amazon.com 2650 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 2
VK - Mail.ru Group 3057 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1872 2
Zello 22 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 2
АйТи 1179 2
Oracle Corporation 6035 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 2
Naumen - Наумен 461 1
1С-ИжТиСи 5461 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant - Эквант 561 1
6072 1
HP Inc. 5313 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 1827 1
SearchInform - СёрчИнформ - СофтИнформ 231 1
Paybot 68 1
Почта России ПАО 1853 3
Netflix - Онлайн-кинотеатр 398 2
Аэрофлот 648 2
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 612 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 314 1
Гипротюменнефтегаз 1 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 311 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 156 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 311 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 295 1
Мосэнерго ПАО 112 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 77 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 220 1
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 1
Главмед - Glavmed - медицинская компания 13 1
ОСГ Рекордз Менеджмент - OSG Records Management 13 1
ОГК-2 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии 35 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 1
СБ Банк - Судостроительный банк 57 1
LinkedIn 558 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 90 1
Флибуста 29 1
РУСАЛ - Объединённая компания 33 1
Visa International 1809 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 1
Qiwi 878 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 106 1
Assist - Ассист 183 1
Airbnb 76 1
ГПБ - Газпромбанк 842 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 49 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 25 1
International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 62 1
Газпром ПАО 1008 1
АльфаСтрахование СГ 241 1
ПСБ - Промсвязьбанк 682 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 26
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 21
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 17
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 14
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 13
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 11
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 311 11
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 10
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 9
Правительство РФ 8292 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 9
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 8
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 8
Федеральное казначейство России 1345 8
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 8
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 506 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 6
Правительство Москвы 1640 6
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 5
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 128 5
Минкультуры РФ - Министерство культуры 151 5
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 180 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 4
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 170 4
Президент Российской Федерации 3770 4
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 198 4
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 4
ФЦИ При ЦИК России - Федеральный центр информатизации 72 3
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 3
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 82 3
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 128 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирования 212 3
ЛБИ - Лига безопасного интернета 55 4
РосКомСвобода - Общественная организация 82 3
Единая Россия - Политическая партия 246 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 24 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 48 1
Website - Вебсайт 9736 11
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 10
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 7
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 418 4
Сервер - Серверные платформы 10956 4
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 4
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3179 1
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Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 4600 1
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ФЭУ - Фотоэлектронный умножитель 10 1
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Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 528 4
WordPress 194 3
Google YouTube - Видеохостинг 2277 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 842 2
ЭОС Дело СЭД 4365 2
Google Blogger - Google BlogSpot 101 2
Роскомнадзор - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 51 2
Tumblr 40 2
Linux OS 7669 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 250 2
AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service 129 2
AWS - Amazon Web Services 650 2
Joomla CMS 78 1
Drupal - CMS-система 73 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 111 1
VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 218 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 205 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 190 1
ЭОС Дело-web 159 1
NoName-club - Торрент-трекер 10 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 934 1
TechMedia Мой Круг 31 1
ВНИИНС МСВС - Linux Мобильная система Вооружённых Сил 38 1
VK - Mail.ru Agent 38 1
ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 21 1
Oracle Application Server 51 1
Минцифры РФ ТП НПП - Национальная программная платформа 50 1
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СудАкт - Sudact.ru - База судебных актов и нормативных документов Российской Федерации 20 1
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Россия - РФ - Российская федерация 108428 74
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 19
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 4
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Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1238 1
Польша - Республика 1559 1
Кипр - Республика 373 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 7
Федеральный бюджет Российской Федерации 1899 7
Информационное общество - Государственная программа 1238 6
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 3
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 427 3
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 378 3
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 358 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 2
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 105 2
Федеральное законодательство 1944 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1822 2
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 2
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 2
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 165 1
Федеральный закон 264-ФЗ - О праве на забвение 7 1
Чарас - Чаррас - Наркотическое вещество, чистая необработанная смолка, собранная с листьев и соцветий конопли индийской 4 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 485 1
Азартные игры 48 1
Федеральный закон 244-ФЗ - О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр - В том числе "Налог на Google" - обязанность уплаты НДС иностранными компаниями, оказывающими электронные услуги покупателям в России 27 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 731 1
ЖК РФ - Жилищный кодекс Российской Федерации 27 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 280 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2472 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3345 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 508 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 361 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 225 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика 624 1
СИЗО - Следственный изолятор 111 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 590 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
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