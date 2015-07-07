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ФСКН РФ Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) Госнаркоконтроль Наркополиция

ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция

СОБЫТИЯ


07.07.2015 Российские власти начали войну с сайтами в сети Tor

Решение о блокировке данных ресурсов приняла Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН, бывший Госнаркоконтроль). Onion.to — сервис для доступа через обычные веб-браузеры к са
24.12.2014 ФСКН поддержала введение предфильтрации интернет-контента в России

Руководитель Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов предложил ввести во всем российском интернете фильтры по умолчанию, которые помогут более эффективно бороться сайтами, распро
15.04.2014 Госнаркоконтроль зачищает доски интернет-объявлений

Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН, бывший Госнаркоконтроль) включила несколько досок интернет-объявлений в Реестр запрещен
25.09.2013 «Ростелеком» предоставит VPN-сеть для Управления ФСКН в Новосибирской области

Новосибирский филиал «Ростелекома» в рамках заключенного контракта предоставит услугу передачи данных VPN и интернет Управлению Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков в Новосибирской области. По объявленным торговым процедурам в рамках федерального закона 94 в сентябре текущего года на предо
14.05.2013 В ФСКН России общее число рабочих мест СЭД «Дело» достигло 1 тыс.

иториальных управлениях Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России) документооборот автоматизирован с использованием СЭД «Дело», разработанной компа
06.02.2013 ТТК предоставил услуги дальней связи УФСКН по Воронежской и Белгородской областям

Компания ТТК сообщила о предоставлении услуг связи Управлению Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (УФСКН)
22.01.2013 Госнаркоконтроль: Qiwi, "Яндекс.Деньги" и Webmoney используются для наркоторговли

Глава Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН, Госнаркоконтроль) Виктор Иванов

27.12.2012 Новые запретные сайты в России. Список расширен

Harddrugsltd, обещающая поставки тяжелых запрещенных веществ из Камеруна в любую точку мира. Волей Госнаркоконтроля в России заблокировали площадку, торгующую китайскими станками Провайдеры об
18.07.2012 «Техносерв» построил федеральную сеть видеоконференцсвязи ФСКН России

тельный опыт эксплуатации «пилотной зоны» сети ВКС на базе ведомственной мультисервисной сети связи ФСКН России, мы решили охватить сервисом ВКС региональные управления ведомства по всей стране
28.03.2012 ТТК предоставил услуги дальней связи УФСКН по Воронежской области

Компания ТТК сообщила о предоставлении услуг дальней связи Управлению Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (УФСКН)
18.08.2011 АСТ защитит персональные данные в мобильных устройствах ФСКН

ество с Федеральной службой Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков и реализует для ФСКН проект по защите персональных данных, которые обрабатываются в мобильных комплексах инте
24.12.2010 АСТ построила систему защиты персональных данных для ФСКН России

контролю за оборотом наркотиков. Объектом защиты от несанкционированного доступа и утечки информации стали сведения, которые обрабатываются в интегрированной системе оперативной идентификации (ИСОИ) ФСКН. Система обеспечивает сбор, анализ, обработку, хранение и передачу дактилоскопической информации – отпечатков пальцев, ладоней, рук, а также фотоинформации – фотоизображений и субъективных
26.08.2010 Advanced System Technologies защитит персональные данные ФСКН России

и проведению аттестационных испытаний для Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН). Защитить от несанкционированного доступа и утечки информации предполагается сведения,

18.12.2009 «Синтерра» построит VPN-сеть для ФСКН России

вание телекоммуникационной инфраструктуры Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России) в 2010 г. В рамках контракта «Синтерра» построит мультисервисную VPN-сеть, объед
15.05.2009 Inline Technologies виртуализировала вычислительные ресурсы ФСКН России

й электронной почты и файлового сервиса в Федеральной службе РФ по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России). Модернизация системы была выполнена с использованием технологии виртуализации в
17.10.2008 «1С:Бухгалтерию для бюджетных учреждений» внедрили в УФСКН по Свердловской области

Завершен проект автоматизации в Управлении Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Свердловской области.

24.06.2008 ФСКН необходима модернизация оборудования и системных программных средств

Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) нуждается в модернизации оборудования и системных программных средств «АИС-Наркоконтрол
05.06.2008 ФСКН заказывает модернизацию программного комплекса

Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) выбирает подрядчика для выполнения проекта по модернизации программного комплекса автом
20.05.2008 ФСКН закупает рабочие станции

Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) проводит торги в форме открытого аукциона, в ходе которого рассчитывает определить ИТ-п
17.04.2008 ФСКН купит расходные материалы к принтерам

Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) объявила открытый аукцион №55, в ходе которого намерена определить ИТ-поставщиков. Разы
10.04.2008 ФСКН России по Санкт-Петербургу и Ленобласти закупает компьютеры

Управление ФСКН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводит открытый аукцион на закупку комплектов СВТ (системных блоков с мониторами). Vаксимальная цена контракта - 1100 тыс. руб. Дата пр
14.03.2008 ФСКН необходима поддержка сайта

Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) ищет исполнителя работ по поддержанию созданной в интернете консультационной службы по

20.02.2008 ФСКН нуждается в услугах по передаче данных

Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) объявила открытый конкурс №35, по итогам которого определит поставщика услуг связи по п
30.01.2008 ФСКН заказывает модернизацию ПТК

Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) объявила очередной открытый конкурс №22 по выбору подрядчика проекта по модернизации пр
29.01.2008 ФСКН требуется сопровождение подсистем «АИС – Наркоконтроль»

Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) объявила о проведении открытого конкурса № 21, в рамках которого определит поставщика у
21.01.2008 ФСКН России ищет поставщика ЦАТС

Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России) объявила о проведении открытого конкурса № 17, в рамках которого определит поста
14.01.2008 УФСКН по г. Москве нуждается в телеком-услугах

закупок РФ, где размещены электронные версии указанных документов. Прием заявок на участие в торгах УФСКН по г. Москве планирует завершить 29 января. Рассмотреть заявки собирается 31 числа, а п
02.11.2007 ФСКН России закупает ноутбуки

Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России) объявила о проведении открытого аукциона № 121 по выбору поставщика ноутбуков. В
26.10.2007 ФСКН России закупает рабочие станции

Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России) объявила открытый аукцион № 120 по выбору поставщика рабочих станций в 2007 г. В
04.09.2007 ФСКН Псковской области закупает компьютеры

Управление ФСКН России по Псковской области объявило запрос котировок на поставку компьютеров. Лимит фин
22.08.2007 Подполковник ФСКН Москвы арестован за онлайн-торговлю запрещенными веществами

авление собственной безопасности Федеральной службы РФ по контролю за оборотом запрещенных веществ (ФСКН) арестовало подполковника, руководящего одним из московских подразделений, по обвинению

28.06.2007 ФСКН России ищет ИТ-подрядчика

Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России) объявила о проведении открытого конкурса № 68 по выбору ИТ-подрядчика для выполн
16.04.2007 ФСКН России ищет подрядчика для модернизации программного комплекса

Федеральная служба РФ по контролю за оборотом запрещенных веществ (ФСКН России) объявила о проведении открытого конкурса на определение подрядчика работ по моде
04.04.2007 ФСКН требуются услуги по поддержке сайта

Федеральная служба РФ по контролю за оборотом запрещенных веществ (ФСКН) объявила открытый конкурс № 33 на определение исполнителя работ по поддержанию созданно
26.03.2007 ФСКН по Петербургу закупает компьютеры

Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Санкт-Петербургу и Ленинградской области объявил открытый конкурс на закупку компьютеров. Лимит финансирования – 1

20.03.2007 В ФСКН России создан единый банк данных

отки» объявила о создании в Федеральной службе России по контролю над оборотом запрещенных веществ (ФСКН России) единого банка данных по обороту наркотических средств и психотропных веществ и м
09.03.2007 ФСКН России ищет поставщика ИТ-техники

Федеральная служба РФ по контролю за оборотом запрещенных веществ (ФСКН России) проводит открытый конкурс, по итогам которого определит поставщиков копировально
26.01.2007 Российская наркомафия обосновалась в Сети

Эксперты Федеральной службы РФ по контролю за оборотом запрещенных веществ (ФСКН) насчитали более 700 русскоязычных сайтов, которые прямо или косвенно ведут пропаганду з
10.01.2007 УФСКН Псковской области объявило конкурс на предоставление услуг связи

Управление Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) Псковской области объявило запрос котировок на присоединение учрежденческо-производстве
25.08.2006 ФСКН модернизирует ПО

Публикаций - 144, упоминаний - 236

ФСКН РФ и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 10
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 9
Ростелеком 10948 8
Yandex - Яндекс 9216 8
X Corp - Twitter 2938 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 6
Google LLC 12690 5
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 5
Microsoft Corporation 25775 5
Meta Platforms - Facebook 4621 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 5
Yahoo! 3726 5
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 4
Бизнес ИТ 47 4
Software AG & IDS Scheer 209 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 4
Oracle Corporation 7074 4
АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 111 4
ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 135 3
Совзонд - Sovzond 123 3
Ростех - Сириус НПП концерн 30 3
NeuHaus Group - NeuHaus DG - NeuHaus Distributor Group - НойХаус 63 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
Крок - Croc 1964 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 3
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 3
Webmoney - Вебмани.Ру 547 3
ФОРС - Центр разработки 703 3
АйТи 1519 3
Zello 25 3
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting Сибирь - ЭйТи Сибирь 15 2
ЕС-лизинг 22 2
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 164 2
Термика Консалтинговая группа 24 2
SAP SE 5601 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 4
Почта России ПАО 2370 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 3
PornHub 26 3
Главмед - Glavmed - медицинская компания 15 2
Резонанс НПП 407 2
Символ-Плюс Издательство 3 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Газпром ПАО 1493 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
Татнефть 243 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 2
Мосэнерго ПАО 132 2
Assist - Ассист 218 2
Флибуста 34 2
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 93 2
Shri Kethlaji Traders 1 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 1
ОСГ Рекордз Менеджмент - OSG Records Management - ОСГРМ 18 1
HGM - Highland Gold Mining - Руссдрагмет, РДМ - Стенмикс Холдинг Лимитед 35 1
ОМЗ УЗТМ Ростсельмаш - Rostselmash 31 1
DRC - Digital Rights Center - ЦЦП - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 27 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Комета ЦНПО - Корпорация космических систем специального назначения 10 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 1
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 23 1
ОГК-2 - ОГК-6 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская, Псковская, Новомичуринская, Новочеркасская, Сургутская, Череповецкая, Ставропольская, Киришская, Серовская ГРЭС, ГРЭС-24 57 1
ГУМ ТД - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 65 1
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога - Николаевская железная дорога 65 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Интер РАО - Костромская ГРЭС - ОГК-3 - Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии 20 1
СБ Банк - Судостроительный банк 59 1
Сбер - Сбербанк Северо-Кавказский банк 12 1
Гипротюменнефтегаз - Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И.Муравленко 12 1
Роснефть - РН-Саратовский НПЗ - Саратовский нефтеперерабатывающий завод - СНПЗ - Крекинг 5 1
ОСТ-АЛКО - Черноголовский завод алкогольной продукции 1 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 34
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 24
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ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 11
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