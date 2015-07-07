ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция

Российские власти начали войну с сайтами в сети Tor Решение о блокировке данных ресурсов приняла Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН, бывший Госнаркоконтроль). Onion.to — сервис для доступа через обычные веб-браузеры к са

ФСКН поддержала введение предфильтрации интернет-контента в России Руководитель Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов предложил ввести во всем российском интернете фильтры по умолчанию, которые помогут более эффективно бороться сайтами, распро

Госнаркоконтроль зачищает доски интернет-объявлений Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН, бывший Госнаркоконтроль) включила несколько досок интернет-объявлений в Реестр запрещен

«Ростелеком» предоставит VPN-сеть для Управления ФСКН в Новосибирской области Новосибирский филиал «Ростелекома» в рамках заключенного контракта предоставит услугу передачи данных VPN и интернет Управлению Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков в Новосибирской области. По объявленным торговым процедурам в рамках федерального закона 94 в сентябре текущего года на предо

В ФСКН России общее число рабочих мест СЭД «Дело» достигло 1 тыс. иториальных управлениях Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России) документооборот автоматизирован с использованием СЭД «Дело», разработанной компа

ТТК предоставил услуги дальней связи УФСКН по Воронежской и Белгородской областям Компания ТТК сообщила о предоставлении услуг связи Управлению Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (УФСКН)

Госнаркоконтроль: Qiwi, "Яндекс.Деньги" и Webmoney используются для наркоторговли Глава Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН, Госнаркоконтроль) Виктор Иванов

Новые запретные сайты в России. Список расширен Harddrugsltd, обещающая поставки тяжелых запрещенных веществ из Камеруна в любую точку мира. Волей Госнаркоконтроля в России заблокировали площадку, торгующую китайскими станками Провайдеры об

«Техносерв» построил федеральную сеть видеоконференцсвязи ФСКН России тельный опыт эксплуатации «пилотной зоны» сети ВКС на базе ведомственной мультисервисной сети связи ФСКН России, мы решили охватить сервисом ВКС региональные управления ведомства по всей стране

ТТК предоставил услуги дальней связи УФСКН по Воронежской области Компания ТТК сообщила о предоставлении услуг дальней связи Управлению Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (УФСКН)

АСТ защитит персональные данные в мобильных устройствах ФСКН ество с Федеральной службой Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков и реализует для ФСКН проект по защите персональных данных, которые обрабатываются в мобильных комплексах инте

АСТ построила систему защиты персональных данных для ФСКН России контролю за оборотом наркотиков. Объектом защиты от несанкционированного доступа и утечки информации стали сведения, которые обрабатываются в интегрированной системе оперативной идентификации (ИСОИ) ФСКН. Система обеспечивает сбор, анализ, обработку, хранение и передачу дактилоскопической информации – отпечатков пальцев, ладоней, рук, а также фотоинформации – фотоизображений и субъективных

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